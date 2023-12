Opinion – Portonovi, si zhvillohet një projekt i turizmit elitar!

00:01 01/12/2023

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Shifra marramendëse, sa kushton një vilë në Portonovi

Nga një bazë ushtarake detare e ish-Jugosllavisë, Portonovi në Malin e Zi është kthyer sot në një nga projektet më të mëdha të Ballkanit dhe një prej projekteve më të mëdha të turizmit në Europë. Bëhet fjalë për një qendër me apartamente, vila si dhe me njërin prej hoteleve të vetëm, One&Only (një dhe i vetëm), në Europë. Por sa kushton një vilë në Portonovi? Çmimin e zbulon për gazetarin Blendi Fevziu, Adrijana Husic, drejtoresha e marketingut dhe komunikimit të Portonovi.

-Këto janë shtëpitë unike të One&Only.

Janë në pronësi dhe marrin shërbimet nga One&Only?

-Janë shituar nga Portonovi dhe janë vërtetë unike. Kanë plazhin e tyre, kanë molin e tyre, kanë parkimin e tyre. Janë shumë private. Mbajnë emrin e One&Only dhe janë disa prej më luksozeve në kategorinë e tyre.

Dhe çfarë çmimi kanë këto vila?

-Fillojnë në plus 10 milion euro dhe në 15 milionë në varësi.

10-15 milionë euro?

-Po.

“Projekt me vlerë 1 miliard dollarësh”, si u kthye baza ushtarake në një nga qendrat më të mëdha turistike në Evropë

Në pjesën e fundit të emisionit “Opinion” në Tv Klan, Blendi Fevziu ka folur për Portonovin, si një nga projektet më të mëdha të Ballkanit.

Ai ka bërë një intervistë me drejtoren e marketingut dhe komunikimit të Portonovit, Adrijana Husic, ku kanë folur më tepër rreth këtij projekti dhe si u arrit të kthehej nga një bazë ushtarake në një prej projekteve më të mëdha të turizmit në Evropë.

Blendi Fevziu: Nga një bazë ushtarake detare e ish-Jugosllavisë, nga një, po e quaj, gërmadhë e mbetur nga Lufta e Ftohtë, Portonovi është kthyer sot në një nga projektet më të mëdha të Ballkanit dhe një prej projekteve më të mëdha të turizmit në Evropë. Është kthyer në një qendër me apartamente, vila si dhe me njërin prej hoteleve të vetëm, “One & Only” (një dhe i vetëm), në Evropë. Por si ka ardhur ky projekt? Si është transformuar, nga një bazë ushtarake, po them jashtë funksionit, në një prej projekteve turistike më interesante të Adriatikut.

Blendi Fevziu: Kur filluar me projektin tuaj këtu?

Adrijana Husic: 2012 ishte viti kur filloi gjithçka, por në fakt projekti ‘Operacioni’, erdhi në jetë në 2019-ën. Vendi ku po qëndrojmë tani është baza e vjetër ushtarake.

Blendi Fevziu: Domethënë porti ka funksionuar si një port ushtarak?

Adrijana Husic: Patjetër, ka qenë një ndër më të njohurve në ish-Jugosllavi dhe nga këtu, vijnë këto monumentet fantastike që ne kemi, të cilat ndodhen në një prej parqeve këtu. Ato janë zbuluar gjatë pastrimit të zonës.

Blendi Fevziu: Dhe nga një bazë ushtarake, tani është një prej projekteve më të përparuara dhe interesant në të gjithë Evropën.

Adrijana Husic: Faleminderit shumë për këtë komplimente. Ne bëmë më të mirën së bashku, me investitorët, të cilët erdhën nga Azerbajxhani.

Blendi Fevziu: Janë investitorë azer?

Adrijana Husic: Po, janë investitorë azer, ky është një projekt me vlerë 1 miliard dollarësh.

Blendi Fevziu: Kjo është vetëm faza e parë e investimit?

Adrijana Husic: Po, faza e parë. 238 vende për jahtet

Blendi Fevziu: Dhe sa apartamente, hotele, vila?

Adrijana Husic: Pra, ne kemi 218 rezidenca këtu. Ato janë në shitje, por edhe për t’u dhënë me qira. Ne kemi hotelin e parë “One & Only”, në Evropë, i cili është…

Blendi Fevziu: “One & Only” po, një prej hoteleve më luksozë në botë dhe i pari “One & Only” në Evropë. Çfarë madhësie kanë këto apartamente?

Adrijana Husic: Variojnë nga garzonjere në vila. Metrat katrorë janë të ndryshëm, por ajo që është shumë specifike në këtë projekt, është se nuk ka dy apartamente të njëjta.

Jahti me të cilin lundronte Elizabeth Taylor ndodhet në Portonovi

Portonovi është padyshim një prej shembujve më të mirë sesi zhvillohet një projekt turistik elitar. Dikur bazë ushtarake detare e ish-Jugosllavisë, sot është shndërruar në një prej projekteve më të mëdha të turizmit në Evropë. Teksa bënë tur nëpër këtë fshat luksoz turistik, Adrijana Husic, drejtoresha e Marketingut dhe Komunikimit në Portonovi për gazetarin Blendi Fevziu tregoi se në marinën e tij gjendet me gjasë një prej jahteve më të mëdhenj në botë. E jo vetëm. Po në Portonovi ndodhet një jaht shumë i vjetër, në pronësi të aktores me famë botërore Elizabeth Taylor.

Adrijana Husic: Marina jonë nuk është vetëm për jahtet, por ka edhe doganën që do të thotë se pronarët e jahteve.

Blendi Fevziu: Mund të vijnë këtu dhe të mos shkojnë në qytet?

Adrijana Husic: Për këtë gjë, por po ashtu kemi edhe një pikë karburanti ku mund të furnizojnë jahtet e tyre, pra të gjitha shërbimet ofrohen.

Blendi Fevziu: Janë brenda marinës?

Adrijana Husic: Po.

Blendi Fevziu: Në të majtën tonë kemi një jaht me gjatësi 85 metra.

Adrijana Husic: 85 metra, një prej jahteve të gjatë në botë.

Blendi Fevziu: Me shumë gjasa.

Adrijana Husic: Nga ana tjetër kemi të kundërtën. Kemi një shumë të vjetër të cilën Elisabeth Taylor e përdorte.

Blendi Fevziu: Aty?

Adrijana Husic: Me atë lundronte Elizabeth Taylor.

Blendi Fevziu: Ka qenë jahti Elizabeth Taylor?

Adrijana Husic: Po. Quhet Kalizma, ka emrin e një prej vajzave të Elizabeth Taylor./tvklan.al