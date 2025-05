#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Portret për Jorida Tabakun, kandidate në listën e hapur të Partisë Demokratike në qarkun e Tiranës. Ajo ka një karrierë të spikatur dhe 3 mandate, ndërsa kërkon një vend në parlament përmes listës së hapur.

Jorida Tabaku, deputetja e Partisë Demokratike kandidon në listë të hapur në qarkun e Tiranës. Në një intervistë për “Opinion” në Tv Klan, ajo shprehet se nuk ka presion, por s’e mohon që ka një tjetër lloj angazhimi e dinamizmi. Çdo ditë e gjen duke takuar njerëz në terren, në një përpjekje për t’u folur të gjithëve dhe të dëgjojë qytetarët, për të cilët shprehet se është e nevojshme që pas zgjedhjeve, të gjejnë sërish derën hapur.

Me këtë ide, Tabaku e ka projektuar edhe të ardhmen e Partisë Demokratike në këto zgjedhje. Sipas saj, Partia Demokratike po hyn me një mentalitet fituesi dhe ideje se gjërat duhet të ndryshojnë për shqiptarët. 12 deputetë do të dalin nga listat e mbyllura dhe 7 nga të hapurat në qarkun e Tiranës. Për veten, nuk ka aspak dyshime se do ta fitojë një mandat.

Jorida Tabaku: Partia Ddemokratike po futet me një mentalitet fituesi në këto zgjedhje. Po futet me një mentalitet që është i rëndësishëm rotacioni politik siç ishte në ’91. Është e rëndësishme që gjërat të ndyshojnë për Shqipërinë në përgjithësi, për Partinë Demokratike sigurisht, por është e rëndësishme që gjërat të ndryshojnë për qytetarët dhe unë besoj që kjo është më e rëndësishmja. Po futet me një mentalitet që nuk ka rëndëësi as për Joridën, as për askënd në vetë të parë, por ka rëndësi për qytetarët. Këto zgjedhje kanë rëndësi për shqiptarët.

-Si një njeri që i njeh mirë shifrat, a ke një projeksion real? Sa mund të fitojë Partia Demokratike?

Jorida Tabaku: Partia Demokratike në 2021 bashkë me aleatët ishte te 17 deputetë. Unë shpreesoj që të shkojë në 19 deputetë.

-A mendon se njëri nga 7 mandatet të takon ty?

Jorida Tabaku: Unë mendoj që do ta marr një mandat në listë të hapur, do ta marr, do ta fitoj një mandat në listë të hapur. Do ta fitoj sepse e shikoj te mbështetja që kanë qytetarët, e shikoj te reagimet që kanë njerëzit, e shikoj te shumë grupe që ndoshta më përpara nuk kanë besuar për të votuar te politika, për shembull është një grup që unë po i flas tani, profesionistët e lirë. Janë shumë njerëz jashtë politikës që mua më bëjnë të besoj që kjo është e arritshme dhe që unë do të kem mbështetje.

“Gati paketa ligjore për luftën ndaj korrupsionit”, 3 objektivat e Jorida Tabakut

Në platformën e Jorida Tabakut, e cila kandidon në listën e hapur të Partisë Demokratike për qarkun e Tiranës, objektivat kryesore janë 3. Duke qenë se ka një ekspertizë të lartë në ekonomi, i di mirë angazhimet që do të ndërmarrë në parlamentin e ri.

Në një intervistë me “Opinion” në Tv Klan, Tabaku shprehet se nuk do të reshtë për të mbrojtur ekonominë e familjes ndërsa do t’i përkushtohet luftës ndaj korrupsionit dhe arsimit. Një nga pikat më të forta që Tabaku ngre është mbështetja ndaj grave, duke përfshirë edhe një ndihmë për gratë që nuk punojnë.

Jorida Tabaku: Objektivat e mia kryesore janë fokusi te 3 shtylla të cilat i kam përzemër. Lufta ndaj korrupsionit dhe kam një paketë ligjore gati të cilën nuk e votuam dot gjatë mandatit që përfundoi, një paketë ligjore që ka në fokus luftën ndaj korrupsionit dhe mënyrën sesi sistemi mund të përmirësohet dhe së dyti, të rinjtë, familjet, gratë, zonjat. Këto janë grupet të cilat unë do të punoj, do të dëgjoj, do të flas për to. Kam fokus të veçantë edhe për arsimin sepse duke qenë nënë vetë jam takuar me shumë zonja të cilat më kanë folur për probleme dhe për shqetësime, që kanë fëmijët në një moshë pak më të rritur. Shqetësime për cilësinë e arsimit, shqetësime për drogën në shkolla, shqetësime për bullizmin e fëmijëve, shqetësime që ne na duken pak larg. Ky është fokusi kryesor, por edhe gratë që punojnë e që nuk punojnë se ka shumë gra të cilat nuk e kanë luksin e punës sepse detyrohen që të rrinë në shtëpi për t’u kujdesur për fëmijët, që të rrinë në shtëpi ndoshta për familjarë të cilët mund të kenë kufizime të veçanta. Ne duhet të kujdesemi që edhe këto gratë që bëjnë punën e shtëpisë të kenë pagesën e sigurimeve shoqërore, të kenë mënyrën e tyre që t’u njihet edhe ky si kontribut në punë. Ndërkohë për gratë që janë në punë ne duhet të krijojmë çdo mundëësi dhe facilitet për t’i ndihmuar ato, qoftë për të hapur një biznes, qoftë për të avancuar në karrierë dhe qoftë për të shfrytëzuar gjithë potencialin e tyre.