Opinion – Pse Rama ndërroi 7 ministra? (4 Shtator 2023)

00:43 05/09/2023

Të ftuar: Andi Tela, Julian Zyla, Baton Haxhiu, Mark Marku, Jonida Shehu, Marsela Karapanço

Igli Hasani në krye të Ministrisë së Jashtme, gazetari: Është pedant, shumë i lexuar…

Igli Hasani është propozuar sot nga kryeministri Edi Rama në krye të ministrisë së Jashtme të vendit, post i cili më parë i ishte besuar Olta Xhaçkës.

Pikërisht ndryshimet në kabinetin qeveritar janë tema e diskutimit këtë të Hënë në “Opinion” në Tv Klan.

Drejtuesi i emisionit Blendi Fevziu paraqiti në formë të shkurtër disa nga detyrat që ka mbajtur Igli Hasani më parë, ku bie në sy fakti që ai nuk është një personazh me background politik. Por veç këtyre, gazetari i njohur Baton Haxhiu e përshkroi Hasanin si një njeri të lexuar dhe analitik.

– Ishte A-si që ka nxjerrë Edi Rama, mbetet për t’u parë!

Baton Haxhiu: Igli Hasani më ka bërë përshtypje shumë, kam qenë në Moskë me të kur Shqipëria udhëhiqte OSBE-në dhe kemi pas një darkë të gjatë. Është pedant, shumë i informuar, i lexuar.

-Po karizma, se ka nevojë për karizëm?

Baton Haxhiu: Prej tij mos pritni diskurs politik, mos pritni mrekulli, por është një nga njerëzit që ka informacion dhe është jashtëzakonisht analitik në ato që njeh. Ka koordinuar shumë gjëra.

Detyrat që ka mbajtur më parë Igli Hasani:

-Ka qenë më herët bashkë-koordinator i Aktiviteteve Ekonomike dhe Mjedisore pranë OSBE-së

-Ka një përvojë 17-vjeçare në Ministrinë e Mbrojtjes së Shqipërisë në role të ndryshme drejtuese:

-Sekretar i Përgjithshëm (2017-2018)

-Drejtor i Përgjithshëm për Politikat e Mbrojtjes (2015-2017)

-Drejtor i NATO-s dhe i Marrëdhënieve me Jashtë (2013-2014)

-Drejtor i Integrimeve Euro-Atlantike (2013-2014)

Mazniku në qeverinë Rama, Baton Haxhiu e sheh si sinjal të…

Këtë të hënë në emisionin “Opinion” u diskutua në lidhje me ndryshimet në qeverinë Rama. Kryeministri i vendit njoftoi se Arbjan Mazniku do të jetë Ministër për Pushtetin Vendor.

Këtë vendim të kreut të qeverisë e komentoi në studio analisti Baton Haxhiu. Ai tregoi edhe arsyen pse sipas tij Rama ka vendosur ta tërheqë në qeveri Maznikun, duke e lidhur me problemet që mund të krijojë inceneratori i Tiranës.

Baton Haxhiu: Mazniku është njeriu që e ka databazën më të mirë që e ka ndonjë shqiptar…

Blendi Fevziu: Mazniku çfarë ishte se surprizë e madhe?

Baton Haxhiu: Për ata që nuk dinë për Maznikun, Mazniku nuk është njeri politik, por njohjen e njerëzve, databazës, mënyrën si funksionon në PS ndoshta është më meritori nëse ka koordinim me bashkitë. Mazniku edhe për një arsye është hequr, për arsye sepse Bashkia e Tiranës do të tronditet ndoshta me grupin e njerëzve në javët e ardhshme për shkak të inceneratorit të Tiranës dhe shkëputja e Maznikut nga ai grup ndoshta është…

Blendi Fevziu: Pse do të ketë probleme inceneratori me Bashkinë e Tiranës?

Baton Haxhiu: Unë besoj që një grup do të ketë shumë probleme, shumë probleme. Tërheqja e Maznikut në qeveri ndoshta është një sinjal të njeriu që do të bartë një peshë në qeveri dhe do ta heqë nga Erion Veliaj ose nga grupi që ka udhëhequr me Bashkinë e Tiranës i cili ndoshta do të jetë një figurë teknike dhe socio-politike në të ardhmen.

Fevziu për Ervin Meten: Vjen nga një karrierë e brendshme te Ministria e Financave

Ervin Mete do të drejtojë tashmë Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave, duke i marrë detyrën Delina Ibrahimajt. Drejtuesi i “Opinion” në Tv Klan Blendi Fevziu theksoi mbrëmjen e sotme se Mete vjen me një karrierë brenda kësaj ministrie.

“Në mos gaboj ka qenë i angazhuar me G99-ën në vitet e para, i takon një grupi në protektoriatin e Veliajt për një kohë të gjatë politike”, tha po ashtu Fevziu.

Detyrat që ka mbajtur më parë Ervin Mete:

-I diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tiranës

-Ka kryer master në Universitetin e Havardit në SHBA

-Po ashtu në Shkollën Ekonomike të Londrës ku është specializuar në të drejtë fiskale dhe të drejtë korporatash

-Ka shërbyer si zv.ministër i Financave dhe Ekonomisë (2013-2017)

-Ka mbajtur disa poste në Ministrinë e Financave në vitet 2019, 2020

Rama ua publikoi emrat sot, dy ministra të rinj e mësuan detyrën e re nga televizori

Kryeministri Edi Rama njoftoi këtë të hënë ndryshime në qeverinë e tij. Kreu i ekzekutivit ka sjellë emra të rinj në krye të disa ministrive.

Ndër ta janë Ervin Mete në krye të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, Igli Hasani në krye të Ministrisë së Jashtme dhe Albana Koçiu në krye të Ministrisë së Shëndetësisë.

Gazetarja Marsela Karapanço bëri me dije një detaj interesant. Sipas saj, Mete dhe Hasani e kanë mësuar detyrën e re nëpërmjet televizorit.

E vetmja nga këto emra të rinj që ka qenë e pranishme në takim ka qenë Albana Koçiu, e cila është anëtare e Asamblesë së PS-së.

Zëvendësoi Manastirliun, kush është Albana Koçiu

Albana Koçiu është emëruar këtë të Hënë si ministrja e re e Shëndetësisë, duke zëvendësuar kështu Ogerta Manastirliun e cila e mbante këtë post prej 6 vitesh.

Sonte në “Opinion”, është diskutuar mbi profilin e saj dhe detyrat që ka mbajtur ndër vite.

“Emri i saj po përflitej shumë muajt e fundit si një kandidate për t’u futur në qeveri”, u shpreh Blendi Fevziu.

Detyrat e mëparshme të Albana Koçiut:

-Ka përfunduar studimet në Fakultetin e Shkencave Sociale në Universitetin e Tiranës

-Që prej vitit 2013 mban detyrën e Drejtorit të Departamentit të Administratës Publike, pozicion që e mori pas një experience 18 vjeçare me pozicione drejtuese në administratën qendrore dhe vendore.