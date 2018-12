OPINION – PSE TRADHTOJME!

Të ftuar:

Në emisionin ‘Opinion’ është publikuar një studim mbi tradhtinë e Universitetit Kombëtar të Singaporit.

Disa nga arsyet e tradhtisë janë:

Vetmia

Barrierat e komunuikimi

Mungesa e dashurisë dhe afeksionit

Marrëdhënie seksuale të pakënaqshme

Mungesa e intimitetit

Të dhënat e këtij studimi realizuar në vitin 2016 duket se kanë tronidtur opinionin publik.

Ajo që është për tu veçuar është se 98% e të pyeturve në studim kanë deklaruar se e kanë menduar të tradhtojnë ose janë gjendur në situate tradhtie.

Pastor Paulin Vilajeti, i ftuar në studion e ‘Opinion’ teksa po flitej për tradhtinë, ka treguar një episode të veçantë nga dasma e vajzës së tij.

Teksa ishin në altar ai u shpreh se i ka thënë vajzës së tij të heq dorë nga martesa nëse nuk është e sigurt: “Nuk e harroj kurrë, kur kam martuar vajzën time të madhe ka ardhur tek altari e kam marrë mënjanë dhe i kam thënë, dëgjo bijë, nëse nuk e do, dhe nëse nuk je e bindur mos i çaj kryet se kemi ftuar njerëz e kemi përgatiur gjëra, ik e mos u marto. Me pa në sy dhe më tha me të vërtetë e ke? Po i thashë. Me tha- Po ti je pastor? Unë pse jam pastor po ta them”, u shpreh pastori.