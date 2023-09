Opinion – Rana e Hedhun – perla e veriut!

Shpërndaje







Autori: Blendi Fevziu 00:20 14/09/2023

Intervistë me: Pjerin Ndreu, Rudina Dembacaj, Ylli Ujka, Arben Leka, Bib Ndoci, Mario Gjini, Fredi Ujka

Një nga zonat bregdetare që fsheh një perlë të vërtetë, një prej destinacioneve më të bukura që Shqipëria ka në bregdetin e saj, Rana e Hedhun. Një monument natyror i konsideruar i tillë dhe njëkohësisht një prej vendeve më të vizituara. Deri tani nuk ka pasur një rrugë automobilistike për të mbërritur deri aty, sot mund të arrish me makina të larta, por mungesa e rrugës duket se më shumë e ka mbrojtur këtë monument të rrallë.

Lartësia e rërës nga bregu i detit deri në pjesën nën Malin e Rencit, është 138 metra. Një dunë rëre rreth 138 metra nga e cila mund të zbresësh poshtë në det. Pak kohë më parë, duke folur me një specialist shumë të njohur italian të turizmit, duke i treguar fotografitë e Ranës së Hedhun dhe filmimet që ne kishim kryer gjatë Verës pikërisht për këtë emision, ai më tha se në Brazil ndodhet një dunë rëre shumë herë më e ulët diku te 30 metrat dhe është kthyer në një nga gjërat më të instagramizuar dhe më të pranishme në rrjetet sociale dhe në TikTok apo në Facebook në botë.

Ndërkohë, Shqipëria ka një lartësi 138 metra rëre të vendosur atje nga era që fryn vazhdimisht dhe e vendosur prej shekujsh dhe padyshim nuk e ka komercializuar atë aq sa duhet. Ne do fokusohemi sot pikërisht te Rana e Hedhun, një monument natyror i jashtëzakonshëm i Shqipërisë, një monument natyror i rrallë, një prej perlave të veriut të Shqipërisë, një prej perlave të bregdetit të veriut të Shqipërisë që vlen për t’i vizituar.

Do jetë një emision që ecën përgjatë Ranës së Hedhun, Malit të Rencit por edhe bregdetit të Shëngjinit moment pas momenti.

“Shëngjini ofron më shumë turizëm familjar”, Dembacaj: Për ushqimin është mbretëresha e kulinarisë

Emisioni “Opinion” në Tv Klan mbrëmjen e sotme i është dedikuar Shëngjinit e kryesisht Ranës së Hedhun. Gjatë vizitës së tij në Shëngjin, Blendi Fevziu ka zhvilluar edhe një intervistë edhe Rudina Dembacajn.

Dembacaj ndër të tjera teksa flet për Shëngjinin dhe Lezhën është shprehur se plazhi i Shëngjinit ofron një plazh familjar dhe me çmime të përballueshme ku për ushqimin e ka cilësuar si mbretëresha e kulinarisë.

Blendi Fevziu: Çfarë mund të bëj një pushues në Shëngjin?

Rudina Dembacaj: Një pushues në Shëngjin mund të vijë me familjen, gjyshin, gjyshen dhe fëmijët.

Blendi Fevziu: Kryesisht është turizëm familjar?

Rudina Dembacaj: Është turizëm familjar, por nuk e përjashtojmë edhe jetën e natës që ka qenë një nga më cilësoret.

Blendi Fevziu: Ç’do të thotë jetë nate cilësore?

Rudina Dembacaj: Jetë nate cilësore do të thotë që ka këngëtare të afirmuar, ka masa sigurie të larta ka gjithashtu, edhe gama e koktejleve është pothuajse perëndimore. Parqet e lojrave janë shumë të mëdha në Shëngjin. Kalohet shumë mirë me fëmijë të vegjël duke qenë se rëra e Shëngjinit është shumë cilësore.

Blendi Fevziu: Pra ndryshe nga jugu që është kryesisht për jetë single dhe rinore këtu është pjesa familjare.

Rudina Dembacaj: Po është pjesa familjare sidomos e fëmijëve të vegjël është shumë praktike.

Blendi Fevziu: Po cilësia e ushqimit si është?

Rudina Dembacaj: Pastaj për ushqimin po flasim me mbretëreshën e kulinarisë së Shqipërisë. Mendoj që na ka ndihmuar shumë edhe konkurenca duke qenë se të parët që kanë hapur restorante në Lezhë ishin persona që kishin një anije për të kapur peshkun. Pastaj është shumë e zhvilluar edhe gjuajtja e karkalecit Vjolë dhe kjo gjë ka rritur konkurencën.

Blendi Fevziu: Është shtrenjt në Shengjin në raport me vendet e tjera?

Rudina Dembacaj: Në raport me vendet e tjera që nuk ka patur shumë fluks për shkak të çmimit Shëngjini ka qenë plot, sepse ofron për të gjitha kategoritë e xhepit.

“Kishte shumë karkaleca, por ju çonim derrave tek stallat”, Dembacaj rrëfen çfarë i ka treguar i ati

Emisioni “Opinion” në Tv Klan mbrëmjen e sotme i është dedikuar Shëngjinit e kryesisht Ranës së Hedhun.

Gjatë udhëtimit në Shëngjin, Blendi Fevziu së bashku me Rudina Dembacajn kanë zbritur në resortin “Alba” për të parë si është ndërtuar dhe se çfarë ofron ai.

Dembacaj thotë se në këtë zonë, gatimet e detit janë të një cilësie shumë të lartë, teksa tregon dhe një histori të sajën personale që ka të bëjë me të atin e saj të ndjerë.

Rudina Dembacaj: Peshku ka qenë i pari sepse me peshkim kanë mbijetuar. Gjithmonë ka pasur peshk. Mbaj mend nga i ndjeri im atë, thoshte që “kishte shumë karkaleca, por që atëherë nuk i njihnim dhe ju çonim derrave tek stallat”.

Blendi Fevziu: Dhe prapë peshku kishte njëlloj tradite që atëherë?

Rudina Dembacaj: Po, shumë. Ka qenë në çdo pjatë. Të gjithë lezhjanët e kanë përdorur peshkun çdo drekë. Peshku ka qenë i pari.

Blendi Fevziu: Ky është gatim plazhi besoj?

Rudina Dembacaj: Po, po unë do ta theksoja se ky është ndër më të mirët në të gjithë zonën. Ka gatime të thjeshta, por duke qenë çdo gjë e freskët.

Blendi Fevziu: Ti a gatuan peshk?

Rudina Dembacaj: Po, shumë. Çdo gjë di nga peshku.

300 milionë Euro investim te Rana e Hedhun, sipërmarrësi: Të shpërblehet djersa e të parëve të mi që kanë ruajtur këtë vend

Ylli Ujka është një nga anëtarët e fisit Prelivanaj të vendosur prej shekujsh në Malin e Rencit mbi Ranën e Hedhun në Shëngjin.

Ai tregoi për emisionin Opinion në Tv Klan dhe shtëpinë më të vjetër dhe të parën të fisit të tij, një shtëpi 500 vjeçare.

Ylli Ujka është një sipërmarrës i suksesshëm që është larguar nga Shqipëria në vitin 1997 dhe ka disa kompani në vende të ndryshme.

Së fundmi ai do të bëjë një investim strategjik në Ranën e Hedhun, me vlerë 300 milionë Euro.

Ylli Ujka: Në zonën e Ranës së Hedhun po bëjmë një investim strategjik. Vlera e investimit shkon mbi 300 milionë Euro. Është mbi një sipërfaqe të madhe ku intensiteti besoj që është më i ulëti në çdo resort në Shqipëri në mënyrë që të kemi një raport perfekt me natyrën, pra mos dëmtohet natyra. Do fillojë pjesa poshtë me hotelin dhe pastaj një pjesë rezidenciale dhe sipër pjesa e hotelerisë.

Blendi Fevziu: Ja del një investimi kaq të madh?

Ylli Ujka: Po patjetër se turn over i kompanive të mia është mbi 50 milionë dhe tani në këto vite është në rritje shumë të fortë.

Blendi Fevziu: Dhe pse ke ardhur këtu? Se me një turn over të tillë mund të investosh kudo.

Ylli Ujka: Unë realisht investoj dhe në disa shtete. Njëherë jam fuqizuar jashtë dhe me ato burime po i dedikoj të gjitha këtij vendi sepse këtu kam lindur. Është edhe në njëfarë mënyre për fisin tim që me shumë sforco e ka ruajtur këtë vend, e ka ruajtur me dinjitet. Te ky megaresort duhet që të shpërblehet edhe djersa e të parëve të mi që nuk e kanë pasur shansin ta gëzojnë në këtë masë, por e kanë ruajtur me dinjitet. Tani duhet t’ja u ndërtojmë njerëzve dhe t’ja u ofrojmë edhe pushuesve.

“Rana e Hedhun”, kryebashkiaku Ndreu: Propozim për projekte elitë, të ndryshojmë formatin e investimeve

Kryebashkiaku i Lezhës, Pjerin Ndreu thotë “Rana e Hedhun” është një pikë shumë tërheqëse ku ata që vijnë për ta parë, kthehen sërish teksa shton se do mundim për ta ngjitur.

Për emisionin “Opinion” në Tv Klan, kryebashkiaku Ndreu shprehet se bashkia ka bërë një propozim për projekte elitë për “Ranën e Hedhun”.

Pjerin Ndreu: Kjo është gjëja më e bukur, është monument natyror dhe është një pikë shumë tërheqëse ku vijnë shumë turistë shqiptarë për ta parë dhe kush vjen një herë, vjen prapë. Duke sikur është shkurt, por është një stërmundim për ta ngjitur. Është rërë e zezë, kurative.

Blendi Fevziu: A ka projekte për zhvillimin e zonës?

Pjerin Ndreu: Ne kemi bërë një propozim për projekte elitë, të ndryshojmë formatin e investimeve këtu. Ka shumë investitorë dhe po ashtu politikat e qeverisë, nëse do të investohet diçka, do bëhet në standardet bashkëkohore në këtë zonë. Mesa kam dijeni, një investitor e ka bërë këtë projekt.

Rana e Hedhun është e paprekshme, ky monument nuk preket në çfarëdolloj investimi. Po të shikojmë, krahun matanë, është një fushë e pafund. Struktura që është planizuar, është planizuar pa prekur rërën. Bien gurë herë pas here, kjo do një sistem mbrojtje, edhe privati mund ta bëjë, por duke qenë një monument i tillë, duhet patjetër një sistem mbrojtje./tvklan.al