Në pjesën e parë dhe të dytë të emisionit Opinion, Tv Klan, u diskutua për faktin se euro vazhdon që të bjerë e leku vazhdon të forcohet e të fitojë ‘pikë’ më shumë. Çfarë sjell në jetën e përditshme shqiptare ky forcim i lekut?
Në pjesën e parë u diskutua dhe për dy çështje të vogla. Një, deputetja e PS-së Sara Mila u thirr në SPAK për shit-blerje votash. E dyta, Oltion Bistri është ridënuar nga Apeli i GJKKO-së.
Të ftuar ishin: Orkida Ilollari, Elton Haxhi, Erald Themeli, Ergis Sefa, Neritan Sejamini, Klodian Tomorri.
“Historitë e çmendura të Tiranës”
Në pjesën e tretë fokusi ishte tek intervista me shkrimtarin Ben Blushi, autorin e librit “Historitë e çmendura të Tiranës”, që tregon për historinë e kryeqytetit për shumë shekuj. Rrëfimi i Blushit flet edhe për raportin e tij me qytetin.
/tvklan.al