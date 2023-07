Opinion – Rrahja që shkarkoi Komisariatin e Krujës!

Autori: Blendi Fevziu 00:17 11/07/2023

Në studio: Klodiana Lala, Enton Abilekaj, Artan Hoxha, Lorenc Vangjeli, Artan Hoxha.

Artan Hoxha: Largimi i Bledi Çuçit ishte planifikuar përpara dhunës nga Rrajat

Bledi Çuçi u shkarkua nga Kryeministri Edi Rama si ministër i Brendshëm më 8 Korrik pas bujës së sherrit nga fisi Rraja në Fushë Krujë që dhunuan barbarisht dy kushërinjtë Maja.

Por gazetari Artan Hoxha, i ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, thotë se shkarkimi i Bledi Çuçit si ministër i Brendshëm ishte parashikuar më herët.

Blendi Fevziu: Pse e hoqi Çuçin, Rama? Për këtë çështje apo…?

Artan Hoxha: Jo. Ai do hiqej. Unë mendoj që Çuçi i shërbeu për ta smufuar këtë histori sa të mundte, Çuçi ishte planifikuar përpara për t’u larguar nga detyra e ministrit të Brendshëm. Mesa informacion unë kam patur, pritej largimi i Çuçit nga detyra. Mesa duket i erdhi dhe momenti dhe Kryeministri njihet për këto lëvizje të tilla.

Dhuna barbare ndaj kushërinjve Maja, Klodiana Lala: Filmimi i videos, mesazh prej “Don Corleoneje”

Filmimi i dhunës barbare e ushtruar nga fisi Rraja ndaj 2 kushërinjve Maja në Fushë Krujë të enjten e 6 Korrikut, ishte një mesazh drejtuar banorëve të tjerë të fshatit Borizanë që protestonin kundër gurores së Rrajave.

Kështu u shpreh gazetarja Klodiana Lala në studion e emisionit Opinion në Tv Klan, e cila tha se vetë dhunuesit e kanë filmuar ngjarjen dhe videon e kanë shpërndarë më pas qëllimisht në rrjetet sociale.

“Është filmuar nga ana e tyre, nga dhunuesit barbarë, të cilët donin t’u dërgoni mesazh të gjithë personave që protestonin që nëse do ta vijonin këtë histori ata do t’u bënin të njëjtën gjë të gjithëve, pra ishte një mesazh prej “Don Corleoneje”, që nëse ju flisni ne do t’ju shkrijmë të gjithëve dhe do t’ju vdesim të gjithëve”, tha ndër të tjera gazetarja Lala.

Dhuna ndaj kushërinjve Maja/ Lala: Organizatori i parë Xhelal Rraja, njihet me nofkën “gjyshi”

Një nga organizatorët kryesorë për dhunën barbare të Rrajave ndaj kushërinjve Maja, është Xhelal Rraja, sipas gazetares Klodiana Lala.

E ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Klodiana Lala thotë se Xhelal Rraja njihet me nofkën “gjyshi” dhe është familjar i afërt me disa nga eksponentë të krimit, të cilët akuzohen për vepra penale të rënda.

Klodiana Lala: Organizatorët e kësaj ngjarje, që është Xhelal Rraja i pari dhe e dini kush është? Njihet me nofkën “gjyshi”, është babai i Ramazan Rrajës, i cili është i akuzuar për atentatin ndaj ish-prokurorit të Durrësit, është i arrestuar. Xhelal Rraja është xhaxhai i Redjan Rrajës, i arrestuar si ekzekutor në ngjarjen e 1 Nëntorit 2019. Flamur Rraja është vëllau tjetër i ish-deputetit socialist. Rexhep Raja ëshë i biri. A e mbani mend se çfarë ndodhi në rastin e Xhisielës? U desh dëshmia e një oficeri police, i cili sot është në azil, i cili zbuloi një skandal të tmerrshëm. U hesht në rastin e Xhisielës përveç disa gazetarëve që e ngritën zërin dhe oficeri i policisë, dhe çfarë ndodhi? Ja kemi këtë situatën. Dhe Rrajat nuk është se i la politika, por i mbyti zullumi i vet, pra shkuan deri në atë pikë ku nuk kishte më se çfarë t’i mbronte./tvklan.al