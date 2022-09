Opinion – Rusët në uzina, blogerë apo spiunë?

Autori: Blendi Fevziu 00:25 07/09/2022

Të ftuar në #Opinion: Klodiana Lala, Denis Deliu, Ervin Karamuço, Avenir Peka, Arian Dyrmishi, Saimir Visha. Ne lidhje skype nga Kosova: Agim Musliu

“Spiunët rusë”, gazetarja Klodiana Lala zbulon detajin e ri: Kanë fotografuar edhe uzinën e naftës në Patos

Gazetarja Klodiana Lala ka deklaruar në studion e emisionit Opinion në Tv Klan se dy rusët dhe 1 ukrainas që janë arrestuar nën dyshimet për spiunazh, kanë fotografuar edhe uzinën mekanike të naftës në Patos, përpos godinave të tjera në vend.

“Kanë fotografuar uzinën mekanike të naftës në Patos. Janë fokusuar sipas prokurorëve tek dyert kryesore për të marrë detaje. Kanë bazë e Pashalimanit, janë në Bënjë në Përmet, kanë Moglicën, Bovillën dhe ka vepra të tjera”.

Gazetarja Lala tregoi se njëri nga rusët, Mikhail Zorin, sipas burimeve të saj konfidenciale, ka pranuar përpara hetuesve shqiptarë se është rekrutuar nga shërbimeve inteligjente ruse.

“Mikhail Zorin ka pranuar që është kontaktuar nga shërbimi inteligjent rus për shkak të një dosje që ai kishte të hapur në Rusi. Kjo pjesë e dosjes është nën sekret hetimor, nuk është bërë e ditur në gjykatë. Ai nuk thotë që unë jam paguar për të bërë njohje të këtyre bazave apo uzinave, por kisha detyrë të fotografoja nga afër dhe të shikoja nga afër gjendjen e tyre në terren. Prokurorët dyshojnë që ai mund të jetë shtrënguar. Ai ka marrë pjesë në protestat kundër Putinit në Rusi dhe mund të rrezikonte deri në 2 vit burgim ndërkohë që ishte student i shkëlqyer. Dy personat e tjerë mohojnë në mënyrë kategorike të jenë përfshirë”, theksoi gazetarja Klodiana Lala.

Dy rusët dhe 1 ukrainas u kapën në uzinën ushtarake të Gramshit pasi kishin hyrë në territorin e objektit.

Incidenti në uzinën e Gramshit, avokati i ukrainasit: Klienti im pretendon se është bloger

Saimir Visha, avokati i shtetasit ukrainas Fiodor Mihailoviç i cili është arrestuar pas një incidenti në uzinën ushtarake në Gramsh pasi së bashku me 2 rusë tentuan të futeshin në uzinë ata sulmuan me spray neuro-paralizues dy ushtarë shqiptarë, ka thënë se klienti i tij pretendon se është bloger. Visha thotë se dy rusët dhe ukrainasi të cilët u kapën në uzinën ushtarake në Gramsh janë të apasionuar që të fotografojnë vendet postkomuniste.

Saimir Visha: Unë po ju them se janë sot të traumatizuar.

Blendi Fevziu: Çfarë pretendon klienti yt?

Saimir Visha: Jam bloger pretendon klienti dhe në Shqipëri kam ardhur siç kam ardhur në shumë vende të botës postkomuniste. Ata janë të apasionuar që të fotografojnë vendet postkomuniste. Ata i ka bashkuar i vetmi hobi që kanë. Në lidhje me Mikaelin, është marrë në kundërshtim me të gjitha procedurat, nuk ka pasur asnjë përkthyes. Është trembur sepse ulërimat e rojes ndal dhe mos lëviz nuk kanë qenë të kuptueshme për Mikaelin.

Kujtojmë se para hetuesve tre të arrestuarit kanë mohuar se po kryenin aktivitet spiunazhi duke u deklaruar si fotografë eksplorues në kërkim të vendeve historike dhe ushtarake. Deklarimet e dhëna mbështeten edhe nga aktiviteti i postuar në rrjetet e tyre sociale.

Megjithatë, për hetuesit që dyshojnë se ata janë pjesë e agjenturave të huaja pretendimet e tyre nuk janë të besueshëm, kjo për shkak të agresivitetit të treguar në përplasjen me ushtarët dhe mosbindjes së urdhrit të dhënë nga ata.

I arrestuar si spiun i dyshuar, flet babai i Mikhail Zorin: Biseda e fundit që kisha me djalin

Mikhail Zorin është njëri prej rusëve të arrestuar në Shqipëri që u kapën në uzinën ushtarake të Gramshit dhe dyshohet si pjesë e spiunazhit rus.

Por babai i tij, Yuri Zorin, mohon kategorikisht akuzat që djali të jetë pjesë e agjencive ruse të spiunazhit.

Në një intervistë për emisionin Opinion në Tv Klan, Yuri Zorin ka treguar edhe kontaktin e fundit që ka patur me djalin përpara se Mikhaili të arrestohej.

Ndër të tjera ai thotë se i biri u nis për pushime në Ballkan pasi përfundoi studimet.

Cili është profesioni i djalit tuaj?

Yuri Zorin: Djali im, Mikhail Zorin është diplomuar vitin e kaluar në Universitetin e Kimisë Teknologjike në Moskë. Ai ka një bachelor për materialet kimike dhe teknologjike. Më pas Mikhail vendosi të vazhdonte studimet e tij në Europë. Ai zgjodhi Pragën ku studio gjuhën çeke për një vit. Në Qershor të këtij viti ai hyri në Shkollën e Kimisë Teknologjike në Pragë për studimet master.

A e dinit që djali juaj po udhëtonte në Shqipëri? Cila ishte arsyeja e këtij udhëtimi?

Yuri Zorin: Në Korrik Mikhail nisi pushimet dhe vendosi të ndërmerrte një udhëtim në vendet e Ballkanit. Mikhailit i pëlqen turizmi i paorganizuar, pra të udhëtojë vetëm. Ai ka zakonisht një biçikletë, një çantë shpine dhe një çadër kampingu. Mikhail është i apasionuar pas eksplorimeve urbane, (Urbex më shkurt). Kjo ka të bëjë me një lloj studimi të objekteve industriale, të harruara dhe të ndaluara për pjesën tjetër të shoqërisë. Zakonisht ato janë fabrika të braktisura, miniera, bunkerë, etj. Ai ka një blog në rrjetet sociale dhe i publikon atje fotot e tij. Me sa kam dijeni edhe miqtë e tij i përkasin këtij komuniteti kërkuesish. Shqipëria e tërhoqi Mikhailin për faktin se në territorin e saj ka shumë objekte, veçanërisht bunkerë të braktisur që janë ndërtuar gjatë Luftës së Ftohtë.

A kishit dijeni nëse në këtë udhëtim ai do të ishte vetëm apo i shoqëruar?

Yuri Zorin: Deri në 17 gusht ai udhëtoi i vetëm dhe më pas takoi miqtë e tij, Svetlana dhe Fyodor. Ata vijuan udhëtimin drejt Greqisë së bashku, me makinë.

Gjatë qëndrimit të tij në Shqipëri, a patët komunikim me djalin tuaj? Dhe nëse po, çfarë ju tha për qëndrimin këtu?

Yuri Zorin: Ne kemi një lidhje të fortë në familje dhe që të katërt (gruaja ime, unë, djali më i vogël dhe Mikhail) komunikojmë rregullisht në Telegram përmes messengerit. Ai na solli një foto- reportazh të mirë mbi qëndrimin e tij në Shqipëri. Veçanërisht kishte foto piktoreske të brigjeve pranë Vlorës, foto të rrugëve në Shqipëri, disa fshatra dhe sigurisht bunkerë të braktisur. Gjatë komunikimit na foli me entuziazëm për njerëzit e mirë që takoi atje, të gatshëm gjithmonë për të ndihmuar nëse ishte nevoja dhe për ushqimin e mirë që servirej në fshatrat shqiptare.

Por çfarë mund të na thoni për faktin që ndaj tij këtu në Shqipëri ka një akuzë për aktivitet në shërbime inteligjente sekrete? A dini diçka rreth këtij fakti?

Yuri Zorin: Në mënyrë kategorike mohoj çdo insinuatë që im bir të jetë rekrutuar nga ndonjë shërbim special rus apo nga ndonjë shërbim i ndonjë vendi tjetër. Ai nuk mund të ketë asnjë interes për to, sepse është ende një student dhe nuk është pjesë e ndonjë shërbimi sekret. Ai është një djalë i ri me pikëpamje pasifiste që është ende duke e ndërtuar jetën dhe duke u përpjekur të marri një shkollim të mirë. Më vjen shumë keq që ushtarakët Albi Bici dhe Adrian Xhaka u plagosën gjatë incidentit në uzinën e Gramshit. Do doja t’ju kërkoja ndjesë të sinqertë për veprimin e tim biri dhe t’ju uroj më të mirën.

A keni patur komunikim me djalin tuaj pas 21 gushtit?

Yuri Zorin: Mesazhin e fundit nga Mikhail e morëm më 20 gusht rreth orës 2 pasdite. Ai na dërgoi foto ku na thoshte se binte shi dhe ai me miqtë e tij po qëndronin në makinë. Pas kësaj, komunikimi me Mikhail u ndërpre. Javën e shkuar unë isha në Tiranë dhe takova avokatin, zotin Isuf Shehu që ka marr në mbrojtje djalin tim. Shpresova se do të më lejonin ta takoja djalin, por kjo nuk ndodhi.

A planifikoni të jeni në Tiranë për procesin gjyqësor të djalit tuaj?

Yuri Zorin: Sigurisht unë do të përpiqem të vij në Shqipëri për procesin gjyqësor, sepse e gjithë familja është e shqetësuar për Mikhail. Por gjithçka do të jetë në varësi të shumë çështjeve teknike, si viza, etj. Në çdo rast, unë besoj tek ligji dhe e drejta dhe tek fakti se autoritetet kompetente do të ndjekin çështje dhe akuzat qesharake për spiunazh do të bien.

Florian Marku: Kam 2 ndeshje brenda vitit në Angli, ëndërroj të ndeshem edhe në Las Vegas

Boksieri shqiptar Florian Marku ka nënshkruar një kontratë me televizionin anglez Sky Sports dhe brenda vitit janë të planifikuara dy ndeshje të tij në Angli.

Në një intervistë për emisionin Opinion në Tv Klan, Florian Marku të cilit dy javë më parë iu dha medalje nga Kryeministri Edi Rama, tregoi gjithashtu se synon që të zhvillojë ndeshje boksi edhe në Las Vegas të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Blendi Fevziu: Cilat janë planet tuaja në të ardhmen?

Florian Marku: Plane të ardhshme, kam firmosur një kontratë të madhe me Sky Sport, Sky është një nag televizionet më të mëdha. I kam dhe dy ndeshje brenda vitit.

Blendi Fevziu: Ku i ke ndeshjet?

Florian Marku: Në Angli.

Blendi Fevziu: Të dyja në Angli?

Florian Marku: Të dyja në Angli, në Londër. Kemi diskutime për në New York, për në Las Vegas

Blendi Fevziu: Që është një ëndërr?

Florian Marku: Që është një ëndërr për çdo boksier besoj.

Blendi Fevziu: Kur i ke ndeshjet në Londër, apo si ke përcaktuar?

Florian Marku: Në Uçu nëse e keni dëgjuar.

Blendi Fevziu: Ke dy ndeshje në Londër, por përpiqesh të shkosh në Las Vegas si ndihesh me karrierën tënde?

Florian Marku: Jam i lumtur, kurrë nuk e kisha imagjinuar, se nga vi unë, kam pasur shumë probleme në jetën time.

Blendi Fevziu: Zakonisht njerëzit që çajnë më shumë në jetë, janë njerëzit që kanë vuajtur në fillimet e tyre, sepse edhe sakrifica e tyre dhe përpjekja ëhstë më e madhe se ata që i kanë gjërat e siguruara.

Florian Marku: Shumë e vërtetë, njerëzit mendojnë se është fat. Unë ua garantoj se nuk asgjë nuk është fat. Do shumë punë e përkushtim. S’kam gjetur asgjë gati.

Blendi Fevziu: Sa orë në ditë stërvitesh?

Florian Marku: Gjashtë orë në ditë.

Blendi Fevziu: Gjashtë orë në ditë?!

Florian Marku: Po, nuk bëj gjë tjetër.

Blendi Fevziu: Dhe nuk ushqehesh ashtu si duhet?

Florian Marku: Ushqehem si duhet, por jo si dua.

Boksieri Florian Marku tregoi dhe vështirësitë në fillimet e karrierës së tij, duke nisur nga Greqia ku korri shumë sukses, një periudhë të shkurtër në Austri dhe më pas në Angli ku vijon karrierën.

Blendi Fevziu: Janë imazhet që ngritën pak ditë më parë, që bën nënkampion bote në WBC silver Florian Markun. Florian Marku mirëmbrëma mirë se keni ardhur!

Florian Marku: Mirëmbrëma, si jeni

Blendi Fevziu: Çfarë janë këto dy gjërat? ËBC e shikoj, po tjetra?

Florian Marku: Tjetra është një titull që e kam fituar para tre ndeshjeve EBF international, e kam fituar për herë të parë kur u ndesh Joshua kundër Jusuk. Ky është titulli i parë në Boks.

Blendi Fevziu: Pak a shumë kjo është medalja jote e kampionit aopo jo?

Florian Marku: Po.

Blendi Fevziu: Ehe aty janë të gjithë flamujt e botës, ka vendet të cilat marrin pjesë në ËBC?

Florian Marku: Po, nuk është akoma flamuri Shqiptar, por unë do e vendos aty.

Blendi Fevziu: Do vendoset edhe flamuri Shqiptar aty?

Florian Marku: Patjetër.

Blendi Fevziu: Në fakt si ke ardhur deri në këtë nivel. Cila është jeta jote/? Ju dëgjova pak ditë më parë, kur fole tepër vështirësitë për jetën, për raportet me nënën, për mënyrën si e keni çarë jetën. Sot pjesa më e madhe e të rinjve mendojnë se suksesi arrihet shpejtë, me pak foto në ‘Instagram’, pa shumë punë. A mund të shpjegosh cila ka qenë jeta jote? Në çfarë moshe je larguar nga Shqipëria?

Florian Marku: Unë kam lindur në Lushnje, 7-vjeç në mos gabohem kemi ikur për Selanik. Aty kam vazhduar pak futbollin.

Blendi Fevziu: Pse linde në Lushnjë? Me këtë mbiemër pak e çuditshme më duket.

Po gjyshin e babit e kemi me prejardhje nga Kosova, nga Gjakova, nga Kosova dhe kanë ardhur herët fare domethënë dhe babi im ka lindur në Shqipëri. Kemi shkuar në Lushnje aty ku është martuar babi. Nënën e kam nga Lushnja.

Blendi Fevziu: Në moshën 7-vjeçare u nise nga Lushnja në Selanik , me gjithë familjen?

Florian Marku: Po.

Blendi Fevziu: Sa kohë jetove në Greqi?

Florian Marku: Afërsisht deri në moshën 19-vjeç.

Blendi Fevziu: Pra 12 vjet jetove në Greqi. Me se u more në Greqi?

Florian Marku: U mora pak me futboll, por isha vetëm për veten

Blendi Fevziu: Nuk luaje dot në ekip?

Florian Marku: Jo, nuk luaja dot në ekip. Theva këmbën dhe e lashë futbollin. Ju futa rastësisht kickbox-it. S’kam pasur letra në atë kohë. U shpalla shumë herë kampion në kickboxs, kam pasur 110 ndeshje në kickbooks, kam pasur vetëm tre humbje.

Blendi Fevziu: 110 ndeshje në Greqi?

Florian Marku: Në Greqi dhe jashtë Greqisë. U shpalla shumë herët kampion. Çdo gjë vajti me sukses, pastaj u ktheva në Kafaz, në EMM. EMM ka qenë pak ndryshe, u bë shumë e famshme edhe për publikun.

Blendi Fevziu: Ndërkohë ti garoje i vetëm, pa përfaqësi, apo me flamur grek?

Florian Marku: Jo kurrë nuk e kam përfaqësuar flamurin grek. Gjithmonë kam përfaqësuar flamurin shqiptar kudo që jam ndeshur edhe pse kam pasur probleme në fillim. /tvklan.al