Opinion – Sa e fortë është pasaporta shqiptare?

Autori: Blendi Fevziu 23:49 25/01/2024

Në studio: Igli Hasani

“Cila është sfida juaj?”, Hasani: Sfida personale ta kthej shërbimin diplomatik të Shqipërisë në shekullin 21

Në pjesën e tretë të emisionit Opinion në Tv Klan u trajtua çështja e pasaportave dhe sa e fortë është pasaporta shqiptare. I ftuar në studio në një intervistë ishte ministri i Jashtëm, Igli Hasani i cili ka folur lidhur me këtë temë, por jo vetëm.

Ministri Hasani ndër të tjera foli edhe lidhur me sfidat e tij në këtë detyrë ku u shpreh se janë disa sfida të cilat ai i shikon përpara gjatë punës së tij si ministër i Jashtëm i Republikës së Shqipërisë, por sfida personale që ai ka është të kthejë shërbimin diplomatiktë Shqipërisë në shekullin 21.

Ndërkohë gjatë fjalës së tij Hasani është shprehur se emërimi i tij si ministër është gjëja më e bukur që mund ti ndodhë një shqiptari që jeton jashtë.

Blendi Fevziu: Zoti Hasani para se të vini si ministër ju keni ardhur nga një karrierë teknike pra jo politike, ku keni shërbyer?

Igli Hasani: Kam shërbyer në Organizatën për Sigurinë dhe Bashkëpunimin Europian, në Vienë. Kam shërbyer atje për dy vite në sekretariatin e OSBE, por tre vjet para saj kam qenë ambasador i Republikës së Shqipërisë në Organizatën Ndërkombëtare në Vienë.

Blendi Fevziu: Si e prite emërimin?

Igli Hasani: Është patjetër gjëja më e bukur që mund t’i ndodhi një shqiptari sidomos atyre që jetojnë jashtë.

Blendi Fevziu: Cila është sfida juaj?

Igli Hasani: Janë disa sfida. Ajo që mund ta quaj personale është që ta kthej shërbimin diplomatik të Republikës së Shqipërisë në shekullin 21 . Edhe te pasaportat, edhe tek rankimi edhe tek shërbimi ne duhet të afrohemi sa më shumë fundit të viteve 90 dhe fillim shekullit të 21 në vitin 2023-2024 sepse kjo është sfida më e madhe.

Blendi Fevziu: Ne jemi një vend që kemi më pak banorë brenda vendit sesa emigrantë jashtë vendit, ndërkohë përfaqësitë diplomatike i kemi fare modeste. Duhet të ketë një shpërndarje sepse ato kërkojnë shërbime. Keni një plan në këtë drejtim?

Igli Hasani: Edhe kjo është një pjesë e punës edhe pjesë e të gjithë përpjekjes që në fund të 2024 unë shpresoj të ketë rezultatet e para.

“Projekt për ndryshimin e perceptimit e përdorimit të pasaportës shqiptare në botë”, Hasani: 5 rajonet ku puna është përqendruar

Pasaporta më e fuqishme për 2023 është ajo e Emirateve të Bashkuara Arabe, me të cilën lëvizet në 179 vende të botës pa viza. Ndërkohë, pasaporta shqiptare renditet e 42-ta në botë, me të cilën mund të udhëtohet në 120 vende pa pasur nevojë për viza.

Në një intervistë për emisionin “Opinion” në Tv Klan, Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme, Igli Hasani ka folur në mënyrë konkrete për një plan të detajuar që po përgatitet për të rritur numrin e vendeve, ku shtetasit shqiptarë të mund të lëvizin pa viza.

Igli Hasani: Unë e ndaj këtë shqetësim, ka qenë një nga gjërat që kemi thënë në Ministrinë e Jashtme se ne duhet të ndryshojmë perceptimin e përdorimit të pasaportës shqiptare në botë dhe kjo nuk është një gjë e thënë politikisht, por duhet bërë. Kemi një projekt të caktuar dhe një plan të caktuar. Ne po përpiqemi me një plan të qartë që këtë “gap” ta zvogëlojmë në maksimum. Ndikojnë shumë faktorë, janë edhe arsye që kanë të bëjnë me zhvillimin ekonomik dhe turistik të vendit. Është momenti më i mirë që Shqipëria, që është kthyer në një destinacion turistik, të shfrytëzojë në maksimum këtë potencial që ka që shtetas shqiptar të udhëtojnë si turistë, por edhe si partnerë të mundshëm biznesi.

Blendi Fevziu: Shqipëria ka “free viza” me vendet e BE, me Kinën, ka e-viza me Indinë dhe të del në mënyrën më të thjeshtë të mundshme pa pasur asgjë, ndërkohë që ka viza me shtetet afrikane, ku nuk do të shkelte asnjë turist. Pra, kjo tregon një mungesë vëmendje, nuk tregon se një problem me Shqipërinë.

Igli Hasani: Po të shikoni shpërndarjen e përfaqësive diplomatike nëpër botë, i korrespondon edhe vizave që ne kemi. Në Afrikë, jemi në Egjipt për momentin. Gjëja konkrete që do të nisë që nga këtë vit, ne do të hapim shumë shpejt ambasadën në Kenia dhe do të mbulojë një pjesë të mirë, do të krijojë një dinamtikë tjetër në marrëdhënie me shumë vende të Afrikës.

Blendi Fevziu: Po për ndryshimin e renditjes së pasaportës a ka një plan konkret dhe kush janë gjërat që mund të përmirësohen?

Igli Hasani: Ne po shohim dhe trendin se ku shqiptarët udhëtojnë. Nuk shkohet më në vendet klasike të turizmit. Ka një ekspandim të madh të mundësive. Zonat që kemi identifikuar dhe që shikojmë në hartën globale janë Afrika Veriore, Afrika Lindore për safari, Azia Juglindore, Amerika Latine dhe Karaibet. Tani ka një rritje më të madhe frekuentimi nga shqiptarët në këto destinacione. Këtu është edhe përqendrimi i punës tonë, në këto 5 rajone.

/tvklan,al