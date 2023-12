Opinion – Sali Berisha për kërkesën e SPAK!

Shpërndaje







Autori: Blendi Fevziu 01:19 15/12/2023

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Të ftuar: Sali Berisha, Andi Tela, Jonida Shehu

Pse nuk e zbatoni vendimin e Gjykatës? Berisha në “Opinion”: Nëse unë e bëj këtë, këtij vendi për dekada…

I ftuar mbrëmjen e kësaj të Enjteje në “Opinion” në Tv Klan është ish-kryeministri i vendit Sali Berisha. Pyetja e parë që gazetari Blendi Fevziu i drejtoi kishte të bënte pikërisht me çështjen më të bujshme të momentit, kërkesa e SPAK për “arrest shtëpie” për kryedemokratin. Por fillimisht, Struktura e Posaçme i ka kërkuar Parlamentit t’i heqë imunitetin si deputet që më pas ai të përballet me drejtësinë.

Berisha, ashtu si herët e shkuara e cilësoi një akt të turpshëm dhe “puç” ndaj tij e opozitës. Ai u shpreh se nuk e ka zbatuar vendimin e Gjykatës për t’u paraqitur, pasi është në shkelje të Kushtetutës.

Sali Berisha: Nuk ka asgjë të re, në kuptimin që ky është një diktaturë bande e cila nuk njeh Kushtetutë dhe ligj. Vendimi i paraqitur nga skapistët e partisë në parlament është një akt i turpshëm, i pashembullt në historinë e një vendi.

-A do të arrestoheni apo jo?

Sali Berisha: Nuk kanë shkuar në Parlament për të kërkuar siç thotë rregullorja, siç është Kushtetuta, autorizimin për kufizimin tim të lirisë, por kanë shkuar për të rënduar masat të cilat i vendosën në mënyrë antikushtetuese.

-Ata pretendojnë se vendimet kanë kaluar në dy gjykata.

Sali Berisha: Jo, jo. Ishte vendimmarje e mirëfilltë nga gjykata e pushtetit të parlamentit. Nëse Kushtetuta parashikon se nuk mund të hiqet liria në asnjë lloj forme pa marrë autorizimin e Kuvendit dhe askush s’mund të ndalohet pa lëviz lirshëm jashtë shtetit. Këto dy nene.

-Kjo është një çështjë që Parlamenti duhet ta ngrejë në Gjykatë Kushtetuese.

Sali Berisha: Nëse tjetrit i thuhet se nuk lejohet të dalë jashtë shtetit, përsërit aktin e Putin ndaj Navalny-t.

Andi Tela: Është shkelje e Kushtetutës, por…

Sali Berisha: E ka nenin 38, shumë specifik.

Andi Tela: Por është në kuadrin e një kërkese që ka bërë SPAK, pavarësisht se ka bërë shpjegimin, ka marrë një vendim, Shkalla e dytë e Apelit e ka vendosur që vendimi është në fuqi, ndryshe nga unë apo të tjerët, ju jen in ë pozitën që duhet të zbatoni vendimin e Gjykatës, ju gaboni në momentin që nuk i bindeni këtij vendimi. Në momentin që nuk zbatohet ju përsërisni një gabim.

-Ju jeni deputet, ish-kryeministër, ish president i këtij vendi.

Sali Berisha: Nëse unë zbatoj atë vendim, unë bëhem pjesë…Nuk e pranoj kurrë shkruarjen e Kushtetutës në tavolinat e prokurorit apo gjykatësit. Ju jeni gabim, pse? Ju predikoni të krijohet një nga precedentët më të rrezikshëm për të sotshmen dhe të ardhmen e vendit.

-Për momentin duhet të zbatoni vendimin…Ju do merrni një ftesë për të qenë në komision më 18 Dhjetor, si do veproni?

Sali Berisha: Nuk legjitimoj kurrë një akt të marrjes së pushtetit nga gjykatës e prokurorë për llogari të Edi Ramës.

-Është vendim, ky i juaji është koment.

Sali Berisha: Jeni gabim mor zotërinj! Nëse unë e bëj këtë, këtij vendi për dekada…Nëse unë do krijoja precedentin, i jepja mundësi çdo autokrati të eliminonte kundërshtarin politik. Unë nuk po zbatoj një vendim që është pjesë e një puci shteti brenda shtetit. Është atentat i rëndë ndaj rendit kushtetues.

-Kush e përcakton që është puç, shko në GJK dhe thuaje!

Sali Berisha: Kam ndjekur shkallët e gjykatës për të treguar që me gjithë situatën ekzistuese nuk pranoj të jem në një shoqëri parashtetërore. Kanë kërkuar dorëheqjen e gjyqtares.

Masa e sigurisë, Berisha: Pas vendimit të parlamentit do pranoj të gjithë procedurën

Ish-kryeministri Sali Berisha ishte i ftuar këtë të enjte në emisionin “Opinion” në Tv Klan. Ai iu përgjigj pyetjeve të gazetarëve në studio pas kërkesës së fundit të SPAK që atij t’i hiqet imuniteti për t’i ndryshuar masën e sigurisë në arrest me burg ose arrest shtëpie.

Kryedemokrati u pyet nëse do ta pranojë rëndimin e masës së sigurisë në rast se Parlamenti i jep dritën jeshile SPAK-ut. Berisha u përgjigj se pas vendimit të Kuvendit do të pranojë të gjithë procedurën.

Blendi Fevziu: Zoti Berisha për të marrë përgjigje, nëse parlamenti në seancën plenare në 21 më e mundshmja, ndoshta edhe në Janar, por po marr 21-shin (Dhjetor), vendos që të aprovojë kërkesën e SPAK me shumicë votash dhe SPAK i drejtohet gjykatës, ju do ta njihni vendimin e gjykatës për rëndimin e masës suaj së sigurisë?

Sali Berisha: Unë pas vendimit të parlamentit do pranoj të gjithë procedurën.

Blendi Fevziu: Dakord, nëse thoni që do pranoni çdo lloj procedure…

Sali Berisha: Do ta denoncoj, por do ta pranoj, tjetër problem.

Blendi Fevziu: Denoncimi është e drejta juaj, por do ta pranoni, do ta zbatoni?

Sali Berisha: Pa asnjë diskutim. Në qoftë se këta shkonin në parlament dhe kërkonin autorizimin për një dy tre, unë nuk kisha asnjë… sepse Sali Berisha është personi që ka kërkuar të abrogohet totalisht neni 70 i Kushtetutës për imunitetin, të mos ekzistojë.

Sa i përket prezencës në seancën e 18 dhjetorit në Këshillin për Mandatet, Berisha tha se do e “konsultojë me avokatët”.

Në lidhje me mbledhjen e Këshillit të Mandateve, Berisha theksoi se po mblidhet si gjykatë me qëllimin që të rëndojë masën e sigurisë ndaj tij.

“Ka shkuar për të legalizuar ndërtimin e paligjshëm. Nuk bëhet ashtu”, tha ai.

Ish-kryeministri në Opinion: PD-në do e drejtojë Sali Berisha nga thellësia e çdo qelie!

Ish-kryeministri Sali Berisha ka deklaruar sonte në “Opinion” se do ta drejtojë Partinë Demokratike edhe “nga thellësitë e çdo qelie”. Thënë kjo, duke marrë parasysh dhe mundësinë që Gjykata e Posaçme të marrë vendimin e arrestit shtëpiak ndaj tij brenda javës së ardhshme.

Berisha u shpreh mëse i bindur se në çdo situatë, sado të vështirë, ai do jetë lideri që do e çojë partinë më të madhe opozitare në vend drejt fitores.

Jonida Shehu: Jemi në momentin e ri që me shumë gjasa do të jetë javës tjetër dhe sipas të gjitha intepretimeve e parashikimeve, SPAK-u do të marrë një masë arresti shtëpie ose ta ashpërsojë.

Sali Berisha: Ta marrë dhe me burg, s’ka asnjë rëndësi për mua ajo.

Jonida Shehu: Ju do ta respektoni siç thatë, shumë dakord.

Sali Berisha: Se është vendimi i Edi Ramës!

Jonida Shehu: Çfarë do ndodhë përveç fatit të Sali Berishës dhe po themi procesit tuaj personal, familjar, çfarë do ndodhë me PD? Besoj duhet të keni dhe një skenar të qartë.

Sali Berisha: Do ndodhë ajo që ka ndodhur me Mandelën…

Jonida Shehu: Zoti Berisha, kush do ta drejtojë Partinë Demokratike në momentin që ju do të jeni në arrest shtëpie?

Sali Berisha: Do e drejtojë Sali Berisha, edhe nga thellësitë e çdo qelie.

Jonida Shehu: Si? Si e keni planin?

Sali Berisha: S’ka diskutim! Unë do e drejtoj dhe do e çoj drejt fitores,

-Mund të marrë vendim gjykata që ju mos të përdorni as rrjete sociale, një izolim në shtëpi pa të drejtën për të vizituar.

Sali Berisha: Nuk mund ta pengojnë kurrë komunikimin e idealeve të mia me shqiptarët, kurrë!

-Po si do ta komunikoni?!

Sali Berisha: Nuk ka mure! Nuk ka mure që mund të izolojnë idealet e njeriut, unë qëndroj më i vendosur se kurrë në betejën time. Shqipëria barazohet me Rusinë e Putinit.

Berisha: Opozita fillon mosbindjen civile nga e hëna e në vazhdim

I ftuar këtë të enjte në emisionin “Opinion” në Tv Klan, është kryetari i PD-së, Sali Berisha, i cili tha se opozita fillon mosbindjen civile nga e hëna dhe në vazhdim.

Sali Berisha u shpreh se mosbindja civile nis nga guximtarët dhe bëhet ortek për të përmbysur diktaturat.

Blendi Fevziu: Më the për dosjen, por vetëm një pyetje tjetër dhe i rikthehem unë dosjes. Thatë mosbindje civile që nga e hëna, a mund të ma shpjegoni çfarë do të thotë mosbindje civile dhe çfarë do të ndodh në qoftë se s’do binden protestuesit? Ke një skenar B?

Sali Berisha: Edhe njëherë, mosbindja civile nuk ndodh kurrë menjëherë masive. Nuk ka ndodhur në histori ajo. Mosbindja civile fillohet nga guximtarët dhe ajo bëhet ortek, përmbys diktaturat.

Blendi Fevziu: Nuk keni shumë kohë zoti Berisha.

Sali Berisha: Urdhëro?

Blendi Fevziu: Po hyjmë në vit zgjedhor.

Sali Berisha: Jo, na mjafton kjo kohë që kemi.

Blendi Fevziu: 6-7 muaj ju duhet të përgatiteni për zgjedhje.

Sali Berisha: Na mjafton kjo punë. Ju e dini që me Edi Ramën nuk ka zgjedhje. Ka marrë fund koha kur mashtrohen më shqiptarët, se ka zgjedhje me Edi Ramën.

Blendi Fevziu: Që do të thotë nuk do të merrni pjesë në zgjedhje? Po është gati Basha.

Sali Berisha: Jo jo, do marrim pjesë në zgjedhje. Po ne po të donim, ne iknim nga Parlamenti, ne s’po e lëshojmë Parlamentin. Ne faktikisht kemi asgjësuar Parlamentin.

Berisha e thotë me bindje: Që nesër, në zgjedhje të lira fitoj dyfishin e Edi Ramës

Kryedemokrati Sali Berisha është i bindur se do ta rrëzojë qeverinë Rama me mosbindje civile. Sonte në “Opinion” ai ka deklaruar se kjo diktaturë përmbyset me një opozitë që sipas tij në zgjedhje të lira do të dalë fituese.

-A mendoni ju realisht që votuesit shqiptarë janë të predispozuar t’ju votojnë ju përpara Ramës?

Sali Berisha: 100 herë përpara!

Sali Berisha: A nuk shpërndau Rama 683 mijë zarfe me nga 50 mijë lekë për votim?

-Këtë nuk e di, që zgjedhjet kanë pasur probleme po..

Sali Berisha: Do i marrim një nga një se më the votojnë atë. Po të më kapë ai duke shpërndarë 683 mijë zarfa, po të përdor miliona euro nga fondet publike për 61 kandidatët e partisë, po të jap dhjetëra mijëra leje legalizimi, po të shpërndaj qindra milionë investime në katër anët për zhavorr e asphalt, këto janë shkelje flagrante të zgjedhjeve të lira. Të garantoj që nesër në zgjedhje të lira Sali Berisha fiton dyfishin e Edi Ramës.

Jonida Shehu: Retorika politike besoj është e njëjta. Nuk ka ndryshuar asgjë. Me shumë mundësi nga e Hëna e tutje ju nuk do keni mundësi të jeni deputet, ky është një fakt që në karrierën tuaj politike, në moshën tuaj duhet pranuar më në fund dhe mbase duhet gjetur një zgjidhje për demokratët. Duket sikur ju doni të rrëzoni Ramën nga pushteti, por nëse ka një pikë ku socialistët bëhen bashkë është pikërisht kur përballë kanë Sali Berishën. Nuk e di kur do kuptohet nga PD, nga ju, nga të tjerët që duhet ta pastrojnë atë, që duhet gjetur një rrugë tjetër dhe jo kjo që nuk sjell asgjë të re.

Sali Berisha: Në themel analiza juaj ka një defiçit të tmerrshëm, ti flet për një vend ku bëhen zgjedhje normale, ku nuk vidhen zgjedhjet, ku kryeministri nuk blen…Ky vend është ai që them unë, ai që thua ti është një vend që nuk ekziston në Shqipëri.

Jonida Shehu: Po flas për realitetin që shohin njerëzit përtej asaj që shihni ju…

Sali Berisha: Këtu është diktaturë zonjë.

Jonida Shehu: Po mirë quajeni diktaturë, po ju nuk e hiqni dot këtë diktaturë.

Sali Berisha: Unë bëj analizë me fakte. Ky është pushteti i Bajrëve…

Jonida Shehu: Kush do ta rrëzojë këtë pushtet?

Sali Berisha: Opozita e vendosur, ajo që mori gjysmë milioni vota.

Jonida Shehu: Kush do ta organizojë, pse kjo parti sot është asgjëkundi?

Sali Berisha: S’ka analizë më mjerane se kjo!

Jonida Shehu: Ju mund ta quani dhe zuzare se janë terma të relativizuar në fjalor…Nuk më bën përshtypje kjo gjë.

Sali Berisha: Nuk rrëzohen dot ato 500 mln euro të shpërndara në kundërshtim me ligjin.

Ndalimi i tij në shtëpi i shton pikë Lulzim Bashës? Përgjigjet Sali Berisha

Ish-kryeministri Sali Berisha ishte i ftuar këtë të enjte në emisionin “Opinion” në Tv Klan për të folur në lidhje me kërkesën e SPAK për të ndryshuar masën e sigurisë ndaj tij.

I pyetur nëse një ndalim i tij në shtëpi do t’i jepte Lulzim Bashës më shumë pikë, Berisha tha përkundrazi, kjo do t’i rriste pikë vetëm Partisë Demokratike dhe do të jetë një shtytje më e madhe në betejën kundër diktaturës.

Sa i përket Bashës, Berisha theksoi se ai është “një vegël në xhepin e Ramës”.

Blendi Fevziu: A rrezikon që një ndalim i juaj në shtëpi nëse merret masë arresti të çojë në rritjen e pikëve apo përqindjeve që mund të marrë Lulzim Basha si kryetar i PD-së, ne quajmë zyrtare.

Sali Berisha: (Qesh) Taulant Balla? Përkundrazi! Ai dëshmon thjesht… ku është ai? Ai dëshmon që është një vegël në xhepin e Edi Ramës.

Blendi Fevziu: Ai bëri një pritje, një takim për festën e partisë.

Sali Berisha: Unë besoj se kjo do t’i rrisë pikët Partisë Demokratike. Jam i bindur që do të rrisë pikët. Jam i bindur që kjo do të jetë një shtytje më e madhe për demokratët në betejën kundër diktaturës.

“Never say never” një koalicioni me Bashën? Berisha: Kësaj here është ndryshe, ai është peng

Sali Berisha i është përgjigjur këtë të enjte pyetjes së gazetarit Blendi Fevziu nëse do të bënte një ditë koalicion me Lulzim Bashën, pavarësisht përplasjes së tanishme, me qëllim për të mposhtuar kryeministrin Edi Rama.

Për këtë, Fevziu i kujtoi në emisionin “Opinion” në Tv Klan rastet me të cilët Berisha ka bërë marrëveshje më parë dhe shprehjen e tij të famshme në politikë “never say never”.

Kësaj të fundit, Berisha iu përgjigj duke thënë se me rastin e Bashës është ndryshe pasi është peng i kryeministrit Rama me dosje në gjykatë. Sipas tij, Basha nuk ka asnjë lidhje me opozitën.

Blendi Fevziu: Kush na garanton që megjithë këtë betejë që po bëni me Lulzim Bashën, siç keni bërë me Genc Pollon, me Ilir Metën, me të tjerë, një ditë të mos uleni bashkë ballë për ballë me të dhe të bëni koalicion për të pasur çdo votë, qoftë aq sa mund të ketë ai, për të rrëzuar Ramën? Ju keni një shprehje të famshme në politikë “never say never”?

Sali Berisha: Kësaj here është ndryshe. Pse është ndryshe? Asnjë prej të gjithë atyre që përmende, nuk kanë qenë të marrë peng me dosje gjyqësore nga kundërshtari. Ky me dokumente më të pamohueshme, më origjinale, më zyrtare është i marrë peng për një dosje e cila e çonte atë nga 6-12 vite burg. Ky është realiteti.

Blendi Fevziu: Ajo dosje mund të hapet prapë…

Sali Berisha: Po hapet, prandaj ai është peng nuk ka asnjë lidhje me opozitën. E the bukur. E ka lënë me teknikë për t’u hapur sepse ka firmosur një prokuror. Prokurori tjetër dhe ai që firmosi për të mos shkuar në Gjykatën e Lartë, e mbajti dosjen… Bëri një truk e mbajti 29 ditë dosjen në sirtar dhe dha dorëheqjen. Kaloi afati i dërgimit në Gjykatën e Lartë. Prokurori tjetër nuk ka firmosur dhe ai e hap kur të dojë. Kështu që Edi Rama e ka peng përfundimisht atë dhe nuk krahasohet me asnjë tjetër. Ju mund të përmendi sa të duash emra, janë ndarë për pikëpamje të ndryshme nga unë, janë ndarë për qëllime të ndryshme, jemi bashkuar…

Blendi Fevziu: Por jeni përplasur shumë fort?

Sali Berisha: Padiskutim, por jemi bashkuar dhe kemi punuar shumë fort bashkë. Kjo është e vërteta. Kemi punuar me sukses.

Blendi Fevziu: Pse kësaj here jo?

Sali Berisha: Absolutisht jo.

Blendi Fevziu: Jeni përplasur me Cekën jeni bashkuar, jeni përplasur me Imamin jeni bashkuar, jeni përplasur me Zogajn, jeni bashkuar, jeni përplasur me Pashkon jeni bashkuar, jeni bashkuar me Rrulin, me Genc Pollon jeni bashkuar.

Sali Berisha: Po marr Arben Imamin, e kam patur edhe shef kabineti, por pastaj ministër, një nga njerëzit më të suksesshëm që i ka bërë Shqipërisë shërbime shumë të veçanta. Ta them unë.

Blendi Fevziu: Pse ky rasti i Bashës do të jetë ndryshe?

Sali Berisha: Sepse Arben Imami ka hyrë dhe është sot i lirë. Njerëzit e lirë janë të lirë zotëri, njerëzit e marrë peng, janë peng. Nuk ka. Ky është peng.

Shkëlzen Berisha në SPAK, ish-kryeministri: S’ka marrë asnjë njoftim! Mashtrim i turpshëm

Ish-kryeministri Sali Berisha ka hedhur poshtë lajmet se djali i tij Shkëlzen Berisha është thirrur ditën e sotme në SPAK, për çështjen e “Gërdecit”. Ai u shpreh në “Opinion” se ky është një mashtrim nga ana e Strukturës së Posaçme për motive politike, duke theksuar se djali i tij i ka lënë të gjitha të dhënat e sakta në dëshmitë e mëparshme.

“Një fabrikacion i tipit të vjetër. Djali im kryekëput për motiv politik është thirrur në skap për një çështje që nuk ka asnjë lidhje dhe ka dëshmuar. Aty në dëshmi ka lënë adresën fizike, digjitale dhe numrin e telefomit. Thirrja e tij është një truk tjetër i skapit. Asnjë njoftim, absolutisht! Një mashtrim i turpshëm i skapistëve. Kanë deklaruar se nuk ja gjetëm adresën”, tha Berisha.

Kujtojmë se këtë të Enjte u raportua se Shkëlzen Berisha ishte thirrur për t’u paraqitur në SPAK, por në seancë u relatua se nuk është lajmëruar pasi ka ndërruar adresën e banimit.

Njëjtë si babai i tij, edhe vetë Shkëlzen Berisha ka thënë sot përmes një postimi në Facebook se atij nuk i ka ardhur asnjë njoftim, në adresën e saktë dhe numrin e telefonit që i ka vënë në dispozicion SPAK.

A do të jeni kandidat për kryeministër në 2025? Përgjigjet Sali Berisha

Në emisionin “Opinion” në Tv Klan, kryedemokrati Sali Berisha iu përgjigj pyetjes së gazetares Jonida Shehu nëse do të jetë kandidat për kryeministër në vitin 2025.

“Me vullnetin e shqiptarëve, pa asnjë mëdyshje”, iu përgjigj Berisha. Më tej ai shtoi se pas fitores në zgjedhje do të ketë edhe një referendum për kryeministrin.

Jonida Shehu: Do të jeni kandidat për kryeministër në 2025?

Sali Berisha: Me vullnetin e shqiptarëve, pa asnjë mëdyshje.

Blendi Fevziu: Ju do futeni në listën e PD si kandidat për kryeministër në zgjedhjet e 2025?

Sali Berisha: E kam deklaruar, të lutem. Pas fitores së zgjedhjeve do të ketë një referendum për kryeministrin.

Më i motivuar se kurrë! Sali Berisha: Politikisht, ndihem 33 vjeç

Në mbyllje të emisionit të sotëm të “Opinion”, lideri historik i demokratëve Sali Berisha ka deklaruar se politikisht ndihet 33 vjeç, bashkë me themelues të tjerë të partisë.

Ai theksoi se procesi gjyqësor ndaj tij, e motivon akoma më shumë në karrierën si politikan.

-Keni 33 vjet karrierë aktive. President, kryeministër, deputeti më jetëgjatë i parlamentit, si ndiheni tani që në këtë moment mund të privoheni nga kjo duke u mbyllur në arrest shtëpie?

Sali Berisha: Absolutisht ndihem më i motivuar se kurrë!

-Ç’do me thënë kjo?

Sali Berisha: Sa i përket asaj karrierës e thashë unë, kur kremtuam 33-vjetorin, ndihemi 33 vjeç! Ne themeluesit e saj, nuk kemi moshë tjetër politike. Mosha jonë politike është 33 vjeçare.

-Po PS-ja sa duhet të ndihet?

Sali Berisha: Kurse, akti që ndërmirret kundër meje, i bindur të jesh ti veçse më motivon shumë më tepër.

Berisha: Nuk është faji im që historia më krijon oportunitete shumë të veçanta…

“Akti që ndërmerret kundër meje veçse më motivon shumë më tepër”. Kështu u shpreh ish-kryeministri Sali Berisha mbrëmjen e kësaj të enjteje në studion e “Opinion”. Në një kohë kur SPAK i është drejtuar Kuvendit me kërkesën për heqjen e imunitetit të tij, me qëllim caktimin e një mase më të ashpër se detyrimi i paraqitjes, Berisha thekson se i gjithë procesi ndaj tij është politik e se “kjo vetëm sa i shton motivin që të qëndrojë”. Thotë se nuk ka punuar e nuk punon për histori, ama shprehet se vetë historia i ka krijuar oportunitete shumë të veçanta.

Sali Berisha: Unë jam ky që jam, por që siç e shihni, nuk është faji im pse historia më krijon mua oportunitete shumë të veçanta.

Jonida Shehu: Atëherë thojeni me gojën plot që ju do jeni kandidati për kryeministër…

Sali Berisha: Nuk punoj për histori, dhe e vetmja meritë që i njoh vetes është se nuk punoj një ditë për histori. Por ama nëse mua më bëjnë tani pas rikthimit, që është një ekzotikë e rrallë në politikë, vjen problemi tani që barazohem me liderët e opozitës që vuajnë dënime politike, kjo vetëm se më shton motivin që të qëndroj.

Blendi Fevziu: Kjo është referencë në histori…

Sali Berisha: Jo nuk punoj për histori, punoj për shoqërinë shqiptare dhe kjo diktaturë do t’i ketë të shkurtra ditët.

I pyetur nga gazetarët në studio nëse do të kandidojë për kryeministër në zgjedhjet e 2025-s, Berisha tha: “Me vullnetin e shqiptarëve, pa asnjë mëdyshje.”/tvklan.al