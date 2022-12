Opinion – Sali Berisha për luftën e Kosovës!

Shpërndaje







Autori: Blendi Fevziu 00:04 15/12/2022

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

I ftuar: Sali Berisha

Sali Berisha: Akuzat e Gjykatës Speciale të Kosovës synojnë delegjitimimin e luftës së UÇK

Akuzat e ngritura ndaj 4 ish-drejtuesve të UÇK për krime lufte, Sali Berisha thotë se synojnë njollosjen dhe delegjitimin e luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Në një intervistë për emisionin Opinion në Tv Klan, Berisha shprehet se Gjykata Speciale e Kosovës e përbërë nga gjykatës ndërkombëtarë, po bën akuza të padrejta dhe monstruoze.

Blendi Fevziu: A e prek, a e dëmton, a e delegjitimon luftën e vitit 1997-1999 dhe rolin e UÇK akuza e Gjykatës Speciale? Hashim Thaçi që është sot nën akuzë është firmëtari i Rambujes, lexues i deklaratës së Pavarësisë së Kosovës, Jakup Krasniqi ka qenë kryetar i Parlamentit të Kosovës në momentin e shpalljes së Pavarësisë. Nuk po flas për rolin në luftë të tyre. A e delegjitimon kjo luftën? A i lë një njollë?

Sali Berisha: Padrejtësia, kjo me këtë akuzë absolutisht atë synon. Unë kam ndjekur çdo akt dhe deklaratë të gjykatës. Gjykata fillimisht deklaroi se nuk kemi të bëjmë fare me damkosjen e luftës, se kemi të bëjmë me krime konkrete, se kemi të bëjmë me krime të kryera pas futjes së trupave të NATO-s në Kosovë etj. Kurse tani rikthehen dhe përsërisin akuzën e Millosheviçit, sigurisht kjo është një fatkeqësi ndërkombëtare që një gjykatë sado që quhet e Kosovës por ka një trupë akuze dhe gjykatësish ndërkombëtarë të marrë përsipër këtë rol. Është jashtëzakonisht i papëlqyer. Uroj dhe shpresoj që të gjendet një mënyrë që në qoftë se është për të bërë drejtësinë askush nuk do të pengojë që drejtësia të bëhet sipas ligjeve. Por me akuza të tilla monstruoze bëhet e padrejta dhe jo drejtësia.

Berisha: Shtëpia ime në Viçidol ka qenë bazë e UÇK-së

Shtëpia në Viçidol të Tropojës e ish-Kryeministrit Sali Berisha ka shërbyer dikur si bazë e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Këtë e pohon vetë Berisha në një intervistë për emisionin Opinion në Tv Klan, i cili ndër të tjera shprehet se me UÇK-në dhe LDK-në ka patur marrëdhënie shumë të mira.

Blendi Fevziu: Cilat kanë qenë raportet tuaja me UÇK-në dhe me LDK-në?

Sali Berisha: Raportet e mia me LDK-në kanë qenë të shkëlqyera. Raportet e mia me UÇK-në nga ata përfaqësues që kanë qenë këtu kanë qenë shumë të mira. Unë jam përpjekur të bëj me të gjitha mundësitë e mia modeste avokatinë e UÇK-së.

Blendi Fevziu: Është e vërtetë që shtëpia juaj në Tropojë në Viçidol ka qenë një bazë e UÇK-së?

Sali Berisha: Po, kryesore në atë zonë. Pa diskutim.

Blendi Fevziu: Me apo pa aprovimin tuaj? Domethënë kishit ju dijeni?

Sali Berisha: Me aprovimin tim të plotë. Me aprovimin tim të plotë. Dhe nuk mund të kishte lëkundje për ta mbështetur.

Berisha: Lufta e Kosovës, faqja më e ndritur e betejave të shqiptarëve për liri

Ish-Kryeministri dhe kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha e konsideron luftën e shqiptarëve të Kosovës si periudhën më të ndritur të shqiptarëve për dinjitet pas betejave të Skënderbeut.

Në një intervistë për emisionin Opinion në Tv Klan, Berisha deklaroi se luftën e Kosovës ndaj Serbisë ai e konsideron si lufta e fundit çlirimtare në Europë.

Blendi Fevziu: Si e gjykoni ju luftën e Kosovës? Kur them luftën e Kosovës, jo vetëm të UÇK, luftën e qytetarëve të Kosovës në vitet 97’-99’.

Sali Berisha: E kam mbështetur, e mbështes, dhe ajo ka qenë faqja më e ndritur e betejave të shqiptarëve për liri, dinjitet pas betejave të Skënderbeut. Pa mëdyshje, faqja më e ndritur e luftërave të shqiptarëve. Ajo ka qenë, siç e kam përcaktuar në shumë raste, lufta e fundit çlirimtare në Europë.

Lufta e Kosovës, Berisha: Pushtuesi plumbin do, nëse janë vrarë policë serbë është gjë normale

Katër ish-drejtues të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi janë të akuzuar në Hagë për krime lufte nga Gjykata Speciale. Ndër të tjera, gjykata speciale i akuzon ata edhe për veprime të kryera ndaj policisë serbe në Kosovë në vitet 1993-1994.

Por ish-Kryeministri Sali Berisha, në një intervistë për emisionin Opinion në Tv Klan, thotë se kjo gjykatë nuk ka tagër për atë periudhë, por vetëm për të hetuar nës eka patur krime pas ndërhyrjes së forcave të NATO-s në Kosovë.

Sa i përket veprimeve të ndërmarra nga UÇK ndaj policëve serbë në Kosovë, Berisha thotë se agresioni ndaj pushtuesit është normale.

Blendi Fevziu: Duket se ndër akuzat që po i bëhen UÇK, por dhe pyetja e personave të akuzuar atje, daton dhe për aktet që individë të UÇK më pas në vitet 93’-94’ kanë ndërmarrë ndaj policisë serbe. Dhe po thirren si dëshmitarë dhe drejtues të policisë serbe të viteve 93’-97’ në Kosovë.

Sali Berisha: Ajo gjykata nuk ka asnjë tagër për ato krime dhe kjo tregon se ata nuk kanë asgjë për ta. Kurse, në qoftë se janë vrarë policë serbë, janë vrarë pushtues. Ajo ka qenë veprimtaria më normale. Janë vrarë policë dhe spiunë serbë në Kosovë. Gjë normale.

Blendi Fevziu: E quani normale këtë?

Sali Berisha: Pa diskutim!

Blendi Fevziu: Por, ata pretendojnë që janë sulmuar organet e sigurisë.

Sali Berisha: Pushtuesi plumbin do. Është në gjithë kohërat. Rregulli.

Akuzat për trafik organesh, Berisha: Shqipëria të kërkojë rektifikimin e rezolutës së KiE për Dick Marty

Akuzat në raportin e Dick Marty për krime lufte në Kosovë përfshin edhe Shqipërinë, me pretendimin se në një shtëpi në Burrel bëhej heqja e organeve të të kapurve rob lufte me qëllim trafikimi. Nga një hetim ndërkombëtar në atë kohë u dol në përfundimin se këto akuza nuk qëndronin dhe nuk u gjet asnjë provë.

Për këtë çështje, ish-Kryeministri Sali Berisha, në një intervistë për emisionin Opinion në Tv Klan, thotë se Shqipëria ka të drejtë që sot të kërkojë rektifikimin e rezolutës së KiE për raportin e Dick Marty për këto akuza të cilat i konsideron absurde.

Sali Berisha: Shqipëria nga ana tjetër, e cila u akuzua në mënyrë absurde se në territorin e saj po kryhej trafik organesh, tani e ekzoneruar totalisht pas hetimit, ka të drejtë 100% të kërkojë rektifikimin e rezolutës së KiE për Dick Martyn. Por Edi Rama nuk shkoi për këtë në Këshill të Europës. Edi Rama shkoi vetëm për të mundur duke qenë se është i damkosur me aferat e tij me Vuçiçin, tha se më erdhi rasti tani të vesh qyrkun e patriotit. Mediat i dhanë të gjitha britmat e tij në sallën e Këshillit të Europës, por nuk dhanë një paragraf që duhet ta jepnin dhe ishte esenciale.

Blendi Fevziu: Që ishte?

Sali Berisha: Që u tha të pranishmëve që po të kisha qenë këtu në vend të kolegëve tuaj në atë kohë dhe një grup të pretendonte se ka patur trafik organesh do kisha votuar njësoj si ju, do kisha bërë të njëjtin gabim si ju. Këtu nuk doli në mediat shqiptare kjo. Ja ky patrioti pas pilafit.

Berisha: Gjykata Speciale e Kosovës jashtë çdo kontrolli, duhej miratuar me ligj tjetër

Ish-Kryeministri dhe kryedemokrati Sali Berisha thotë se Gjykata Speciale e Kosovës që heton krimet e luftës është jashtë kontrollit dhe duhej të miratohej me ligj tjetër.

Në një intervistë për emisionin Opinion në Tv Klan, Berisha theksoi se një person i akuzuar nga kjo gjykatë nuk merr asnjë dëmshpërblim nëse del i pafajshëm.

Sipas Berishës, miratimi i kësaj gjykata me kluazolat që ka është përgjegjësi direkte e Parlamentit të Kosovës që aprovoi ngritjen e saj.

Blendi Fevziu: A duhej ta ngrinte Kosova, Gjykatën Speciale?



Sali Berisha: Kosova, Gjykatën Speciale duhej të ngrinte por jo me atë ligj që e ka ngritur. Unë shoh që Gjykata Speciale e ngritur mbetet jashtë çdo kontrolli mbi Tokë.

Blendi Fevziu: Deri tani po.

Sali Berisha: Ky është problem i madh. Në qoftë se Gjykata e Hagës ka dhe Apelin, në fund të fundit ka dhe mbikëqyrjen e Organizatës, kjo gjykata me disa veprime që kryen, ja me këtë që bën, që na tha se janë për krime konkrete, që tha se jemi për krime të pasluftës, pas futjes së forcave të NATO, dhe tani na ngelet tek një organizatë terroriste nene të cilat i japin asaj të drejtë kur nuk ka të drejtë, absurde. Domethënë, këtu njeriu mund të dali i pafajshëm, por nuk merr dëmshpërblimin. Nuk e kisha dëgjuar kurrë.

Blendi Fevziu: Nga ana tjetër, po marr vetëm këta të katërt, këta mund të rrijnë në burg deri në 10 vjet, me parahetimin, me hetimin, me gjykimin dhe mund të dalin të pafajshëm. Çfarë vlerë ka pafajësia kur këta njerëz kanë bërë 10 apo 12 vite burg?

Sali Berisha: Miratimi i një ligji të tillë me këto klauzola është përgjegjësi e plotë e Parlamentit të Kosovës. Për mendimin tim.

Blendi Fevziu: Por Parlamenti i Kosovës nuk mund ta zhbëjë më këtë ligj.

Sali Berisha: Jo, nuk e zhbën dot.

Blendi Fevziu: A mund t’i kërkojë llogari të paktën?

Sali Berisha: Jo, por Parlamenti i Kosovës procedura për rektifikim të përgjegjshmërisë së kësaj gjykate mund të nisi. Shqipëria nga ana tjetër, e cila u akuzua në mënyrë absurde se në territorin e saj po kryhej trafik organesh, tani e ekzoneruar totalisht pas hetimit, ka të drejtë 100% të kërkojë rektifikimin e rezolutës së KiE për Dick Martyn.

Pretendimet për trafik organesh nga UÇK, Berisha: Akuzë e kalkuluar, nuk është gjetur asnjë gjurmë

Katër figura drejtuese të UÇK-së po hetohen në Hagë për krime lufte për dhe trafik organesh të robërve serbë gjatë kohës së luftës në Kosovë.

Por për kryetarin e PD dhe ish-Kryeministrin Sali Berisha, kjo është akuzë çnjerëzore e dhe e kalkuluar. Në një intervistë për emisionin Opinion në Tv Klan, Berisha thotë se nga hetimi që është bërë edhe në territorin e Shqipërisë nga Tribunali i Hagës, nuk është gjetur asnjë fakt që pretendohej se organet e robërve të kapur në luftën e Kosovës merreshin në një shtëpi në Shqipëri.

Blendi Fevziu: Në fakt ka diçka që duket edhe nga të gjitha hetimet, dhe nga dokumentarët, dhe nga investigimi i gazetarëve, ka qenë Beogradi i cili ka furnizuar Dick Marty me të dhëna, e pranon ambasadori serb në Beograd që janë takuar në Zyrih ku ka ndodhur shkëmbimi i materialeve dhe më pas dosja e plotë e përgatitur nga prokuroria speciale serbe i ka kaluar Dick Marty dhe më pas Gjykatës Speciale.

Sali Berisha: Në atë periudhë unë kam qenë Kryeministër i vendit dhe unë në të gjitha tribunat e mëdha ndërkombëtare, OKB, Parlamentin Europian dhe Këshillin e Europës që e kemi kryesuar një periudhë, unë kam deklaruar se ajo është një akuzë e formuluar në Beograd dhe se pretendimet e Carla del Ponte janë thjesht si ato të një novele të Agatakristit, kurse përsa i përket raportit të Dick Martyt kam deklaruar në atë se e kisha lexuar, jo se e nxirrja nga mendja ime, se ai raport në 80% bazohet në të dhënat e Vladimir Vukçeviçit, prokurorit të luftës të Beogradit.

Blendi Fevziu: Vukçeviçi e ka pranuar dhe vetë, e ka pranuar dhe parlamenti serb.

Sali Berisha: Nuk ka diskutim që ishte. Dhe fakti që Sllobodan Millosheviçi, njeriu që kontrollonte të gjitha shërbimet e ish-Jugosllavisë dhe Serbisë të asaj kohe, nuk e nxorri kurrë një pretendim të tillë në Hagë, dëshmon që kjo ishte një trillim.

Blendi Fevziu: Pra, ju po thoni që dhe Millosheviçi në mbrojtjen e tij nuk e ngriti kurrë këtë argument?

Sali Berisha: Jo, asnjëherë.

Blendi Fevziu: Ai tentoi ta ngrinte me SHBA, me ambasadorin Gelbart fillimisht, me ambasadorin Hollbruk idenë që UÇK ishte një organizatë terroriste.

Sali Berisha: Për atë UÇK-ja ishte organizatë terroriste dhe kur dëgjon sot në gjyqin e Gjykatës Speciale të Kosovës të përdoret kjo tezë nga institucioni i akuzës i cili kur filloi veprimtarinë shpalli publikisht se do merrej me krimet e pasfutjes së ushtrisë së NATO në Kosovë, me krime të kryera pas çlirimit të Kosovës.

Sali Berisha: Kishte një çështje aty që duhej hetim. Ishte akuza absurde se në Shqipëri ishin marrë organe tek robër serbë.

Blendi Fevziu: Ky ishte thelbi i akuzës së Dick Marty dhe mbi këtë u ngrit dhe raporti.

Sali Berisha: Kjo akuzë çnjerëzore, jashtëzakonisht e kalkuluar. Pse e kalkuluar? Ky nen i ndukjes së organeve, përbën krimin më të tmerrshëm të luftës dhe formën më të tmerrshme të krimeve të luftës. Kështu që, këtu u step komuniteti ndërkombëtar. Dhe komuniteti ndërkombëtar kërkoi që të hetohet. Por një gjë. Dy variante kishte në atë periudhë. Ose t’i jepej gjykatës së OKB siç kërkonin rusët, ose të krijohej një gjykatë në Kosovës meqënëse edhe vende të tjera të luftës në ish-Jugosllavi kishin krijuar gjykata e krimeve kundër luftës, Kosova pa sukses, të krijohej një e tillë analoge dhe të vendosej në Hagë.

Blendi Fevziu: Por gjykata e OKB, pra Gjykata e Krimeve të Luftës në Jugosllavi, tribunali i Hagës, nuk kishte gjetur asnjë gjurmë të trafikimit të organeve pas një vizite që ata kanë bërë në vitin 2004 në Burrel.

Sali Berisha: Jo, absolutisht asnjë gjurmë nuk kishin gjetur. Unë i kam lexuar ato materiale, ata flisnin se kishin gjetur penicila, kishin gjetur garza dhe age. Pra, kishin gjetur asgjë. Ndaj dhe unë i quajta akuzat e Carla del Pontes të një natyre si të novelave të Agatakristit dhe këtë e kam në fjalën time në OKB.

Blendi Fevziu: Në dijeninë tuaj, a ka pasur keqtrajtim të robërve serbë apo të tjerë të luftës dhe a ka pasur trafik organesh? Dhe a është i mundur teknikisht?

Sali Berisha: Kurrë, kurrë nuk ka pasur, kurrë nuk e besoj, kurrë nuk e kam besuar.

Blendi Fevziu: Po si mjek?

Sali Berisha: Jo. Kjo është në radhë të parë si mjek njëherë, unë jam mjek, unë nuk mund të besoj gjëra të pabesueshme. Për të marrë organe për qëllime trafikimi ajo kërkon një teknikë krejtësisht të paimagjinueshme se do ushtrohej në një shtëpië në Burrel apo në instalime provizore. Unë që në fillim i kam quajtur ato fantazi të zgjedhur pikërisht për të impresionuar botën se krime nuk kanë kryer vetëm serbët, po krime të tmerrshme kanë kryer dhe shqiptarët. /tvklan.al