Emisioni i sotëm (3 nëntor) “Opinion”, në Tv Klan, iu kushtua opozitës, kryesisht qëndrimit të Partisë Demokratike ndaj protestës në kryeqytet, por edhe zhvillimeve të tjera politike.
I ftuar për intervistë: Sali Berisha, kreu i Partisë Demokratike.
Në pjesën e tretë, fokusi u zhvendos te historia e zbuluar nga gazetari italian, Antonio Kajaza.
Ky i fundit, përmes dokumenteve arkivore të Ministrisë së Jashtme italiane, ka dokumentuar intrigën diplomatike që pengoi xhirimin në Shqipërinë komuniste të filmit “Gjenerali i ushtrisë së vdekur”, me aktorë të njohur si Marcello Mastroianni dhe Michel Piccoli. Historia, e dokumentuar përmes letërkëmbimeve mes autoriteteve italiane dhe shqiptare, vjen në librin e tij “Intrigë ndërkombëtare: Historia e Gjeneralit të ushtrisë së vdekur”.
/tvklan.al