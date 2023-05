Opinion – Sali Berisha për zgjedhjet e 14 Majit!

Autori: Blendi Fevziu 23:14 04/05/2023

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Në studio: Sali Berisha, Fatjona Mejdini, Gerta Zaimi, Berat Buzhala, Andi Tela,

Zgjedhjet e 14 Majit, të fundit për Berishën? Ish-Kryeministri: Absolutisht që jo, çfarë flet!

Ish-Kryeministri Sali Berisha thotë se nuk do të tërhiqet nga politika edhe nëse në zgjedhjet e 14 Majit koalicioni “Bashkë Fitojmë” del i humbur.

I ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, Berisha mohoi kategorikisht që këto zgjedhje të jenë “vallëzimi i tij i fundit politik”.

Berat Buzhala: Nëse edhe këtë herë nuk keni sukses, a mendoni që këto zgjedhje janë vallëzimi juaj i fundit politik?

Sali Berisha: Absolutisht jo! Çfarë flet more? Ky është proces rikthimi. Rikthimet janë ekzotike. Rikthimi i ka ndodh De Gaul. Jo në asnjë mënyrë. Rikthimi është rikthim, nuk gjykohet.

Berat Buzhala: Nëse nuk është fitore, nëse është fitore patjetër. Nëse i fitoni 30 bashki askush nuk thotë që ju s’keni të drejtë të kandidoni për Kryeministër të ardhshëm. Po çfarë nëse nuk ndodh kjo gjë?

Sali Berisha: Ky është proces rikthimi. Çfarë ndodhi? Shqipëria u bë me opozitë, s’kishte opozitë. Procesin e rikthimit duhet ta studioni.

Berisha: Më 15 Maj Shqipëria gdhin blu

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha shprehet i bindur se në darë 15 Maj Shqipëria do të “gdhijë blu” teksa beson në fitoren e shumicës së bashkive në vend.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, kryedemokrati Berisha thotë se këto 10 ditë para zgjedhjeve të 14 Majit janë vendimtare.

Blendi Fevziu: Kush është pika e dobët e juaja në këto zgjedhje që ju duhet të mobilizioni më shumë?

Sali Berisha: Ne duhet detyrimisht të forcojmë infrastrukturën zgjedhore, këto 10 ditë janë vendimtare. Duhet të kontaktojmë me zgjedhësit, duhet të jemi me laps në dorë për çdo votë gjatë numërimit. Kjo frymë shndërrohet në energji nukleare, kjo e shkatërroi Edi Ramën. Unë kam thënë që do e rrëzoj Edi Ramën. Pas këtyre zgjedhjeve, do të ketë zgjedhje të tjera. Dua të ndodhë para se ta thërrasin në Washington.

Blendi Fevziu: Nëse ju në këto zgjedhje nuk parapërgatisni një fitore, si do të hyni ju në zgjedhjet e 2025-ës?

Sali Berisha: Më datën 15, Shqipëria gdhin blu, Tirana blu, Elbasani blu, Durrësi, Korça, Shkodra, të gjitha blu.

Berisha: Paratë e Iranit po hyjnë në Shqipëri

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha është shprehur se sipas tij, paratë e Iranit po hyjnë në Shqipëri dhe këtë e lidh me inceneratorin.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, kryedemokrati Berisha ka thënë se kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj ka qenë në vitin 2008 në Iran teksa ka shtuar se vizita e tij ka ngjallur shqetësim.

Sali Berisha: A e dini që Veliajn 67% e shqiptarëve e quajnë fallsitet, vjedhës, gënjeshtar plus edhe tani i ka dalë afera e Iranit që është një aferë shumë e rëndë. Jo vetëm ka qenë, por është marrë edhe në pyetje. Shkuarja e tij në Iran ka ngjallur shumë shqetësim në ata që e kanë diktuar se ai bënte vizitë dhe që na informuan ne në 2008-ën. Ai ka shkuar dhe ka ngjallur shqetësim. Veliaj është pyetur për vizitën e tij në Iran, por problem është që pas kaq vitesh dalin pronari i inceneratorit të Tiranës, i lidhur me ish-komandantin e pas Daranit. Unë këtu ka ca foto. Paratë e Iranit po hyjnë në Shqipëri.

Erion Veliaj ka shkuar strikt për qëllime personale, sepse një lidhje e fortë e ka çuar atë në Teheran në mënyrë të përsëritur. E paralajmëroj se mirë është që të bëjë transparencën. Ajo që më shqetëson është se na u kthye djegësi në Teheran tani dhe se zotëria italian nga Dubai informoi shqiptarët se hekurishtja që ishte blerë në Kostancë po paguhej me para të Iranit. Ata që firmosën kontaktën për Tiranë, ata deklaruan se do të investojnë 130 milionë Euro, ata nuk kishin asgjë. Ata kanë gjetur si rrugë kryesore për të kërkuar para tek MAPNA e Iranit sepse ish-presidenti i saj është i lidhur me shtetin. Dyshimet është se këtu po hyjnë para të Iranit sepse këta që kanë marrë për ta ndërtuar inceneratorin nuk kanë para. Unë jam këtu për interesin e vendit tim.

Ekzistojnë të dhënat se para të Iranit po hyjnë në Shqipëri. Ky shkonte dhe vinte në Teheran në 2007 dhe 2008, se pse shkonte nuk e di. Kompania ka në kontratë se do të investojë 130 milionë Euro, por nuk i ka dhe ata i janë drejtuar Iranit. Këto që unë po them janë 100 për qind të vërteta. Angazhoi shërbimet iraniane për të fallsifiuar lajmet që i kanë bërë disa herë, Erion Veliaj ka një problem madhor.

Pse demokratët duhet t’i besojnë koalicionit me PL? Berisha: Ilir Meta është politikan i lirë

Në zgjedhjet vendore të 14 Majit, demokratët e Sali Berishës janë bashkuar në një koalicion me Partinë e Lirisë të Ilir Metës nën emrin “Bashkë Fitojmë”.

I ftuar në studion e emisionit Opinion në Tv Klan, Berisha u pyet përse demokratët duhet t’i besojnë llir Metës dhe jo pjesës tjetër të demokratëve të Enkelejd Alibeajt.

Ish-Kryeministri Berisha e konsideron Ilir Metën si politikan të lirë, ndryshe nga Lulzim Basha dhe Enkelejd Alibeaj, të cilët i konsideron “të kapur”.

Gazetarja Gerta Zaimi: Pse elektorati demokrat duhet t’i besojë kësaj aleance dhe mos i besojë faktit që Basha që ka qenë benjamini juaj apo Alibeaj që ka qenë një ish-ministër i juaji, është shumë më tepër demokrat dhe pavarësisht konflikteve që mund të kihen është shumë më tepër brenda Partisë Demokratike se sa aleanca me një Ilir Metë në të cilin juve në shumë faza të politikës ka qenë evidente që ka qenë kundër dhe ka qenë i akuzuar nga ju vetë?

Sali Berisha: Ilir Meta është politikan i lirë, ka marrë vendime kundër Sali Berishës, kundër Edi Ramës. Ka faktuar se është politikan i lirë. Edhe kurthi i fundit që i organizoi Edi Rama, i doli turpi siç e ka, Ilir Meta është njeri i lirë. Nuk është i lirë Lulzim Basha. Duhet të jesh i lirë sepse Lulzim Basha ka dosjen, ajo dosje është 6 vjet burg, sepse Edi Rama me njërin prokuror ja ka mbyll me tjetrin s’ja ka mbyllur. Alibeu po të ishte i lirë del e thotë me im vëlla s’kam asnjë lidhje me të. Por fakti që e fsheh tregon që Edi Rama i di lidhjet. Një njeri që fsheh lidhjet e krimit s’të duhet.

Berisha: “Alibasha” dhe “Lulbrava” simbolet më të shëmtuara të politikanit në 32 vite, PD shpëtoi prej tyre

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, Enkelejd Alibeajn dhe Lulzim Bashën i quan simbolet më të shëmtuara të politikanit në 32 vite në Shqipëri.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, kryedemokrati Berisha thotë se sipas tij, Lulzim Bashën e ka marrë peng kryeministri Edi Rama me dosjen e larjes së parave, ndërsa për Enkelejd Alibeajn thotë se është marrë peng me dosjen e të vëllait të tij.

Blendi Fevziu: Ju do të merrni përgjegjësi për humbje?

Sali Berisha: Nuk mund t’i shmangem kurrë përgjegjësive. Paarqitja e kandidatëve të primareve është risia më absolute e këtyre zgjedhjeve, e them me bindjen më të thellë. Duhet të jemi realist, primaret e para mund të fillonin më në kohë, mund të jepej më shumë kohë, por nuk kishte asnjë prediksion për asnjë pjesëmarrës. Kanë marrë pjesë 200 kandidatë, janë seleksionuar. Në këto primare çdo kandidat ka marrë guximin për të dalë para qytetarëve.

Fatjona Mejdini: Alibeaj ju shtriu dorën dhe ju tha që hajde t’i zgjedhim, Ju patët një ofertë për t’i zgjedhur këta kandidatë dhe ju e refuzuat dhe sot jeni në aleancë me Metën?

Sali Berisha: Alibasha dhe Lulbrava u bënë me qëndrimet e tyre simbolet më të shëmtuara të politikanit në 32 vite. Mua nuk më dëmtuan ata, por u përpoqën. PD shpëtoi prej tyre. Enkelejd Alibeaj është një vegël e shëmtuar e Edi Ramës, i marrë peng kokë e këmbë për vëllanë e tij, një kriminel i rrezikshëm. Kam thënë peng Lul Bashën dhe Enkelejd Alibeajn. Të parin me dosjen e larjes së parave, 700 mijë Eurove që mund të hapet në çdo moment se aty ka bërë një hile Rama aty, njëri prokuror e ka firmosur e tjetri jo. Ky zotëria ka një kriminel të rrezikshëm që nuk e ka deklaruar dhe për të cilin nuk thotë se kush është dhe për të cilin Rama e tërheq. Janë jo një, por disa nga njerëzit të cilët për muaj të tërë nuk e mbështetën Sali Berishën, por e panë se primaret ishin procesi i lirisë, ata kandiduan dhe sot janë kandidatë për kryetar bashkie të PD dhe unë i mbështes me kënaqësi. Këta nuk i pranuan primaret. Donin të rrëzonin primaret që disa të jenë me primaret dhe të tjerë të jenë me sondazhet.

Sali Berisha: Belind Këlliçi e merr Tiranën

Ish-Kryeministri Sali Berisha shprehet i bindur se kandidati i koalicionit “Bashkë Fitojmë” Belind Këlliçi do të fitojë zgjedhjet për Bashkinë e Tiranës.

I ftuar në studion e emisionit Opinion në Tv Klan, Berisha krahasoi shifrat mes Belind Këlliçit dhe rivalit socialist Erion Veliaj. Për këtë të fundit, Berisha tha se ka më pak pëlqyeshmëri nga qytetarët.

“Fitore, fitore, fitore, e katërta është e sigurtë, e merr Belind Këlliçi. Belind Këlliçi prin qoftë në pollin dixhital dhe Erion Veliaj është i zhytur në negativitet. Shifeni Korçën, Sotiraq Filon i cili i mashtron çdo 4 vjet qytetarët e Korçës”, tha Sali Berisha.

Berisha: As me gishtat e 2 duarve nuk numërohen bashkitë që s’fitojmë

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha shprehet i bindur se nëse nesër do të zhvillohen zgjedhjet, bashkitë që ata nuk fitojnë, nuk numërohen as me gishtat e 2 duarve.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, kryedemokrati Berisha thotë se këtë bindje të tij e bazon në sondazhe.

Sali Berisha: Në qoftë se nesër do të zhvilloheshin zgjedhjet, unë mund të them se as me gishtat e 2 duarve, nuk numërohen bashkitë që nuk fitojmë, në qoftë se do të zhvilloheshin nesër.

Blendi Fevziu: Domethënë që PS-ja do të marrë deri në 10 bashki dhe ju do të merrni 51?

Sali Berisha: PS-ja po reduktohet në rezultatin e Partisë së Punës.

Andi Tela: Po nëse kjo që sapo thatë nuk ndodh?

Sali Berisha: Nuk ka nëse nuk do të ndodhë, kjo do të ndodhë. Unë kam ardhur këtu me të dhëna të plota ta sondazheve direkte me call center, qoftë dhe botën dixhitale.

Zgjedhjet e 14 Majit/ Berisha: PD do të ketë fitore dërrmuese

Sali Berisha thotë se koalicioni “Bashkë Fitojmë” do të ketë fitore “dërrmuese” në zgjedhjet vendore të 14 Majit.

I ftuar në studion e emisionit Opinion në Tv Klan, Berisha e mbështeti deklaratën e tij mbi disa të dhëna dixhitale, siç i quajti ai.

E në këtë pikë nxorri një raport për garën në Elbasan, ku sipas tij, kandidati i “BF” Luçiano Boçi ka pëlqyeshmëri më të madhe se rivali socialist Gledian Llatja.

“Tani për tani epërsia sipas të dhënave se për herë të parë shof duhet lexuar në botën dixhitale. Do shihni se çfarë negativiteti… Bota dixhitale është bota pa censurë. Sipas përllogaritjeve dixhitale të fundit, Partia Demokratike do të ketë një fitore dërrmuese. Këto janë të dhënat e botës dixhitale në Elbasan. Gledian Llatja na del me 100 mijë Euro në llogari dhe del i pashtëpi, dhe nuk dihet origjina e eurove, mirëpo Elbasani po e kupton”, tha Sali Berisha.

Berisha: Rama po më ndihmon me propagandën e tij banale

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha thotë se kryeministri Edi Rama po e ndihmon me fushatën që po zhvillon si kryetar i PS-së në kuadër të zgjedhjeve të 14 Majit.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, kryedemokrati Berisha thotë se fushata e PD-së që ai drejton që është e zjarrta që ai ka bërë që nga viti 1992 pasi sipas tij po dalin në mbështetje qytetarë me vullnetin e tyre të lirë.

Blendi Fevziu: Duket një fushatë e tëra shumë komike.

Sali Berisha: Ajo që mund të them është se vështirimi juaj është i gabuar. Një fushatë në njërin krah më e zjarrta që unë kam pasur që nga 1992 deri më sot.

Blendi Fevziu: Më duket se i ke harruar fushatat e para.

Sali Berisha: Absolutisht më e zjarrta. Fushata që shihni ka një bazë njerëzish që kanë ardhur në bazë vullneti dhe në asnjë lloj detyrimi tjetër. Një fushatë e cila ka një zjarr të brendshëm, e cila quhet frymë, por është absolutisht përcaktuese për fitoren, është fitore. Dhe po më ndihmon me propagandën e tij banale, vulgare të boshatisur, por të bazuar në truke komunikimi, Edi Rama. Unë kam fakte për këto që them. Ai ka strategji që e detyron atë të mos vijë sonte ballë përballë dhe të ja numërojmë njëri-tjetrit para shqiptarëve jo vetëm programet tona, por edhe të gjithë jetën tonë politike, por nuk vjen dot ai këtu sepse këtu i del baxhanaku me 110 tendera, i dalin sarajet e Surrelit./tvklan.al