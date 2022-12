Opinion – Samiti i BE dhe protesta PD, ç’do të ndodhë nesër?

Autori: Blendi Fevziu 00:51 06/12/2022

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Në studio: Preç Zogaj, Armand Shkullaku, Floriana Garo, Arben Ristani, Plarent Ndreca, Fitim Zekthi

Skenari i protestës, mister. Mblidhemi që t’i tregojmë Europës se jemi në hall

Zëdhënësja e Partisë Demokratike, Floriana Garo, u shpreh gjatë emisionit “Opinion” këtë të hënë se protesta e 6 Dhjetorit do të zhvillohet në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit”.

“Në sheshin ku opozita përgjithësisht i ka bërë protestat. Sheshet janë të qytetarëve, të demokratëve. Para Kryeministrisë, në bulevard. Ne e kemi thënë që do të mblidhemi në bulevard. E ka thënë zoti Berisha disa herë. Ne po nisemi për një protestë paqësore”, u shpreh ajo.

Garo iu përgjigj pyetjeve të gazetarit Blendi Fevziu dhe tha se skenari i protestës është mister.

Blendi Fevziu: Do tentoni ta kaloni kordonin e sigurisë?

Floriana Garo: Unë nuk mund të flas për skenarin e protestës. Ajo do të mbetet për t’u parë nesër.

Blendi Fevziu: Është mister?

Floriana Garo: Po është mister. Ne do të mblidhemi në bulevard dhe do t’i tregojmë Europës që jemi në hall, që Shqipëria është në hall dhe kemi çdo arsye për të protestuar. Sa i përket vendit, po them që po nisemi për një protestë paqësore.

Ndërkohë anëtari i Këshillit Kombëtar të PD-së, Arben Ristani, shtoi se demokratët do të dalin në protestë për t’ju dëgjuar zëri. Ai tha se ajo do të jetë duke respektuar rregullat e sigurisë.

Arben Ristani: Ne nuk vijmë aty për të dëmtuar asgjë, vijmë për të protestuar dhe për të na u dëgjuar zëri. Protesta do jetë respektuar rregullat e sigurisë.

Debat në “Opinion”, Ristani: Këta që kakarisin këtu. Ndreca: Kujdes ore se do hash gjobë

Anëtari i Këshillit Kombëtar, Arben Ristani dhe juristi Plarent Ndreca patën një debat në emisionin “Opinion” në Tv Klan. Shkak u bë deklarata e Ristanit që u duk më shumë si një thumb sepse u shpreh “këta hajdutë që vijnë, kakarisin dhe në këto studio”, diçka që vijoi ta përsëriste.

Arben Ristani: Ka deklarata të përsëritura të zotit Berisha që nuk do cenojmë rregullat e sigurisë dhe perimetrin e sigurisë. Ajo që është e rëndësishme është që partnerët tanë të kuptojnë që këta hajdutë që vijnë, kakarisin dhe në këto studio…

Blendi Fevziu: Kush është ai që kakaris?

Arben Ristani: Këta hajdutë që janë në qeveri. Këta hajdutë që vjedhin përditë shqiptarët, këta hajdutë që detyrojnë shqiptarët të largohen përditë nga Shqipëria, që po shpopullojnë Shqipërinë. Këta hajdutë që vjedhin Shqipërinë përditë duhet të jenë lakuriq para partnerëve ndërkombëtarë.

Plarent Ndreca: Ristan, do shkosh në gjykatë, se s’kam nerva të të çoj dhe ty në gjyq.

Arben Ristani: Edhe këta që vijnë dhe kakarisin këtu…

Plarent Ndreca: Ça pate mo?

Blendi Fevziu: Kush?

Arben Ristani: Të gjithë këta që kakarisin edhe në mbrojtje të hajdutëve…

Plarent Ndreca: Ki kujdes ore se do hash ndonjë gjobë.

Arben Ristani: Do të ta përsëris edhe njëherë?

Plarent Ndreca: Avash Ristan, kujdes se je dhe avokat dhe jurist dhe nuk të shkon.

Arben Ristani: Do të ta përsëris edhe njëherë? Pikërisht se jam jurist po ta përsëris.

Plarent Ndreca: Kush të shkruajti mor burrë? Ç’të ka ardhur në mesazh?/tvklan.al