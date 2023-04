Opinion – Sarandë, dy të zhdukur ende pa gjurmë!

Shpërndaje







Autori: Blendi Fevziu 23:39 24/04/2023

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Të ftuar: Spartak Koka, Besnik Muçi, Julian Kasapi, Almeida Xhaferri Në lidhje direkte: Merin Maçi

21 mijë Eurot e kaparit për një tokë pa dokumente, misteri i zhdukjes së 2 personave në Sarandë

Prej 18 ditësh fati i Leonard Thodhorit dhe Fatmir Sulovarit është ende mister. Dy 46-vjeçarët janë zhdukur dhe deri më tani kërkimet e policisë dhe familjarëve të tyre nuk kanë sjellë një rezultat konkret.

Gazetari Spartak Koka solli detaje të reja për këtë ngjarje teksa këtë të hënë ishte i ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan. Ai u shpreh se pista e parë që po hetohet nga policia është shitja e një toke në zonën e Çukës në Sarandë.

Sipas të dhënave të gazetarit Koka për këtë pronë që nuk ka asnjë dokumentacion është dhënë një kapar prej 21 mijë Eurosh nga ana e blerësve të cilët janë nga zona e Vrinës dhe e Xarrës. Po ashtu dyshohet se Thodhori do të takonte dikë tjetër disa ditë më vonë për të marrë 8 milionë Lekë të tjera për këtë pronë.

Sipas gazetarit dyshohet se ndaj Thodhorit të jetë ngritur një pritë nga persona të besuar dhe të njohur të tij.

“Zhdukja e këtyre personave është mesditën e datës 6 Prill të këtij viti. Sot bëhen 18 ditë nga kjo ngjarje dhe familjarët kanë qenë të shtunën, se unë isha në Sarandë dhe jam marrë me këtë histori dhe po kërkonin të gjitha indiciet dhe informacionet që familjarët kishin grumbulluar. Janë dyshime të forta që mund të jenë vrarë dhe të jenë zhdukur. Ata po kërkonin që të kishin një informacion nga policia dhe pas këtij takimi dhe pas kësaj proteste që kanë bërë familjarët në komisariatin e Sarandës, dje në terren kanë dalë forca të shumta të FNSH-së, kryesisht në Vrinë, në Xarrë dhe në disa zona të tjera. Po kërkojnë në bazë të informacioneve. Unë kam folur dhe me personat që kanë qenë kontakt i fundit i Fatmir Sulovarit, i cili është shok me Leonard Thodhorin, ose i njohur ndryshe si “Koçole” në Sarandë dhe i cili kishte ardhur për punët e tij, por ka dyshime që të jetë thirrur nga Leonard Thodhori për t’i dalë në mbrojtje për diçka. Pista e parë që po hetohet për këtë ngjarje është shitja e një toke në zonën e Çukës në Sarandë, e cila ishte pa dokumentacionin përkatës, dhënia e një kapari prej 21 mijë eurosh nga ana e blerësve, të cilët janë nga zona e Vrinës dhe e Xarrës. Prishja e kësaj shume parash nga Leonard Thodhori dhe një mik i tij me inicialet N.B, i cili pesë ditët e fundit është tërhequr nga kjo marrëveshje dhe pretendon se ia ka kthyer Leonard Thodhorit këto lekë dhe bëj çfarë të duash me tokën. Toka ka rezultuar që nuk kishte asnjë letër pronësie. Nuk ishte në pronë të askujt megjithëse pretendohet edhe nga një palë tjetër dhe atë ditë pra, të mërkurën për të enjten, Leonard Thodhori do të takonte dikë për të marrë 8 milionë Lekë të tjera. Dyshohet të jetë ngritur një pritë nga persona të besuar dhe nga persona të njohur të Leonard Thodhorit”, tha gazetari Koka.

“Njëri prej të zhdukurve në Sarandë u pa në sediljen e parë të një Mercedezi”

Gazetari Koka tregon detaje për zhdukjen e dy personave në Sarandë: Janë sekuestruar në total 8 automjete

Teksa ende nuk dihet vendndodhja e dy 46-vjeçarëve të zhdukur në Sarandë, gazetari Spartak Koka ka dhënë disa detaje për hetimet në studion e “Opinion” në Tv Klan.

Gazetari bën me dije se në bazë të informacioneve policore nga Saranda, janë sekuestruar 8 automjete në kuadër të hetimeve për ngjarjen. Në një automjet “Mercedez Benz” dyshohet se është parë një nga të zhdukurit, i ulur në sediljen para e duke u mbajtur për dorezën anësore.

Spartak Koka: Siç rrëfen nëna e Leonard Theodorit ai ruhej ditët e fundit, kishte një frikë se po e ndiqnin dhe mund ta vrisnin. Dhe sipas asaj që ka thënë ajo, i ka thënë “nëse nuk do kthehem brenda dy ditësh shko bëj kallëzim se diçka mund të më ketë ndodhur”. Këtë e deklaron nëna e Leonard Theodorit, e kam marrë në intervistë, por unë nuk kisha mundësi të parapërgatitesha për materialet që kam mbledhur nga Saranda, janë materiale interesante. Leonard Theodori në mëngjes ka dalë, ka vajtur në spitalin rajonal të Sarandës për shkak se ka qenë përdorues i kokainës. Ka vajtur ka marrë një sasi javore të metadonit dhe është rikthyer e është takuar me shokun e tij. Ka parkuar automjetin e marrë me qira.

-Të dy ishin konsumatorë të kokainës?

Spartak Koka: Po edhe i dyti, por kryesisht i pari i cili kishte një shqetësim të shfaqur edhe në institucionin shëndetësore ku rregullisht merrte sasinë e metadonit për t’u kuruar. Shoku i tij i ngushtë rrëfen se të Martën dhe të Mërkurën kanë pirë sëbashku në shtëpinë e Leonard Theodorit sasi të ndryshme kokaine. Nga ana tjetër paradoksi është se Leonard Theodori nuk kishte punë fikse dhe të ardhura fikse. Por, pikëpyetja që ngrihet nga familjarët është a mund të zhduken dy persona për 21 mijë euro? Deri në këto momente rezulton që janë sekuestruar 8 automjete, një automjet “Mercedez Benz” në të cilin sipas informacioneve nga Saranda është parë njëri prej personave të zhdukur, në sediljen e parë duke u mbajtur në dorezën anësore.

Dhe ky mjet i dyshuar i përdorur dhe në ngjarjen e datës 5 Dhjetor të vitit 2022 është sekuestruar në një magazinë në afërsi të fshatit Nivicë. Në total janë 8 makina, është sekuestruar një makinë “Land Rover” me fenelina policie dhe targa greke që janë vendosur pak moment pas zhdukjes së këtyre personave në një karburant të identifikueshëm dhe për të krijuar alibinë e tyre. Është sekuestuar një automjet i blinduar, janë shoqëruar deri në këto momente mbi 15 persona nga zona e Xarrës dhe Vrrinës dhe sipas të dhënave nga policia e Prokuroria nuk ka të dhëna të mjaftueshme se çfarë ka ndodhur dhe kush mund t’i ketë zhdukur këta persona.

“Nëse nuk vij për dy ditë bëj kallëzim sepse…”, çfarë i tha së ëmës i zhdukuri në Sarandë

Leonard Thodhori dhe Fatmir Sulovari rezultojnë të zhdukur prej më shumë se dy javësh. Policia dhe familjarët e tyre janë duke zhvilluar kërkime në disa zona në Sarandë, por pa rezultat

Nëna e Leonard Thodhorit ka treguar për gazetarin Spartak Koka se së fundmi djali i saj ruhej pasi kishte frikë se e ndiqnin dhe mund ta vrisnin. Ajo ka rrëfyer për gazetarin Koka se Leonardi i ka thënë që nëse nuk kthehet brenda dy ditësh në shtëpi të bëjë kallëzim sepse diçka mund t’i ketë ndodhur.

Gazetari Koka, i cili ishte i ftuar këtë të hënë në emisionin “Opinion” në Tv Klan, tregoi detaje nga kjo ngjarje. Ai u shpreh se Thodhori ishte përdorues i kokainës dhe para se të zhdukej për dy ditë ka konsumuar lëndë narkotike së bashku me një shok.

Spartak Koka: Kallëzimi është bërë 2 apo 3 ditë pas ngjarjes, jo në momentet e para. Siç rrëfen nëna e Leonard Thodhorit, ai ruhej ditët e fundit, kishte një frikë se po e ndiqnin dhe se mund ta vrisnin, pra 46-vjeçari nga Çuka. Sipas asaj që rrëfen ajo i ka thënë që nëse nuk do të kthehem brenda dy ditësh shko bëj kallëzim se diçka mund të më ketë ndodhur. Dhe ajo ka vajtur, ka bërë. Ia ka thënë. Këtë e deklaron nëna e Leonard Thodhorit. I ka thënë nënës nëse nuk vij për dy ditë shko bëj kallëzim se diçka mund të më ketë ndodhur. Ai ka dalë, Leonard Thodhori në mëngjes ka vajtur në spitalin e Sarandës për shkak se ka qenë përdorues i kokainës. Ka vajtur ka marrë një sasi që e merrte javore të metadonit. Është rikthyer dhe është takuar me shokun e tij. Ka parkuar automjetin e marrë me qira.

Blendi Fevziu: Të dy ishin konsumatorë të kokainës?

Spartak Koka: Po dhe i dyti, por kryesisht i pari që e kishte një shqetësim të shfaqur edhe në institucionet shëndetësore, kur rregullisht çdo javë merrte sasinë e metadonit, për tu kuruar. Shoku i ngushtë e Leonard Thodhorit rrëfen se dy ditë, të martë dhe të mërkurë kanë pirë së bashku në shtëpinë e Leonard Thodhorit sasi të ndryshme kokaine. Paradoksi është që Leonard Thodhori nuk kishte një punë fikse dhe nuk kishte të ardhura fikse. Pikëpyetja që ngrihet në këtë rast nga familjarët është a mund të zhduken dy persona për 21 mijë Euro? A mund të rrëmbehen dhe të zhduken dhe a mund të merren nga persona që nuk i njihnin? Ata kanë kërkuar që policia ta marrë seriozisht këtë ngjarje që sipas tyre nuk është marrë seriozisht./tvklan.al