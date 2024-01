Opinion – Shpërthen sherri i psikologëve!

00:33 01/02/2024

Të ftuar: Valbona Treska, Igli Çutra, Altin Nika, Fation Dorre

Debati në Urdhrin e Psikologut, Fevziu bën një pyetje të sinqertë: Pse ziheni ju?

Këtë enjte në emisionin “Opinion” në Tv Klan u fol për debatin që ka shpërthyer brenda Urdhrit të Psikologut.

Për të sqaruar mbi këtë çështje ishin të ftuar 3 psikologë të Urdhrit dhe një avokat, mes tyre edhe Valbona Treska për të cilën Asambleja thotë se e ka shkarkuar nga posti i Presidentes.

Por mes këtyre debateve, gazetari Blendi Fevziu kishte një pyetje të sinqertë për të ftuarit.

“Pse ziheni ju”, pyeti ai duke kërkuar të sqarohet se çfarë po ndodh.

Duke iu përgjigjur kësaj pyetje, Altin Nika tha se arsyeja është fakti që sipas tij prej 7 vitesh nuk funksionon Urdhri i Psikologut.

“Nuk funksionon tek pjesa e Asamblesë. Është një pakënaqësi që lidhet me shumë elementë që janë, e para lidhet me arrogancën e institucioneve drejtuese të Urdhrit”, tha ndër të tjera ai.

Pretendimet e Nikës u hodhën poshtë nga Treska.

Kërkuan shkarkimin e saj nga Urdhri i Psikologut, Valbona Treska: U manipuluan, 1/3-ta nuk ka qenë prezent

Të shtunën e kaluar Asambleja e Psikologëve u mblodh për të kërkuar shkarkimin e Presidentes së Urdhrit të Psikologut, Valbona Treska. Kjo e fundit ka qenë e ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, për të folur më tepër rreth kësaj çështjeje.

Ajo u shpreh se në asamble nuk ka qenë 1/3-ta e psikologëve dhe se ata që kanë shkuar janë manipuluar, pasi nuk iu është thënë që do të mblidheshin për shkarkimin e presidentit.

Valbona Treska: Kemi administratën më të vogël në urdhrat e Shqipërisë dhe kjo gjë që zoti Nika thotë, unë nuk do doja ta thosha, por meqenëse jemi në këto kushte, ndoshta anëtarësia ka nevojë për një rifreskim. Kushdo e di se si është ngritur Urdhri i Psikologut në 2017-n, kushdo e di që unë punoj deri në 2 të natës për Urdhrin e Psikologut. Kushdo e di që unë Urdhrin e Psikologut e kam ngritur sepse e kam pasur dashuri, madje edhe me të ardhura personale. Ajo zyra e Urdhrit të Psikologut, nuk ka pasur asnjë ndihmë nga qeveria për ta ngritur dhe duhet thënë kjo. Është ngritur zyra, është ngritur stafi, është ngritur infrastruktura, vetëm…

Blendi Fevziu: Pse janë të pakënaqur 1/3-ta?

Valbona Treska: Zoti Fevzi, Urdhri i Psikologut ka 1600 anëtarë, në atë asamble, në mbledhje në fakt, se nuk është ligjore dhe na lejoni t’ju tregojmë…

Altin Nika: Nuk e përcaktoni ju zonjë se sa ligjore edhe jo, ndarja është bërë me 1/3-tën, sepse e përcakton ligji.

Valbona Treska: Nesër do keni një proces verbal, në të cilin thuhet me anëtarë të këshillit, në të cilën thuhet se 1/3-ta nuk ka qenë dhe ju e keni ditur shumë mirë që 1/3-ta nuk ishte. E keni ditur këtë gjë dhe keni manipuluar vullnetin e psikologëve të cilët, zoti Fevziu, nuk kanë shkuar në atë mbledhje për të shkarkuar presidentin, por kanë shkuar me një renditje, që po të doni jua vë në dispozicion dhe në asnjë nga pikat e rendit të ditës nuk ka qenë shkarkimi i presidentit. Edhe psikologët kur janë mbledhur, janë mbledhur për një renditje që nuk kanë lidhje fare me presidentin. Dhe zoti Nika e zoti Dorre që janë prezent në studio le të na thonë sa veta u çuan dhe ikën nga ajo mbledhja sepse i manipuluan dhe iu kanë thënë verbalisht që “nuk kemi ardhur për këtë gjë, nuk kemi ardhur për shkarkimin e presidentit”. Dhe një pjesë ka ikur, sepse është linçuar nëpër media, që kanë qenë prezent në mbledhje, edhe pse kemi filmime të mbledhjes, në të cilën thuhet që ka pasur 386 anëtarë dhe kanë votuar për presidentin 204.

“Zonja merr sa 3 e gjysmë psikologë shkolle”, Urdhi i Psikologut përplaset për rrogat në studio

Presidentja dhe 2 anëtarë të Urdhrit të Psikologut ishin këtë të mërkurë në studion e Opinion, për shkak të mosmarrëveshjeve të ndodhura kohët e fundit, që kulmuan më datë 27 janar. Në këtë datë Asambleja e këtij Urdhri u mblodh dhe votoi shkarkimin e Presidentes Valbona Treska.

Kjo e fundit, në studio, jo vetëm që nuk e pranon këtë shkarkim, por deklaron se kjo mbledhje nuk ka pasur kuorumin e nevojshëm prej 1/3 për ta shkarkuar.

Por për çfarë po përplasen palët? “Nuk është vetëm kuotizacioni i rritur, është mosdëgjesa në parim, edukimi në vazhdim arroganca, mosfunksionimi, uzurpimi i organeve të Urdhrit”, ishin disa prej pikave që listoi në studion, anëtari i Urdhrit, Altin Nika.

Në studio u ndalën për rritjen me mbi 30 përqind të kuotizacioneve, shuma që paguan secili çdo muaj a çdo vit për anëtarësinë në një organizatë. Vetë Treska sqaron se kjo erdhi për shkak të rritjes së vetë këtij institucioni, pra sepse janë rritur shpenzimet.

“Në dhjetor ne rritëm kuotizacionet, dhe u bë për 2 kategori. Nga 6 mijë lekë në vit në 8 mijë lekë në vit, ishte rritja e parë që nga 2017-ta. Kjo për një kategori psikologësh, sepse ka një kategori tjetër psikologësh që janë praktikantë, anëtarë, 600 veta. Kësaj kategorisë tjetër, kuotizacioni iu rrit vetëm 500 lekë të reja në vit. Kështu që kur themi këtë 20 mijë lekësh duhet ta ndajmë, nuk është i gjithë urdhri. U rrit kjo tarifë sepse Urdhri nisi në 2017 me 700 anëtarë, sot jemi me 1600 anëtarë. Institucioni i Urdhrit të Psikologut është zgjeruar, shërbimet janë zgjeruar. Të gjitha shërbimet që ne japim janë zgjeruar. Marrëdhëniet tona kombëtare dhe ndërkombëtare, janë zgjeruar. Në këto kushte, duke qenë se të ardhurat dhe shpenzimet gjatë 2023-t ishin në nivel të barabartë, nëse futeshim në 2024 me këto të ardhura që kishim vjelur në 2023 dhe me dy personat e administratës që kaluan në part time në full time për shkak edhe të fluksit të punës… Ky është koncepti, çdokush që e dëgjon e kupton konceptin e rritjes së një institucioni”.

Por ndryshe pretendon Nika. Sipas tij rritja e kuotizacioneve është bërë për të rritur pagën e vetë presidentes dhe sekretarit të përgjithshëm të Urdhrit të Psikologut.

Kuotizacionet janë rritur për të rritur pjesën e pagave. Kuotizacionet që do me u marrë njerëzve, anëtarëve, shkojnë jo për shpenzimet, por do përdoren për ndryshimin e tarifave dhe pagave. Që pagat e administratës, përfshirë zonjën Treska, ka një pagë të ‘vogël’ që shkon diku te 1 milion e 801 mijë lekë, bruto, bashkë me sigurimet se ne t’i paguajmë sigurimet. Së bashku me sekretarin e përgjithshëm shkon diku te 2 milion e 900, që janë të barabarta me 37 milion lekë në vit. Që janë të barabartë, me u pjesëtuar me kuotizacionet që ishin, 600 anëtarë do paguajnë nga 60 mijë lekë për të mbajtur në punë 2 vetë. Zonjën Treska dhe një sekretare të përgjithshme, që merr 1 milion e 300 e 4 mijë lekë të vjetra. Pra 600 vetë, kjo është arsyeja… për rritjen e pagave të njerëzve. Dhe kur të shoh unë si anëtar që presidenti dhe sekretari merr kaq dhe një psikolog shkolle merr 500 mijë lekë. Zonja merr sa 3 e gjysmë psikologë shkolle”. /tvklan.al