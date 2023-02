Opinion – Shpikja që po transformon njerëzimin!

Autori: Blendi Fevziu 00:36 22/02/2023

Në studio: Denisa Kele, Tomi Kallanxhi, Denata Toçe, Arbër Kadia, Andrea Toska, Arlinda Dudaj

Eksperti i komunikimit: 50% e punëve që bëhen sot do t’i bëjë inteligjenca artificiale

ChatGPT është një teknologji e krijuar në SHBA nga shqiptarja Mira Murati, që ka të bëjë me inteligjencën artificiale.

Për të folur për këtë temë në emisionin Opinion në Tv Klan, eksperti i komunikimit Arbër Kadia ka thënë se njerëzit tashmë duhet të bashkëjetojnë me teknologjinë artificiale.

Sipas tij, në të ardhmen, 50% e punëve që sot bëhen nga njerëzit do të bëhen nga inteligjenca artificiale.

Arbër Kadia: Në vetvete është një databazë e cila aftësi transformuese të informacionit që i vjen. Që do të thotë, në vend që të kesh vetëm një motor kërkimi që të liston çfarë është, ajo ka aftësinë që të mësojë nga sjelljet e përdoruesve të saj dhe pastaj të nxjerri përgjigjen të modeluar nga të dhënat që ka.

Blendi Fevziu: Pra një nxënës i mirë qenka?

Arbër Kadia: Jo një nxënës i mirë, një nxënës me fuqi mbinatyrore. Dhe ky është versioni më i thjeshtë që ka kjo lloj teknologjie. Ne jemi para një paradigme shumë të madhe tani, që ose do mbijetojmë dhe do transformohemi bashkë me të…

Blendi Fevziu: Mirë me njëri-tjetrin bëjmë konkurrencë, po të konkurrojmë dhe kompjuterin.

Arbër Kadia: Me çdo ndryshim teknologjik që ka ndodhur që nga rrota, te kompjuteri, tek autokadi, këto mbeten në vetvete vegla, është aftësia e përdoruesit pastaj për të maksimuzuar dhe rritur eficencën. Frika më e madhe është tek punësimi sepse më shumë se 50% e punëve që bëhen sot do t’i bëjë teknologjia e inteligjencës artificiale, e cila ka aftësinë të mësojë pafund, të optimizojë veten me ritme të frikshme.

Blendi Fevziu: Po mirë atëherë, 50% e botës rri me asistencë sociale.

ChatGPT është një teknologji revolucionare e krijuar në Nëntor 2022, që ju lejon kompjuterëve të kuptojnë dhe t’i përgjigjen gjuhës së folur. Kjo gjuhë kompjuterike është në gjendje të krijojë biseda “njerëzore” me një robot, t’u përgjigjet pyetjeve, të ndihmojë në shkrimin e një teksti, e një e-maili, të kodojë dhe të ideojë operacione të veçanta. ChatGPT i përket kompanisë kërkimore OpenAl, e themeluar në San Francisko në 2015.

I ftuar në emisionin “Opinion”, Tomi Kallanxhi, ekspert dhe sipërmarrës në fushën e teknologjisë është shprehur se ChatGPT ka 187 miliardë variabla.

I pyetur se çfarë mund t’i kërkojë ai ChatGPT, Kallanxhi ka thënë se mund t’i thotë “më shkruaj për 30 ditë postimet e faqes së “Opinion” në Instagram”, gjë të cilën eksperti i sigurisë në fushën e teknologjisë, e ka demonstruar në studio.

Blendi Fevziu: A mund të ma demonstrosh pak më konkretisht?

Tomi Kallanxhi: Ta shpjegoj me një fjalë “banale” Inteligjencën Artificiale. Për shembul termostati i Durrësit është “inteligjencë artificiale”, që do të thotë se ka një temperaturë, ka një variabël që thotë se kur temperatura shkon x gradë, stakohet, imagjino një gjë që ka 187 miliardë variabla që këto dyfishohen nga muaji në muaj.

Blendi Fevziu: Për çfarë mund ta pyesësh ti ChatGPT ti për shembull?

Tomi Kallanxhi: Për shembull më shkruaj për 30 ditë postimet e faqes së “Opinion” në Instagram.

Blendi Fevziu: Hajde provoje këtu.

Për rezultatet e kërkimit mbi këtë “kërkesë” për ChatGPT ndiqni videon e mëposhtme.