Opinion – Shqipëri-Greqi, Himara në mes!

Autori: Blendi Fevziu 01:32 19/09/2023

Fredi Beleri, kryetari i zgjedhur i Bashkisë së Himarës ka dështuar sërish për të marrë një liri të përkohshme, deri në gjykimin e tij dhe si pasojë e ka të pamundur të betohet për të marrë detyrën e kryetarit të Bashkisë.

Por çështja Beleri ka kaluar kufijtë e një gjykimi për një kryetar bashkie të zgjedhur, i cili nuk ka arritur ta marrë detyrën e tij asnjë ditë. Është kthyer në një përplasje mes Shqipërisë dhe Greqisë, në nivelet më të larta. Në fakt më shumë është një reagim i Greqisë, sepse nga Shqipëria ka pasur vetëm reagime kryesisht justifikuese. Ka qenë Kryeministri grek, i cili dje, por edhe më parë, ka reaguar për çështjen Beleri duke i bërë kritika Shqipërisë dhe duke deklaruar se Shqipëria nuk plotëson të drejtat e njeriut dhe shkel parimet bazë të demokracisë.

Nga ana tjetër çështja Beleri vazhdon të jetë në SPAK dhe gjykimi i saj pritet të marrë kohë. Por çfarë do të ndodhë me çështjen e tij, përtej thjesht një çështje juridike, përse është kthyer në një çështje politike dhe ku shkon debati? Natyrisht që nuk është një debat aq i thjeshtë, është një debat i cili ngrihet mbi mosmarrëveshjet thuajse 110 vjeçare shqiptaro-greke, mbi historinë e së shkruarën, por edhe të sotmes. Çështja e Belerit dhe në përgjithësi zgjedhjet në Himarë kanë pasur vazhdimisht konflikte të cilat dukej sikur ishin zgjidhur kohët e fundit, por që janë rikthyer sërish.

Për të folur për këtë çështje, në studion e Opinion ishte një panel prej 5 të ftuarish: Ivi Kaso-Sekretar për çështjet Zgjedhore, PD, Ardit Bido-Profesor i asociuar në marrëdhënie ndërkombëtare, Mesila Doda-Deputete Kryetare e grupit parlamentar, PDIU, Agim Nesho-Diplomat, Nen-Kryetar i PL, Redi Shehu-Analist. Ndërsa në lidhje direkte ishin gazetarja e Klan News, Glidona Daci dhe gazetari Stavri Marko.

Alarmi i Ardit Bidos: Po tentohet të manipulohet censusi i 2023-shit në Dhërmi dhe Himarë për t’i nxjerrë minoritet grek

Profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare, Ardit Bido, u shpreh gjatë emisionit “Opinion” në Tv Klan se vetëm 14.5% e Bashkisë së Himarës janë grekë.

Sipas tij, po tentohet që nëpërmjet censusit të këtij viti të nxirret se minoriteti grek është 20%. Sipas llogarive të Bidos bëhet fjalë për 300 persona që Greqisë “nuk i dalin llogaritë dhe synon t’i arrijë në mënyrë artificiale”.

Ardit Bido: Në këto ditë jam duke botuar në media disa pjesë të një studimi që do të botohet në libër javën e ardhshme, në lidhje me censusin e vitit 2023. Në zonën e Bashkisë Himarë ka tre fshatra me fluiditet të identitetit etnik që është Himara fshat, jo qyteti, Dhërmiu dhe Palasa, të cilët një pjesë e popullsisë së atyre fshatrave janë vetëidentifikuar gjithmonë si grekë. Në këtë studim bëj analizë se sa janë këta. Rezulton se kjo shifër është 14.5% e Bashkisë Himarë. Ka qenë statike që prej viteve ’30 në çdo rast që është bërë një testim i popullsisë së atyshme përfshirë edhe censusin e vitit 2011 që nuk ka pasur bojkot në këtë bashki. Ka pasur nga minoriteti grek në Finiq dhe në Dropull. Pra atje kjo ndarja mes vuniotëve, piluriotëve, qeparotasve. Fiseve në Dhërmi dhe në Palasë dhe më pak në Himarë, që vetëidentifikohen shqiptare dhe atyre fiseve në shumicë në Himarë dhe në një përqindje që nuk e përcaktoj dot sot në Dhërmi dhe në Palasë është shumë e qartë. Ai 5.5% që i nevojitet Greqisë për të arritur 20% është 300 veta në Himarë. Çfarë do të thotë 20% që ta kuptojnë gjithë qytetarët? Do të thotë tabela dygjuhëshe nga Llogaraja deri në Qafë Botë në kufi me Greqinë, përfshi edhe Bashkinë Konispol se edhe aty po luhet e njëjta lojë. Do të thotë ngritje e flamurit grek krah atij shqiptar në Rrapin e Konispolit dhe në Bashkinë e Himarës. Do të thotë shkolla dygjuhëshe në të gjitha fshatrat e asaj zone me përjashtim të qytetit të Sarandës dhe Ksamilit që janë bashki më vete dhe do të thotë greqishtja gjuhë zyrtare në këto bashki. Pra praktikisht sidomos unë që vij nga ato zona, praktikisht atje ndryshon tërësisht mënyra si ato zona kanë funksionuar një jetë për shkak të ligjit që kemi për pakicat. Ky 300 banorëshi që i duhet Greqisë dhe nuk i dalin llogaritë, që ta arrijë në mënyrë artificiale, në mënyrë të rreme 20%, vetëdeklarimin të njerëzve që nuk e quajnë veten…

Blendi Fevziu: Beleri ka marrë kushedi sa vota atje?

Ardit Bido: Nuk kanë lidhje votat e Belerit mund t’i diskutojmë gjatë, janë vota shqiptarësh. Beleri ka fituar vetëm në Nivicë, Shën Vasil, Himarë dhe Dhërmi. Në asnjë fshat tjetër. Do e diskutojmë gjatë se si ka fituar Beleri. Nuk ka fituar as në Palasë, jo më në Vuno. 300 vota. Është analizë e gjatë që nuk kam ndërmend ta bëj sot. Mendoni ju këtu që një kryetar bashkie e ka potencën që kur ka në dorë punësimet, kur ka në dorë tenderat, pasaportat, kur ka në dorë bursat, kur ka në dorë spitalin e Janinës t’u kërkojë nderin 300 vetave që një ditë të vetme të gënjejnë dhe të thonë jemi grekë, se nuk ka nevojë pastaj, të deklarohen shqiptarë ata? Betimi kaq i kërkuar në këtë moment i Fredi Belerit në kuadër të censusit çfarë do të thoshte? Ai do të emëronte vetëm nënkryetarin dhe do kthehej në burg? Një nënkryetar që do të luante të njëjtën skemë. Nuk do të thotë asgjë më shumë se sa kaq? A mundet një kryetar bashkie 300 veta me gjithë këto pushtete që Fredi Beleri dhe enturazhi vet ka, t’i përdorte për këtë qëllim? A e ka potencën, a e ka mundësinë?

Ardit Bido: Kemi dëgjuar me zë nga Fredi Beleri që shqiptarët janë nga Kaukazi

Profesori Ardit Bido ka deklaruar mbrëmjen e sotme në “Opinion” se Fredi Beleri ka thënë se “shqiptarët kanë ardhur nga Kaukazi”.

Sipas Bidos kjo është e faktuar me përgjimet që Prokuroria ka siguruar, duke shtuar se Beleri ka provokuar hapur shqiptarët në Himarë.

Ardit Bido: Nëse këtu kemi të bëjmë me figurën e Fredi Belerit, me veprat penale të Fredi Belerit, sepse nuk e di pse nuk ia themi publikut, këtu e kam hallin unë. Më shqetëson në disa aspekte, i pari është aspekti penal, ne nuk ia themi publikut që për masakrën e Peshkëpisë, Fredi Belerin e ka arrestuar policia e shtetit grek.

Ka bërë hetimet shteti grek, sepse ajo e ka kapur me armë në kufi. E ka kapur me armë në kufi, e ka kapur me radio marrës në kufi, në një sulm të dytë që do bënte Mavi, që e njeh dhe shteti grek dhe shteti shqiptar si organizatë terroriste, në kufi me Shqipërinë. E ka arrestuar, ka bërë hetime, dhe unë personalisht kam dëgjuar shumë raste gjatë periudhës komuniste, që dikush arrestohet në flagrancë dhe shpëton nuk dënohet dhe madje lihet i lirë, për të kryer veprime të tjera. Patjetër pastaj Prokuroria shqiptare nuk kishte se çfarë të bënte.

Që në 2014-ën nuk kishte Prokuroria shqiptare ça hetimi të bënte, letërporosia e dërguar palës greke nuk u krye kurrë, pra hetimet për çështjen, faktet që ishin nuk iu dhanë Prokurorisë. Ajo që mua më shqetëson nuk është pjesa juridike, nëse ai është arrestuar në mënyrë të jashtëligjshme ose jo, ka prova, janë djegur procedurat apo jo, kjo çështje nga pikëpamja juridike do zgjidhet.

Mua më shqetëson pikëpamja morale, ne kemi parë e lexuar kur ai thoshte 50 Euro vota, e kemi parë këtë fakt. Por, më e rëndësishmja ai bënte tregti pasaportash, në këto përgjime na rezulton që bënte ndërhyrje për pasaporta greke. Kemi dëgjuar me zë nga Fredi Beleri që shqiptarët janë nga Kaukazi. Ajo që është e padiskutueshme është se Fredi Beleri mendon se ju jeni nga Kaukazi, të njëjtën gjë mendon dhe për mua. Një individ që ka provokuar në mënyrë shumë të qartë shqiptarët duke u thënë se ju keni ardhur nga Kaukazi se vendalinj jemi ne, grekët e Himarës.

Dy fakte skandaloze për Fredi Belerin sipas Mesila Dodës

Sipas deputetes Mesila Doda ka dy fakte skandaloze sa i takon çështjes së Fredi Belerit. Sonte në studion e “Opinion” në Tv Klan ajo deklaroi se së pari letërporosia e Prokurorisë së Tiranës nuk mori përgjigje nga Athina lidhur me kryebashkiakun dhe së dyti dosja e tij rezulton e vjedhur, pasi siç thekson Doda ka vetëm dy fletë brenda saj.

Mesila Doda: Meqënëse është çështja e kandidatit më të mirë, ne filluam të flasim qysh në Shtator për këtë çështje, qysh kur u tha emri i Belerit dhe kemi refuzuar si forcë politike ta imagjinojmë që ishte vërtet ky. Sepse po ta shikosh minoriteti grek ka figura të shkëlqyera që janë profesorë, janë miq tanë dhe ndërkohë gjejmë një person i cili ka një formim prej hidrauliku dhe është një person recidivist që ka marrë pjesë në masakrën e Peshkëpisë.

Ivi Kaso: Është deklaratë e fortë kjo, ka pushuar hetimet SPAK-u. Jo mor jo! Ku e di ti?!

Mesila Doda: Janë dy fakte që janë skandaloze, letërporosia e Prokurorisë së Tiranës që nuk i kthehet përgjigje nga Athina dhe e dyta në gjykatë dosja e Fredi Belerit është e vjedhur, janë gjetur vetëm dy fletë brenda. Këto lloj njerëzish nuk mund të mbrohen, s’ka asnjë kuptim!

Më herët, Doda nxorri dhe foto të Belerit me flamurin e Vorio-Epirit dhe citoi dëshminë e penalitetit të tij.

“Çmendet” gazetari Stavri Marko: Dhërmiu, 99.99% është popullsi greke! Reagon ashpër Bido: Janë shqiptarë, vetëm 14.5% janë grekë

Deklaratat e gazetarit Stavri Marko kanë shkaktuar debat në studion e “Opinion” këtë të hënë në Tv Klan. Ai u shpreh se flamuri i Vorio Epirit është simbol i pavarësisë së Himarës.

Kjo ka shkaktuar reagimin e profesorit Ardit Bido që u shpreh se me atë flamur është djegur Borshi dhe kanë vdekur mbi 10 mijë shqiptarë. Duke iu referuar flamurit të Vorio Epirit, Bido u shpreh se është krijuar në vitin 1914 dhe nuk ka ekzistuar më parë.

Por deklaratat e gazetarit Marko nuk u ndalën aty. Teksa u pyet nga Bido nëse në Dhërmi, aty ku Marko ka origjinën, ka pasur pro shqiptarë apo pro grekë, gazetari u përgjigj se Dhërmiu është 99.99% popullsi greke.

Por kjo ka sjellë sërish përgjigjen e profesorit Bido.

“Në zonën e Bashkisë Himarë ka tre fshatra me fluiditet të identitetit etnik që është Himara fshat, jo qyteti, Dhërmiu dhe Palasa, të cilët një pjesë e popullsisë së atyre fshatrave janë vetëidentifikuar gjithmonë si grekë. Në këtë studim bëj analizë se sa janë këta. Rezulton se kjo shifër është 14.5% e Bashkisë Himarë. Ka qenë statike që prej viteve ’30 në çdo rast që është bërë një testim i popullsisë së atyshme përfshirë edhe censusin e vitit 2011 që nuk ka pasur bojkot në këtë bashki”, tha ai.

Pjesë nga debati në Opinion

Ardit Bido: Ky flamur është krijuar në 1914. Ky flamur është flamur i djegies së Borshit, i vrasjes së 10 mijë shqiptarëve, i dëbimit të 1/3 të shqiptarëve të juglindjes nga ka origjinën zoti Kaso, nga kam origjinën unë, nga keni origjinën dhe ju. 1/3 e atyre shqiptarëve janë dëbuar rreth Vlorës. Kanë vdekur mbi 10 mijë shqiptarë me këtë flamur dhe ky është flamur i krijuar, nuk ka ekzistuar. Ajo shkaba në mes dykrenare e Perandorisë Bizantine dhe Kishës Ortodokse që nuk ka lidhje me Himarën. Edhe ne shkabën dykrenare kemi në flamur se po na habisni. Edhe Himara shkabën dykrenare ka pasur në flamurin e vet që është flamuri shqiptar që ka ngritur Jorgo Spiro Koleka në vitet ’20, që e kanë ngritur shumë vetë, patriotë shqiptarë të Vunoit, një fshat kompakt patriotik shqiptar, i Grillove, i Anagnostëve, meqë dëgjoj shqiptarë mbiemrat se janë shumë të njohur. Grillot dhe Anagnostë grekë nuk kam njohur. Unë dua të të përgëzoj ty dhe zotin Marko sepse na jepni mundësinë që të shohë dhe njohë publiku se këtu nuk kemi të bëjmë me një çështje as votash, se në Himarë votat grekomane nuk e kalojnë 15%, dhe nuk ka fituar për këtë Beleri, por për arsye krejt të tjera. Që ta kuptojnë se ky debat është një debat i ndërlidhur me vepra penale, të dukshme, të cënimit të integritetit territorial i këtij vendi të njerëzve të cilët kanë mendjen tek ai flamur siç thotë zoti Marko, që e kanë mendjen të mbrojnë ata që kanë vrarë shqiptarë, kanë vrarë 10 mijë shqiptarë, kanë djegur Borshin që është pjesë e Bashkisë Himarë sot. Këtu nuk kemi të bëjmë me një debat normal dhe mua më vjen keq që e prezantoni zotin Marko si gazetar, nuk di të jetë i tillë. Nuk di në ç’media punon. Ai ka një teze nacionaliste ekstreme greke që nuk ka lidhje fare me debatin që bëhet sot. Pyetja për zotin Marko është shumë e thjeshtë. Në Himarën tuaj, në Dhërmiun tuaj, se atje ka tre fshatra greqishtfolëse, ta ijë publiku. Është Himara, Dhërmiu, Palasa. Nuk është Vunoi, Piluri, Qeparoi s’janë asnjë nga këto të tjera, janë shqiptare pa fluidite etnike. Në Dhërmiun tuaj nga ju vini ka pasur “pendëkuq” dhe “pendëbardhë”? Ka pasur pro shqiptarë dhe pro grekë? Se në Vuno nuk gjen pro grekë, por në Dhërmi ka pasur pro shqiptarë dhe pro grekë meqenëse po flisni për histori?

Stavri Marko: Dhërmiu është 99.99% është popullsi greke.

Ardit Bido: Petro Marko kushëriri juaj i largët që deklaronte që është shqiptar çfarë ishte?

Stavri Marko: Lëre Petron ti, ku ke parë ti. Ke qenë qumështor kur ka qenë Petro artist o burrë.

Ardit Bido: Unë e kam lexuar Petro Markon. Ti nuk e ke njohur për vete. Je kushëri shumë i largët, mos u shit si nipi i Petro Markos se nuk je.

Stavri Marko: Je shumë i vogël ti dish këto gjëra.

Ardit Bido: Që ti dinë shqiptarët mbiemrat sepse janë të njohur. Gjikuritë janë nga Dhërmiu, Dunët janë nga Dhërmiu. Markot janë nga Dhërmiu. Që t’i dëgjojnë shqiptarët se kush janë këta grekët kompaktë që po deklarohen.

Mesila Doda publikon dënimet e Belerit: Si mund të zgjidhet si kandidat i opozitës një personazh i tillë me gjëra kaq poshtëruese për Shqipërinë ?

Deputetja Mesila Doda ka sjellë këtë të Hënë në studion e “Opinion” në Tv Klan foto që sipas saj dëshmojnë se Fredi Beleri është shfaqur me flamurin e Vorio-Epirit në sfond në daljet e tij publike, shoqëruar dhe nga Vangjel Dule.

Ajo po ashtu citoi dëshminë e penalitetit të kryebashkiakut të Himarës, ku thuhet se ai është dënuar më parë nga Gjykata e Athinës për “armëmbajtje pa leje”, “thirrje për urrejtje nacionaliste” dhe “poshtërim të Republikës e simboleve të saj”, për të cilat thekson deputetja ai s’ka kryer asnjë ditë burg.

Më tej, Doda shtron pyetjen se si mund të zgjidhet kandidat i forcës opozitare më të madhe në vend një njeri që ajo e cilëson “personazh me gjëra poshtëruese për Shqipërinë”.

Mesila Doda: Unë kam këtu disa foto të Fredi Belerit, vazhdimisht përgjatë viteve. Këtu e ke bashkë me Vangjel Dulen, edhe këtu e keni bashkë me Vangjel Dulen. Janë me flamurin e Vorio-Epirit po të flas! Meqënëse thamë ishte rast i shkëputur. Ja ku e kemi këtu, le ta nxjerrin dhe në Parlament këtë foto. Kam dhe shumë tjera, ua jap dhe zotërinjve. Këto janë raste që tregojnë se këto janë recidivistë dhe kjo nuk është një gjë e rastësishme, kjo është një strategji që të mbjelli pikërisht këtë idenë e përçarjes dhe idenë se “prit se neve ta hapim dhe të rikthehemi te protokolli i Korfuzit.” Kjo është çështja e parë.

-Një pyetje, ama Beleri u votua dhe fitoi në Himarë dhe ai nuk i ka fshehur këto qëndrime.

Mesila Doda: Ai ishte kandidati më i mirë ky zotëria?! Sot kam hapur deklaratën për dekriminalizimin, i ka të gjitha të shkruajtura se doli para pak ditësh zoti Dule dhe tha se ai e ka dëshminë e penalitetit të pastër. Ndërkohë e ka këtu, jam dënuar thotë me 18 muaj burgim, 3 vjet kusht nga Gjykata e Apelit në Athinë për armëmbajtje pa leje dhe 3 vjet burg nga 2006 për thirrja për urrejtje nacionale, poshtërimi i Republikës dhe simboleve të saj, parashkruar me vendim të gjykatës dhe e thotë që nuk kam bërë asnjë ditë burg. Dhe kjo është arsyeja pse nuk lirohet sepse ky ikën, e ka shkruar vetë mor zotëri.

Për këto vepra penale nuk kam kryer asnjë ditë burg thotë. A ka mundësi që një personazh i tillë me gjëra kaq poshtëruese për Shqipërinë duhet të zgjidhet kandidat jo i një grupi njerëzish, por një force të opozitës. A e kuptoni për ça po flasim, për një forcë që ka lindur me çështjen kombëtare?!

“Ai flamur e ka mbajtur Himarën të pavarur”, Doda i kthehet gazetarit: Ta mendosh që je nipi i Petro Markos

Deklarata e gazetarit Stavri Marko për flamurin me të cilin u shfaq në foto kryebashkiaku aktual i Himarës Fredi Beleri ka shkaktuar debat sonte në studion e “Opinion” në Tv Klan.

Deputetja Mesila Doda e pyeti Markon lidhur me të drejtat e cenuara ndër vite të shqiptarëve të Çamërisë dhe se a mendon se kjo deklaratë për “flamurin e Himarës së pavarur” përbën një vepër të rëndë që cenon integritetin territorial të vendit.

Këto pyetje, gazetari i konsideroi akuza duke theksuar sërish se flamuri i Vorio-Epirit është i Himarës së pavarur.

Mesila Doda: Kisha vetëm një pyetje, meqënëse po flisni për të drejtat e njeriut, çfarë mendoni për shkeljen e të drejtave të njeriut lidhur me shqiptarët e Çamërisë të cilët janë deportuar nga Greqia dhe sot nuk u njihet as e drejta e pronës, e shtetësisë, e jetës së mohuar sepse janë vrarë me mijëra, janë torturuar. Çfarë mendoni lidhur me këtë?

Stavri Marko: Këtë pyetje ju lutem zonjë drejtojani përfaqësuesit grek, jo mua! Neve jemi përpjekur, kemi faktuar, kemi çuar në organizatat ndërkombëtare të gjithë pozicionin e Himarës duke përfshirë strategjinë për të vjedhur e grabitur pronat e gjithë himariotëve dhe duke filluar nga dhunimi i lirive dhe të drejtave të njeriut.

Mesila Doda: Atëherë, mendoni se kjo është një shkelje flagrante e të drejtave të njeriut?

Stavri Marko: Nuk përgjigjem për gjëra që s’më takojnë. Për Belerin dhe Himarën flas tërë ditën.

Mesila Doda: Dakord, ju lutem, meqënëse folët për Himarën dhe daljen e fotos së Belerit me flamurin e Vorio Epirit dhe thatë që është flamuri i Himarës së pavarur, a e kuptoni që kjo është një deklaratë që cenon integritetin e vendit dhe ka të bëjë me një sulm Kushtetutës dhe integritetit territorial të vendit. A e mendoni që kjo deklaratë është një vepër e rëndë, si për atë që e ka bërë dhe për atë që po e thoni tani?

Stavri Marko: Faleminderit për akuzat që ju po bëni.

Mesila Doda: Nuk është akuzë!

Stavri Marko: Shumë faleminderit për akuzën. Ai është flamuri që Himarën e ka mbajtur për 500 e ca vjet të pavarur.

Ardit Bido: Është krijuar në 1914.

Stavri Marko: Është stema e flamurit të Himarës, flamurit të pavarësisë së Himarës.

Mesila Doda: Dhe ta mendosh që është nipi i Petro Markos domethënë…

Ardit Bido: Nuk është nipi i Petro Markos, është kushëri i largët, mos ja rrisni vlerat!

“Himara ka qenë, është dhe do të jetë minoritet kompakt grek”, deklaratat e gazetarit shkaktojnë debat

Deklaratat e gazetarit Stavri Marko ka shkaktuar debat në emisionin “Opinion” në Tv Klan.

Marko tha se vizita e Mitsotakis në Himarë vitin e kaluar “është kryer nën ndikimin e një fuqie të madhe që i ka prerë veshët dhe megafonët patriotëve shqiptarë për shkak të mos flasim më për Himarën dhe ta njohin zyrtarisht”.

Sipas gazetarit, Himara “ka qenë, është dhe do të jetë minoritet kompakt grek”. Pas kësaj ai u shpreh se simboli i vorio-epirit është simbol i Himarës. Kjo ka shkaktuar reagimin e Ardit Bidos që tha se ai flamur që e ka përdorur edhe Fredi Beleri është flamuri i djegies dhe vrasjes së shqiptarëve.

Blendi Fevziu: Pra ju po thoni që Himara, sipas jush Marko, është minoritet grek?

Stavri Marko: Është minoritet kompakt grek. Ka qenë, është dhe do të jetë.

Blendi Fevziu: Ka qenë, është dhe do të jetë minoritet kompakt grek. Ndërkohë Fredi Beleri kandidon për një bashki shqiptare dhe në fushatën e tij ka dalë me flamurin e vorio-epirit që është një simbol i papranueshëm në Shqipëri.

Stavri Marko: Për sa i përket simbolit të vorio-epirit ai është simbol i Himarës, jo i vorio-epirit. Ai flamur është simbol i Himarës.

Blendi Fevziu: Ky është simbol i Himarës?

Stavri Marko: Është simbol i pavarësisë së Himarës.

Blendi Fevziu: Pavarësisë nga kush?

Stavri Marko: Himara ka qenë e pavarur. Ai ka qenë flamuri i parë.

Ardit Bido: Ai është simbol që kanë vdekur 10 mijë shqiptarë. Ai është simbol i djegies së Borshit të Bashkisë Himarë, ai është simbol i djegies së Panaritëve.

Stavri Marko: As nuk më interesojnë fare ato përrallat e atij zotërisë.

Ardit Bido: Ai është flamuri i djegies dhe vrasjes së shqiptarëve./tvklan.al