Opinion – Shqipëri-Kosovë, anulohet mbledhja e qeverive!

Autori: Blendi Fevziu 00:57 14/06/2023

Në studio: Mirela Milori, Gerta Zaimi, Julian Zyla, Artan Hoxha. Në lidhje skype: Baton Haxhiu, Berat Buzhala

Julian Zyla: Duket sikur Kurti kërkon që të vendosen sanksionet ndaj Kosovës

Analisti Julian Zyla thotë se Kryeministri Albin Kurti duket sikur kërkon që Perëndimi të vendosë sanksionet ndaj Kosovës.

I ftuar në studion e emisionit Opinion në Tv Klan, Julian Zyla mendon se Kryeministri Kurti kërkon që ta përdorë këtë “ndëshkim” në avantazhin e tij politik.

“Unë mendoj që ai ka gati fjalimin pas sanksioneve. Unë mendoj që ai ka gati strategjinë e komunikimit. Në mendimin tim sa i përket mënyrës se si mund ta shohë Kurti, jo vetëm midis Kurtit dhe Perëndimit, por unë besoj që ai mund të shikojë që opinioni publik dhe aq më tepër elektorati në Kosovë mund të shikojë një përplasje mes Perëndimit dhe Kosovës.

Ai thotë që shiko, Perëndimi nuk është se më penalizoi, por penalizon vendin tonë.

Arsyeja pse unë mendoj që ai po mendon për pas sanksioneve, lidhet edhe me sjelljen e tij në lidhje me mbledhjen.

Duket që z.Kurti është komplet në kundër rrymë me këtë qasje dhe duket sikur do që orët të kalojnë, duket sikur do që sanksionet të vendosen. Ajo që unë mendoj është kjo, që ai do të thotë shiko Perëndimi nuk sanksionoi Kurtin, Perëndimi sanksionoi Kosovën.

Unë besoj që Kurti mund ta shikojë si një avantazh politik që mund ta përdorë në vijim atë lloj ndëshkimi. Pra, Perëndimi ndëshkoi shqiptarët e Kosovës, pra jo z.Kurti”, tha Julian Zyla.

Situata në Kosovë/ Milori: Rama po luan një rol që ndërkombëtarët ia kanë dhënë, nuk është faktor për ndërmjetësimin

Gazetarja e Klan News, Mirela Milori thotë se për situatën në veri të Kosovës, Kryeministri Rama po kërkon të luajë një rol që ia kanë dhënë ndërkombëtarët.

E ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Milori shprehet se për ndërmjetësimin mes Kosovës dhe Serbisë, nuk beson se do të ishte një faktor i madh Rama.

Mirela Milori: Kurti bëri një ndërhyrje në veri që ngriti peshë të gjithë diplomacinë ndërkombëtare. Në këtë histori, i vetmi që nuk ka lëvizur është Kurti. Rama ka dashur që shpeshherë t’i afrohet Kurtit. Nuk i është dhënë Kurti kësaj miqësie me shiprt dhe Rama ka shkuar në pozicionin e tij fillestar. Rama po kërkon të luajë një rol që ndërkombëtarët ia kanë dhënë. Për ndërmjetësimin nuk besoj që do të ishte një faktor i madh Rama sa të dilte me “leje mësuese të shkoj unë”. I duhet atyre dhe e bën Rama.

Gazetarja Milori shprehet se sanksionet që thuhet se do t’i vihen Kosovës nga SHBA dhe BE, nuk janë të mirëfillta për Kosovën, por kanë si qëllim ndërmjetësimin mes palëve në tavolinë dhe uljen e tensioneve.

Mirela Milori: Sanksionet nuk janë aq të rënda sa të vihet kuja, por ana ekonomike dhe çështja që hyn një shtet në sanksione, është e vështirë. Pengesa më e madhe e Albinit, është Albin Kurti. Me këto sanksione, qëllimi besoj se është për t’i ulur tensionet dhe të ulen në tryezë. Nuk mendoj që janë sanksione të mirëfillta për Kosovën

Baton Haxhiu: Edi Rama, shpëtimtari i vetëm i Kosovës në këtë moment. I dha Kurtit 72 orë frymëmarrje politike

Analisti dhe gazetari Baton Haxhiu gjykon se Kryeministri Edi Rama i ka dhënë Kryeministrit të Kosovës Albin Kurti 72 orë frymëmarrje politike përpara se BE dhe SHBA të aplikojnë sanksionet nëse nuk qetësohet situata në veri të Kosovës.

Në një lidhje me Skype për emisionin Opinion në Tv Klan, Baton Haxhiu u shpreh se Kosova dhe Kryeministri Kurti janë aktualisht përpara sanksioneve.

“Ka 2-3 ditë që ka komunikim mes Kryeministrit Rama dhe Albin Kurtit. Dhe kjo që deshi z.Rama edhe kur e propozoi draftin, deshi frymëmarrje politike për Albin Kurtin. Kjo frymëmarrje politike i dha atij 72 orë që të përqafojë deeskalimin e cila është A-ja e asaj që ai duhet të ndërmarrë.

Z.Kurti dhe Kosova janë para sanksioneve dhe sanksionet janë gati të shkruara, së pari vijnë nga BE dhe pastaj nga SHBA. Ekzistojnë të gjitha të shkruara. Vetëm pritet momenti që të hyjnë në fuqi. Problemi kryesor për ata të cilët e dinë që janë sanksione, ato vështirë të kthehen mbrapsht dhe qëndrojnë për një kihë të gjatë.

E para, për të ndërgjegjësuar qeverinë, e dyta për të vetëdijësuar qytetarët se kë duhet të votojnë, e treta tregon për shqiptarët e Kosovës se në një moment politik të saj janë mosmirënjohës për atë që bashkësia ndërkombëtare ka bërë. Ky moment i takon dhe krejt Kosovës. A duhet të sanksionohet Kurti si Kryeministër”.

Baton Haxhiu beson se Kryeministri Edi Rama është aktualisht i vetmi person që mund të shpëtojë, sipas tij, Kosovën në këtë situatë që ndodhet.

Sipas Haxhiut, vendimi i Ramës për anulimin e mbledhjes mes dy qeverive Shqipëri-Kosovë është marrë në bashkëpunim me ndërkombëtarët.

“Nuk bëhet asnjë gjë pa konsultimin ndërkombëtar. Rama ka 2 adresa, një SHBA dhe dy Brukseli. Sot në orët e paradites ka bashkëbiseduar me Borrell për të fituar kohë me z.Kurti. I vetmi shpëtimtar në këtë moment i shqiptarëve të Kosovës, është Edi Rama. Në këtë moment është shpëtimtari i vetëm për arsye se nuk ka adresë Kosova tjetër. Nuk ka më dialog. Ka vetëm nënshkrim”, u shpreh Baton Haxhiu.

Buzhala: Nuk do të kishte maskaradë më të madhe se mbledhja nesër. Rama po bën gjënë e duhur në Shqipëri për Kosovën

Gazetari Berat Buzhala thotë se nuk do të kishte “maskaradë” më të madhe se mbledhja që tanimë është anuluar, mes qeverive Shqipëri-Kosovë.

Në një lidhje direkte për emsionin “ Opinion” në Tv Klan, gazetari Buzhala shprehet se Kryeministri Rama ka bërë gjënë e duhur për anulimin e mbledhjes.

Blendi Fevziu: A kishte të drejtë Rama që të anulonte mbledhjen e përbashkët?

Berat Buzhala: Nuk do të kishte maskaradë më të madhe se ajo mbledhje nesër. Rama po bën gjënë e duhur, nëse çmendet njëri, nuk duhet të çmendemi të gjithë. Rama duhet të ruajë linjën e vet. Nuk ka kuptim takimi në Gjakovë se po e bëjmë një maskaradë. Formati i Ramës ishte shumë më real, nuk mund të diskutosh për domate kur po të rrezikohen sanksionet. Shqipëria është pjesë e aleancës së NATO-s. NATO është edhe në Kosovë. Shqipëria është aty ku duhet të jetë, në NATO tek ato që na kanë çliruar ne. Shqiptarët kanë kuptim për t’u bërë bashkë përmes NATO-s. Shqipëria po e bën gjënë e duhur dhe Rama po bën gjënë e duhur. Kjo kohë në histori do mbahet mend si koha e marrëzisë. Rama po bën gjënë e duhur në Shqipëri për Kosovën.

Gjatë fjalës së tij, Buzhala është ndalur dhe tek sanksionet që mund t’i vijnë Kosovës nga aleatët e saj, SHBA dhe BE.

Berat Buzhala: Kjo ishte përgjigje më shumë e Ramës sepse Kurti në një konferencë për shtyp u tall me Ramën për draft-statutin, Kurti e luajti cinikun, sikur s’ka gjë se ne na presin sanksionet. Janë vërtetë sanksione: pezullimi i 400 milionë Eurove nga BE për projektet në Kosovës, Kurti nuk mund të ketë takime diplomatike, zyrtarët e BE do t’i kufizojnë daljet me Kurtin kur ka takime të caktuara. Cili investitor i huaj do të investojë në një Kosovë që ka sanksione nga BE? Trupa shtesë të NATO-s do të vendosen në veri dhe me gjasë ka ftesë edhe trupa shqiptare. Do të ketë trupa që do t’i largojnë ata që ka vendosur Kurti dhe do ta marrë kontrollin NATO. Për 2 vite e gjysmë me Kurtin në qeveri, na ka sjellë raporte të këqija me botën, me Shqipërinë, Maqedoninë, me mediat. Vetëm Kurti e ka mirë, të gjithë të tjerët e kanë gabim. Nuk është presioni ndaj Kurtit. Ngërçi i problemit është se Kurti është zotuar në Ohër se do të bëjë asociacionin për komunat serbe. Topi është në anën e Kurtit, Kurti duhet të dorëzojë një draft-statut atje. 98 për qind të banorëve në veri të Kosovës janë serbë, nuk kanë dëshirë që të jetojnë në territorin e Kosovës, e reja është mungesa e angazhimit të sinqertë të palës së Kosovës për atë problem. Duhet të ulet dhe të negociohet në mënyrë normale pa mendje të madhe.

Blendi Fevziu: Ka një deklaratë të Escobar dhe një shkrim të NYT që thotë se Kurti po i shërben Vuçiçit. A ka realisht një thyerje mes SHBA dhe Kurtit?

Berat Buzhala: Thyerje maksimale. Kurti ka dërguar forcat speciale në veri pa e njoftuar NATO-n. Në veri të Kosovës ka ushtarë amerikanë. Nuk i njofton aleatët e vet që kanë trupat e vet atje. Në veri ka banda serbe, por ti gjënë e parë që e bën, së paku e njofton Ambasadën e SHBA që të tërheqin trupat e veta. Kurti më kurrë nuk do ta ketë besimin e SHBA si partner afatgjatë në Ballkan./tvklan.al