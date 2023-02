Opinion – Shqipëria e dëborës!

Autori: Blendi Fevziu 00:33 09/02/2023

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Në studio: Ermal Hasimja, Rudina Dembacaj, Sibora Bitri, Alma Spathara, Aurel Nezhaj, Luizian Rronaj, Aida Gjeçaj, Fisnik Muça. Në lidhje skype: Kushtrim Dreshaj

“Na dolën para arusha me këlyshët”, aktivisti tregon përballjet me natyrën

Peizazhet e dëborës janë tema e mbrëmjes në emisionin “Opinion” në Tv Klan. Të ftuarit po diskutojnë mbi eksperiencat e tyre në eksplorimin e Shqipërisë së mbuluar nga dëbora, vendet më të preferuara apo çfarë duhet vizituar gjatë sezonit dimëror. Fisnik Muça, aktivist i turizmit malor tregon disa prej destinacioneve më interesante në Shqipëri dhe ‘takimet’ me natyrën e kafshët e egra në disa zona.

Blendi Fevziu: Po kafshë të egra s’ka?

Fisnik Muça: Ka, por…

Blendi Fevziu: Se desha të pyesja Kushtrimin aty në Rugovë, ka ari a s’ka ari aty afër.

Fisnik Muça: Ka, mua personalisht më ka rastisur dy herë në Korab arushë me këlyshë. Njëherë me dy, njëherë me tre këlyshë.

Blendi Fevziu: Edhe?

Fisnik Muça: Thjesht bëjnë pak zhurmë dhe ikin, largohen. Nuk janë agresivë. Kur shohin njerëz direkt largohen.

Blendi Fevziu: Po ujq?

Fisnik Muça: Ujq kemi parë gjurmë. Unë kam parë një gjurmë shumë të madhe të një tufe shumë të madhe, disa ditë kemi qenë në një nga majat në Bulqizë, realisht ishte kanal kështu që duhet të kenë qenë shumë ujq. Gjurmë kemi parë, por asnjëherë s’kemi parë ujq.

Not në mes të dimrit në liqen, politologu: I ngrirë, por kishte pak hapësirë sa për t’u larë për “plazh”

Politologu Ermal Hasimja është larë në mes të dimrit në temperaturën 0 gradë Celsius në liqenin e Bizës.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Hasimja tregon rreth kësaj eksperience si dhe ka sjellë dhe videon për ta ilustruar.

Blendi Fevziu: Më thanë qëparë këta të stafit “nuk është mirë nga mendtë e kokës Ermali sepse është larë në liqen në mes të dimrit” dhe më sollën videon. Ku je këtu?

Ermal Hasimja: Këtu është liqeni i Bizës, i Martaneshit që e përmende. Liqeni vetë është fantastik.

Blendi Fevziu: Liqeni i Bizës gjysmën e kohës është i ngrirë?

Ermal Hasimja: I ngrirë është edhe aty në fakt. Thjesht kishte pak hapësirë sa për t’u larë për “plazh”.

Blendi Fevziu: U lave me të vërtetë ti aty? Sa ishte temperatura e ujit?

Ermal Hasimja: Aty afër zeros.

Blendi Fevziu: Zero gradë dhe u fute në ujë?

Ermal Hasimja: Po të ishte gjysmë gradë më tepër më poshtë do të kishte ngrirë, por akull ishte. U lava 1 minutë-2 minuta./tvklan.al