Opinion – Shqipëria kundër kampionëve të botës!

Autori: Blendi Fevziu 00:45 05/12/2023

Në studio: Alban Xhihani, Ilir Shulku, Sabina Mete, Orges Shehi, Uvil Zajmi, Pejane Elezi, Sidorela Gjoni

Shqipëria në “Grupin B”/ Parashikimi i Orges Shehut për pikët e Kombëtares habit Fevziun

sh-futbollisti i Kombëtares, Orges Shehi beson se kur Shqipëria të arrijë ndeshjen me Spanjën do të ketë 2 ose 4 pikë. I ftuar në emisionin “Opinion”, Shehi thotë se parashikimi i tij bëhet duke lënë mënjanë historinë e ekipeve kombëtare.

Orges Shehi: Duke lënë mënjanë historinë, unë mendoj dhe besoj se në ndeshjen me Spanjën, kur të shkojmë me Spanjën, do të kemi ose 2, ose 4 pikë.

Blendi Fevziu: Ose 2, ose 4 pikë?

Orges Shehi: Po. Kur të shkojmë tek Spanja.

Blendi Fevziu: Pastaj ja lëmë Spanjës fare.

Shorti i “Euro 2024″/ Mete: S’është momenti që të ndihemi më inferiorët, motivohemi më tepër me ekipe të mëdha

Gazetarja e sportit, Sabina Mete është optimiste përsa i përket rrugëtimit të Kombëtares në “Euro 2024”.

E ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, gazetarja Mete thotë se ekipi shqiptar motivohet më shumë kur kemi përballë ekipe të mëdha.

Gazetarja shton se grupi i futbollistëve të Kombëtares nën drejtimin e trajnerit Silvinjo është në nivele shumë të larta.

Sabina Mete: Mendoj se nuk ka ndonjë shqiptar që pretendon që ne të fitojmë Europianin. Nuk është rastësi që ne ishim në këtë grup. Janë 3 finale. Jo rastësisht ne ishim në krye të grupit. Nuk është momenti që ne të ndihemi më inferiorët.

Blendi Fevziu: Dy ndeshjet e fundit u mërzitën njerëzit…

Sabina Mete: U mërzitën, por ndoshta është ajo e motivimit që ne motivohemi më tepër kur kemi ekipe të mëdha dhe këtë e treguam dhe me Ishujt Faroe dhe me Moldavinë, kështu që pse të mos e tregojmë veten. Unë kam qenë afër me Kombëtaren, edhe në konferencat e trajnerit, edhe të futbollistëve, edhe gjatë stërvitjeve të tyre dhe si ky grup me Silvinjon nuk ka qenë asnjëherë tjetër, grupi i bashkuar, grupi i futbollistëve që janë në nivele të larta. Kemi mundësitë tona, do e provojmë. Luajmë në Gjermani, rreth 2 milionë shqiptarë nga troje të ndryshme kërkojnë të jenë në stadium. Do të kemi tifozë. Unë besoj se do t’i ketë shanset Shqipëria.

Euro 2024, gazetari Uvil Zajmi: Italia është ekipi më i vështirë jo vetëm për Shqipërinë

Gazetari i sportit, Uvil Zajmi i ftuar mbrëmjen e sotme në emisionin Opinion në Tv Klan ka treguar sipas tij se cila është skudra më e vështirë në grupin e kombëtares tonë në Euro 2024.

Zajmi gjatë fjalës së tij është shprehur se skuadra të cilës duhet t’i kemi më shumë frikën jo vetëm ne, por edhe skuadrat e tjera të grupit është Italia, pasi sipas tij kjo skuadër është e paparashikueshme.

Blendi Fevziu: Zajmi kë ke më frikë nga ekipet? Nuk është më ajo Italia që njeh ti.

Uvil Zajmi: Italia sepse unë jam shumë dakord me çfarë tha Shulku, Spanjën e njohim dhe Italia është një skuadër që nuk donte asnjë ta kishte në grup, sepse është një skuadër me potencial të madh një skuadër me histori, një skuadër e surprizave. Atëhere kur mendohet që Italia të jetë më dobët se çdo ekip tjetër Italia ka marrë kupën e botës, ka dalë kampione e botës. Pra e konsideroj ekipin më të vështirë sepse askush nuk e parashikon se çfarë Italie do të kemi. Nëse Spanjën e njohim edhe pse nuk luan një ndër lojtarët kryesor të dëmtuar që është një humbje e madhe për Spanjën në këtë event, por që Italia është një ekip jashtëzakonisht i vështirë jo për ne, por për Spanjën dhe Kroacinë për shumë e shumë arsye sepse siç thashë Italia është e paparashikueshme.

Blendi Fevziu: Po për ne kë ke frikë përshembull, për ndeshjet që do bëjmë ne?

Uvil Zajmi: Po quajmë Italinë të parën sepse…

Blendi Fevziu: Po ti me kë do jesh tifoz njëherë? Se po i bie rrotull

Uvil Zajmi: Simpatia pasioni ndër vite është tjetër gjë dhe fanella ngjyrat është tjetër gjë...

Blendi Fevziu: Ai ka të drejtën që gol të bërtasë për të dyja skuadrat. Tani si përfundim për kë do bëje tifo?

Uvil Zajmi: Për Shqipërinë së pari pastaj nuk kam ndonjë preferencë. Sigurisht Italia është në preferencat e brezit tim që ju e dini shumë mirë…

Shqipëria në “grupin e ferrit”, Orges Shehi: Cili është fati ynë i mirë dhe i keq

Shqipëria është në “grupin e ferrit” në Kampionatin Europian Euro 2024 në Gjermani, siç është konsideruar, për shkak të skuadrave; Spanjë, Kroacia, Itali, Shqipëri.

Ish-futbollisti, Orges Shehi, i ftuar në studion e Opinion në Tv Klan, ka treguar se cili është sipas tij fati i mirë dhe i keq i Shqipërisë, teksa ai theksoi se megjithëse skuadrat janë të forta nuk i frikësohet asnjërës.

“Nuk kam frikë asnjë. Me Spanjën e kemi ndeshjen e fundit. Kemi dhe një fat të keq, sepse luajmë shumë shpejt ndeshjen e parë, do doja ta luajmë të fundit në grup sepse kur luan e fundit çdo skuadër ka kalkulime. Po të luajmë të fundit kemi një informacion se me çfarë rezultatesh kalojmë. Këtë e quaj fat të keq tonin që luajmë të parët. Unë mendoj që e mira që Spanja na bie në fund po e keqja është që ne luajmë të parët. Personalisht kisha një parandjenjë për Italinë. Por unë mendoj që janë të katërta të forta. Ne i bëjmë krahasimet me të kaluarën, nuk jemi më siç kemi qenë. Kemi një skuadër që jemi të kompletuar në të gjitha repartet”, u shpreh Shehi.

A do luajë Broja në Euro 2024? Xhihani: Kemi nevojë, nëse lë pas problematikat…

Shorti i Euro 2024 nuk është një kombinim i tmerrshëm për Alban Xhihanin. Në analizën e tij të skuadrave të Italisë, Kroacisë dhe Spanjës në “Opinion” në Tv Klan, ai rendit disa prej pikave të dobëta të kudnërshtarëve prej të cilave kombëtarja kuqezi mund të ketë avantazh në fushën e blertë.

Alban Xhihani: Për mua Spanja nuk është e nivelit që ka qenë, ka Rodrin që është një nga mesfushorët më të mirë të botës, por Rodri për mendimin tim nuk është as Iniesta, as Çavi, kjo ështtë ta shikosh gotën gjysmë bosh tani. Nuk është më Fernando Torres, Del Boske… kjo Spanjë nuk është ajo.

Italia e 1001 problemeve me zor të madh u kualifikua, mund të kishim Ukrainën sot dhe jo Moldavinë, kanë problematikat e tyre. Është një skuadër që do t’i mungojë Tonali dhe për të kaluar te Kroacia që ka këtë brezin e gjyshërve nëse mund ta them. Ata janë ekspertë, por kam përshtypjen që janë në fundin e kurbës së këtij cikli të bukur dhe të suksesshëm që ka. Vjet ishte kampionati botëror dhe unë prapë them që Kroacia nuk ka të krahasuar me atë të vjetshmen, plus edhe vetvetiu ngopja që mund të ketë skuadra kroate për mendimin tim, është sipas vlerave. Dhe një shans i mirë është që ne Spanjën e kemi ndeshje të fundit, për mendimin tim mund të jetë më mirë. Të gjitha energjitë, forcat tek Italia. Në një ditë të mirë tonën dhe jo të mirë të kundërshtarit, Italisë që e ka treguar që shpesh ka luhajte, ne mund të përfitojmë. Me Kroacinë, dy skuadra ballkanase.

Mes të tjerash, Xhihani është i bindur se rikthimi i Brojës mund të jetë i mundur nëse rikuperohet.

Alban Xhihani: Mendoj që po, s’ka arsye pse mos të jetë. Në qoftë se Broja lë pas gjithë këto problematikat, në qoftë se fillon të luajë një lojtar, Jackson mos gaboj te Chelsea që edhe ai ka ardhur nga Villareal që nuk ka atë forcën për ta kapur vendin e titullarit apo të rezervës së parë, Broja absolutisht për mendimin tim, me dashamirësinë që ka edhe Pocchetino, ka treguar që e do, mendoj brenda 6 muajve mund të arrijë që të jetë i gatshëm. Ne kemi nevojë edhe për Brojën, edhe për Cikalleshin, edhe për Dakun.

“Nuk kisha dëshirë të binte Spanja”, Shulku për Euro 2024: Ne jemi ekip i vështirë, ndoshta mund t’iu thyejmë parashikimet

Ish-futbollisti i Kombëtares, Ilir Shulku, tregon se nuk ka pasur dëshirë që të ishte Spanja një nga ekipet në grupin e kundërshtarëve me të cilët do të përballeshim në Euro 2024.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Shulku thotë se mënyra se si e qakullon topin Spanja vë në vështirësi ekipet e mëdha të botë, por nga ana tjetër shton se Kombëtarja Shqiptare është një ekip që i ka thyer parashikimet dhe këtë mund ta bëjë dhe në përballjet në Grupin B.

Ilir Shulku: Nuk kisha dëshirë që të binte Spanja. Mënyra se si e qarkullon topin vë në vështirësi ekipet më të mëdha në botë. As ne nuk jemi ekip i lehtë në grup. Mediat tani nuk na quajnë një ekip i lehtë, ne jemi bërë një ekip i vështirë. Ne jemi një ekip që i kemi thyer parashikimet. Asnjë nuk besonte që do të kalojmë grupin e që do të dilnim të parët apo të dytët në grup dhe që do të mundnim Çekinë apo Poloninë në historikun tonë. Ajo kohë është mbyllur, ne bëjmë rezultate dhe lojëra të mira. Ndoshta mund t’iu thyejmë parashikimet dhe këtu. Ne po i prishëm punën një ekipi aty, do të thotë se jemi kandidatë për të kaluar grupin. E kam frikë Kroacinë, por nuk është ajo që ka qenë nënkampione bote. Spanja është e njëtrajtshme. Tek Kroacia janë 2-3 lojtarë që nëse nuk do të jenë në formë, ndikojnë në performacën e ekipit.

Blendi Fevziu: A është e vërtetë që ekipi ynë është më i motivuar me ekipet e mëdha?

Ilir Shulku: Po. Nëse do të luante Shqipëria me Sllovakinë, është tjetër adrenalinë që ka me ekipet e mëdha. Besoj se do të jetë përballje e mirë me Italinë.

