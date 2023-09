Opinion – Shqipëria mes konfliktit Rusi-Ukrainë!

Autori: Blendi Fevziu 21/09/2023

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Emisioni “Opinion” nisi këtë të mërkurë me ngjarjen në Tiranë që ndodhi pasdite. Efektivi Edlir Alleshi u plagos me armë zjarri teksa po tentonte të ndalonte një person të dyshimtë. Gazetari i Klan News, Besar Bajraktaraj dha më shumë detaje për këtë rast.

Më pas në pjesën e parë dhe të dytë emisioni “Opinion” fokusohet tek mbledhja e Këshillit të Sigurimit, tek replikat mes pjesës perëndimore dhe rusisë dhe njëkohësisht tek fjalimi i Zelensky-t. Në pjesën e tretë u rikthyem disa muaj më parë, kur Shqipëria kryesonte sërish Këshillin e Sigurimit, në Qershor të vitit 2022. Emisioni “Opinion” ka bërë një reportazh për sallën ekzakte ku zhvillohet mbledhja e Këshillit të Sigurimit dhe gjithë procedurën. Ambasadori Ferit Hoxha atje tregoi me detaje se cila është rregulli, mënyra si funksionon KS, si lëviz vendi duke iu afruar kryesimi. Mbledhja e Këshillit të Sigurimit përkoi edhe me një moment të tensionuar politik.

Të ftuar në studio:

Edith Harxhi-ish-Zv Ministre e Puneve të Jashtme.

Anuela Ristani-Nënkryetare Bashkisë Tiranë

Mirela Milori-Gazetare Klan News

Mark Marku-Analist

Preç Zogaj-Analist

Julian Zyla-Analist

Drejtimi i mbledhjes së KS në OKB, Harxhi: Show politik “alla” Enver Hoxha i Ramës

Ish-zv/ministrja e Punëve të Jashtme, Edith Harxhi, ka komentuar këtë të mërkurë kryesimin e Kryeministrit Edi Rama në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit në OKB.

Sipas Harxhit, mbledhja pati vlerë për Shqipërinë, por ajo që ndodhi aty ishte një show politik ‘alla’ Enver Hoxha-Hrushov i Ramës.

Ajo e sotshmja për mua ka vlerë, ka vlerë për Shqipërinë sa i takon vendosjes së Shqipërisë që ne e kemi nisur në 2007 në këtë axhendë të lartë ndërkombëtare, por ka një problem të madh. Ishte një show alla Enver Hoxha-Hrushov. Asgjë tjetër përveç kësaj dhe një përdorim i politikës së jashtme të Shqipërisë dhe axhendës së politikës së jashtme të Shqipërisë”, tha Harxhi.

Sipas Harxhit, në atë mbledhje duhej të ishte Presidenti.

Edith Harxhi: Mbledhja e Këshillit të Sigurimit sot vjen në një moment që normalisht aty duhet të ishte Presidenti i Republikës. Shkohet me nivelin e ministrit të Jashtëm. Në mungesë të ministrit të Jashtëm meqenëse edhe zoti Hasani është vendosur para disa ditësh si ministër i Jashtëm normalisht duhet të ishte Presidenti. Edhe ky është si rregull protokollar.

Blendi Fevziu: Pse nuk ishte presidenti?

Edith Harxhi: Sepse ishte një show politik, një përdorim i politikës së jashtme të Shqipërisë nga Edi Rama. Një show politik për të fshehur problemet e tij të brendshme dhe për të fshehur kryesisht çështjen McGonigal. Kjo mbledhje sot vjen një ditë pas kërkesës të kryesuesit të ligjeve të Kongresit amerikan drejtuar FBI-së…

Gjeniale apo jo diplomatike? Debat në “Opinion” për batutën e Ramës në KS të OKB

Batuta e Kryeministrit Edi Rama në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit në OKB, ka shkaktuar debat në emisionin “Opinion” në Tv Klan.

Nënkryetarja e Bashkisë së Tiranës, Anuela Ristani, e konsideron gjeniale mënyrën e komunikimit të kreut të qeverisë. Ndërsa për ish-zv/ministren e Jashtme, Edith Harxhi, ajo ishte jo diplomatike.

Anuela Ristani: Kutotohej fiks ajo që do të mbetet batuta e Ramës. Doni që të mos flasë Zelensky? Ndaloni luftën. Që është gjeniale në mënyrën e komunikimit.

Edith Harxhi: Nuk është absolutisht gjeniale. Nuk jam dakord. Absolutisht jo. Është jo diplomatike edhe ajo gjuhë.

Zogaj për Ramën në mbledhjen e KS: S’doli keq, ta pranojmë! Ai u përgjigj me saktësi

Sonte në “Opinion” u diskutua për mënyrën si kryeministri Edi Rama e drejtoi mbledhjen e Këshillit të Sigurimit në New York.

Analisti Preç Zogaj tha se Shqipëria e përfaqësuar nga Rama ia doli mirë në këtë mbledhje të rëndësishme dhe sipas tij replikat e kreut të qeverisë ishin të sakta.

Preç Zogaj: Shqipërisë i ra ta drejtonte dhe nuk doli keq tani se duhet ta pranojmë që s’doli keq. Nuk duhet të na vijë keq…

Edith Harxhi: Po s’kishte si të dilte keq kur ju e thatë vetë që kishte një mbështetje të madhe. Pikërisht për përgatitjen nga ata që duhet të na mbështesin.

Preç Zogaj: Gjithkush mund të ketë një mendim, mua më interesonte kjo pjesa që Shqipëria të qëndronte se rusët ishin përgatitur për ta bërë praninë e Zelensky-t vulnerabël. Ai u përgjigj me saktësi për mendimin tim. Kur diskutohet një çështje që përfshin vendin që nuk është anëtar, por është në rendin e ditës dhe ishte e qartë për këdo. Do thoja që nuk duhet të na vijë keq që nuk doli keq, kushdo që ishte ai nga Shqipëria, bile kjo na jep më shumë kredibilitet që të ngremë problemin e drejtë për McGonigal, ajo është temë tjetër.

Edith Harxhi: Po është skandal Preç, skandal diplomatik për Shqipërinë!

Të njëjtin mendim me Zogajn, ndau dhe analisti Mark Marku.

Mark Marku: Ka qenë një rast shumë i mirë qoftë për Ramën, emrin e Shqipërisë sepse rrallëherë i takon një vendi të vogël që të vihet në dritat e skenës së ngjarjeve ndërkombëtare.

-Edhe fat që i ra në Shtator!

Mark Marku: Kjo mbledhje bëhet në një moment shumë delikat të marrëdhënieve ndërkombëtare dhe në një konflikt që është mes Rusisë dhe Ukrainës, por është bërë një konflikt mes botës demokratike dhe pjesës tjetër të botës. Unë mendoj që ajo çfarë do ngelet, kryeministrit të Shqipërisë i takoi fati që në këtë arenë të përfaqësonte këtë pjesë të botës, aty nuk përfaqësonte veten. U shpreh siç donte të shprehej SHBA, BE, Ukraina pra si të gjitha vendet që janë kundër Rusisë në këtë luftë. Pa u hyrë detajeve. Ky është një rol momental për shkak të rrethanave. Rast i mirë, u shfrytëzua!

Analisti: Edhe Berisha do binte dakord me mënyrën si Rama iu përgjigj delegacionit rus

Analisti Julian Zyla mendon se kryeministri Edi Rama e përballoi shumë mirë tentativën e përfaqësusve të delegacionit rus për t’ju drejtuar Shqipërisë si një vend i nivelit të dytë.

Këtë mbrëmje në “Opinion” në Tv Klan Zyla tha se edhe Sali Berisha, si një kundërshtar historik politik i Ramës do të binte dakord me mënyrën si ky i fundit replikoi në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit.

Julian Zyla: Ajo që mendoj unë që ndodhi ishte realisht një përpjekje e Rusisë për t’ju drejtuar kryeministrit si drejtues i një vendi të vogël, pra unë mendoj se mënyrë se si ai po fliste…

-Ata deshën të tregojnë që janë vend i madh.

Julian Zyla: Edhe Sali Berisha do kishte rënë dakord mendoj unë që Rama nuk e lejoi të ndodhte, që ai të fitonte, në atë tentativën e vet për t’i folur Shqipërisë si një vend i nivelit të dytë. Rama nuk lejoi që kjo të ndodhte, është kaq e thjeshtë!/tvklan.al