Opinion – Shqipëria, rekord të burgosurish!

Shpërndaje







Autori: Blendi Fevziu 00:23 09/02/2024

Në studio: Elisabeta Imeraj, Erinda Ballaca, Artiola Hoxha, Spartak Koka, Lorenc Vangjeli

Numri i lartë i të paraburgosurve, Vangjeli: Ka një presion të shtuar dhe një vetëdijësim të politikës

Analisti Lorenc Vangjeli i ftuar në studion e emisionit Opinion në Tv Klan është shprehur se kohët e fundit ka një presion të shtuar dhe një vetëdijësim të politikës lidhur me sinjalin e alarmit ku Shqipëria është në Europë vendi me përqindjen më të madhe të të paraburgosurve.

Blendi Fevziu: Si do të shkojë tendenca e paraburgimit, se kjo ishte çështja kryesore?

Lorenc Vangjeli: Unë shpresoj shumë tek revolucioni në mendësi. Ka një presion të shtuar dhe një vetëdijësim të politikës që papritur kanë lënë menjëanë të gjitha punët dhe janë kujtuar për këtë sinjal alarmi sepse Shqipëria është vendi në Europë me përqindje më të lartë të të paraburgosurve, 190/100 mijë banorë që do të thotë ne vetë kriminalizohemi. Unë besoj që kërkohet jo ndryshimi i kodit penal… po flasim për masat e sigurisë.

Ndërkohë gjatë bisedës në studio Vangjeli i është drejtuar ish-prokurores Elizabeta Imeraj duke e përgëzuar për një vendim që ka marrë lidhur me një ngjarje para tetë vitesh.

Lorenc Vangjeli: Ndjesë zonjë kësaj here e kam personale me ju. Ndërkohë që flisje një personazh i njohur në Tiranë më rrëfen një histori se si zonja duke gjykuar mbi personalitetin e personit që kishte nën hetim, ishte vetëm 18 vjeç i dha arrest shtëpie. Zbatoi ligjin, jo me mend dhe me xhep. Një jurist një prokuror, një gjykatës duhet të jetë njeri, ndaj rastin tuaj po jua them ju ka ardhur ky njeri pas 8 vitesh dhe t’ju puthete doën. Nuk është e thënë ti puthësh dorën ligjit, por t’i japësh një mundësi. Po ta rithem edhe njëherë pse është e rëndësishme kjo që po bën ti. Forca e një shoqërie matet me mënyrën se si ajo sillet me hallkën më të dobët të saj. Në demokraci Fevzi vërtet vendos shumica, por kjo nuk do të thotë që shumica ka të drejtë dhe nuk ka pikën e rëndësisë se çfarë mendon shumica në këtë rast sa kohë ti je i bindur se po bën gjënë e drejtë.

“Palestër private me abonim 100 Euro në burgun e Peqinit”, Koka: Sfidoj Prokurorinë e Elbasanit ta kundërshtojë

Gazetari Spartak Koka ka zbuluar detaje nga situata brenda burgut të Peqinit. I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, gazetari Koka ka thënë se bazuar në një raport, në burg kishte një palestër private të shtetasit me iniciale GJ.K., ku të burgosurit paguanin 100 Euro për t’u futur.

Për këtë, gazetari Koka ka thënë se sfidon Prokurorinë e Elbasanit dhe Drejtorinë e Bugjeve që ta kundërshtojnë nëse nuk është e vërtetë.

Erinda Ballanca: Ka persona, të cilët kanë futur sende brenda nëpër qeli, por unë nuk shoh fare problematikë që të kenë kushte më të mira. Edhe nëse kanë ekspres kafe, asgjë e keqe nuk është.

Spartak Koka: Po nëse investojnë 10 mijë Euro dhomën e tyre dhe nuk lënë njeri tjetër që të futet aty? Të investosh në dhomë, a lejohet ligjërisht?

Erinda Ballanca: Jo, nuk lejohet.

Spartak Koka: Të mos fusësh njeri tjetër në dhomë, kurse në spitalin e Shën Kollit ke 10 veta në një dhomë?

Erinda Ballanca: Ata nuk mund të shkojnë në asnjë vend tjetër përveç spitalit të Shën Kollit.

Spartak Koka: A e dini ju situatën që në observim 37 të burgosur lejohen ligjërisht?

Erinda Ballanca: Jo, nuk lejohen.

Spartak Koka: Po pra, po cila është e hiporbelizuar? A e dini ju që kishte palestër private që i burgosuri paguante 100 Euro për t’u futur në palestër? A e dini?

Erinda Ballanca: Është e pavërtetë.

Spartak Koka: Nëse unë po gënjej, e sfidoj tani prokurorinë e Elbasanit dhe Drejtorinë e Burgjeve që ta kundërshtojë. Palestër private që paguanin 100 Euro të burgosurit e tjerë nëse doni të hyni tek kjo palestër me pajisjet më të fundit e shtetasit me iniciale GJ.K. e ka me raport aty. 49 pajisje kanë ngelur akoma pa i transferuar në burg tjetër.

Të burgosurit me probleme të shëndetit mendor, psikiatrja: 10 pacientë rrinë në një dhomë 4×4

9% e të dënuarve janë të sëmurë, por edhe me probleme të shëndetit mendor. Në qendrën spitalore të burgjeve ndodhen 32 gra dhe 430 të tjerë të akomoduar në burgun e Shënkollit në Lezhë. Këta të burgosur duhet të ishin nën administrimin e Ministrisë së Shëndetësisë.

Psikiatrja Artiola Hoxha, e ftuar në “Opinion” në Tv Klan thotë se bëhet fjalë për një mbipopullim sepse dhomat janë në përmasa 4×4 dhe mbajnë 10 pacientë. Një pjesë e pacientëve nuk kanë kryer vepra të rënda penale.

Artiola Hoxha: Praktikisht vijnë me vendim gjykate në momentin që kalojnë në IML dhe nëpërmjet IML-së, në varësi të veprës penale që kanë bërë…

Blendi Fevziu: Vijnë pasi janë ekzaminuar dhe nga ana shëndetësore?

Artiola Hoxha: Një pjesë e tyre kanë qenë të ekzaminuar.

Blendi Fevziu: Ah, kanë qenë para se të kryenin krimin.

Artiola Hoxha: Nga QSUT apo nga spitalet rajonale, më vonë në momentin që shkojnë në polici, merret vesh që është pacient psikiatrik dhe i jepet si dokument gjykatës. Gjykata më vonë thërret IML-në dhe shikon gjendjen e pacientit nëse realisht kjo vepër është kryer në bazë të problemit që ka. Ose e kalon në mjekim ambulator, vjen për shtrim të përkohshëm ose me mjekim të detyruar.

Erinda Ballaca: Për ta shpjeguar, jo të gjithë personat janë njerëz që kanë bërë krime të rënda.

Artiola Hoxha: Nëse flasim për mbipopullim që realisht kemi të bëjmë me mbipopullim se dhomat janë 4 me 4 kur janë 10 pacientë brenda. Ajo që ngelet për ndihmë janë rastet kur familjet marrin për dhunë në familje që mund të jetë një agravim momenti.

Blendi Fevziu: Për dhunë në familje janë në burg, tani dhuna në familje është problem.

Erinda Ballaca: Janë personat të cilët kanë probleme të shëndetit mendor dhe për shkak se nuk kurohen dhe nuk mjekohen, agravojnë. Ka një numër shumë të madh prej tyre që bëjnë edhe vepra të cilat janë të vogla krahasimisht për nga rrezikshmëria shoqërore, por ama familja pretendon dhe thotë që të shkojmë në një institucion që të marrë mjekimin dhe kështu duhet të jetë. Shqipëria fatkeqësisht nuk ka, duhet të ketë një institut të posaçëm mjekësor për ta trajtuar këtë çështje dhe ne nuk e kemi. I ka ngelur sistemit të burgjeve që është një nga gjërat më të tmerrshme që mund të ndodhë. Megjithatë aktualisht situata është shumë e mirë krahasimisht se më përpara. Përpara vitit 2021 ata ishin në një institucion me kushte disafish më të këqija që ishte i Zaharisë ku realisht atje situata edhe infrastrukturore ishte tmerrësisht më e keqe. Kapaciteti aktual në Shënkoll është më shumë se dyfishi i kapacitetit që ata duhet të kenë.

Çudirat në burgun e Peqinit/ Spartak Koka: Ka të dënuar që kanë shërbëtorë brenda qelisë

Gazetari Spartak Koka ka zbuluar detaje nga situata brenda burgut të Peqinit, ku pak muaj më parë ndodhi një vrasje mes të burgosurve.

I ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, gazetari Koka tregoi se sipas një raporti, ka 23 të burgosur në regjimin e posaçëm 41 bis.

“Kur e dëgjon drejtorin të duket një situatë ideale në burgjet. Por kur lexon këtë raport këtu… Drejtori tha 2 veta në 41 bis. Ky raport thotë në ambientet e regjimit 41 bis ndodhen të akomoduar 23 të burgosur, ky ambient është populluar pa asnjë urdhër me shkrim. Situata në burgun e Peqinit ka qenë në një kaos të vertetë.

Për t’u futur në 41 bis duhet të vijë kërkesa hga prokurori, të nënshkruhet nga ministri i Drejtësisë. 41 bisi është regjim i posaçëm ku të kufizon takimet me familjarët, 1 herë në muaj takim me familjarët, 1 bisedë me muaj me familjarët, ka një regjim të ndryshëm nga sa funksionon në sigurinë e lartë”.

Sipas gazetarit Koka, në burgun e Peqinit ka të burgosur që kanë kushte personale në qelitë e tyre. Madje, sipas gazetarit, disa të dënuar përdorin si shërbëtorë personalë edhe të burgosur të tjerë.

“Doktoresha tha 10 veta në dhomë në burgun e Shënkollit, ndërkohë burgu i Peqinit është kthyer burg privat me dhoma të personalizuara. Në burgun e Peqinit janë 160 shtretër bosh. Po t’ju them 2 emra, në burgun e Peqinit i kishin kthyer sektorë të personalizuar, zgjidhnin se me kë do rrinin, zgjidhnin se çfarë do hanin, kshin dhe shërbëtorë të burgosur të tjerë që ju shërbenin këtyre personave, një fenomen tjetër është ngujimi i të burgosurve. Kishte të burgosur të cilët kishin muaj që për pasiguri në burgje nuk dilnin nga dhomat sepse kërcënoheshin nga të burgosur të tjerë dhe që nuk ju garantohej siguria në burgje. Ka 30% më pak policë në burgje”, u shpreh gazetari Spartak Koka.

Numri i lartë i të burgosurve në Shqipëri, Ballanca: Media është një nga faktorët që ka ndikuar

“Ka një lloj vullneti të të gjithë popullatës shqiptare që çdo person që në momentin që akuzohet ka një pritshmëri që personi sapo merr një akuzë ai të shkojë në burg.” Kështu është shprehur avokatja e popullit Erinda Ballanca lidhur me numrin e lartë të të burgosurve në Shqipëri.

E ftuar në studion e emisionit Opinion në Tv Klan, Ballanca u shpreh se media është një nga faktorët që e ka shtyrë popullatën në këtë fakt pasi gjithë sistemi janë vënë nën presion se pse persona të caktuar që akuzohen për një vepër penale janë jashtë dhe nuk janë në burg.

Erinda Ballanca: Ka një lloj vullneti të të gjithë popullatës shqiptare që çdo person që në momentin që akuzohet ka një pritshmëri që personi sapo merr një akuzë ai të shkojë në burg. Kjo gjë duhet të jetë përjashtim dhe jo rregulli. Nga ana tjetër ka pasur një numër faktorësh që e kanë shtyrë dhe besoj se dhe mediat janë një faktor jo pak i rëndësishëm me këtë çështje. Gjithë sistemi janë vënë nën presion se pse persona të caktuar që akuzohen për një vepër penale janë jashtë dhe nuk janë në burg. Ka shumë faktorë që ndikojnë, ky është një nga faktorët.

Duhet të ketë një zbatim të drejtë të masave të sigurisë sepse prezumimi i pafajësisë është një e drejtë kushtetuese e qytetarëve derisa të marrësh nje vendim të formës së prerë. Ajo që ka një element të rëndësishëm me nisjen e reformës në drejtësi numri i personave të cilët shkonin në burg është më i madh. Sigurisht edhe politika penale ka pasur ndryshime në Shqipëri, por më e madhe ka qenë pastaj problem që këto persona të qenë në një presion shumë të madh thanë më mirë unë të bëhem më katolik se papa dhe ta çoj në burg sesa të më thonë se je korruptuar nga ky individi.

Blendi Fevziu: Po si mund të niset drejtësia me mendjen se çfarë mund të më thonë mua të tjerët?!

Erinda Ballanca: Ne kemi sot që flasim gjysmën e sistemit në punë. Ne s’kemi sot njerëz.. Çështjet nuk kanë ecur. Ka shumë çështje. Pandemia ka pasur rolin e vet, edhe termeti. Sot burgjet i kemi mbi kapacitet. Mbipopullmi më i madh është në pjesën e të paraburgosurve.

Gjithashtu avokatja Ballanca përmendi edhe një anomali në sistemin tonë të drejtësisë pasi lidhur me të dënuarit me burgim të përjetshëm të cilët janë në një moshë të thyer dhe kanë pasur sjellje të mirë në burg të bëhet i mundur lirimi i tyre.

Erinda Ballanca: Kjo është një anomali e sistemit tonë ligjor që duhet të adresohet. Të lejohet mundësia që persona që kanë dënim të përjetshëm, nëse kanë sjellje të mirë të lirohen. Shqipëria se ka kapërcyer këtë. Presioni më i madh publik është që të kthehet dënimi me vdekje. Ne duhet të kuptojmë se ka një dritë në fund të tunelit përndryshe ata kthehen në njerëz që vegjetojnë ose të mendojnë të kryejnë aktivitet kriminal edhe brenda burgut.

Ish-prokurorja Elisabeta Imeraj: Gjyqtarët vendosin arrest në burg që të jenë komod, kjo nuk është drejtësi

Shqipëria ka numrin më të lartë të të paraburgosurve nëpër burgje, duke tejkaluar çdo kriter të BE-së.

Në emisionin Opinion në Tv Klan është diskutuar për mbipopullimin në burgjet shqiptare.

Ish-prokurorja Elisabeta Imeraj, e ftuar në studio, ka thënë se në shumë raste masa e sigurisë arrest në burg aplikohet me pa të drejtë.

Sipas saj, kjo ndodh për shkak edhe të fushatave publike ndaj veprave të caktuara penale ku kërkohet burg dhe gjyqtari për të qenë komod, thekson Imeraj, vendos arrest në burg.

“Unë kam punuar te krimet e rënda dhe më ka rastisur të hetoj shumë raste të rënda dhe i kanë pasur të merituara. Masa arrest në burg është masa më represive, nuk është një rregull por duhet të jetë përjashtim. Një ndër faktorë kryesorë është që vijmë nga një sistem në rangun e aplikimit të drejtësisë penale ku nuk interproton qartë prezuzimin e pafajësisë, por prezumimin e fajësisë.

Shumë shpesh shoqëria ka reaguar kundrejt përhapjes së fenomeneve të ndryshme që përbëjnë vepër penale. Lidhje e paligjshme energjie elektrike, fushata për ndërtimet pa leje, dhe nga ana tjetër ke sistemin e drejtësisë që hasen me këtë presion të madh të shoqërisë ku moszbatimi i kushteve respektive do konsiderohej mosdhënie drejtësie. Ne duhet të themi duhet të bëjmë drejtësi, jo pandëshkueshmëri. Një prokuror dhe një gjyqtar është më komod në punën nëse cakton një arrest në burg që të shpëtojë nga paragjykimi. Kjo nuk është ligjore, nuk është as objektive, nuk është as drejtësi me thënë të drejtën”, u shpreh ish-prokurorja Elisabeta Imeraj.

“Po prodhojmë kriminelë, ata të vërtetët zakonisht mbajnë kravatë”, Vangjeli: I fusim në burg për 2 cigare hashash

Të dënuar me vendim të formës së prerë në vendin tonë janë 2239 persona, ndërsa të paraburgosur 3150 dhe të gjithë bashkë prodhojnë një kosto financiare për sistemin e burgjeve në vend rreth 22 milionë Euro në vit.

I ftuar në studion e emisionit “Opinion” në Tv Klan, analisti Lorenc Vangjeli shprehet se me këtë lloj mendësie, ku numri i të paraburgosurve është më i lartë se i atyre të dënuar me vendim të formës së prerë, po prodhojmë kriminelë dhe po këpusim degët ku jemi ulur.

Lorenc Vangjeli: Sipas parametrave të Evropës, duhet të ishin jo më shumë se 700 apo 800 të paraburgosur. 22 milionshi nuk më duket asgjë në krahasim me dramën e pafundme të atyre njerëzve, të cilët po të jetonin në Hamburg apo Bruksel do të ishin në liri dhe do të prisnin gjykimin e tyre në masa alternative sigurie, ne i fusim në burg që e kanë kapur me 2 cigare hashash, që ka luajtur loto në telefon apo ku di unë çfarë, trajtohet njësoj si ai që… Në këtë vend ku paraja është perëndi, kjo bën përshtypje. Askush nuk mund të llogarisë dramën e familjarëve dhe faktin që ne prodhojmë kriminelë. I plasin aty brenda dhe i dënojnë me kohën e paraburgimit duke fshehur një konspiracion kriminal të të gjithë hallkave të sistemit. Secili nga ata është njeriu që do të marrë gomonen e damkosur nga shoqëria dhe do të ikë andej dhe askush nuk e mendon atë.

Mentaliteti jonë kriminal thotë “burg, burg”. Një histori që ka vite me radhë që e flas. Nuk është të mbrosh kriminelë. Forca e një shoqërie matet me mënyrën si trajton hallkën më të dobët. Ne prodhojmë kriminelë dhe politika i shikon si mbetje njerëzore dhe nuk u jep asnjë fond. Askush nuk u jep zë atyre të mjerëve dhe kur u japin zë, askush nuk do ja dijë, ata njerëz që na qeverisin e kanë mendjen tek Lekët. Nuk ka çmim ajo që po prodhojmë. Me mendësinë tonë, ne po presim degët ku jemi ulur, prodhojmë emigrantët dhe banditët. Kriminelët e vërtetë zakonisht mbajnë kravatë. Në këtë kohë kur çmimi i metrit katror, qoftë në kulla, qoftë në ndërtime luksoze, ka filluar të rritet, do të rritet dhe metri katror i qelisë.