Opinion – Shqiptarë në botë!

00:27 31/01/2024

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Të ftuar: Behir Mena, Ermista Grabocka Custer, Nertila Sinameta, Arlind Rexhepaj, Klodian Rado, Markeljan Joca, Korab Kozgori, Klevis Shima

6 vite më parë Markeljan Joca mbaroi masterin në Shqipëri dhe udhëtoi drejt Filipineve, vendi i ngjyrave të detit e xhunglës. Sonte për “Opinion”, Markeljani tregon më shumë mbi jetën e tij atje.

Ai është martuar me një vajzë filipinase me të cilën kanë sjellë në jetë një fëmijë dhe punon me kultivimin e peshkut. Thotë se përveç familjes, i mungon shumë ushqimi i vendlindjes.

Si përfundove në Filipine?

–Pas studimeve të masterit në Shqipëri, ishte koha që s’po gjeja një vend pune dhe duke qenë se kisha një marrëdhënie në distancë, m’u desh të udhëtoja. Sot jam martuar…

–Çfarë ke studiuar?

–Bachelorin turizëm dhe masterin Ekonomi.

Në cilin vit je vendosur në Filipine?

-Në 2018-ën, Shtator.

Je martuar me një filipinase?

-Po, po.

Ku e njohe, në Evropë apo online?

-Kishim gati një vit që njiheshim në rrjete sociale. Pastaj m’u desh të udhëtoja për ta zgjatur si marrëdhënie.

Me çfarë merresh atje?

-Për momentin merrem me akuakulturë, me kultivimin e një peshku që këtu e quajnë “National Fish”.

Çfarë të mungon nga Shqipëria?

–Një njeri që jeton në Azi, mendoj se të gjithë do thonin ushqimi, përveç familjes.

Këtë të martë emisioni “Opinion” në Tv Klan u fokusua tek shqiptarët nëpër botë, duke dëgjuar historitë e disa prej tyre që kanë nisur jetën shumë larg Shqipërisë.

I tillë është edhe Klevis Shima, një i ri nga Tirana që emigroi që në moshë të vogël, ndërsa tashmë, zotëron restorantin “Hapiha”, në Singapor.

I pyetur se nëse mendon ndonjëherë kthimin, Klevisi tha që po, por nuk beson që kjo do të ndodhë së shpejti. Ai tregoi ëndrrën e tij që të blejë një tokë në një fshat të Shqipërisë dhe të jetojë aty.

E menjëhershme ndërhyrja e Blendi Fevziu që me humor i tha Klevisit që të kthehet shpejt pasi nuk “kanë mbetur më katunde në Shqipëri”.

Blendi Fevziu: E mendon ndonjëherë kthimin?

Klevis Shima: Kthimin në Shqipëri e mendoj shpesh, por jo shpejt. Do vijë dita që do të kthehem dhe e mendoj shpesh. Unë jam lindur dhe rritur në Tiranë deri në moshën 14-vjeçare, por unë kam një dashuri me fshatin, nuk e di pse. Unë dua të kthehem në Shqipëri të blej një copë tokë në katund dhe të jetoj e të punoj e të bëhem agronom.

Blendi Fevziu: Kleviso kthehu shpejt se s’ka mbetur më katund në Shqipëri. I kanë bërë qytet të gjitha.

Klevis Shima: Jo shumë shpejt, por do kthehem.

Blendi Fevziu: Hajde kape një copë katund dhe mbaje, ruaje mbaje fort sepse ndryshe ti e di, që mediat botërore më shumë kanë pasur vëmendjen tek agroturizmet në Shqipëri për cilësinë e ushqimit dhe i kanë konsideruar më interesantet e gjithë Europës. Në fakt janë edhe më autentike.

Jeta e Klevis Shimës, nuk ka qenë e lehtë. Ai ka emigruar në Itali si refugjat në moshën 14-vjeçare, bashkë me vëllain e tij, i cili në atë kohë ishte 15 vjeç. Duke e ditur që të dy ishin minoren, ata u dërguan në shtëpinë e fëmijës në Venecia dhe ky ishte një fat shumë i madh për ta, pasi arritën të kishin një strehë e të arsimoheshin.

Ai e nisi punën si elektricist, por dashuria e tij ishte kulinaria. I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Klevis Shima, tregon si arriti që nga asgjëja të bëhej dikush dhe të hapte restorantin “HaPiHa” në Singapor, të cilin e menaxhon vetë.

Sigurisht që për të shkuar deri këtu, ai duhej të ndryshonte disa punë, e njëra prej tyre ka qenë edhe si kamerier duke larë banjot. Në Itali, Klevis Shima njohu bashkëshorten e tij nga Singapori dhe kështu ai u zhvendos në të njëjtin vend ku jetonte e punonte gruaja e tij. Mbas 3 vitesh ata u martuan, e më vonë ai vendosi të hap restorantin “HaPiHa”.

Klevis Shima: Kam ndërruar disa punë në Itali. Kam punuar murator, kam punuar saldator nëpër kroçere të mëdha. Kam ndryshuar mbi 5-6 punë, derisa zbulova dashurinë e jetës time, që është kulinaria.

Blendi Fevziu: Po me kulinari, e zbulove në Singapor apo më parë?

Klevis Shima: Jo më parë, në Itali, në Venecia. Në Venecia ka shumë restorante, është një vend turistik, kështu që është shumë popullor në ushqime. Unë me thënë të drejtën, nuk kam qenë as në kuzhinë, unë kam qenë menaxher. Kam filluar nga kamerier duke larë banjot në fillim, laja banjot dy herë në ditë, njëherë paradite, njëherë pasdite, sa mësova. Futesha në kuzhine, pyesja kuzhinierin: “Si e bën këtë, si e bën atë?” derisa arrita mbas disa vitesh në një rol menaxheri.

Nga Korça në Dallas! Ermista Grabocka emigroi në Shtetet e Bashkuara bashkë me familjen në vitin 1997, kur ishte vetëm 13 vjeçe. Pavarësisht peripecive, ajo tregon për “Opinion” se dy prindërit e saj ia dolën të bënin një punë krejt ndryshe nga profesioni në Shqipëri, e madje të kenë shumë sukses.

Sot, Ermista është e martuar me një amerikan dhe gëzon dy fëmijë. Ajo thotë se ka 13 vite që nuk ka ardhur në vendlindje për shkak të angazhimeve.

-Kam lëvizur këtu që në vitin ’97, gjatë tranzicionit në Shqipëri dhe kam qenë në Dallas gjithmonë. 27 vjet!

Po në Korçë me se merrej familja?

-Babai im është mjek, mamaja inxhiniere. Lëvizën në Amerikë komplet ndryshe për ta, i falenderoj për kurajon që patën, shumë ndryshim për ta. Unë isha e vogël, 13 vjeç në atë kohë.

Babai dhe nëna, me çfarë filluan të angazhohen në Amerikë?

-Puna e parë ka qenë në supermarket, e nisëm nga fillimi. Ishte e vështirë, tani kanë restorantet e tyre, në Teksas dominojnë shqiptarët me restorante.

Vjen shpesh në Shqipëri?

-Blendi, hera e fundit që isha në Shqipëri ishte në 2011-ën

(Shtanget Blendi Fevziu)

-E di, e di… (Qesh)

Më duket se do pësosh të njëjtin shok që pësove kur shkove nga Korça në Teksas kur të kthehesh tani, Pse kaq mungesë e gjatë?

-Filloi që kur u martova, kisha punët. Pastaj erdhën fëmijët.

-Nuk të lika burri më duket…

Emisioni “Opinion” ia dedikoi episodin e kësaj të marte shqiptarëve nëpër botë. Një ndër ta është edhe Korab Kozgori që ka ngritur familjen në Bogota të Kolumbisë.

Ai është martuar me kolumbiane dhe për gazetarin Blendi Fevziu pohoi se është shumë e vështirë që në Kolumbi të shkosh i pamartuar dhe të mos martohesh me dikë nga aty.

Ndërkohë Fevziu, i cili e ka vizituar Kolumbinë, iu përgjigj me shaka Korabit se ka bërë shumë mirë që ka ndenjur pak kur ka qenë vetë.

Blendi Fevziu: Bashkëshorten çfarë e ke?

Korab Kozgori: Të Kolumbisë. Është shumë e vështirë me ardh në Kolumbi i pamartuar dhe mos të martohesh me dikë nga Kolumbia.

Blendi Fevziu: A është e vështirë ë?

Korab Kozgori: Shumë e vështirë, ky është ndoshta misioni më i vështirë me ardh në Kolumbi.

Blendi Fevziu: Epo paskam bërë mirë unë që ndenja pak, kështu që ishte zgjidhje e mirë./tvklan.al