Opinion – Shqiptarë në botë!

07/02/2024

“Erdha në Maltë sepse ndoqa zemrën”, Enida: Këtu është pak a shumë njësoj si në Shqipëri

Enida Murtina është një shqiptare e cila u zhvendos në Maltë duke ndjekur njeriun e zemrës pasi ai ishte vendosur atje. Në një lidhje direkte në emisionin Opinion në Tv Klan, Enida tregon se nuk e ka pasur të vështirë të ambientohet në Maltë pasi atje i duket pak a shumë si jetesa në Shqipëri, por ajo që i mungon më shumë është familja dhe gjelbërimi.

E vendosur prej 6 vitesh në Maltë ajo tashmë është e punësuar si administratore në një rrjet marketesh atje ku thekson se është e njëjta kompani ku ka punuar që në fillim kur ka shkuar në Maltë, por vit pas viti është rritur në pozicion.

Enida Murtina: Kam ardhur në 2017, në Dhjetor bëra 6 vite. Erdha me pushime. Erdha në Maltë se ndoqa zemrën. Bashkëshorti im është shqiptar, por atëherë ishim të fejuar dhe ai erdhi këtu ku unë e ndoqa. Bashkëshorti më la një intervistë pune dhe shkova për një pozicion të thjeshtë në një supermarket dhe në fakt vazhdoj të punoj në të njëjtën kompani, por me kalimin e viteve më kanë rritur ne pozicion. Kam punuar për 1 vit si kasiere pastaj kam punuar si supervizore për 3 apo 4 vjet. Pasi ngela shtatzëne më ofruan një pozicion tjetër si administratore që administroj tre supermarkete dhe kam kohë të lirë të merrem me gocën pasi mund të punoj nga shtëpia.

Blendi Fevziu: Si është jetesa në Maltë?

Enida Murtina: Këtu është pak a shumë njësoj si në Shqipëri sepse edhe maltezët janë njësoj për qef, dalin në parti, kënaqen, e shijojnë jetën.

Blendi Fevziu: Çfarë të mungon nga Shqipëria?

Enida Murtina: Më mungon çdo gjë, familja sigurisht, gjëlbërimi. Ushqimet jo edhe aq sepse tani ja kam marrë dorën dhe i gatuaj edhe vetë, por familja patjetër sepse çdo vit që vij më duken më ndryshe.

Lidhur me kthimin në Shqipëri Enida, shprehet se duhet të ketë një mundësi shumë të mirë që të vendosë të kthehet në Shqipëri sepse momentalisht janë të vendosur mirë në Maltë dhe janë të kënaqur me punën që bëjnë.

Blendi Fevziu: A ke ndërmend të qëndroni apo edhe idenë e kthimit në Shqipëri?

Enida Murtina: Unë e mendoj shumë shpesh që të kthehem, por mendoj se duhet të kemi një mundësi shumë të mirë që të kthehemi në Shqipëri. Nuk është si në Shqipëri sepse këtu edhe po nuk pate eksperiencë të marrin, mjafton të kesh vullnetin për të punuar.

Blendi Fevziu: Ka komunitet shqiptarë aty?

Enida Murtina: Besoj se mund të jenë diku te 5 mijë shqiptarë. Shumica punojnë në ndërtim. Mblidhemi sidomos për festat e Nëtorit, por edhe në party të ndryshme me muzik shqip apo edhe për të parë ndeshjen. Unë me shqiptarë punoj. Në çdo lokal të del një kamerier apo banakier shqiptarë

Emigroi 15 vjeç me gomone në Itali dhe sot jeton në Kili, shqiptari nga Cërriku: Më kërkonin foto, thoshin “uau”

Në moshën 15-vjeçare, Martin Xheka, asokohe vetëm një adoleshent arriti në brigjet italiane me gomone duke lënë pas qytetin e tij të lindjes, Cërrikun. Paratë, siç rrëfen ai për “Opinion” në Tv Klan, i kishte mbledhur me shumë mundim dhe nuk e mendonte kthimin pas. Në Brindisi, ai dhe vëllai i tij i cili ndodhej tashmë atje, u dorëzuan në polici ku e lejuan të qëndronte në Itali.

Pas kësaj i duhej një plan B dhe dëshira e Martinit ishte të studionte, por vazhdoi një shkollë profesionale si elektricist. Në moshën 16-vjeçare gjatë praktikës në një ndërmarrje u vu re impenjimi i tij dhe i rezervuan një kontratë pune kur të mbushte moshën madhore.

Prej vitit 2013, Martini nisi të udhëtonte nga Amerika në Europë, Rusi, Australi e aktualisht, prej vitit 2015 qëndron pjesën më të madhe të kohës në Kurriko, Kili për shkak të punës.

Martin Xheka: Ndërmarrja ime është italiane dhe bëjmë fabrika që përpunojmë çdo lloj tip frutash, domethënë qershi, portokaj…

Blendi Fevziu: Dhe ti ke instaluar fabrika kudo nëpër botë?

Martin Xheka: Unë kam instaluar makinerinë më të madhe në botë për përpunimin e qershisë, ndodhet në shtetin e Oregonit në Amerikë.

Blendi Fevziu: Po herën e fundit që isha unë në Kili po instaloje një gjë për kivin më duket.

Martin Xheka: Po, sepse punon dhe kumbulla dhe kivi.

Martini thotë se Kilin e njihte vetëm nga një futbollist i Interit, por tashmë i pëlqen jeta atje dhe është përshtatur mjaft mirë.

Martin Xheka: Në 2025 erdha në Kili dhe nuk e kisha idenë sepse nuk e njihja, kisha dëgjuar për Kilin vetëm nga lojtari i Interit, Zamorano se jam tifoz i Interit dhe nuk e kisha idenë fare.

Blendi Fevziu: Po tani sa kohë ke që qëndron në Kili?

Martin Xheka: Në 2015 unë shkoj e kthehem në Itali për 1-2 muaj sepse baza e ndërmarrjes time është në Itali, në rrethin e Emilia Romagna.

Blendi Fevziu: Por që jeton më shumë në Kili.

Martin Xheka: Por që jetoj këtu, po, në Kili.

Blendi Fevziu: Si është jetesa në Kili?

Martin Xheka: Të them të vërtetën, unë këtu ndihem mirë sepse njerëzit janë shumë miqësorë dhe kur kam ardhur në fillim në 2015 në zonën Kurriko të qytetit nuk kishte të huaj, kishin vetëm kilianë. Mua më bënte përshtypje sepse njerëzit kur dëgjonin që unë vija nga Shqipëria, që s’e dinin ku ishte Shqipëria, kërkonin të bënin foto, edhe me kolegët e mi italianët, shikonin, thoshin uau, nuk kishin parë ndonjë shqiptar.

Në Kili, Martini ka takuar edhe shqiptarë.

Martin Xheka: Unë para nja 4 ditësh kam shkuar në Rankagua, është nja një orë larg nga Kurriko, është më afër Santiagos dhe aty në qendër, duke ecur në këmbë shikoj një dyqan Albania dhe më bëri përshtypje se thashë unë Albania, një kilian është e pamundur. Hyj aty brenda, shoh një person aty që nga ajo fizionomia e jashtme më jepte përshtypjen që nuk ishte kilian. I afrohem afër, i flas spanjisht, i them nga janë këta personat dhe ky më thotë “nga je”, tipik se të ishte kilian do ishte përgjigjur diekt se kujtonte mos isha ndonjë polic. I thashë unë jam shqiptar, ”ou çkemi, ç’bën, mirë”, ai ishte turk.

Blendi Fevziu: Po ç’idhje kishte, ishte turk me origjinë shqiptare.

Martin Xheka: Duke bërë muhabet me atë turkun, i thashë ti fliske shumë mirë shqipen, më tha mua “unë jam martuar me një shqiptare dhe kjo shqiptarja ka vëllain që kanë hapur këtë dyqanin”.

Sa i përket kthimit në Shqipëri, Martini e sheh ende shumë larg.

Martin Xheka: Në Shqipëri jam i lidhur dhe shoh lajmet e gjithçka, por e shoh shumë të largët kthimin në Shqipëri sepse unë kam ikur në moshën 15 vjeçe, tani jam 35 vjeç. Kur vij në Shqipëri me pushime, vërtet e ndiej gëzimin që jam në tokën time, por jam jashtë komplet në shumë gjëra, nuk e di si funksionojnë.

Prej 30 vitesh në tokën afrikane, korçari rrëfen takimin me Mbretin Leka në Afrikën e Jugut: Ishte i thjeshtë

Një nga dëshirat që kishte korçari Artur Jahja që në vitin 1991 ishte që të emigronte në Afrikë të Jugut. Kjo dëshirë ju realizua pak vite më pas, pasi kaloi së bashku me vëllanë shtet më shtet me qëllimin për të prekur tokën afrikane, ku jeton prej 30 vitesh së bashku me familjen e tij. Në një lidhje direkte për emisionin “Opinion” në Tv Klan, Jahja ka treguar se atmosfera që gjeti në Afrikë të Jugut ishte fantastike, gjë që e bëri të qëndrojë atje.

Artur Jahja, Johanesburg, Afrika e Jugut: Në Janar 1991 jam larguar nga Shqipëria. Isha oficer. Fillimisht kaluam në Greqi, kaluam në ishull grek. Para se të ikja në Greqi, të gjithë thonin që do të iknim në Itali ose Greqi, kur më pyesnin mua, unë thoja që do të iki në Afrikë të Jugut. Kam lexuar dhe me pëlqen shpirti aventurier. 1 vit e gjysmë ndenja në Greqi. Me vëllanë ishim në ishuj të ndryshëm. Kaluam nga Greqia shtet më shtet në Zamia, Zimbabve, Sierra Leon dhe mbërritëm në Afrikë.

Blendi Fevziu: Si t’u duk realiteti afrikan në atë kohë që vije nga e gjithë ajo Shqipëri e mbyllur?

Artur Jahja: Ishte shokuese. Afrika e Jugut ishte periudha që po kalonte në regjimin e ri, nga të bardhët në të zinjtë dhe ishte gjendje shumë fantastike dhe na bëri të qëndrojmë këtu. Atmosfera ishte shumë entuziaste dhe të bënte për vete. Në Greqi kishte racizëm, të bënte të mos rrije dhe mund të them me plot gojën ka nga plot bota këtu dhe nuk ka paragjykim je shqiptar apo…

Artur Jahja ka treguar se ka takuar Mbretin Leka në Afrikë të Jugut, për të cilin thotë se ishte shumë i thjeshtë, larg asaj që ai mendonte.

Blendi Fevziu: E takove Mbretin Leka apo jo?

Artur Jahja: E takuam disa herë.

Blendi Fevziu: Si jetonte në Afrikë të Jugut?

Artur Jahja: I thjeshtë ishte. Kisha përshtypjen se Mbret, po shumë i thjeshtë.

“Shqiptarin mund ta largosh ng Shqipëria, por jo Shqipërinë nga shqiptari”, kështu thotë Jahja, i cili tregon se edhe fëmijët e tij janë në çdo qelizë të trupit shqiptarë.

Artur Jahja: Gruan e kam shqiptare nga Shkodra. Fëmijët janë lindur dhe kanë jetuar në Afrikë të Jugut. Fëmijët janë shqiptarë në çdo qelizë të trupit të tij. Shqiptarin mund ta largosh nga Shqipëria, por Shqipërinë nuk mund ta largosh nga shqiptari. Korçari mund të ikë nga Korça, por Korça nuk ikën nga korçari.

Më tej, në rrëfimin e tij, Jahja ka treguar si është integruar në jetën e Afrikës së Jugut.

Artur Jahja: 30 vjet në Afrikë të Jugut. Fillimisht fillova në hotel, më pas filluam më restorant. Pasi vëllai iku në Amerikë, tani merrem me lojërat e fatit. Tani që fëmijët u rritën, unë me gruan ndajmë kohën gjysëm këtu, gjysëm në Shqipëri. Vij gati çdo vit në Korçë.

Jahjas në Afrikë të Jugut i mungojnë shumë mbledhjet me shokët që bënin darkave.

Artur Jahja: Ato mbledhjet që bënim me shokët darkave, nuk i ke këtu. Nuk të mungon gjë këtu, por ato nuk i ke këtu dhe sa më shumë që kalojnë vitet, aq më shumë i kujton.

Por çfarë do t’i thoshte ai një shqiptari për emigracionin?

“Nuk është aq e lehtë sa duket, zgjedhja është e jotja. Por si Shqipëria, si vendi ku ke lindur nuk ka në botë”, shprehet ai.

“Gjyshi i shpëtoi jetën italianit nga gjermanët duke e veshur si grua”, historia e rrallë nga lufta

Martin Xheka është larguar nga Shqipëria për në Itali në moshën 15-vjeçare me gomone. Sot ai gjendet në Kurriko, Kili. Në një rrëfim për emisionin “Opinion” në Tv Klan, i riu shpjegon se fillimsht arsyeja e largimit ishin kushtet ekonomike. Kjo e bëri që të merrte i vetëm vendimin për t’u larguar dhe për ta gjetur veten më pas në Brindisi të Italisë.

Martin Xheka: Në moshën 15-vjeçare kur isha në gjimnaz, si gjithë të rinjtë duke parë atë të ardhmen pa shumë shpresë u nisa për Itali me gomone.

Blendi Fevziu: Për Itali me gomone, 15 vjeç?

Martin Xheka: 15 vjeç. Imagjino, familja nuk dinte asgjë. Punoja për të mbledhur ato lekët pa i thënë asnjë gjë familjes që dua të shkoj në Itali edhe pse kisha vëllain në Itali, por avash-avash me ato punët aty që gjeja, kamarier, kishim atë radio stacionin aty afër Cërrikut ku erdhën kinezët dhe po rinovonin gjithçka, edhe kërkonin punëtorë dhe shkoja pas shkolle, punoja aty, mblodha ato lekët.

Blendi Fevziu: Domethënë ti mblodhe lekët që të paguaje gomonen për të ikur në Itali?

Martin Xheka: Po, vendosa domethënë të ikja në Itali dhe vëllai nuk dinte asnjë gjë.

Pasi gjetën kontaktet, gomonia u nis nga Vlora dhe mbërriti në Brindisi. Aty Martini telefonoi të vëllain, ndërkohë që në Shqipëri prindërit ishin alarmuar. I vendosur për të qëndruar, Martini u shpjegoi autoriteteve situatën e tij dhe një histori të lidhur me gjyshin e ndjerë që kishte shpëtuar jetën e një italiani nga gjermanët duke e veshur si grua për 2 vite.

Martin Xheka: Vjen vëllai në Brindisi dhe thotë “ti je i çmendur, ti kaq i vogël, duhet të vazhdoje shkollën” dhe thashë unë duke parë ato mundëistë që nuk ishin shumë të mira, mblodha lekët dhe erdha këtu. Aty më mori vëllai më çoi në Imola, afër Bolonjës, autodromi i Ferrarit dhe u dorëzuam në polici, i tregova historinë time. I thashë që erdha kështu, mora gomonen dhe aty më pyetën “si është ideja jote, do të jetosh këtu, do të kthehesh mbrapsht?” Me mendjen time thashë me gjithë atë sakrificë që mblodha lekët dhe të kthehem mbrapsht, s’e mendoj fare.

Blendi Fevziu: Të haje dhe një dru nga babi në Cërrik që kishe ikur pa leje.

Martin Xheka: Thashë dua të jetoj në Itali se e vërtetë që ne jemi rritur që të vegjël duke parë ato filmat italianë, duke parë shumë gjëra, gjyshi im pas Luftës së Dytë Botërore ka vizituar Italinë sepse ai ka mbajtur një ushtar italian, ka një histori shumë të bukur.

Blendi Fevziu: Gjyshi yt ka mbajtur një ushtar italian gjatë luftës?

Martin Xheka: Po, po e mbajti dy vjet. Imagjino, gjyshi, rahmet pastë se nuk jeton më, tregonte historinë se si e mbajti këtë italianin në fshatin Karbunarë të Lushnjes, e mbante në shtëpinë e vet, kur vinin gjermanët tregonte gjyshi, e vishnin si grua atë ushtarin italian dhe e linin të punonte tokën. Gjermanët kur kalonin, nuk i luanin gratë, as i kontrollonin, i linin të lira dhe i shpëtoi jetën për 2 vjet, ai italiani me atë rast i mësoi gjyshit tim italishten dhe gjyshi im pas Luftës së Dytë Botërore kur hyri pastaj komunizmi, nuk lejoheshin të dilnin nga Shqipëria, unë nuk e kam jetuar këtë jetë…

Blendi Fevziu: E kam jetuar unë, pa merak.

Martin Xheka: Po, edhe me tregimet e gjyshit tim, ai ushtari italian ishte nga Roma dhe me brigadën e Antonio Gramshit, edhe e kërkoi që gjyshi im të shkonte në Itali për vizitë dhe…

Blendi Fevziu: Nuk e lanë besoj.

Martin Xheka: Jo, arriti, shkoi gjyshi im në Itali. Tani me vitet nuk i mbaj mend, por ishte një ndër të parët shqiptarë që ka shkuar në Itali, në kohën e Enver Hoxhës.

Blendi Fevziu: Po ti s’e gjete më ushtarin e gjyshit kur shkove vetë?

Martin Xheka: Jo, ai më duket në moshën 95 vjeç kishte vdekur.

Shqiptarja që punon për Microsoft në Irlandë: Më mungon dielli i Shqipërisë

Luçiana Fani nga Berati është shqiptarja që jeton në Dublin të Irlandës dhe punon në kompaninë Microsoft.

Në një lidhje për emisionin Opinion në Tv Klan, Luçiana tregoi se si u zhvendos në Irlandë pas studimeve në Tiranë.

“Kam studiuar shkenca kompjuterike, kam bërë masterin e shkencave në Tiranë te Shkencat e Natyrës. Pas universitetit kam punuar për disa vite në Tiranë te Deloitte, aty ishte një staf shumë i vogël që punojnë për Deloitte Gjermani. Unë jam zhvendosur që në 2019, ka qenë një profesion i rrallë në njëfarë forme. Irlandën nuk e kam zgjedhur, Irlanda më ka zgjedhur mua”.

Luçiana zbulon se si i erdhi oferta e punës për të punuar në Irlandë për kompaninë Microsoft.

“Unë kisha dy oferta pune midis Anglisë dhe Gjermanisë, ndërkohë një rekruter më kontakton dhe më thotë kemi ofertë pune për ty në Irlandë. Unë kam qenë në fillim për një tjetër kompani konsulence. Microsofti ka zyrat qëndrore për Europën në Irlandë. Për mua ka funksionuar edhe pak fati sepse rekruteri u zhvendos në Microsoft dhe më kërkoi dhe u zhvendosa në Microsoft dhe punoj aty prej 3 vitesh. Shumica e shqiptarëve punojnë në kompani teknologjike. Në Microsoft jemi diku te 3-4 shqiptarë që punojmë në Microsoft Irlandë”.

Nga Shqipëria i mungon klima, thotë Luçiana, por dhe familja e miqtë. Megjithatë, nuk e përjashton kthimin në Shqipëri në një të ardhme.

“Nga Shqipëria më mungon dielli. Padyshim familja dhe shoqëria që kam lënë pas. Këtu zakonisht qielli të duket sikur e ke mbi kokë, është si linjë e bardhë, sikur e ke shumë afër. E kam menduar kthimin në Shqipëri, fakti që kam familjen aty dhe fakti që Shqipëria është edhe aq afër, puna ime mund të bëhet edhe nga shtëpia, mund t’i negocioj marrëveshjet me klientët. E shoh në një të ardhme jo të afërt, por Shqipëria është atdheu. Prindërit më thonë të ndjek ëndrrat”.

“Përvoja më e mrekullueshme”, stjuardesja shqiptare në ‘Emirates Airline’: Patjetër që në të ardhmen do kthehem në Shqipëri

Emisioni Opinion në Tv Klan mbrëmjen e sotme ka trajtuar temën e shqiptarëve nëpër botë ku mes tyre në një lidhje direkte në emision ishte edhe Edona Hima e cila është një shqiptare që punon si stjuardese në Emiratet e Bashkuara Arabe.

Edona gjatë fjalës së saj shprehet se puna si stjuardese është përvoja më e mrekullueshme deri më tani në jetën e saj edhe pse ka lodhjet e saj si çdo punë. Teksa u pyet nëse e mendon rikthimin e saj në Shqipëri ajo u shpreh se do kthehet me patjetër ku do të vazhdojë karrierën e saj në fushën juridike.

Blendi Fevziu: Edona ti punon stjuardese në fluturime të gjata apo të shkurtra nga Dubai?

Edona Hima: Të gjitha i bëjmë. Më i gjati ka qenë në Okland, 17 orë. Është linjë direkt, nga Dubai në Okland.

Blendi Fevziu: Si ri ti 17 orë në këmbë?

Edona Hima: Ligjërisht duhet të pushojmë dhe kemi një dhomë të caktuar për të pushuar dhe aty mund të kalojmë 4, 5 orë në varësi të fluturimit.

Blendi Fevziu:Sa ditë qëndron në qytet?

Edona Hima: Në Okland kemi 56 orë, por është shkatëruese për orën biologjike.

Blendi Fevziu:Si u gjende në Dubai dhe aq më shumë tek Emirates Airline?

Edona Hima: Ishte hera e parë që aplikoja për një pozicion të tillë. Kisha një mikeshë që më drejtoi. U paraqita, kalova fazat që përqëndrohen në punën në grup dhe kalova në fazën e intervistës dhe më kaluan. Është interesante sepse sot është dita që u zhvendosa në Dubai.

Blendi Fevziu: Po përpara kishe lidhje me aviacionin?

Edona Hima: Unë kam jetuar në Stamboll për 10 vite dhe kam punuar për Turkish Airlines për departamentin ligjor për shkakl se unë kam mbaruar studimet për drejtësi dhe e kaluara ime me aviacionin ishte kjo. Është përvoja ime e parë dhe deri më tani përvoja më e mrekullueshme.

Blendi Fevziu: Është e lodhshme përveçse e bukur që të zgjohesh gati çdo ditë në një vend të ri?

Edona Hima: Është e lodhshme, por ka bukuritë e veta sepse je gjithmonë në lëvizje, duke njohur njerëz të rinj, kultura të reja, shikon vende. Si çdo punë ka lodhjet e veta, por në përgjithësi është shumë e bukur.

Blendi Fevziu: Është e vërtetë që Emirates ka grupin estjuardëve ngsa të gjitha vendet e botës, pra një miks kombësish.

Edona Hima: Po është shumë e vërtetë në Emirates punojnë njerëz nga 160 vende të botës dhe janë diku rreth 105 mijë punonjës dhe është një minibotë e vogël.

Blendi Fevziu: Çfarë të mungon nga Shqipëria Edona?

Edona Hima: Më mungojnë shumë gjëra. Më mungon famija, ajo ngrohtësia familjare, shoqëria, mbështetja, por jo që se kam gjetur këtu. E kam shumë të lehtë të adaptohem, por asnjë vend sado i bukur të jetë nuk ta ngroh zemrën sa vendi ku je rritur.

Blendi Fevziu: Besoj e mendon rikthimin në Shqipëri?

Edona Hima: Sigurisht që po sepse unë kam edhe një karrierë tjetër ligjore dhe mendoj që në të ardhmen patjetër që do kthehem në Shqipëri.

Blendi Fevziu: Ka komunitet shqiptar në Dubai? Unë e di po ta bëj pyetjen ta konfirmosh ti.

Edona Hima: Në Dubai ka shumë nga të gjitha trevat. Ka shumë shqiptarë që janë zhvendosur këtu dhe kanë bizneset e tyre. Por ne kemi një komunitet të madh në Emirates të shqiptarëve.

Blendi Fevziu:Sa shqiptarë ka në Emirates?

Blendi Fevziu: Nuk e di saktësisht numrin, por ka goxha.

“S’dija të fërgoja një vezë”, shkodrani përfundon kuzhinier në Japoni dhe gjen dashurinë

Florian Grainca është shqiptari i parë që lidhet me emisionin “Opinion” në Tv Klan për të ndarë historinë e tij të emigrimit. Grainca është 51 vjeç, nga Shkodra dhe prej 10 vitesh jeton në Osaka të Japonisë ku punon si kuzhinier.

Ai e nis komunikimin e tij me gazetarin Blendi Fevziu me humorin karakteristik shkodran që e shoqëron përgjatë rrëfimit të tij. Floriani ka emigruar ende pa mbushur 19 vjeç fillimisht drejt Greqisë, më pas në Itali, është rikthyer në Shqipëri, ka qenë në SHBA dhe tani jeton në Osaka ku duket se ka gjetur jo vetëm rehatinë, por edhe dashurinë.

Florian Grainca: E para, s’kam marrë pushim, por kjo ishte lotaria.

Blendi Fevziu: Ah ishte lotari.

Florian Grainca: Duhet të isha pushim të martën dhe puna ime është gjithmonë që mbaron në 11:30-12 të natës, sa bën një dush, sa qetësohesh, sa shikon një çikë Klan Tv, sa shikon një çikë këtej e andej dhe zakonisht në orën 3-4 të mëngjesit fle gjithmonë. Puna fillon në 2 të drekës.

Blendi Fevziu: Florian, nga cila zonë e Shqipërisë je?

Florian Grainca: Tani të flas si më ka lindur nana, jam shkodran.

Blendi Fevziu: Jo, jo ti si të ka lindur nëna fol se po fole si në Japoni na more në qafë. Ti fol fiks siç të ka lindur nëna.

Florian Grainca: Unë kam lindur në Shkodër më datë 21 prill të ’72-shit, domethënë këtë prill unë bëj 52 vjeç si i ka fal Zoti.

Blendi Fevziu: Po si ike nga Shqipëria?

Florian Grainca: Kam pasur një nënë mësuese, një baba mësues, na kanë rritur me edukatën e mirë, filloi demokracia, u lëshuam si hithrat e egra në liri dhe dola së pari në Itali.

Blendi Fevziu: Në ça viti ike në Itali?

Florian Grainca: Me ta thënë tamam drejt, së pari kam qenë në Greqi…

Blendi Fevziu: Nga mali do kesh ikur.

Florian Grainca: Nga mali kam kaluar.

Blendi Fevziu: Sikur ta dija!

Florian Grainca: Kam mbushur 19 vjeç në Gjirokastër duke pritur të kaloja kufirin.

Blendi Fevziu: Në Gjirokastër duke pritur të kaloje malin ë?

Florian Grainca: Më ka shoqëruar mamaja, kam kaluar në Greqi, më ka pritur daja, nga Greqia kam kaluar në Itali, kam bërë 24-25 vjet jetë atje.

Blendi Fevziu: Më fal, je larguar në ‘91?

Florian Grainca: Në ‘90.

Blendi Fevziu: Paske 34 vjet jashtë. Ia kaloke dhe Turit!

Florian Grainca: Pata një moment që u ktheva në Shqipëri, u ktheva në vitin 2004, sepse thonë italianët “muogli e buoi dai paesi tuoi”, e provova dhe atë ëndërr.

Blendi Fevziu: Edhe?

Florian Grainca: Edhe më doli mali e bullica, jo “muogli e buoi” kështu që mbaroi ajo ëndërr…

Blendi Fevziu: Sa vjet ndenje në Shqipëri?

Florian Grainca: Në Shqipëri eca mirë hapa 2 biznese të fuqishme por në vitin 2010 u largova mbrapsht.

Blendi Fevziu: Po pse u largove kur kishe 2 biznese të fuqishme? Do jesh zënë me gruan.

Florian Grainca: Ndarja të shkakton trauma dhe kishim një djalë në mes. Nëse e mban mend në atë kohë, pak a shumë filloi ajo kriza “black hole real estate of America”. Filloi ajo kriza amerikane që mungonte leku gjithkund.

Në Itali, Floriani hapi një restorant në vitin 2012, por pas kostove të larta dhe situatës së vështirë, vendosi që ta mbyllte biznesin. Nga aty, erdhi mundësia për në Japoni.

Florian Grainca: Isha mu në zemër të Bolonjës dhe isha me një miken time në Japoni që më tha hajde shihe. Kisha në mendje të kthehesha dhe njëherë në Amerikë. Kam qenë në Amerikë, në Nju-Jork.

Blendi Fevziu: Ti nuk paske ndonjë vend ku s’paske qenë. Në Greqi, në Itali, kthyer në Shqipëri, në Amerikë.

Florian Grainca: Është e tmerrshme, ku s’kam qenë por vendet e mira janë ato ku me nder, menderi të rri rehat.

Blendi Fevziu: Dhe ku të ndenji rehat ty?

Florian Grainca: Në Japoni. Është shteti më rigoroz, është shteti më i egër.

Blendi Fevziu: Po ku rri dot shkodrani me kaq rigorizitet?

Florian Grainca: Kam jetuar në veri të italisë, në Dolomiti janë komplet gjermanë. Dolomitasit e Italisë janë njerëzit më të ftohtë që mund të shohësh, s’të pranojnë, thjesht sa të të njohin mirë dhe të fusin në familje. Japonezët janë edhe më të egër dhe më të ftohtë. Kur ta shohin zemrën, kru t’i shohin muskujt e krahët e ç’iu jep ti atyre. jo ta japin dorën, por ta hapin shtëpinë komplet.

Blendi Fevziu: Ke 10 vjet në Osaka.

Florian Grainca: Kam jetuar 4 vjet në Kioto dhe e dashuroj Kioton sepse Blendi ju keni qenë gjithkund në botë, edhe në Tokio , por s’keni parë ish-kryeqytetin e Japonisë, është Kioto.

Blendi Fevziu: S’e kam parë, e vërtetë. E pranoj gabimin.

Florian Grainca: Mban vlerat e vërteta të Japonisë.

Blendi Fevziu: Tani je dashuruar me Kioton apo je dashuruar edhe me ndonjë japoneze?

Florian Grainca: O zemra!

Blendi Fevziu: Shih shih, e paska aty!

Florian Grainca: Pse? Jemi dashuruar fort madje. Kjo është shoqja ime, është kryeinfermiere.

Blendi Fevziu: Urime dhe interesante. Si u bëre kuzhinier?

Florian Grainca: A e di sa kollaj është jeta?

Blendi Fevziu: Hë?

Florian Grainca: Ti si u bëre një gazetar kaq famoz? Se ti kishe lindur për marrëdhënie njerëzore. Po unë?

Blendi Fevziu: Kishe lindur për kuzhinier.

Florian Grainca: Unë di 6 gjuhë të huaja. Jo, unë linda fëmijë profesorësh. S’dija të fërgoja një vezë.

Blendi Fevziu: Hë mo, vezën ta fërgoj unë se atë e di.

Florian Grainca: Nëna gatuante, mamaja gatuante, i shihja dhe duhet të gatuaja për vete. Ç’bëri nëna, kam filluar si kamarier, duke larë makina, por gjithmonë kam gatuar në shtëpi për vete, kam punuar nëpër lokale, varet sa përqind e përdor trurin tënd për dashurinë tënde.

Blendi Fevziu: Tani më fute në të thella. Kush është pjata më e mirë që gatuan ti në Osaka?

Florian Grainca: Dëgjo, ti e di prej nga jam.

Blendi Fevziu: Prej Shkodre.

Florian Grainca: Tana i ban. Ç’të duash, ta heq truri Naçja.

“Këtu kafja nuk më shijon kurrë”, pedagogia shqiptare në Suedi: E vështirë të ndjej kënaqësinë që kisha në Shqipëri

Të gjithëve na thërrasin rrënjët dhe e tillë është edhe historia e Silvana Begajt, e cila para 10 vitesh mori vendimin të largohej nga Shqipëria. Ajo kthehet herë pas here në mëmëdhe, aty ku dhe nisi karrierën e saj si pedagoge. Në një lidhje direkte për emisionin “Opinion” në Tv Klan, Begaj ka treguar se si e mori vendimin për të shkuar drejt Suedisë.

Silvana Begaj, pedagoge, Suedi: Mua më merr gjithmonë malli për Shqipërinë. Ndihem më e lidhur me Shqipërinë se sa me Suedinë. Kam ikur në fund të 2014. Për disa muaj bën disa vjet këtu. Në Shqipëri jepja mësim në një universitet privat. Kam pasur disa pozicione të ndryshme. Unë kisha filluar që të punoja me dialogun e paqes, por bazën e kishte në Norvegji. Norvegjia kanë të njëjtin sistem. Zgjodha Suedinë si më të përafërt. Vitin e parë që erdha fillova punë në universitetin e qytetit ku jetoj dhe ku ngela në këtë qytet. Më pas, hapa një organizatë jo fitimprurëse për të drejtat e shqiptarëve në Suedinë, punoj për projekte të BE-së.

Për numrin e shqiptarëve në Suedi, Silvana thotë se nuk ka një shifër ekzakte, teksa tregon se bëhen shumë veta në Suedi bashkë për të festuar 28 Nëntorin.

Silvana Begaj: Ka një komunitet shqiptarësh këtu në Suedi dhe nuk ka një databazë për shkak të deklarimit, nuk ka një numër të saktë.

Blendi Fevziu: 28 Nëntorin a bëheni shumë veta?

Silvana Begaj: Bëhemi shumë veta.

Ndërtimi dhe kuzhina janë dy fushat kryesore, me të cilat merren shqiptarët në Suedi sipas Begajt.

Silvana Begaj: Ndërtimi dhe restorantet. Të rinjtë të cilët kanë ardhur pas 2014, kanë ardhur të shkolluar dhe shumë kanë arritur të punojnë në pozicione të tjera.

Edhe pse Begaj ka një karrierë të suksesshme në Suedi, ajo thotë se i mungon shumë Shqipëria, madje dhe kafja e shoqëruar me bisedat e gjata me njerëzit e zemrës në atdhe.

Silvana Begaj: Më mungon shumë Shqipëria. E para më mungon shtëpia ime, prindërit, ato bisedat që bëhen. Dua atë shtëpi që unë njoh, aty ku jam rritur dhe kam ëndërruar, dua ato bisedat e gjata të kafes, këtu kafja nuk më shijon kurrë. Këtu është shumë e vështirë të ndjesh atë kënaqësinë që kam ndjerë në Shqipëri.

Silvana e mendon shpeshherë kthimin në Shqipëri, por shton se nuk është e lehtë të ja nisësh sërish nga fillimi.

Silvana Begaj: E mendoj shpeshherë kthimin në Shqipëri, më ndal se çdo gjë e fillova nga fillimi dhe kjo nuk është e lehtë dhe përsëri më duhet të fillosh nga fillimi.

Begaj shprehet se tanimë është më e vështirë për një emigrant që të pajiset me dokumentacionin e nevojshëm për t’u integruar në Suedi se sa ka qenë në vitet kur ajo ka emigruar.

Silvana Begaj: Unë kam bërë një jetë të mirë në Tiranë. Nuk e bëra nga nevoja. Mund ta them me bindje se ndonjëherë shpeshherë është edhe punë fati, por është edhe nga këmbëngulja e njeriut. Tani është bërë akoma më e vështirë për emograntët të futen në sistem, pra të kenë dokumentacionin.

U largua nga Kosova prej luftës dhe shkoi në Zelandë të Re, Taulata: Na duhen 45 orë të vijmë në Ballkan

Taulata Gjerqeku është një shqiptare e Kosovës që u largua nga Prishtina gjatë viteve të luftës dhe emigroi në Zelandë të Re ku dhe sot jeton e punon në Okland. Ajo është me profesion arkitekte.

“Prej Prishtinës në kohën e luftës ne shkuam në Maqedoni, qëndruam me miq, familjarë. Djalin e axhës e kisha në Zelandë dhe ai sponsorizoi ardhjen tonë këtu. Qëndruam 2 muaj në Maqedoni dhe në Maj të 1999 erdhëm në Okland të Zelandës së Re me statusin e refugjatit. Shumica e kushërinjve tanë që kanë qenë këtu kanë qenë të integruar mirë dhe kanë jetuar në zona të mira”.

Taulata ishte studente në Prishtinë kur u detyrua të largohej prej andej, studime të cilat i përfundoi në Zelandë të Re dhe u diplomua për arkitekte.

“Fillimisht kam qenë studente në Universitetin e Prishtinës, por kur erdha në Zelandë u desh t’i filloj studimet prej së pari. Këtu u diplomova dhe pastaj kreva një provim që të jep titullin arkitekt. Ka qenë e vështirë sepse sistemi i edukimit këtu është krejt tjetër me atë që kam qenë duke bërë në Prishtinë”.

Në Zelandë të Re ka një komunitet shqiptarësh prej 800 deri në 1000 persona. Pjesa më e vështirë, siç thotë Taulata, është udhëtimi për të ardhur në Kosovë, që zgjat rreth 45 orë.

“Komuniteti është relativisht i vogël, jemi gjithsej 800-1000. Ne që kemi ardhur gjatë luftës jemi shumë të lidhur me njëri-tjetrin. Pjesa tjetër herë mblidhemi herë jo. Me shqiptarët e Shqipërisë takohemi. Ndonjëherë organizojnë festat e tyre veçmas, ndonjëherë bashkë. Në përgjithësi i gjendemi shumë njëri-tjetrit në rast nevoje. Zelanda është një vend shumë i largët. Vetë udhëtimi prej vendeve tona zgjat rreth 44-45 orë. Ajo është problemi kryesor për shumicën. Jeta këtu më pëlqen, është një vend shumë i qetë. Natyra është shumë e bukur. Ndërtesat nuk janë shumë të larta mirëpo hapësira, deti, gjelbërimi është pjesë kyçe e jetës”.

Nga Kosova, thotë që i mungon familja dhe shoqëria.

“Nga Kosova më mungon familja, shoqëria. Këtu nuk mud ta takosh dikë brenda gjysmë ore, mundësisht duhet ta lësh takimin 1 javë përpara. Mirëpo njeriu përshtatet në çfarëdo rrethana. Çdo gjë të mungon nga vendlindja”.