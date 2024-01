Opinion – Shqiptarë në botë!

Në lidhje skype: Olta Myslimi, Eris Andrea, Ticiana Kushi, Vjollca Bajraj, Andi Hoxhaj, Enkelejda Xhebexhiu, Erjon Lulaj, Luka Lamaj

Ndryshoi sistemin shëndetësor kanadez me një aplikacion, i riu shqiptar: Do ta bëj edhe në Shqipëri

Destinacioni i fundit i ‘fluturimit’ të emisionit “Opinion” në Tv Klan këtë mbrëmje për të takuar virtualisht shqiptarët e shpërndarë nëpër botë është Kanadaja. Luka Lamaj është një i ri i vendosur në Toronto prej 5 vitesh menjëherë pas përfundimit të arsimit të mesëm.

Përmes një burse, Luka shkoi fillimisht në Montreal dhe më pas në Toronto. Sot ka arritur që të eksplorojë fushën e kërkimeve shkencore dhe teknologjisë ku ka krijuar një aplikacion.

Blendi Fevziu: Shkove me idenë që do kthehe she apo që nuk do ktheheshe?

Luka Lamaj: Të them të vërtetën, kur ika, shumë i vogël, 18 vjeç nuk e dija se çfarë doja akoma nga jeta. Synimi im ka qenë gjithmonë kërkimi shkencor në fakt prandaj u vendosa në një vend që ta jep këtë mundësi më shumë nga të gjitha. Kanadaja dhe Amerika kanë institutet më të mëdha në botë.

Blendi Fevziu: Edhe financimet më të mëdha të kërkimit shkencor të globit besoj, bashkë me disa vende të Azisë.

Luka Lamaj: Fillova pak kërkim shkencor në pjesën e gjenetikës sidomos dhe studiova Biokimi në Bachelor në Kanada. Ndryshoi mentaliteti pak a shumë, filloi pjesa e sipërmarrjes, teknologjisë, u lidhën të gjitha bashkë dhe filloi jeta të ndryshonte më shumë.

Pas kërkimeve shkencore, Luka krijoi aplikacionin i cili përveçse ka fituar çmim nga Microsoft, përdoret edhe nga 200 klinika në Kanada.

Luka Lamaj: Ideja filloi kur isha në një spital në Montreal. Sistemi shëndetësor kanadez është shumë i ngarkuar, publik, universal por shumë i ngarkuar dhe pacientët nuk kishin doktorë për të takuar, rrinin me orë të tëra nëpër urgjenca, sidomos problemi më i madh ka qenë me doktorët familjarë. Kur fola me disa doktorë, mjekë familjarë sidomos por edhe mjekë specialistë, një nga problemet më të mëdha me mjekët është që ata kanë efektin e “burn out”, pra pensionohen para kohe për shkak se ka shumë punë administrative shumë probleme që nuk duan të merren dhe janë diku mbi 10 mijë mjekë që “burn out” çdo vit vetëm në Kanada, lëre pastaj Amerika që ka një numër shumë më të madh. Nëpërmjet kësaj, fillova me fuqinë e inteligjencës artificiale, ne krijuam një gjuhë programimi që bëmë të mundur jo vetëm automatizimin e shumë prej barrave administrative që doktorët kanë gjatë ditës së tyre por dhe t’i ndihmojmë ata për çdo pacient që vjen në klinikë, duke pasur parasysh disa të dhëna, disa parametra, i ndihmojmë me diagnozën, me gjithçka.

Blendi Fevziu: Është një aplikim që e përdorin vetëm spitalet apo është për aplikim të gjerë, publik?

Luka Lamaj: Deri tani janë 3 spitalet më të mëdha të Kanadasë që e përdorin dhe rreth 200 klinika, doktorët e klinikave e përdorin më shumë si aplikacion.

Blendi Fevziu: E ke ndërtuar vetë apo me partner?

Luka Lamaj: Me partner, me një bashkëthemelues që është gjithashtu shqiptar.

Blendi Fevziu: Ka komunitet të madh shqiptar në Kanada?

Luka Lamaj: Ka, në Toronto sidomos ku jam unë ka një komunitet goxha të madh. Kur fitova çmimin e parë në Microsoft, si start up më i mirë i Amerikës së Veriut, ai që më dha çmimin ishte shqiptar nga Kosova.

Blendi Fevziu: Jo! edhe ai që të dha çmimin e Microsoft ishte shqiptar nga Kosova?

Luka Lamaj: Ai punonte për Microsoft.

Blendi Fevziu: Ka diferenca të mëdha në mënyrën se si punohet, në mënyrën e punës midis Kanadasë dhe Shqipërisë?

Luka Lamaj: Do thoja po. Është një kulturë tjetër, pak më… në Amerikën e Veriut, e dimë shumë mirë që është një nga vendet më kapitaliste në botë dhe këtu sipërmarrësi është heroi siç e thonë ata, ka gjithmonë iniciativa për inovacion, për të krijuar gjëraa të ndryshme. Ky ishte “culture shock”-u më i madh që pata kur erdha në Kanada që mund të bësh më shumë se të bëhesh doktor apo kërkues, ka shumë më shumë mundësi që mund të bëhesh pas shkollimit.

Blendi Fevziu: E mendon ndonjëherë kthimin në Shqipëri?

Luka Lamaj: Mendoj që në një të ardhme të afërt do të kthehem për të ndryshuar sistemin shëndetësor shqiptar siç kam bërë në Kanada.

Luka shton se ka një komunitet të konsiderueshëm shqiptar në Toronto. Gjithashtu ka edhe një komunitet mesatar teknologjik që janë shqiptarë që punojnë për Google apo Microsoft.

Shqiptari që jeton në St Barths: Kur vijnë shqiptarë më kontaktojnë. Shqipëria ka ndryshuar shumë kohët e fundit

Erjon Lulaj është një shqiptar i cili jeton në ishullin St Barthes në Karaibe. Në një lidhje direkte për emisionin “Opinion” në Tv Klan, Lulaj tregon historinë e tij të veçantë pasi gjatë jetës së tij ka lëvizur në shumë shtete ku ka jetuar momente të ndryshme të jetës.

I lindur në qytetin e Vlorës ai ka emigruar drejt Italisë me familjen e tij, por nuk është mjaftuar me kaq pasi ai ka zgjedhur të emigroj sërish drejt një shteti tjetër. Në periudhën e studimeve ai ka ikur drejt Francës ku ka mbaruar studimet atje ku aktualisht ai jeton në St Barthes, Karaibe.

Erjon Lulaj shprehet se në atë zonë janë vetëm dy shqiptarë, ai dhe një person tjetër dhe të gjithë shqiptarët që e vizitojnë St Barthes i drejtojnë tek ai. Sa i përket kthimit në Shqipëri ai u shpreh se tani për tani nuk mendon të kthehet, por në një të ardhme pse jo.

Blendi Fevziu: Erjon vazhdon të jetosh në St Barthes?

Erjon Lulaj: 9 vite që jetoj këtu tani.

Blendi Fevziu:Ti je nga Vlora, i lindur në Vlorë, i rritur në Itali, i shkolluar në Francë dhe që jeton në St Barthes. Hajde kombinoi këto katër piketa. Në çfarë moshe ke ikur nga Vlora?

Erjon Lulaj: Kombinoi akoma më mirë duke bashkëjetuar me një franceze me origjinë italiane nga Madagaskari, me një vajzë që ka tre pasaporta.

Blendi Fevziu:Edhe ta bësh me llogari nuk të del kjo.

Erjon Lulaj: 25 vite që jam larguar nga Shqipëria. U vendosa në Rimini të Italisë. Kam jetuar aty pak a shumë 15 vite deri në fund të gjimnazit dhe pastaj kam shkuar në Paris. Prindërit nuk ishin shumë dakord sepse për ata ishte çdo gjë e stabilizuar. Jetova në Paris 6 vite. Donim të lëviznim nga Parisi sepse jeta nuk na përshtatej shumë ishte shumë monotone. Donim bregdet dhe vendosëm në bazë të kushteve sepse bashkëshortja është farmaciste dhe duhet të ishim në një vend të shtetit frances për të praktikuar licesën e saj dhe vendosëm që të vendosemi në Karaibe.

Blendi Fevziu: Mbërrite në St Barthes. Me çfarë u morre atje?

Erjon Lulaj: Për mua është një emigrim jo për kushte, por për qef. Nëse na përshtatej ishim në rregull nëse jo do të ktheheshim prap mbrapa. Në fillim kam qenë drejtor në një restorant. Kam punuar atje prej 5 vitesh dhe tani kam vazhduar në një aktivitet tjetër dhe prej një viti e gjysëm drejtoj filialin e St Barthes.

Ndërkohë sa i takon mentalitetit në atë vend Erjon Lulaj shprehet se kanë një mentalitet evropian.

Erjon Lulaj: Jemi në një ishull evropian, por është shumë i bazuar me mentalitetin evropian. Nuk ka shumë ndryshim. Kemi shumë turistë që vijnë nga Amerika të një standardi të lartë.

Blendi Fevziu: Do doje të ktheheshe në Shqipëri?

Erjon Lulaj: Kam qejf sepse vijmë shumë shpesh në Shqipëri. Tani për tani jo, por po përgatisim pensionin që në një të ardhme të rimë andej. Bashkëshortja është më fanatike se mua mund të themi. Di më shumë gjëra se unë për Shqipërinë. Shqipëria ka ndryshuar shumm. Më përpara më vinte si zor të vija, por kohët e fundit ka ndryshuar shumë dhe mendoj se do të ndryshojë akoma më shumë. Unë thjesht shpresoj që të mos abuzojnë sa i përket turizmit. Të mos të marrin shumë vrull nga viti i kaluar. Ka marrë shumë sy të mirë kohët e fundit.

“Komunitet shqiptar në Gana”, Xhebexhiu: E festojmë çdo vit 28 Nëntorin

Enkelejda Xhebexhiu shkoi 10 vite më parë nga Tirana direkt në Akra të Ganës për një udhëtim pune, por zgjodhi që të qëndronte atje për të vazhduar karrierën e saj. Në një lidhje direkte për emisionin “Opinion” në Tv Klan, Enkelejda ka treguar si ka qenë jeta e saj përgjatë këtyre viteve në Gana.

Enkelejda Xhebexhiu, Akra Gana: Erdha nga Tirana direkt në Akra. Nisi rastësisht në një sfidë biznesi, të cilën e mora përsipër 10 vite më parë. Ju nisa një aventure dhe eksplorimi të një bote. M’u duk interesante e panjohura. Në momentin që vendosa të iki, bëra disa kërkime minimale fare. Ishte befasues. Pasi zbrita në mbrëmje dhe në mëngjes kisha takime pune dhe shikoj një person me ngjyrë që më kalon, shikoj një person tjetër dhe me mendjen time thoja “po këta çfarë bëjnë këtu?”, por në fakt u kujtova se unë kisha shkuar në vendin e tyre.

Enkelejda ka treguar se në kulturën e ganezëve është normale vonesa, gjë që ia ka vështirësuar takimet e punës që i është dashur që të kryejë atje.

Enkelejda Xhebexhiu, Akra Gana: Edhe këtu ka rregullat e veta, por sa i respektojnë njerëzit rregullat. Këtu respektohen shumë pak. Në fillim ishte shumë e vështirë për takimet e punës pasi njerëzit nuk e respektojnë asnjëherë orarin, ose shkon tek zyra e personit dhe të lë të presësh me orë të tëra. Në kulturën e tyre është normale vonesa.

Xhabexhiu ka studiuar gjuhë të huaja në Universitetin e Tiranës, ndërsa studimet e nivelit master i ka kryer online për një universitet në Londër.

Enkelejda Xhebexhiu, Akra Gana: Unë studiova gjuhë të huaja në Universitetin e Tiranës, më pas studiova master në Universitetin e Londrës dhe thjesht për të zhvilluar njohuritë e mia në biznes dhe për t’i shtuar më tepër vlera punës që bëj dhe pastaj ti merr dije nga eksperienca nga puna.

Më tej, Enkelejda ka treguar se në Gana ka një komunitet shqiptarësh prej 10 vetësh, me të cilët e feston 28 Nëntorin çdo vit.

Enkelejda Xhebexhiu, Akra Gana: Këtu ka një komunitet të vogël shqiptar, shumica janë femra që punojnë në institucione të ndryshme ose në ambasada, jemi rreth 10 veta, por shumë të veçantë, kurajozë dhe të veçantë në llojin e tyre. E festojmë çdo vit 28 Nëntorin në Gana.

Diferencat kulturore mes Shqipërisë dhe Ganës janë shumë të mëdha, por Enkelejda thotë se ka ditur t’i menaxhojë.

Enkelejda Xhebexhiu, Akra Gana: Ka jashtëzakonisht diferenca të mëdha, është e kotë që ti të thuash e i pranojmë të gjitha gjëra, por dimë si t’i menaxhojmë.

Por e mendon ajo një rikthim në Shqipëri? Këtë na e thotë vetë Enkelejda.

Enkelejda Xhebexhiu, Akra Gana: 2 javë e kisha udhëtimin e parë, por unë me mendje dhe zemër jam në një udhëtim pune, nuk kam emigruar, psikologjikisht jam në udhëtim pune. Sigurisht që do të më pëlqente të kthehesha në Shqipëri, por në një moment të jetës, bën disa llogari. E mendoj kthimin në Shqipëri, por nuk di të them kur sepse unë e dua shumë punën që bëj.

Shqiptarja e Kosovës që jeton në Mexico City: Vend ekzotik, të mirat e tij s’i ka asnjë qytet në botë

Emisioni “Opinion” në Tv Klan shtrihet sot në zona të ndryshme gjeografike dhe kohore të globit, por duke takuar virtualisht shqiptarët që jetojnë në to. Ndalesa e radhës është Mexico City, kryeqyteti i Meksikës ku ndodhet Vjollca Bajraj.

Vjollca është shqiptare e Kosovës e cila jeton në Mexico City prej vitit 1999. Ajo rrëfen jetën e saj në një vend tërësisht të ndryshëm.

Vjollca Bajraj: Si shumica e kosovarëve që gjatë luftës kanë shkuar në vende të ndryshme, ne nuk kemi dalë si refugjatë, nuk kemi pasur një rrugëtim shumë të vështirë. Unë jam bashkëshortja e poetit kosovar Xhevdet Bajraj të cilit në atë kohë gjatë vitit ‘98 Parlamenti Ndërkombëtar i Shkrimtarëve i ka dhënë një bursë për ta nxjerrë nga kushtet që ishim, por na zuri lufta, pastaj në ‘99 unë me fëmijët e vegjël kam dalë jashtë Shqipërisë si refugjate.

Blendi Fevziu: Po Xhevdeti ku ishte në ’99-ën, në Meksikë ishte që në fillim?

Vjollca Bajraj: Ne kemi ardhur në Meksikë në qershor ‘99. Nga Shqipëria, Xhevdeti ka ardhur pastaj në Shqipëri ku jemi bashkuar si shumë kosovarë të tjerë dhe pastaj Parlamenti Ndërkombëtar i Shkrimtarëve na ka kontaktuar në Shqipëri dhe më pas kemi udhëtuar për në Mexico City.

Blendi Fevziu: Pse pikërisht Mexico City?

Vjollca Bajraj: Sepse gjatë vitit 1998 kur Xhevdetin e patën zgjedhur për bursë na rekomanduan tre vende: Venedikun, Parisin dhe Mexico City-n.

Blendi Fevziu: Dhe zgjodhët Mexico City-n?

Vjollca Bajraj: Po sepse Xhevdeti në bisedë me mua tha Vjollca, në Venedik dhe në Paris mund të shkojmë kur të duam, në Mexico City mbase asnjëherë nuk do të kemi mundësi për të shkuar dhe zgjodhëm Mexico City-n.

Blendi Fevziu: Dhe si ngelët pastaj në Mexico City?

Vjollca Bajraj: Bursa ka qenë për tri vite, plani ka qenë për t’u kthyer në Kosovë por jemi kthyer pas 3 vitesh sepse Kosova u çlirua, ne donim të ktheheshim në Kosovën e lirë, jemi kthyer mirëpo kur jemi kthyer shtëpia ishte e shkatërruar, gjithçka ishte e shkatërruar dhe Meksika na ka dhënë një mundësi, biletën e kishim me kthim që nëse nuk gjejmë kushte për të jetuar, të ktheheshim prapë në Mexico City por këtë herë të jetojmë nga puna jonë. Gjatë tre viteve që Xhevdeti kishte bursë, unë kam filluar të punoj, jam mjeke në profesion dhe pata filluar të punoja në një klinikë, ndenjëm një muaj në Kosovë, pastaj u kthyem në Mexico City dhe filluam jetën, Xhevdeti filloi punë në universitet. Që nga atëherë ka punuar në universitetin e Mexico City-t ku ka dhënë lëndën e poezisë. Unë jam kthyer në punë dhe më pas kemi vazhduar duke menduar 2-3 vite e kthehemi dhe tani u bënë 25 vjet.

Sa i përket imazhit të Mexico City si një vend i vështirë, me kriminalitet të lartë dhe banda, Vjollca thotë se nuk e ndien këtë.

Vjollca Bajraj: Kështu e paraqesin lajmet dhe zakonisht imazhi i Mexico City-t në botë është ky që thoni ju, por ne që jetojmë këtu nuk e shohim ashtu sepse ka edhe të mirat e veta të cilat nuk i ka mbase asnjë qytet në botë. Është qytet shumë ekzotik, natyrën dhe ushqimin që ka Mexico City unë mendoj që e kanë shumë pak vende në botë. Populli i Mexico City, meksikanët janë njerëz aq të dashur sa mendoj se në çdo vend ku do të kisha shkuar të jetoja nuk do ma kishin ofruar atë dashuri dhe atë ngrohtësi shpirtërore që ofrojnë latinët në përgjithësi dhe qytetarët e Mexico City-t në veçanti.

Blendi Fevziu: Ka ndonjë komunitet shqiptar në Mexico City?

Vjollca Bajraj: Jo ne kemi takuar më 28 Nëntor 5-6 shqiptarë të Shqipërisë që kanë 1-2 vjet dhe shkojnë në SHBA, dikush tjetër ka qenë i martuar me një meksikane, por nuk kemi gjetur komunitet të mirëfilltë shqiptar.

Bashkëshorti i Vjollcës ka ndërruar jetë. Ajo e mendon kthimin në Kosovë, por pasi të ketë krijuar diçka në Mexico City.

Vjollca Bajraj: Dëshira ime është një ditë të kthehem në Kosovë, mbase jo sot sepse e kam krijuar një jetë që duhet të lë diçka të rregulluar që unë të kthehem në Kosovë. Kam dy djem, të dy janë të realizuar, i madhi jeton në Kili.

Blendi Fevziu: Ka një komunitet shqiptar në Kili, i kam takuar vetë ata. Pra djali i madh jeton në Kili, po djali tjetër?

Vjollca Bajraj: Djali tjetër jeton këtu në Mexico City me mua, ëstë student i mjekësisë në vitin e katërt. Nuk besoj që djemtë do kthehen në Kosovë, ata janë formuar këtu. Nuk di ku do mbesin, tani është globalizuar, mabse vijnë në Evropë, nuk e di. Por dëshira ime është të kthehem. Unë në Kosovë kam vëllezërit.

Blendi Fevziu: Çfarë të mungon më shumë nga Kosova?

Vjollca Bajraj: Më mungojnë familjarët, ngrohtësia që ma japin familjarët, më mungojnë kafet e Kosovës, kafet tona dhe të Shqipërisë janë më të mirat në botë.

Pedagogu shqiptar në Londër që është dekoruar nga Mbreti

Andi Hoxhaj është një shqiptar nga Vlora që jeton dhe punon prej vitesh në Londër të Britanisë së Madhe.

Në një lidhje me Skype për emisionin Opinion në Tv Klan, Andi Hoxha tregoi se si ka shkuar në Angli.

“Unë kam ardhur në vitin 2004 në Londër. Kam ardhur me studime në moshën 16 vjeç. Pas masterit ideja ishte që të kthehesha në Shqipëri, por më doli doktoratura dhe ngela këtu. Unë jam pedagog, jap 3 lëndë dhe merrem dhe me kërkim shkencore”.

Andi Hoxhaj është dekoruar edhe nga Mbreti i Mbretërisë së Bashkuar për rolin që ka luajtur për të forcuar marrëdhënien Shqipëri-Britani e Madhe.

“Mbreti më ka dekoruar për marrëdhëniet shqiptaro-britanike. Në 2 vitet e fundit unë ka punuar goxha me ambasadën britanike në Tiranë si të rrisim marrëdhëniet me Shqipërinë, kryesisht në fushën e arsimit”.

Ai tregon se në Britani jetojnë më shumë se 140 mijë shqiptarë.

“Sot flitet që janë 142 mijë, por disa thonë që janë edhe 180 mijë shqiptarë. Nga 2010 janë kryesisht brez që kanë ardhur për studime dhe janë goxha aktivë. Është goxha i organizuar komuniteti shqiptar në Britaninë e Madhe. Ka shumë shqiptarë që jetojnë në Londër. Në universitetin tim ka edhe 2 kolegë të tjerë shqiptarë që japim mësim, ndërsa studentë unë kam patur nderin të kem patur disa studentë shqiptarë dhe janë goxha ambiciozë”.

Nga Shqipëria, Andi Hoxhaj thotë se i mungon familja, afërsi me njerëzit dhe klima.

Të lësh Shqipërinë për Hawaiin/ Kjo është historia e Ticiana Kushit, e cila do të rikthehej në atdhe për këtë ushqim

Ticiana Kushi është shqiptarja që në Shkurt të 2022-shit, së bashku me familjen e saj kanë marrë vendim që të largohen nga Shqipëria drejt Honolulusë. Në një lidhje direkte për emisionin “Opinion” në Tv Klan dhe me një sfond shumë larg ditëve të dimrit, Ticiana ka treguar shumë detaje nga jeta e saj në Hawaii.

Ticiana Kushi, Honolulu, Hawaii: Jam në Honolulu. Ne kemi ardhur këtu në Shkurt 2022, jam me bashkëshortin, fëmijët, momentalisht ka ardhur dhe babai im, po jeton me ne pak kohë. Nuk është se ka qenë plan për ne, donim që të zhvendoseshim nga Shqipëria dhe po shikonim të gjithë mundësitë. Kemi qëndruar për pak muaj në Evropë. Koha dhe moti është një faktor i rëndësishëm, ne e duam diellin dhe kohën e bukur. Në mendjen time kisha pikturuar një vend që do të ishte 365 ditë të vitit verë ose pranverë. Është perfekte. Ohao është një ishull i madh, ka një miks kulturash, kemi filluar të njihemi me njëri-tjetrin. Mua nuk më duket se jetoj në ishull me thënë të drejtën. Ka komunitet shqiptar në Hawaii, në 6 muajt e parë ishte pak e vështirë. Tani kemi formuar një komunitet shqiptar jo më pak se 20 veta këtu.

Për Ticiana Kushin, 2 kanë qenë arsyet kryesore pse ajo dhe familja e saj kanë vendosur që të largohen nga Shqipëria.

Ticiana Kushi: Ne kemi një kafene. Një miku jonë familjar kishte këtë mundësi dhe duke biseduar një natë, ne ishim pro kundrejt çdo ideje dhe sapo dëgjuam Hawaii, direkt thamë po. Në Shqipëri, burri im ka punuar në bankë, prej 7 vitesh kam pasur klinikën time dhe ka qenë periudha më e mirë dhe është një gjë që dua ta vazhdoj dhe këtu. 2 kanë qenë arsyet pse jemi larguar: Pjesa shëndetësore, mjekësia dhe arsimi për fëmijët. Në Shqipëri nuk është se vlerësohesh për atë që je. Nëse fëmijët e mi kanë një talent, dua që të vlerësohen dhe të bëhen dikushi në jetë.

Mes të tjerash, Ticiana rrëfen gjërat që i pëlqejnë më shumë në Hawaii.

Ticiana Kushi: Një gjë që ne na pëlqen shumë është që çdo të shtunë dhe të dielë, njerëzit kanë qejf që ta shijojnë jetën, këtu janë parqet plot. Nuk janë shumë për jetën e natës, këtu mund të ketë 2 ose 3 pube. Janë më shumë kundrejt paqes. Më mungon jeta e natës ndonjëherë. Temperatura këtu përgjithësisht shkon 26 deri në 27 gradë. Maksimumi që mund të ulet është 22 ose 23. Asnjë ditë dimër tani për tani. Jam shumë e kënaqur me jetën këtu, të jep një qetësi shpirtërore, vjen në shtëpi nga puna dhe ndihesh i plotësuar.

Por çfarë i mungon Ticianës nga Shqipëria?

Ticiana Kushi: Më mungon familja dhe një gjë tjetër është ushqimi. Më mungon aq shumë sa për një byrek do të kthehesha. Këtu e pëlqejnë shumë kuzhinën aziatike dhe pjesa se si e gatuajnë mishin është ndryshe. Përdorin të ëmblën dhe të kripurën në pjatë. Unë ruaj traditën shqiptare, shumë rrallë hamë jashtë.

Ka punuar për shefat më të famshëm të globit, historia e të riut shqiptar që jeton në Paris

Emisioni “Opinion” në Tv Klan është ndalur mbrëmjen e sotme tek shqiptarët nëpër botë.

Mes shqiptarëve të përzgjedhur është edhe Eris Andrea i cili aktualisht jeton në Paris. Historia e Andreas është e veçantë pasi ai ka punuar me shefat më të famshëm në botë të çokollatave.

Në fillim si çdo emigrant edhe ai ka hasur vështirësi pasi nuk dinte gjuhën, por më vonë ai arriti të përshtatet shumë mirë me vendin ku aktualisht vijon të punojë në një dyqan çokollatash.

Blendi Fevziu: Sa vite ke në Paris?

Eris Andrea: Kam 10 vite në Paris. Kam shkuar në fillim në Greqi me gjithë familjen nga Korça. Në Greqi jam rritur dhe shkolluar në Delfi dhe më vonë pastaj në Athinë. Nga Shqipëria kam ikur 11 vjeç. Jashtë Shqipërie besoj më janë bërë 20 vite.

Blendi Fevziu: Në Delfi kishte komunitet shqiptar?

Eris Andrea: Po ka një komunitet të madh shqiptarë dhe shumica janë nga rrethinat e Korçës.

Blendi Fevziu:Po pastaj si u gjende në Paris?

Eris Andrea: Në Paris erdha një javë në fillim për pushime dhe më pas më pëlqeu shumë. Pa plan fare dhe thash pse jo do shkoj në Paris dhe do të gjej një punë sepse di të flas anglisht. Kur erdha këtu pas një jave filluan vështirësitë sepse po mos të dish gjuhën është shumë vvështirë.

Blendi Fevziu:Si ja bëre pastaj?

Eris Andrea: Në fillim gjeta një punë në anglisht ku shoqëroja grup amerikanësh punoja më ato. I merja në aeroport i çoja në Paris. Pastaj fillova të kuptoj frëngjisht dhe aplikova në një dyqan çokollatash që është Pierre Marcolini që më morri për tre muaj në punë. Ai ka fituar edhe kupën e botës për ëmbëlsirat.Pastaj më pëlqeu puna dhe thash pse mos të filloj. Në fillim isha shitës në banak pastaj aplikova për një tjetër dhe si përfundim fillova në Alain Ducasse.

Blendi Fevziu:Alain Ducasse është nga shefat më të mëdhenj të globit, ndoshta shefi më i madh gjallë që globi ka akoma. Ti e takoje personalisht?

Eris Andrea: Po po vinte shpesh se ka shumë merak të gjithë dyqanet, shikon shumë detajet si shkon puna. Në përgjithësi unë isha në kontakt me drejtora me nëndrejtora.

Blendi Fevziu:Nga shitës u bëre menaxher. Aktualisht ku po punon?

Eris Andrea: Për një mark tjetër që është shumë e njohur për çokollata prapë që është krijuar në 1852.

Blendi Fevziu: Ke ikur nga Shqipëria 10 vjeç.Kthehesh në Shqipëri?

Eris Andrea: Po po kthehem sa herë më jepet mundësia sepse kam familjen. Shqipëria më duket shumë e bukur. Ka ndryshuar shumë.

Blendi Fevziu: Në thanë që kishi bërë bnhjë turn ë Shqipëri edhe me disa miq francez/

Eris Andrea: Po ka vite. Ishtë në 2015 që bëm një tur në Shqipëri.

Blendi Fevziu: Sa francez kishe me vete?

Eris Andrea: Kisha dy shokë. U kënaqën shumë.

Blendi Fevziu: Do ktheheshe në Shqipëri?

Eris Andrea: Po ku i dihet edhe mund të kthehesha. Varet nga puna.

Pedagogia që jeton në Kamboxhia: Çfarë kanë të përbashkët me shqiptarët njerëzit këtu

Olta Myslimi është një shqiptare që jeton në Kamboxhia prej 2 vitesh dhe punon si pedagoge dhe jep lëndët e ekonomiksit dhe marketingut.

Në një lidhje me Skype për emisionin Opinion në Tv Klan, ajo tregon se si shkoi në Kamboxhia pas një eksperiencë që kishte në Kinë.

“Prej 2 vitesh jetoj dhe punoj në Kamboxhia. Udhëtimi im i parë ka qenë gjatë qëndrimit në Kinë, erdha me pushime për të vizituar tempullin, edhe ngjalli një interes të veçantë pasi është një kulturë tepër e pasur dhe u ktheva në Shqipëri për shkak të Covidit. Mendova pse jo të eksploroj një kulturë që nuk jemi hasur. Unë jam profesore në departamentin e biznesit dhe jap lëndën e ekonomiksit dhe marketingut.

Në Kinë, gjatë studimeve të Bachelor në Fakultetin e Ekonomisë na u dha mundësia për të studiuar gjuhën kineze dhe pedagogia m’u afrua dhe më sugjeroi të punoja si pedagoge në Kinë. Dhashë mësim. Ishte viti 2017, pas mbarimeve të studimeve të Bachelorit. Ka qenë një kulturë tepër e ndryshme edhe pse nuk e kam pasur problem pjesën e adaptimit. Kina ka qenë një pasion i madh. Realiteti ishte shumë herë më mirë se sa e imagjinova, janë njerëz shumë mikëpritës, sidomos stafi akademik i universitetit më qëndronin pranë. Janë shoqëri vertetë mikpritëse. Pjesa e ushqimit kërkoi kohën e vet për t’u përshtatur. Midis periudhës së Kinës dhe Kamboxhias bëra dhe studimet e masterit në Spanjë. Jeta në Kamboxhia është fantastike. Aziatikët janë njerëz tepër miqësorë, tepër të afërt. Jam vërtetë shumë e kënaqur me jetën këtu, me kolegët dhe shoqërinë”.

Por cilat janë diferencat mes Shqipërisë dhe Kamboxhias dhe çfarë kanë të përbashkët?

“Diferenca kulturore janë ndoshta dhe pak më të tërhequr, por doja të theksoja pjesën e gjërave që kemi të përbashkëta dhe njëra nga ato është afërsia që kemi me familjen, respekti që kemi ndaj prindërve, gjë që është diçka shumë e vështirë për ta gjetur në vendet Perëndimore. Baza familjare është e fortë. Prindërit kanë dashur të vijnë por për arsye shëndetësore e kanë pasur të pamundur por kam shumë dëshirë të më vizitojnë së shpejti. Azia është vërtetë një kontinent shumë i bukur”.

A mendon Olta të kthehet në Shqipëri?

“Jetës asnjëherë nuk i dihet edhe pse do doja të jetoja jashtë pasi bota ka kaq shumë mundësi. Shqipëria asnjëherë nuk ikën nga lista për t’u kthyer”.

Vendi i radhës ku Olta Myslimi do donte të shkonte për të jetuar dhe punuar është Australia.

/tvklan.al