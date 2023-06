Opinion – Shqiptarët ”pushtojnë”Nju Jorkun!

Shpërndaje







Autori: Blendi Fevziu 01:26 30/06/2023

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan Emisioni politik më i ndjekur dhe më i preferuar në ekranet shqiptare. “Opinion” vjen në katër takime çdo javë – e hënë, e martë, e mërkurë dhe takimi tradicional i të enjtes mbrëma.

Lucaj: 98% e restoranteve italiane në New York nën pronësi të shqiptarëve ose nën menaxhimin e tyre

Pjetër Lucaj është një sipërmarrës shqiptar që prej 22 vitesh jeton dhe punon në Shtetet e Bashkuara Amerikane.

Pjetri është dhe një nga kontribuesit e paradës së shqiptarëve në New York, paradë e cila tanimë është kthyer në një traditë.

Më 10 Qershor, ai ka qenë aty në mes të shqiptarëve të tjerë, ku dhe ka dhënë një intervistë për emisionin “Opinion” në Tv Klan përballë gazetarit Blendi Fevziu dhe ka treguar si është jeta e tij në Amerikë.

Pjetër Lucaj: 22 vite që kam në Amerikë. Kam ardhur nga Malësia mbi Shkodër, pjesë e Malit të Zi.

Blendi Fevziu: Me se u more kur erdhe?

Pjetër Lucaj: Ditët e para kam filluar në restorante duke punuar. Sot kemi një biznes shumë të mirë. Kam punuar për disa njerëz të mi dhe pastaj bëra biznesin tim. Është restorant italian. Mua më pyesin italianët “pse ju shqiptarët keni marrë restorante italiane?”. Shqiptarët punojnë shumë. 98 për qind të restoranteve italiane në New York janë pronësi e shqiptarëve ose në menaxhim të tyre.

Blendi Fevziu: A është interesante të punosh në restorant?

Pjetër Lucaj: Shumë interesante është të punosh në restorant. Populli amerikan është shumë interesant. Pastërtia është shumë e rëndësishme. Punoj 7 ditë të javës për restorantin, rreth 12 orë në 7 ditë të javës. Duhet të punosh shumë dhe të kursesh shumë në Amerikë. Ardhja në fillim ishte e vështirë, por unë kisha përkrahjen e vëllezërve të mi. Sivjet kam qenë 3 herë në Mal të Zi. Kam shtëpinë 300 vjeçare në Mal të Zi dhe po mendoj të bëj një resort familjar vetëm për familjen time. Kam gruan, kam 2 vajza dhe 1 djalë. Shkojmë në vendlindje, edhe sivjet do të shkojmë në Mal të Zi, Shqipëri dhe Kosovë. Gjyshi im ka thënë se “nëse vdes, m’i çoni eshtrat matanë kufirit, në Shqipëri”.

“Vuajtja e shqiptarit na ka bashkuar”, Mark Gjonaj: 30% e pallateve të Bronxit në SHBA janë të shqiptarëve

Mark Gjonaj është shqiptari, i cili edhe pse ka lindur në Amerikë, nuk i harron rrënjët e tij pasi është rritur me Gjuhën Shqipe dhe me dashurinë për origjinën e tij.

Në një intervistë për emisionin “Opinion” në Tv Klan, nga SHBA, përballë gazetarit Blendi Fevziu, Mark Gjonaj tregon se si është jeta e tij dhe SHBA dhe si e ka përjetuar paradën e shqiptarëve që është mbajtur më 10 Qershor të këtij viti në New York.

Mark Gjonaj: Kudo që bashkohen shqiptarët, është e rëndësishme. Me mijëra shqiptarë marrin pjesë në paradë. Të gjithë janë të kënaqur që bashkohen.

Blendi Fevziu: Ju jeni nga shqiptarët më të angazhuar. 300-350 mijë shqiptarë a banojnë në Amerikë?

Mark Gjonaj: Po, ashtu thonë.

Blendi Fevziu: Me se merren shqiptarët?

Mark Gjonaj: Vuajtja e shqiptarit na ka bashkuar, atë që kemi kaluar dhe ajo që na mban, kulturë dhe histori na mban të lidhur me njëri-tjetrin.

Blendi Fevziu: Me se angazhohet komuniteti?

Mark Gjonaj: Shumica merren me biznese, kanë blerë pallate dhe kanë ndërtuar. 30 për qind e pallateve të Bronksit janë të shqiptarëve. Brezi i ri nuk e harron atdheun. E dyta dhe e treta gjeneratë e lindur në SHBA, akoma e flet shqipen, akoma del në mes rrugës me flamur dhe me plot zemër e ndjen veten shqiptar. Në politikë nuk kanë përfshirje shqiptarët, por më shumë në profesione. Njihen se kush janë shqiptarët. Të gjithë po e njohin komunitetin shqiptar.

Unë kam lindur në Amerikë. Në 1968-ën ka ardhur babai në SHBA. Gjuhën e kam mësuar nga gjyshërit. Kemi shkolla shqipe ku shkojnë fëmijët. Secila lagje e ka një shkollë shqipe në New York. I madh dhe i vogël që merr pjesë në paradë aty i mbushet zemra. Celebrimi është i mrekullueshëm, me duartrokitje nga presin kur na shohin duke ardhur me veshjet e bukura.

Artan Grubi dhe Albin Kurti përshëndesin paradën e shqiptarëve në Nju Jork

Zv/Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Artan Grubi dhe Kryeministri i Kosovës Albin Kurti kanë përshëndetur paradën e shqiptarëve në Nju Jork.

Kjo paradë u ndoq nga afër edhe nga gazetari Blendi Fevziu i emisionit Opinion në Tv Klan.

Artan Grubi: Të dashur bashkëkombas tanë në SHBA. Dëshiroj të përcjell deri te ju urime të sinqerta për vazhdimin e një tradite të mirëfilltë organizative që shfaq para syve të botës tiparet e kulturës dhe krenarisë sonë kombëtare, paradën shqiptare në Nju Jork. Ky organizim i juaji është dëshmi se edhe përkundër jetës larg vendlindjes po vazhdoni të ruani të paprekura rrënjët e identiteti, të nderoni lavdinë e së kaluarës, kujtimin për dëshmorët dhe mbi të gjitha po arrini të ruani në shpirtin e fëmijëve tuaj atdhedashurinë. Dua të shpreh mirënjohjen time të thellë edhe për kontributin tuaj të jashtëzakonshëm për zhvillimin ekonomik dhe demokratik të trojeve tona. Për ruajtjen e partneritetit strategjik me popullin amerikan, një miqësi e gjatë dhe e sinqertë që duhet të vazhdojë të kultivohet. Uroj që parada shqiptare e Nju Jorkut të vazhdojë brez pas brezi si reflektim idela i vlerave tona identitare.

Albin Kurti: Të dashur bashkëatdhetarë. Jam shumë i lumtur që më jepet mundësia t’ju drejtohem edhe pse fatkeqësisht nuk mund të jem fizikisht i pranishëm aty. Jam i vetëdijshëm se jam unë që po humb që nuk jam pjesë e një mbledhje kaq të mrekullueshme. Si fillim dua t’ju përgëzoj për iniciativën dhe për demonstrimin e lidhjeve të ngushta të komunitetit shqiptar në SHBA gjatë viteve. Duke konsideruar përmasat e mëdha dhe historinë e pasur të emigrimit në SHBA, shqiptarët ndoshta nuk kanë përmasat e komuniteteve të tjera, por arritjet e komunitetit tonë janë aq të lavdërueshme sa të tjerëve. Në një vit ku ne festojmë 15-vjetorin e Pavarësisë tonë si shtet dhe 145-vjetorin e Lidhjes së Prizrenit, uroj që të vazhdojmë punën e përbashkët në mënyrë që kërcënimet kundrejt nesh si komb si dhe lirive tona individuale të bëhen pjesë e së shkuarës. Përgëzime për punën tuaj dhe gëzuar.

Rama përshëndet paradën e shqiptarëve në Nju Jork: Uroj që sa më shpejt të vini në Shqipëri

Kryeministri Edi Rama ka përshëndetur paradën e shqiptarëve në Nju Jork.

Në një video mesazh për këtë paradë, që u ndoq nga afër nga emisioni Opinion në Tv Klan, Rama uron që shqiptarët në Amerikë të vazhdojnë ta mbajnë gjallë këtë traditë.

Ndërsa shpreson që një ditë të kthehen në vendin e tyre, në Shqipëri.

“Ftesa për të përshëndetur paradën shqiptare të Nju Jorkut më erdhi nga Blendi Fevziu.

Natyrisht që nuk mund ta refuzoja. Por ama duke parë në video disa prej paradave, mbeta realisht i mahnitur dhe ndihem plotësisht i privilegjuar t’ju adresohem duke ju çuar një përshëndetje vëllazërore nga Tirana. Ju uroj vërtetë që ta mbani sa më gjallë dhe ta ushqeni me sa më shumë risi këtë traditë dhe këtë pasion. Ashtu sikundër ju uroj që sa më shpejt të vini në Shqipëri sepse Shqipëria po bëhet gjithmonë e më shumë ajo që e deshën ata të cilët na e lanë atë amanet”.

26 vite në SHBA, Gëzim Nika i emocionuar në paradën e shqiptarëve në New York: E dua Shqipërinë më shumë se jetën

Artistët dhe njëherësh çifti, Gëzim dhe Angjelina Nika kanë qenë pjesë e paradës së shqiptarëve në New York që u mbajt më 10 Qershor.

Gëzim Nika plot me emocion thotë se e do Shqipërinë më shumë se jetën dhe se në këtë paradë, ndihet si në atdheun e tij, edhe pse e organizuar në mes të New Yorkut.

Angjelina Nika shprehet shumë entuziaste për organizimin dhe mbledhjen e shqiptarëve në një ditë speciale për atdheun e tyre në SHBA.

Angjelina e Gëzim Nika: Çdo vit vjen dhe më e madhe parada e shqiptarëve në New York. Kemi 26 vjet në Amerikë. Morëm të dy bashkë njëri-tjetrin e nuk jemi bërë pishman. E dua Shqipërinë më shumë se jetën. Valltarët e duan shumë vallet shqiptare.

Blendi Fevziu: A ka shumë valltarë?

Gëzim Nika: Këtë moment Angjelina ka 350 nxënës që i mëson çdo javë. Këngën e “Shotës” e mësojnë dhe ata.

Blendi Fevziu: Si ndihesh?

Gëzim Nika: Sot ndihem si në Shqipëri. Sot mendoj se ka qenë më shumë se 10 mijë veta.

Angjelina Nika: Vitin tjetër, bashkë me ndihmën tënde do ta bëjmë shumë më bukur. Nuk ka gjë më të bukur se sa t’i mbledhim të gjithë shqiptarët kudo që janë.

Shqiptari në Nju Jork që është marins i SHBA: E kam pasur ëndërr

Presidenti i shoqatës Albanian Roots në SHBA, Marko Kepi, ka shkuar në Amerikë me familjen në vitin 2001 kur ka qenë 10 vjeç.

Ai është një nga organizatorët e paradës së shqiptarëve në Nju Jork. Gazetari Blendi Fevziu ka ndjekur nga afër në Nju Jork këtë paradë.

Për emisionin Opinion, Marko Kepi tregon peripecitë e fillimit në SHBA. Ndërsa më pas ai iu bashkua Marinsave Amerikane, që vazhdon të jetë edhe sot.

“E kam pasur ëndërr që në luftën e Kosovës kur pashë marinasat më dukeshin më të fortë. Edhe kur erdhëm në Amerikë ky shtet më dha ato që shteti im fatkeqësisht nuk m’i ofroi. Dhe ishte një mënyrë për mua për t’i thënë faleminderit këtij shteti për çka bëri për Kosovën, bëri për familjen time. I shërbej me kënaqësi të dy kombeve, edhe Shqipërisë, edhe Amerikës. Jam akoma marins. Aktualisht jam aktiv. Më kanë dhënë leje për paradën shqiptare. Nuk ka qenë e kollajt se të japin vetëm 2 ditë pushim, unë kam marrë 1 javë e gjysmë kështu që e dinë rëndësinë.



Edhe në raparte të tjera të ushtrisë amerikane, në qoftë se unë dua nesër të bëhem Air Force ose Army, thjesht ndërroj uniformat. Ndërsa grupet e tjera në qoftë se duan të bëhen marinsa, do fillojnë prej fillimit”, tha ndër të tjera Marko Kepi.

Presidenti i Albanian Roots: Parada e shqiptarëve në Nju Jork, na duket sikur jemi në Shqipëri

Marko Kepi është Presidenti i shoqatës Albanian Roots, shqiptarëve në Amerikë, që organizon paradën e shqiptarëve në Nju Jork.

Emisioni Opinion dhe drejtuesi Blendi Fevziu ndoqën nga afër paradën e këtij viti në Nju Jork.

Marko Kepi tregon se duhet 1 vit organizim për këtë paradë.

“Ky është viti i 15, parada e 16. Një vit kemi bërë 2 parada. Organizimi merr shumë kohë. 1 vit. Është shumë e lodhshme sepse jemi të gjithë vullnetarë. Albanian Roots të gjitha shoqatat janë vullnetare, financohemi vetë me fondet tona. Kemi më shumë shqiptarë nga veriu në këtë zonë. Shumica e shqiptarëve që i kemi nga jugu, janë në Boston.

Në Nju Jork kaë 350 mijë shqiptarë. Shqiptarët në Amerikë tani merren me çdo gjë. Në biznes janë shumë të përfshirë, sidomos në biznesin e restoranteve, sidomos në restorantet e italianëve. Jemi të organizuar, megjithëse kemi shumë mungesa, nuk kemi një fond nga shteti, por gjithmonë duhet vellnetarisht të thërrësim çdo shoqatë. Parada për shqiptarët është që i duket vetja sikur janë në Shqipëri. Na ka marrë malli për Shqipërinë. Krijon shumë emocione. Na ka ardhur një shqiptar nga Italia vetëm për paradën”, u shpreh Mario Kepi.

Prej 22 vitesh në SHBA, qytetari me origjinë nga Malësia e Madhe: Jeta në Amerikë si dita me natën me Shqipërinë

Është mbajtur më 10 Qershor në New York parada më e rëndësishme e shqiptarëve që organizohet çdo vit në këtë muaj. E kthyer në një traditë mijëra shqiptarë të veshur kuqezi marshuan në rrugët e qytetit.

I pranishëm në paradë ka qenë edhe një qytetar me origjinë nga Shkreli i Malësisë së Madhe, i cili prej 22 vitesh jeton dhe punon në SHBA.

Pasioni për makinat e vjetra e kishte sjellë atë në paradë me një makinë “Retro”, treksa tregoi për gazetarin Blendi Fevziu jetën në Amerikë dhe dallimet me Shqipërinë.

Blendi Fevziu: Është pjesa e makinës “Retro” dhe përpara kemi motoristët, të cilët janë pjesë më interesante. Fevziu-drejtuesit të makinës Retro: Atë hipi me ty?

Qytetari: Po patjetër.

Blendi Fevziu: Më rehat se kaq nuk kam qenë asnjëherë. I cilit vit është makina?

Qytetari: 1929.

Blendi Fevziu: Ku e ke blerë makinën?

Qytetari: Këtu në New York.

Blendi Fevziu: Nga je?

Qytetari: Nga Shkreli i Malësisë së Madhe. Ka 1 vit që e kam blerë këtë makinën. Kam edhe makinë të re, por kam qejf këtë të vjetrën.

Blendi Fevziu: Edhe i paske të dyja, edhe flamurin shqiptar, edhe atë amerikan.

Qytetari: Po, të dyja, Zoti i bekoftë të dyja. Kam 22 vjet në Amerikë. Kma ardhur në Amerikë për një jetë më të mirë.

Blendi Fevziu: A është më e mirë jeta në Amerikë?

Qytetari: Po, më e mirë. Si dita me natën me Shqipërinë. Më e mirë do të ishte jeta atje po të kishim punë, por kur nuk ke punë… Shkoj për për çdo verë në Shqipëri, edhe 2 herë në vjet. Më pëlqen sepse është vendi yt.

Kjo paradë i dedikohet lidhjes shqiptare të Prizrenit dhe është edicioni i 15 që organizohet në New York./tvklan.al