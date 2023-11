Opinion – Shtegu i ngjyrave, magjia e veriut Shqiptar!

00:46 15/11/2023

Emisioni “Opinion” në Tv Klan transmetoi këtë të martë magjinë e veriut të Shqipërisë. Gazetari Blendi Fevziu eksploroi “Shtegun e Ngjyrave”, një bukuri e mahnitshme shqiptare.

Ai ishte edhe tek vendi i quajtur “Guri i Mëngjesit” ku ndahen Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Aty Fevziu pa një turist të huaj i cili i vetëm zbriste në këmbë.

Turisti quhej Pavol Littera, një sllovak që kishte ecur në këmbë 4 ditë nga Peshkopia. Ky fakt bëri që Fevziu të vinte duart në kokë.

Blendi Fevziu: Çfarë bën këtu në mes të askundit?

Pavol Littera: Jam me pushime.

Blendi Fevziu: Me pushime? Si e gjete rrugën të vish deri këtu?

Pavol Littera: Kisha një guidë dhe diskutova me disa nga miqtë e miqtë e mi që kanë qenë më herët këtu dhe ma rekomanduan këtë vend kështu që erdha.

Blendi Fevziu: Po vjen nga Kosova?

Pavol Littera: Jo, po vij nga Peshkopia.

Blendi Fevziu: Nga Peshkopia, duke ecur?

Pavol Littera: Po, duke ecur.

Blendi Fevziu: Sa i gjatë ishte udhëtimi?

Pavol Littera: Katër ditë.

Blendi Fevziu: Katër ditë duke ecur?

Pavol Littera: Katër ditë të bukura.

Blendi Fevziu e nis emisionin “Opinion” si asnjëherë më parë dhe në një mënyrë shumë të guximshme.

Ai ngjitet në majë të gurit Murga në Kukës, i cili është 1984 metra i lartë. Do pyesni ju tani, ku qëndron guximi këtu? Epo nëse nuk e dinit, Fevziu vuan nga lartësitë dhe sigurisht që kjo nuk mund të ketë qenë shumë e lehtë për të.

Gjithsesi, gjatë hyrjes ai shpjegon që “Guri i Mëngjesit” ose Murga, shtrihet shumë afër me Shqipërinë, Kosovën dhe Maqedoninë.

Fevziu gjithashtu shprehet që gjatë emisionit, përveç kësaj pamje mahnitëse, do të vizitojnë edhe shumë vende të tjera në Kukës.

“Kjo është një nga hapjet më të pazakonta që unë mund të kem bërë ndonjëherë të një emisioni ‘Opinion’. Është një hapje e pazakontë, sepse nga ky gurë ku po flas jam në lartësinë 1984 metrave. Quhet ‘Guri i Mëngjesit’ ose siç njihet në gjuhën e vendasve, Murga. Është një gur i vetëm ose një masiv gurësh i cili ngrihet rreth 100 metra mbi një pamje 360 gradë lëndinash, që siç thotë njëri prej njohësve të zonës, janë lëndinat më të mëdha të Evropës. Sikurse thashë, Murga shtrihet shumë afër treshes së kufirit, trekëndëshit të kufirit Shqipëri-Kosovë-Maqedoni. Një kufi që gjithsesi ndan pjesë të shqiptarëve. Në këtë zonë, në këtë drejtim është zona e Shishtavecit dhe e Novosejës dhe fshatrave të tjerë. Ndërkohë që në drejtimin përballë është pjesa e Maqedonisë, pra kalon mali i Kallabakut dhe zona e Maqedonisë. Ndërsa në këtë drejtimin këtej, është zona e Kosovës. Është një pamje 360 gradë e cila është një nga pamjet më të bukura në Shqipëri. Është pak e vështirë sepse duhet të arrihet përmes makinave ‘off-road’, pra nuk ka një rrugë, mund të shihni pamjen poshtë. Por në emisionin e sotëm ne nuk do të trajtojmë vetëm këtë pamje mahnitëse, sikurse thashë, një ndër më të bukurat që mund të shohësh në Shqipëri, por do të kemi një udhëtim shumë interesant i cili prek disa nga zonat e Bjeshkëve të Kukësit rreth e rrotull tyre. Përmes fshatrave Shishtavec, Novosejë. Përmes liqenit të Kallabakut, shtegut të ngjyrave i cili së fundmi ka filluar të përmendet e të bëhet viral në rrjetet sociale dhe po kthehet në një destinacion i vizituar dhe i kërkuar në Shqipëri.” – thotë Blendi Fevziu.

I lindur në Topojan, bjeshkët e të parëve të tij, nisi t’i promovojë në rrjetet sociale. Një filmim amatoresk i të riut kuksian Afrim Tahiraj u bë viral duke thyer rekorde shikueshmërie.

Pamja mahnitëse e kuajve të egër teksa vraponin të lirë në lëndinat e gjelbra ngjalli interesin e madh të turistëve vendas e të huaj, për t’u njohur me magjinë e Veriut të Shqipërisë. Këto lëndina shtrihen nga liqeni i Novosejës e deri te maja e Kallabakut dhe mund të përshkohen për 5 orë.

-Pse e quajnë Shtegu i Ngjyrave?

Afrim Tahiraj: E ka marrë emrin për shkak të shumëllojshmërisë së luleve, sepse sidomos në Qershor mbulohen pothuajse të gjitha lëndinat me lule.

-Me lule shumëngjyrëshe apo ka një tipologji lulesh?

Afrim Tahiraj: Janë lule të të gjitha llojeve.

Sipas Tahirajt, në zonë janë rreth 100 kuaj gjysmë të egër të cilët shumicën e kohës kullosin të lirë. Ai shton po ashtu se këto lëndina alpine janë më të mëdhatë në Evropë.

-Sa kuaj ka në këtë zonë?

Afrim Tahiraj: Unë mendoj se në këtë zonë ka mbi 100 kuaj.

-Që janë gjysmë të egër ë?

Afrim Tahiraj: Gjysmë të egër.

-Por ata kullosin në gjendje të lirë.

Afrim Tahiraj: Kur banorët kanë nevojë i marrin, por shumicën e kohës janë të lirë në periudhën që shkrin bora, në dimër i kthejnë prapë në fshat.

-Është e vërtetë që këtu janë lëndinat më të mëdha të Evropës?

Afrim Tahiraj: Në dijeninë time këto janë lëndinat më të mëdhaja, nisin nga këtu e deri në majat e Sharrit.Është vetëm njëra në Dolomite, por është me e vogël se kjo.

-Këto mund të jenë pllajat më të mëdha të Evropës ë? Dhe vishen me lule.

Afrim Tahiraj: Lëndina alpine flasim…Shtegu bëhet për 5 orë, por zakonisht bëhet 8 se është aq i bukur.

Aventurat e Blendi Fevziut nuk kanë të mbaruar. Pasi na njohu me disa nga bukuritë më të jashtëzakonshme të zonës së Kukësit, ai shkoi edhe në fshatin Shishtavec.

Atje mori në dorë timonin e një traktori dhe u mor me vjeljen e patates. Me pak fjalë gazetari u kthye në një “bujk”. Për këtë kishte një mësues të vjetër, Jelen Hoxhën, i cili është marrë me këtë punë për mbi 50 vite.

E rëndësishme është që Fevziu ishte “usta” në këtë punë. Këtë e tha “mësuesi” i tij nga Shishtaveci.

Jelen Hoxha: Ja tani çfarë i bëjmë. E nxjerrim nga marshi. Avash-avash nashti. Këtu sipër, avash-avash. Drejt tani fushës. Po si kalove njëherë, a u lodhe?

Blendi Fevziu: Mirë si je ti?

Jelen Hoxha: Mirë kam qenë.

Blendi Fevziu: Sa vjet ke që merresh me bujqësi?

Jelen Hoxha: Ohuuu që në klasë të 6.

Blendi Fevziu: Uuuu, domethënë sa vjet?

Jelen Hoxha: 50 e ca vjet.

Blendi Fevziu: Tani çfarë bën kjo?

Jelen Hoxha: Ta tregoj unë se çfarë bën. Tani mund të ecësh edhe vetë. Marsho! Ec!

Blendi Fevziu: Ec përpara!

Jelen Hoxha: Ec përpara çafsha ballin. Po ti qenke usta more.

Emisioni i “Opinion” këtë të martë, paska shumë të papritura. Njëherë e shikojmë Blendi Fevziun në majë të një guri me lartësi prej 1984 metrash e më pas duke shtruar rrugën në Shishtavec.

Gazetari e bën punën aq mirë saqë punëtorët i thonë të qëndrojë me ta. Pjesa më e habitshme është që edhe Fevziu duket tepër i ‘interesuar’, pasi pyet: “Sa e keni orën“?

Blendi Fevziu: Si je? Ja ta vendos një pllakë. Hallall, hallall, po ja ta vendos një se mos e vendos shtrembër. Ja e vendosa një në Shishtavec.

Punëtori: Shkruaje emrin aty.

Blendi Fevziu: Ta shkruaj emrin këtu?

Punëtori: Urdhëro dhe këtë, vendose ti. Hajde nga ne.

Blendi Fevziu: Sa e keni orën?

Pasi përfundoi me vendosjen e pllakave, Fevziu iu thotë punonjësve: “Tani po lëvizën këto dy pllakat i thoni fshatit të vijnë të më kërkojnë mua llogari“./tvklan.al