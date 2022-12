Opinion – Si do lidhen me rrugë dhe hekurudha shqiptarët në Ballkan

Autori: Blendi Fevziu 01:57 13/12/2022

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Të ftuar: Belinda Balluku – ZV. Kryeministre e Shqipërisë, Ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë, Artan Grubi – Zëvendëskryetari i parë i Qeverisë dhe ministër për Sistem Politik dhe Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive në Maqedoninë e Veriut, Librun Aliu – Ministër i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Republika e Kosovës.

Si do të shërbejë Porti i Durrësit për Kosovën? Ministri Aliu: Në Prishtinë ndërtohet Porti i Thatë i Prishtinës

Projekti i ri i Portit të ri të Durrësit do të krijojë lehtësira edhe për mallrat e destinuara për Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut, duke hapur në këto dy shtete portet e thata respektive në varësi të Portit të Durrësit.

Ministri për Infrastrukturën i Kosovës, Liburn Aliu, i ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, deklaroi se Porti i Thatë i Prishtinës, nën varësi të Portit të Durrësit, do të jetë një zonë përpunuese për mallrat që do të kenë destinacion këtë shtet.

Sipas ministrit Aliu, si pjesë e këtij projekti të Portit të ri të Durrësit, do të jenë hekurudhat që do të lidhin Portin e Thatë të Prishtinës me atë të Durrësit.

Ministrja Belinda Balluku: Sot ka qenë një ditë e rëndësishme pasi u jetësua ajo çka thuhet prej kohësh, bashkëpunimi rajonal dhe ajo çka Bashkimi Europian ka vënë si prioritet përsa i përket Ballkanit Perëndimor. Sot kemi prezantuar Portin e ri të Durrësit në zonën e Porto Romanos që është projekt i integruar i cili do të akomodojë jo vetëm nevojat e shtetit shqiptar përsa i përket transportit detar për 4 dekadat e ardhshme, por do të akomodojë kërkesat dhe nevojat e Maqedonisë së Veriut me një port të thatë të akomoduar në Strugë dhe të Kosovës me një port të thatë të akomoduar në Prishtinë.

Blendi Fevziu: A mund të më thoni konceptin e portit të thatë çfarë është?

Ministrja Belinda Balluku: Koncepti i portit të thatë është një zonë përpunuese sikur të ndodhej në Durrës, por që ndodh në vendin pritës. Nuk do të ndalohen në sistemin shqiptar për të bërë përunimin në Portin e Durrësit, por do të transportohen menjëherë në dy portet e thata të ndara sipas faturimit dhe për cilin destinacion kanë ardhur.

Blendi Fevziu: Z.Aliu, ku do të ngrihet Porti i Thatë i Prishtinës?

Ministri i Infrastrukturës së Kosovës, Liburn Aliu: Porti i Thatë i Portit të Durrësit në Prishtinë në kryqëzimin e linjave hekurudhore që lidh Shkupin, Sofjen… afër Fushë Kosovës. Është linja hekurudhore ekzistuese që vihet deri afër 30 km me kufirin e Shqipërisë. Nga Durrësi përmes linjës hekurudhore Vorë-Hani i Hotit që është projekt në Republikën e Shqipërisë. Nga studimi i fizibilitetit do të tregohet a do jetë linja nga Miloti në Prizren apo linja nga fshati Mjedë në Gjakovë. Kjo është linjë e re hekurudhore, do dalë në linjë hekurudhore ekzistuese në zonën e Gjakovës e cila lidhet me linjë hekurudhore ekzistuese. Porti ndërtohet në Prishtinë në afërsi të Fushë Kosovës. Në këtë udhëkryq që do të lidhë përpos autostradat në të njëjtat korridore edhe terminalin kargo të aeroportit të Prishtinës që është në afërsi, do kemi kombinimin multimodal të mallrave nga transporti detar me ato tokësore dhe ajrore.

Blendi Fevziu: Kjo marrëveshje që keni me Portin e Durrësit do të jetë e vlefshme dhe me Portin e Tivarit?

Ministri i Infrastrukturës së Kosovës, Liburn Aliu: Jo nuk është e vlefshme, por në atë moment duke pasur parasysh që Porti i Tivarit e ka të vetmen dalje linjën ekzistuese Tivar-Beograd e cila është një hekurudhë e vjetër dhe teknikisht është shumë më e pafavorshme se sa kjo linjë këtu, i bie që dhe Porti i Tivarit do të ketë mundësinë që të sjellë mallra përmes Shkodrës.

Blendi Fevziu: Dhe ju po flisni që përmes Prishtinës ata mund të shkojnë drejt Beogradit dhe zonave të tjera.

Ministri i Infrastrukturës së Kosovës, Liburn Aliu: Aktualisht jemi në modernizim të linjës hekurudhore nga Shkupi në Prishtinë dhe nga Prishtina në Jarinje e cila do jetë për Beograd, e cila do jetë në vazhdimësi pastaj projekti që lidh Nishin dhe Sofjen dhe kemi dy linjat hekurudhore Fushë Kosovë – Pejë dhe Klinë –Prizren të cilat do të afrojnë hekurudhën.

Autostrada me 6 korsi nga Shkupi deri në Qafë Thanë, Grubi tregon sa do të shkurtojë distancën mes vendeve të Ballkanit

Zëvendëskryetari i parë i qeverisë dhe ministër për Sistem Politik dhe Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive në Maqedoninë e Veriut Artan Grubi ka dhënë në mënyrë të detajuar se si do të lidhen vendet e Ballkanit përmes autostradës me 6 korsi me të cilën do të udhëtohet nga Shkupi deri në Qafë Thanë.

I ftuar në emsionin “Opinion” në Tv Klan, Grupi ka treguar se si kjo autostradë do të shkurtojë distancën mes shteteve të Ballkanit.

Të përkthyera në shifra, Qafë Thanë-Shkup do të bëhet për 1 orë e 15 minuta, Shkup-Tiranë për 2 orë e gjysmë, Shkup-Vlorë për 3 orë.

Blendi Fevziu: Janë pasuruar këto 3 shtete të Ballkanit apo më duket mua?

Artan Grubi: Jo, po punohet shumë më tepër. Tani prioritet është infrastruktura, jeta më e mirë. Kjo është autostrada komplet që lidhet deri në kufirin e Qafë Thanës?

Blendi Fevziu: Sa bëhet Qafë Thanë-Shkup me autostradën?

Artan Grubi: 1 orë e 15 minuta. Shkup-Tiranë 2 orë e gjysmë, Shkup-Vlorë 3 orë. Me kilometrazhin aktual, Shkupi është 300 kilometra nga Tirana, ndërsa nëse e marrim rrugën nga Kosova i bie 340 kilometra. Me këtë, edhe shkurtohet 20 kilometra më pak.

Blendi Fevziu: Me sa korsi është autostrada që po ndërtoni?

Artan Grubi: Me 6 korsi, 3 nga njëra anë dhe 3 nga tjetra.

Blendi Fevziu: Pra, nga Shkupi e deri në Strugë shkohet me 6 korsi?

Artan Grubi: Deri në Qafë Thanë.

“Shqiptarët e Maqedonisë së Veriut po blejnë prona në jug të Shqipërisë”

Për shkak të investimit në turizëm në Shqipëri, por edhe rrugëve të reja, është rritur interesi i shtetasve të huaj për të blerë prona në Jug të vendit tonë.

Interes të shtuar ka edhe nga shqiptarët e Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës.

Zëvendëskryetari i parë i Qeverisë në Maqedoninë e Veriut, Artan Grubi, i ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, ka deklaruar se shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, por edhe vetë maqedonasit, kanë blerë prona në zonat bregdetare në Jug të Shqipërisë. E sipas tij, kjo ndodh për shkak të çmimeve që janë më të ulëta se në Greqi, Kroaci dhe Mal të Zi.

Artan Grub, Zëvendëskryetari i parë i Qeverisë në Maqedoninë e Veriut: Blerja e pronave ka marrë një hov shumë të madh, të shqiptarëve të Maqedonisë, në Durrës, Vlorë, edhe biznese kanë zhvilluar. Edhe maqedonasit kryesisht në jugun më të thellë, Sarandë, Dhërmi e përtej, e kanë më të preferuar.

Maqedonasit etnik janë shumë të kënaqur, e shohin si alternativë ndaj çmimeve të larta në Greqi. Kishte çik kritika për këtë verë për çmimet e larta në jugun e Shqipërisë. Shumë atraktive do të jenë pronat në Durrës, në Vlorë, gjithandej në jug për shqiptarët e Kosovës, shqiptarët e Maqedonisë. Edhe për maqedonasit.

Blendi Fevziu: Ka një tendencë edhe serbë për të blerë prona në jug pa llogaritur nordikët?

Artan Grub, Zëvendëskryetari i parë i Qeverisë në Maqedoninë e Veriut: Edhe çmimi nuk është shumë i lartë për të blerë krahasuar me Greqinë, Kroacinë, Malin e Zi, është dhjetëfishi.

Ministrja Belinda Balluku: Ne e shikojmë interesin që kanë të gjithë qytetarët nordikë, që kanë blerë në Sarandë… norvegjezët.

Blendi Fevziu: Norvegjezët kryesisht dominojnë por midis ka pak finlandezë, pak suedezë, por dominojnë norvegjezët për blerjen e pronave në jug.

Balluku zbulon kur përfundojnë plotësisht punimet te tuneli i Llogarasë dhe 3 akse kombëtare

Katër akse kombëtare ku do të investohet parashikohet që të përfundojnë dhe të jenë plotësisht funksionale brenda 2-3 viteve.

Një ndër to është edhe tuneli i Llogarasë, për të cilën ministrja e Infrastrukturës, Belinda Balluku, e ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan deklaroi se në fund të vitit 2024 do të jetë operativ.

Po kështu, edhe 3 akse të tjera kombëtare parashikohet që të jenë tërësisht gati 2 vite pas fillimit të punimeve.

Blendi Fevziu: Tuneli i Llogarasë, në cilën kohë mund të jetë operativ?

Ministrja Belinda Balluku: Tuneli i Llogarasë do të jetë operativ në fund të vitit 2024.

Blendi Fevziu: Pra, rreth 2 vjet nga sot do të jetë operativ për trafikun?

Ministrja Belinda Balluku: Kështu thotë kontrata, mund të jetë më shpejt.

Blendi Fevziu: Ndërkohë, lidhja e Thumanës, pra zonës ku mbaron autostrada që shkon në drejtim me Kasharin, kur do jetë operativ?

Ministrja Belinda Balluku: Duhet të jetë për 20 muaj nga sot.

Blendi Fevziu: Po Qukës – Qafë Plloça?

Ministrja Belinda Balluku: Qukës – Qafë Plloça ka patur projektin gati por ka pasur problemin e financimit i cili është zgjidhur para 2 muajsh dhe tani ka rifilluar puna atje. Koha kontraktuale është 18 muaj.

Blendi Fevziu: Po Elbasan – Qafë Thanë?

Ministrja Belinda Balluku: 24 muaj dhe është lidhur kontrata 3 ditë më parë, kështu që 2 vite nga ky momenti. Jo për segmentin e parë, segmenti i dytë hapet për 2 muaj dhe të gjitha kanë 24 muaj kohë. Kështu që, maksimumi në 3 vite duhet mbyllur i gjithë segmenti.

“Për 2 orë e gjysëm Kosova është në bregdet”/ Rruga Kashar-Lekaj drejt finalizimit, Balluku: Do të përshkohet për 25 minuta

Ministrja e Infrastrukturës Belinda Balluku ka shpjeguar mbrëmjen e sotme në emisionin “Opinion” në Tv Klan se rruga e re që pritet të finalizohet Kashar-Lekaj do të bëjë të mundur aksesimin më të shpejtë të Kosovës në plazhet e jugut.

Balluku tha se me ndryshimet e bëra ky aks do të përshkohet për 25 minuta bashkë me Bypassin e ri të Tiranës që sipas saj është një projekt i përfunduar.

Balluku: Është komplet rrugë e re, nuk ka asnjë lidhje me gjurmën dhe bën lidhjen e rëndësishme me Rinasin. Pasi rruga ekzistuese tashmë nuk përmbush asnjë kusht. Shkon deri në Kashar, pasi këtu krijohet nyja më e rëndësishme e infrastrukturës përsa i përket të gjithë autostradave.

Fevziu: Në Rinas?

Balluku: Po, dhe një strukturë që shkon dhe mbi aeroport. Më pas nga Rinasi vazhdon në Kashar, ku loti është totalisht i ri. Kemi Kashar, Pezë e Vogël, kjo është një rrugë e vjetër ushtarake…

Fevziu: Po e kam parasysh, e kam bërë dikur por është gjithë kthesa…

Balluku: Është e vërtetë por këtu do dalë me tunele dhe ura.

Fevziu: Prapë autostradë? Nga Kashari…ku shkohet?

Balluku: Prapë autostradë e gjitha dhe vazhdon në Lekaj…

Fevziu: Pra për të aksesuar jugun, o do vish në Durrës dhe do vazhdosh, ose do marrësh rrugën Elbasan dhe të vish poshtë në Rrogozhinë…

Balluku: Atëherë nga Kashari del në Lekaj.

Fevziu: Po mirë si do të lidhet Kashari me pjesën tjetër të Tiranës?

Balluku: Përmes Bypassit të Tiranës.

Fevziu: Do të ketë një Bypass të ri?

Balluku: Kthesa e Kasharit, kalon te zona e Mazrrekut, te ‘City Park’ që të jetë më e qartë për qytetarët, është Bypassi i Tiranës që akseson Arbanën, lidhet me autostradën.

Fevziu: Pra do bëhet dhe një unazë e re, një pyetje për sa do të përshkohet Kashar-Lekaj nëse ndërtohet?

Balluku: Është e llogaritur për 25 minuta, bashkë me Bypassin.

Fevziu: Nuk kanë filluar akoma punimet?

Balluku: Jo ende po bëhen punime teknike, ka filluar tenderi, është një projekt i përfunduar, i financuar nga Bashkimi Evropian me 91 milionë euro në dispozicion.

Fevziu: Prishtina për të zvbritur në plazhet e jugut se ato të veriut i ka të aksesueshme, do të shkojë me gjysmën e kohës që shkon sot? Edhe për Sarandën dhe zonat e tjera?

Balluku: Po është e njëjta histori, nga Lekaj diku në zonën e Kavajës, zbresim poshtë dhe ndjekim korrirdorin, ruajmë gjurmën, deri në Bypass të Fierit. Lidhja e re që bëhet duke ruajtur gjurmën e duke hequr kthesa e rrethrrotullimet.

Fevziu: Edhe rrethrrotullimet mbyllen, pra është autostradë që ecën drejt?

Balluku: Do ketë dhe rrugë alternative në dy anët e autostradës pasi ky projekt nga Muricani deri në dalje do ketë rrugë alternative, kështu janë lidhur kontratat. Pa pagesë për të shkuar në shtëpi.

Fevziu-Aliut: Për sa kohe dilni ju në bregdetin shqiptar me strukturën e re?

Aliu: Dy orë e gjysëm në Durrës dhe 3 orë në Vlorë.

Fevziu: Ndërkohë Kosova me përmirësimet e reja për dy orë e gjysëm është në bregdet apo jo? Në atë të Durrësit flas se atë të veriut del më shpejt.

Aliu: Me këtë ndryshim që u përmend ne për 3 orë dalim në Rrogozhinë.

Fevziu: Po dhe me rrugën e re ti akseson bregdetin poshtë Vlorës.

Siguria rrugore/ Balluku: Çfarëdo tabele që të vendosim ne, gjithmonë ka një tendencë për të ecur më shpejt

Zëvendëskryeministrja e vendit dhe njëkohësisht Ministrja për Energjinë dhe Infrastrukturën, Belinda Balluku ka thënë se çfarëdo tabele shpejtësie të vihet për lejimin e shpejtësisë në autostrada, ka një tendencë për të ecur më shpejt.

Zv/Kryeministrja Balluku e ftuar në “Opinion” ka dhënë më shumë detaje rreth projekteve që janë në zhvillim e sipër për të lidhur vendet e Ballkanit përmes autostradave dhe hekurudhave.

Blendi Fevziu: Ju a keni më shumë lekë se ne që e bëni me 6 korsi?

Artan Grubi: Nuk e di a kemi më shumë lekë, por kemi shumë dëshirë që të bashkohemi me Shqipërinë me autostradë.

Blendi Fevziu: Dhe për dinjitet Balluku, ta bëjmë dhe ne 3 me 3.

Belinda Balluku: Jo, sepse ti nuk del të më mbrosh kur del pastaj opozita të thotë “jo e bënë me 6 korsi, nuk u desh”. Nëse del të më mbrosh, angazhohu që të më mbrosh për ta bërë me 6 korsi. Sipas studimit të vizibilitetit që kemi bërë janë 4 korsi. Janë eviçente sepse nuk është vetëm çështja e 4 korsive, por edhe ndarja, përveç sigurisë rrugore, sjell një rrjet të trafikut të pandërprerë. Do të “bypasohen” të gjitha qytetet, kështu që rruga do të jetë e shpejtë dhe 4 korsi janë të mjaftueshme sipas studimit të vizibilitetit.

Blendi Fevziu: kur do të bëni këtë autostradën, a do e rrisni shpejtësinë e rrugëve sepse rruga Elbasan-Rrgozhinë shkon nga 20 kilometra në 40, kthehet 80 pastaj zbret 50.

Belinda Balluku: Ajo është një rrugë që ka kompleksitet dhe është një rrugë e rrezikshme nga ana e sigurisë rrugore. Bypassi i Fierit, apo Levan-Vlorë apo rruga e Kombit kanë një shpejtësi të konsiderueshme. Kjo rrugë duke përmbushur kushtet e sigurisë rrugore, do t’i rritet dhe shpejtësia, por çfarëdo tabele që të vendosim ne, gjithmonë ka një tendencë për të ecur më shpejtë dhe gjithmonë thyhet.

Çfarë e mban të bllokuar veriun e Kosovës?

Në lidhje direkte: Baton Haxhiu, Enver Hoxhaj

Haxhiu: Lajmi më i keq për Kosovën, Albin Kurti kërkon që KFOR-i ta marrë zyrtarisht sigurinë e veriut

Situata në veri të Kosovës edhe mbrëmjen e së hënës në dukje ishte e qetë, por e brishtë. Mjetet e rënda të cilat krijojnë barrikadat ishin ende në rrugë, ndërsa serbët që qëndrojnë pranë tyre ndezën zjarre për të përballuar të ftohtin. Pranë barrikadave, serbët vendosën shirita të kuq, ndërsa kalimi drejt pikave kufitare ishte i pamundur edhe për për këmbësorët. Sakaq mësohet se trupat e NATO-s, KFOR të cilat po monitorojnë nga afër situatën janë në negociata për të hequr barrikadat e vendosura nga serbët.

Lidhur me situatën në veri të Kosovës, analisti Baton Haxhiu ka thënë se lajmi më i keq që mund t’i ndodhë Kosovës është që Albin Kurti kërkon zyrtarisht që KFOR-i ta marrë sigurinë e veriut, teksa ka dhënë dhe argumentat e tij pse e mendon kështu.

Baton Haxhiu: Lajmi i sotëm është që Albin Kurti kërkon zyrtarisht që KFOR-i ta marrë sigurinë e veriut të Kosovës, është lajmi më i keq që mund t’i ndodhë Kosovës, për arsye se KFOR-i në 5 pikat e marrëveshjes së Komanovës nuk parasheh që asnjë moment të ndërhyjë në çështjet e brendshme të sigurisë së Kosovës, përveç kufirit dhe përveç nëse trupat serbe hyjnë në Kosovë.

Sot zyrtarisht, CNN e jep publik lajmin, e keni para 2 minutave që Albin Kurti ka kërkuar zyrtarisht nga KFOR-i që ta marrë përsipër sigurinë dhe t’i heqë barrikadat. Pak a shumë historia është në një fjali: Prej nga viti 2011 në vitin 2017-2018 ka qenë e arritur që prezenca e institucioneve të Kosovës përmes serbëve dhe uniformave të ketë një farë pranie atje, kurse tani nuk kemi as policë, nuk kemi as organe të sigurisë dhe ajo që është më e kqja është se kryeministri i tashëm i Koosvës heq dorë nga sovraniteti atje për arsye se i thotë ambasadorit amerikan atje: Më falni se unë nuk e kam ditur që situata është ashtu dhe jam informuar nga ty se qenka më rrezik.

Plani franko-gjerman për Kosovën e Serbinë, Enver Hoxhaj: Është kornizë për marrëveshje të mundshme

Deputeti i PDK dhe ish-ministër i Jashtëm i Kosovës, Enver Hoxhaj, në një intervistë për emisionin Opinion në Tv Klan, thotë se propozimi franko-gjerman për Kosovën dhe Serbinë është një kornizë për marrëveshje të mundshme finale mes dy shteteve.

Hoxhaj shprehet se ky plan është një mundësi e mirë që Kosova të hyjë në këtë proces.

Blendi Fevziu: Duker sikur Kosovës është përpara një vendimi, për të pranuar planin franko-gjerman. Serbia e ka pasur ambigue, por në fund duket se dhe ajo është e detyruar. Ky plan franko-gjerman është apo nuk është në favorin tonë?

Enver Hoxhaj: Plani franko-gjerman nuk është marrëveshje e cila do duhej të nënshkruhej. Perceptimi publik është që kjo do duhej të ishte një lloj diktati që do duhej të nënshkruhej dhe të pranohej në formën siç është prezantuar në media. Plani franko-gjerman është vetëm një kornizë e cila i ka parametrat, qëllimet, i ka parimet se çfarë mund të dakordësohen palët nga perspektiva euro-atlantike, ndërsa i takon Kosovës që të insistojë për njohje të ndërsjelltë, që të insistojë për anëtarësim të Kosovës në OKB.

Blendi Fevziu: Praktikisht, me aq sa pashë unë planin, është njohje de facto e Kosovës, jo de jure, por de facto është njohje e Kosovës nga Serbia.

Enver Hoxhaj: Po çfarë thuhet aty, thuhet që Kosova dhe Serbia kanë të drejta të barabarta në rrafshin ndërkombëtar, që të dy shtetet do duhet ta respektojnë integritetin territorial, reciprok të të dy shteteve, që kufijtë janë të pacënueshëm, që duhet të respektohen simbolet shtetërore. Në pikëpamjen time është një bazë e mirë për të hyrë në proces.

Blendi Fevziu: Pra, ju e quani hyrje në proces që duhet të vazhdojë të negociohet, jo për t’u pranuar ashtu siç është.

Enver Hoxhaj: Unë mendoj që kjo është vetëm një kornizë se si amerikanët dhe evropianët i shohin parametrat bazikë të një marrëveshje të mundshme dhe natyrisht që i takon z.Kurtit dhe të insistojë që njohja të vendoset si kërkesë e Kosovës në këtë plan, që anëtarësimi në OKB të jetë kërkesë e Kosovës dhe do të shohim se cilat janë kërkesat serbe.

Hoxhaj: Serbia ka ndjekur politikë të dyfishtë me serbët në Kosovë

Ish-ministri i Jashtëm i Kosovës dhe deputeti i PDK Enver Hoxhaj thotë se Serbia ka ndjekur politikë të dyfishtë me serbët e Kosovës.

Duke folur në emisionin Opinion në Tv Klan për situatën që po ndodh në veri të Kosovës, Hoxhaj u shpreh se Beogradi zyrtar synon që të ketë kontrollin e territorin në veri të Kosovës.

Enver Hoxhaj: Serbia në këto 20 vitet e fundit ka ndjekur një politikë të dyfishtë në raport me serbët në Kosovë. Kur bëhet fjalë për veriun ata kanë bërë gjithmonë përpjekje për të bojkotuar sistemin politik. Kanë mbështetur integrimin e komunitetit serb në institucionet e Kosovës. Në këto 15 vitet e fundit ne kemi arritur që ta integrojmë komunitetin serb në institucionet e Kosovës dhe kjo shembje e institucioneve shtetërore të Kosovës në veri të vendit ka ndodhur më 5 Nëntor. Ndaj të njëjtin mendim me Batonin, që politika serbe në raport me Kosovën ka të bëjë me…

Blendi Fevziu: Me kontrollin e territorit.

Enver Hoxhaj: Qoftë të arrijë ndarje të brendshme, në formën e një autonomie të zgjeruar, qoftë të arrijë ndarje të jashtme që ta shkëpus një pjesë të territorit të Kosovës dhe t’ia bashkoj territorit të Serbisë. Por kohët e fundit ka një përpjekje edhe se si ta ndajë Kosovën nga partneriteti i saj me partnerët perëndimor. Në Serbi ka një grup punues, i cili realisht po zhvillon një punë hibride në raport me veriun, në raport me Kosovën.

/tvklan.al

