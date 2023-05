Opinion – Si e lexojnë palët rezultatin e zgjedhjeve?

Shpërndaje







Autori: Blendi Fevziu 01:54 17/05/2023

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan Emisioni politik më i ndjekur dhe më i preferuar në ekranet shqiptare. “Opinion” vjen në katër takime çdo javë – e hënë, e martë, e mërkurë dhe takimi tradicional i të enjtes mbrëma.

Në studio: Marsela Karapanço, Sibora Bitri, Ilir Alimehmeti, Fitim Zekthi, Ervis Iljazaj, Berat Buzhala

Iljazaj: Lajm shumë i keq për Shqipërinë që Fredi Beleri ka fituar Bashkinë e Himarës

Analisti, Ervis Iljazaj e quan fitoren e kandidatit të koalicionit “Bashkë Fitojmë” për Bashkinë e Himarës, Fredi Belerit, një lajm shumë të keq për Shqipërinë.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Iljazaj thotë se Beleri është shumë konfliktual dhe ka ngjallur debate dhe gjuhë pothuajse raciste në Himarë.

Ervis Iljazaj: Unë mendoj se është lajm shumë i keq për Shqipërinë që Fredi Beleri ka fituar Bashkinë e Himarës. Personi është konfliktual, ka ngjallur gjithmonë debat në Shqipëri me qëndrimet e tij. Këtë gjuhë nga Himara, pothuajse racore, për mua e ka krijuar kandidati i opozitës. Deklaratat e tij nxisin debate etnike. Gjuha e personit ka qenë gjithmonë konfliktuale, e kemi parë gjithmonë në media. Kjo nuk e justifikon arrestimin e tij para zgjedhjeve. Ky ka qenë autogol. Unë nuk jam i lumtur fare që ai ka fituar bashkinë, por nuk e justifikoj që ai është arrestuar 2 ditë para zgjedhjeve. Aty, ose ka një tentativë të pushtetit për të bërë gjithçka për të marrë Himarën, ose ka disa prokurorë idiotë, duke qenë se dëgjojnë Ramën që e shan Belerin, për t’u dukur shërbëtorë të pushtetit, kanë shkuar dhe e kanë arrestuar. Servilizimi e bën edhe këtë. Është një shprehje e famshme: Ruaju nga miku budalla sepse ta vret mizën në ballë.

E ftuar në emisionin “Opinion” ka qenë edhe gazetarja Sibora Bitri, e cila ka përshkruar atmosferën në Himarë gjatë ditëve të zgjedhjeve.

Sibora Bitri: Fakti që u arrestua, u kthye në boomerang. Ajo që kam parë për 3 ditë që isha atje në periudhë zgjedhjeje: Qyteti ishte i ndarë si me thikë. Ka probleme me nacionalizmin. Shqiptarët i quanin turq sepse mendojnë që nëse je shqiptar, je mysliman, je turk sepse e lidhin me pjesën e fesë. Kishte njerëz që ruanin njëri tjetrit. Nuk pashë njerëz indiferentë. Kishte njerëz që kishin opinion për këtë.

Berat Buzhala zbulon për cilin kandidat votoi në Tiranë

Analisti i politikës Berat Buzhala ka zbuluar në emisionin Opinion në Tv Klan se për cilin kandidat ka votuar në garën për Bashkinë e Tiranës.

Këlliçi ka treguar se votoi për Belind Këlliçin e koalicionit “Bashkë Fitojmë”, edhe pse sipas tij, e dinte që do të humbiste përballë Erion Veliajt.

Berat Buzhala: Votova për të djathtën. Për opozitën. Votova për Belindin. Me zemër të thyer, në kuptimin që duke e ditur që nuk ka për të pasur sukses. Absolutisht jam i bindur që Belindi është më i mirë se Erion Veliaj për 1 milionë e 1 arsye. Arsyeja kryesore është, është 8 vite kryetar i Tiranës edhe nuk ka çfarë i jep më shumë Tiranës se sa i ka dhënë deri tani. Ka çka i merr më shumë Tiranës sepse ka vazhduar të marri në secilin mandat më shumë merr se sa jep.

Rezultatet e 14 Majit/ Zekthi: Jam i shokuar, më vjen shumë keq që është humbur Shkodra

Analisti Fitim Zekthi thotë se është i shokuar nga rezultati i zgjedhjeve të 14 Majit teksa pranon se në disa raste ka mbështetur kandidatët e koalicionit “Bashkë Fitojmë”.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Zekthi shprehet se sipas tij, PS-ja nuk është rritur por është dobësuar duke pasur parasysh rezultatin e dalë nga zgjedhjet e fundit vendore.

Fitim Zekthi: Forcat e opozitës së drejtuar nga Meta dhe Berisha nuk do të jenë kurrë forca që do t’i drejtojnë qytetarët të votojnë. Këta nuk mund të vijnë në një moment të caktuar dhe të thonë se do të vijmë e të rregullojmë gjërat në Shqipëri. Emocionalisht jam i shokuar se më vjen shumë keq që është humbur Shkodra, Durrësi, Elbasani, Belshi. Kam qenë i përfshirë në fushatë me kandidatët e “BF” në disa raste që ata t’i marrin disa bashki. Unë nuk jam nga ata që shkoj me mullixhiun. Sako ka marrë 8 mijë vota më pak. Veliaj nuk ka marrë asnjë votë më shumë.

Kandidatët e PS-së këtë herë kanë marrë më pak se kanë marrë kandidatët e PS-së para 8 viteve. PD në 2015 garonte vetëm përballë tyre dhe merrte më shumë se nga ç’merrte sot PD-ja me LSI-në. PS plus LSI ka qenë më e dobët përballë PD-së. Kjo është një dramë. PS nuk është rritur, por është dobësuar. Askush beson se Veliaj është kandidat i mirë. Askush nuk ka dhënë një votë që ky po e rregullon qytetin. Veliaj ka marrë aq sa ka marrë dikur, por Veliaj ka marë më pak në përqindje sepse popullata në Tiranë rritet. PS bie. PS ishte vetëm në Shgkodër dhe në Dibër.

Humbja e “BF”, Alimehmeti: Kemi nevojë për reformim brenda nesh

Ilir Alimehmeti i koalicionit “Bashkë Fitojmë” që mbështeste fushatën e Belind Këlliçit në Tiranë, thotë se Partia Demokratike duhet të reformohet brenda vetes.

I ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, Alimehmeti renditi sipas tij përse “Bashkë Fitojmë” humbi në Tiranë dhe në pjesën më të madhe të bashkive në rang vendi.

“Gjithmonë bashkohem sa herë ka numër të ulët votuesish nuk është mirë për demokracinë dhe është gjithmonë në favor të pozitës. Sa herë ndodh diçka kjo është në sjellen time së pari sytë hidhen drejt vetes. A mund të kshim punuar ne më mirë? Përçarja patjetër ka pasur efektin e vetë. Ishte pasojë e një ndërhyrje dhe nga ana e qeverisë që me forcë e zvarrit problemin gjyqësor. Ne kemi nevojë brendsa nesh për një reformim, për karshi bashkimi tonë brenda shtëpisë.

Gjithë fushata e PS ka qenë dekurijm votuesi. Të dekurajosh njerëzit të votojnë është krim ndaj demokracisë. Nuk e bën një vend demokratik. Kjo është rruga e gabuar. Asnjë lider në Europë nuk mund të bëjë thirrje mos voto.

Patëm problematikë madhore me sistemin elektronik të identifikimit. Shumë votues erdhën, gjetën problematika, ju kërkua 3 orë të prisnin dhe kjo ka të bëjë dhe një shtet i varfër që harxhon dhjetra miliona Euro për pajisje që të lenë në baltë dikur kur duhet…

Numri absolut i njerëzve që kanë të drejtë të vootojnë që ndodhen në Shqipëri, ne kemi një shpopullim shumë të madh dhe kemi një mosinteresim sidomos në Tiranë, ka një lloj neverie të yshtur ndaj politikës. Kur fushata u bë qëllimisht politike, dihej rezultati”, tha ndër të tjera Ilir Alimehmeti.

38% e zgjedhësve iu drejtuan qendrave të votimit/ Ja si ka qenë pjesëmarrja në votime ndër vite

Pjesëmarrja në zgjedhjet e 14 Majit ishte në minimumet e saj, në vetëm 38% të votuesve.

Mbi 122,500 shtetas shqiptarë kishin mundësi për të votuar për herë të parë, por vetëm 14 % e tyre morën pjesë në votime.

Pjesëmarrja më e ulët ishte në Bashkinë Vorë me 24%. Gjithsej votuan 20 mijë persona më pak se në zgjedhjet e vitit 2021.

Rekordi historik i pjesëmarrjes më të ulët në votime ishte në vitin 2019, kur PD-ja dhe LSI-ja nuk mori pjesë në votime.

Pjesëmarrja në votime në rang vendi gjatë viteve:

Viti 2007 – 46%

Viti 2011 – 51%

Viti 2015 – 48%

Viti 2021 – 47%

Viti 2023 – 38%

/tvklan.al