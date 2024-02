Opinion – Si është i organizuar burgu i Peqinit?

Autori: Blendi Fevziu 23:50 08/02/2024

Intervistë me: Admir Abrija

“I paske hedhur ca më shumë kripë”, Fevziu provon fasulet që u shërbehen të burgosurve

Emisioni “Opinion” në Tv Klan ka hyrë në burgun e Peqinit për të realizuar një reportazh. Një ndër ambientet ku u lejua të xhironte ishte edhe kuzhina e burgut.

Menuja ditore në burgun e Peqinit konsiston në tre vakte ku mëngjesi përfshin çaj, reçel dhe qumësht, dreka makarona ose pilaf shoqëruar nga një gjellë dhe darka që përfshin gjithnjë fasule dhe djathë.

Gazetarit Blendi Fevziu i bën përshtypje ky detaj dhe provon fasulet që u shërbehen të burgosurve.

Blendi Fevziu: Po fasulet nuk i ndakeni në darkë.

Kuzhinierja: Fasulet jo.

Blendi Fevziu: I bëni të mira fasulet?

Kuzhinierja: Provoji.

Blendi Fevziu: Po jo more a i bëni të mira, si të provoj unë të të burgosurve se është gjynah t’ia ha edhe një lugë më pak.

Kuzhinierja: A e ha ti?

Blendi Fevziu: Po hajde ma sill njëherë ta provoj. Po s’do e quash te gramatura e të burgosurve.

I burgosuri: Të japim nga pjesa jonë.

Blendi Fevziu: Më jep nga pjesa jote se ti ha.

Kuzhinierja i jep Fevziut një lugë dhe një pjatë plastike. Ajo i hedh pak fasule dhe pret ‘gjykimin’ e gazetarit.

Blendi Fevziu: Kjo është darka që shërbehet në burg. Të mira i paske bërë, i paske hedhur ca më shumë kripë më duket.

Kuzhinierja: Po ca e duan me më shumë kripë, ca nuk e duan me shumë. Nuk e di, varet sa e shijon ti. Ti je kundër kripës me sa kam dëgjuar në televizion.

Blendi Fevziu: Nuk e kam shumë qejf, me sheqerin jam mirë. Të lumshin duart!

“2.5 mijë të paraburgosur më shumë se duhet”, Abrija: Prodhojnë kosto finaciare 22 milionë Euro në vit

Drejtori i Burgut të Peqinit, Admir Abrija, thotë se numri i të burgosurve me vendim të formës së prerë është më i ulët se ai i të paraburgosurve, një raport, të cilin e quan të zhdrejtë.

Në një prononcim të tij për reportazhin e zhvilluar nga emisioni “Opinion” në Tv Klan, Abrija shprehet se në burgjet e vendit janë 2 mijë e 500 të paraburgosur më shumë se duhet të ishin, që prodhojnë një koso financiare për sistemin e burgjeve 22 mijë Euro në vit.

Blendi Fevziu: Duket se ka qenë një problem së fundmi edhe nga Gjykata Evropiane çështja e të paraburgosurve në Shqipëri. Pra, duket se ka shumë të paraburgosur që më pas mund të dalin të pafajshëm, duhet dhe t’i dëmshpërblesh më mbrapa. Çfarë raporti janë të burgosurit me të paraburgosurit në Shqipëri?

Admir Abrija: Të paraburgosurit me të burgosurit janë në një raport të zhdrejtë. Ne kemi 2200 të dënuar me vendim të formës së prerë, ndërkohë që kemi 3 mijë e 300 me operacionin e fundit, të paraburgosur.

Blendi Fevziu: 2 mijë e 200 janë me vendim të formës së prerë dhe 3 mijë e ca janë në paraburgim?

Admir Abrija: Në fakt, rregullat evropiane thonë që numri i të paraburgosurve duhet të ishte 25% e numrit të të dënuarve. Pra, ky raport na thotë se duhet të kishim në sistemin e burgjeve 750 veta maksimumi si të paraburgosur. Në kuptimin statistikor të gjësë, ne kemi 2 mijë e 500 të paraburgosur më shumë se duhet të ishin dhe këto 2 mijë e 500 veta prodhojnë një kosto financiare për sistemin e burgjeve rreth 22 milionë Euro në vit.

“2 të dënuar në 41 bis në Shqipëri”, Drejtori i Burgjeve tregon detaje nga kushtet e këtij regjimi

Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve, Admir Abrija, thotë se aktualisht vetëm 2 persona ndodhen në regjimin 41 bis dhe janë disa të tjerë të cilët janë në proces vlerësimi nga SPAK.

Gjatë intervistës me gazetarin Blendi Fevziu për emisionin Opinion nga burgu i Peqinit, Abrija ka dhënë më shumë detaje lidhur me kushtet në të cilat vuajnë dënimin personat të cilët ndodhen në regjimin e posaçëm 41 bis.

Abrija u shpreh se personat që janë në regjimin 41 bis kanë mundësinë që vetëm njëherë në muaj të kenë takim me familjen e tyre si dhe të zhvillojnë një telefonatë 30 minuta.

Blendi Fevziu: Sa veta kemi ne në regjimin 41 bis?

Admir Abrija: Vetëm 2, ndërkohë që kemi disa të dënuar të tjerë në proces vlerësimi nga SPAK.

Blendi Fevziu: Sa kohë rinë në 41 bis?

Admir Abrija: 1 vit, por mund të përsëritet nëse ne identifikojmë se ata kanë lidhje me grupe kriminale.

Blendi Fevziu: Në 41 bis je komplet i izoluar?

Admir Abrija: Po. Në dhomë je vetëm, ushqimi të ofrohet nga një guzhinier i cili nuk komunikon me ty, por vetëm të le ushqimin aty dhe ikën kurse gardianët të marrin dhe të shoqërojnë nga dera e dhomës ku je në derën e boksit të ajrimit që është një boks i ngushtë diku 3 me 5 metër dhe është i mbuluar me një zgarë hekuri dhe është e përforcuar me një zgarë tjetër hekuri.

Blendi Fevziu:Gjithë pjesën tjetër është i izoluar, po televizor ka?

Admir Abrija: Kemi mundësuar instalimin e një televizori vetëm kanale që janë me pjesën social kulturore, 6 orë në ditë. Qelia është diku tre me katër dhe ka banjon brenda.

Blendi Fevziu:Prej një viti është totalisht i izoluar, po familjen sa herë e takon?

Admir Abrija: Familjen e takon njëher në muaj. Ka të drejtën e një telefonate 30 minuta njëherë në muaj.

Blendi Fevziu:Nuk ka kontakt as me gardianët?

Admir Abrija: As me gardianët, vjen guzhinieri edhe e lë ushqimin aty.

Blendi Fevziu: Po kur del për ajrosje?

Admir Abrija: E marrin dy punonjësit e policisë që janë në sektor, janë vetëm aty dhe hapin derën dhe direkt në derën përballë kalon në bokset e ajrimit. Është një boks diku 3 me 5 metër me zgarë hekuri sipër.

Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve, Admir Abrija jep detaje edhe lidhur me kriteret dhe procesin që duhet ndjekur për të çuar një të dënuar në regjimin e posaçëm 41 bis.

Blendi Fevziu: Mbi çfarë kriteri e vendos ministria atë që duhet të hyjë në 41 bis?

Admir Abrija: E para duhet të plotësojë elementë të veprës penale, pra që duhet të jetë subjekt i ligjit antimafia. E dyta duhet të identifikohet nga drejtoria e burgjeve rrezikun potencial që ai i dënuar mund të ketë. Në bazë të nivelit të rrezikshmërisë, ky relacion i çohet SPAK dhe më pas prokurorët e posaçëm vendosin nëse ja propozojnë ministrit të Drejtësisë vendosjen në 41 bis apo jo. Pastaj ministri i drejtësisë i Drejtohet institucioneve të tjera.

“Çfarë u jep për të ngrënë?”, Fevziu hyn në kuzhinën e burgut të Peqinit dhe mëson menunë

Itinierari i emisionit “Opinion” në Tv Klan përgjatë burgut të Peqinit ndalet në kuzhinën e burgut. Kuzhinierja i shpjegon gazetarit Blendi Fevziu se si është përcaktuar menuja për të burgosurit dhe çfarë përfshihet në vaktet e tyre. Veç stafit, aty janë integruar edhe të burgosur që punojnë 8 orë në ditë si ndihmës.

Blendi Fevziu: Çfarë u gatuani?

Kuzhinierja: Gjellë me perime, me mish.

Blendi Fevziu: E kanë një menu të caktuar ditë për ditë?

Kuzhinierja: Po, menu ditore.

Blendi Fevziu: Sa herë ndërron?

Kuzhinierja: E ndërrojmë çdo ditë.

Blendi Fevziu: Çdo javë e kanë të ndryshme, pastaj rifillon prapë javën e ardhshme. Pra e kanë një menu gjatë javës.

Kuzhinierja: Gjatë javës, por janë çdo ditë të ndryshme.

Blendi Fevziu: Si jeni? Si kalon? Si jeni? Si ia çoni? Mirë? Sa nga ju janë të dënuar?

Kuzhinierja: Këta të dy janë kuzhinierë, këta janë të dënuar.

Blendi Fevziu: Si jeni? Sa je dënuar?

I burgosuri: Me burgim të përjetshëm.

Blendi Fevziu: Po sa orë punoni këtu?

I burgosuri: 8 orë.

Blendi Fevziu: Paguhen?

Admir Abrija: Paguhen me 25% të pagës minimale, pra ne këta i paguajmë 10 mijë lekë të reja në muaj për të punuar 8 orë.

Blendi Fevziu: Ndihmës në kuzhinë apo bëni edhe punë të tjera?

I burgosuri: Edhe punë të tjera.

Të burgosurit kanë rreth 7 vite që vuajnë dënimin e përjetshëm.

Blendi Fevziu: Çfarë u jep për të ngrënë?

Kuzhinierja: Kjo është darka. Këtu ka fasule.

Blendi Fevziu: Tani çfarë u shërben për shembull, një pjatë fasule?

Kuzhinierja: Po, një pjatë.

Blendi Fevziu: Kjo është gjitha darka ë?

Kuzhinierja: Ka dhe djathin, fasule dhe djathë. Bukën e marrin që në drekë, por llogaritet.

Blendi Fevziu: Çaj, reçel dhe qumësht është mëngjesi.

Kuzhinierja: Dreka ka gjellë, makarona ose një ditë pilaf se kështu është menuja.

Blendi Fevziu: Ka dhe gjellë me perime dhe makarona? Dy pjata domethënë.

Kuzhinierja: Drekë kanë dy. Në darkë kanë fasule, gjellë dhe djathin. Qumështi, frutat, gjalpi një herë në 5 ditë se nuk kemi se si t’i ndajmë.

93 vjeç i burgosuri më i vjetër në Shqipëri

I burgosuri më i vjetër në Shqipëri është 93 vjeç. Këtë fakt e ka bërë të ditur Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve, Admir Abrija, në një intervistë me gazetarin Blendi Fevziu për emisionin në Tv Klan.

Intervista është zhvilluar në ambientet e burgut të Peqinit, ku vuajnë dënimin 498 të burgosur.

Drejtori i Burgjeve, Admir Abrija, thotë se në burgjet shqiptare ka persona në moshë madhore që nuk janë në gjendje të kujdesen as për veten.

“Kemi të burgosur që nuk i shërbejnë dot vetes, kemi kujdestarë, janë 72 vjeç,75, 93 një në Durrës i burgosur. I dënuar për vrasje, me burgim të përjetshëm, nga ‘97. Ai ka qenë në moshën 68-70 vjeç kur është arrestuar”.

Në burgun e Peqinit, sipas drejtorit Abrija, pjesa më e madhe e të dënuarve me burgim të përjetshëm janë nga bandat e vitit 1997.

“Kemi dhe nga bandat e ‘97, pjesa e më madhe e atyre që janë me burgime të përjetshme janë nga bandat që ‘97”, u shpreh Abrija.

Brenda xhamisë dhe kishës së burgut të Peqinit, drejtori: Të gjithë komunitetet fetare vijnë këtu 1 herë në javë

Brenda burgut të sigurisë së lartë, atij të Peqinit ka kishë dhe xhami për të burgosurit. Gazetari Blendi Fevziu ka vizituar këto 2 objekte kulti në sajë të një reportazhi të realizuar nga emisioni “Opinion” në Tv Klan.

Fevziu ka qenë i shoqëruar nga drejtori i burgut të Peqinit, Admir Abrija, i cili ka thënë se komunitetet fetare vijnë një herë në javë në kishë dhe në xhami. Në vizitën që ka pasur në kishë, Fevziu ka thënë se ajo është më e çuditshmja që ka parë ndonjëherë për faktin që ndodhet në një burg të një sigurie të lartë.

Admir Abrija: Këtu sapo hymë në ambientin e kultit, tek kisha. Komunitetet fetare vijnë dhe organizojnë aktivitetet social-kulturore. Për shembull mund të organizohet një meshë, vjen që nga Imzot Arjan Dodaj, kreu i Kishës Katolike, këtu në këtë burg që bëjnë mesha. Pastaj kemi edhe ambientin e kultit që është xhamia. Ai vjen çdo ditë të premte këtu. Të gjithë komunitetet fetare 1 herë në javë janë këtu. Përveç aktiviteteve social-kulturore që ne organizojmë me organizata të ndryshme në vend. Janë sipërfaqe të konsiderueshme në shërbim të saj.

Blendi Fevziu: Kjo është kisha më e çuditshme që mund të keni parë ndonjëherë. Është kishë në burgun e Peqinit, burgun e sigurisë së lartë.

Gjatë vizitës në xhaminë e bugut të Peqinit, drejtori Abrija është shprehur se objekti i kultit është projektuar për të qenë xhami.

Admir Abrija: Kjo është xhamia e burgut. Është projektuar për të qenë objekt kulti. Këtu ka një imam sipas një marrëveshje me Komunitetin Mysliman, ai vjen dhe mban ligjëratat e caktuara gjatë ditës së premte apo kur ka festa të ndryshme. Mbushet xhamia.

Blendi Fevziu: Edhe kjo është një ndër xhamitë më të rralla që mund të shohësh në botë. Xhamia brenda burgut, e projektuar për të qenë xhami me gjithë kupolën me gjithë pjesën ku qëndron imami dhe e gjitha e shtruar.

“Rasti i fundit i arratisjes ishte në vitin 2013”, Drejtori i Burgjeve shpjegon tentativën e arratisjes së Dan Hutrës

Rasti i fundit i arratisjes nga burgu ka ndodhur në vitin 2013 në Drenovë. Prej atëherë nuk ka patur më rast arratisjesh, ndërsa tentativa e fundit ishte nga Dan Hutra në burgun e Fierit.

Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve, Admir Abrija i cili po shoqëron emisionin “Opinion” në Tv Klan në një reportazh për burgun e Peqinit dha disa detaje rreth tentativës së Dan Hutrës. Gjithashtu ai shpjegoi edhe mjetet që lejohen të hyjnë në burg, të cilat kanë qenë një temë diskutimi në emision ku pati deklarata se të burgosurit mund të marrin pajisje elektroshtëpiake e deri edhe tualete.

Blendi Fevziu: Sa raste arratisjesh keni pasur nga burgjet këto kohë?

Admir Abrija: Nuk kemi pasur rast arratisjesh. Rasti i fundit i arratisjes nga burgu ka qenë në vitin 2013, nga burgu i Drenovës.

Blendi Fevziu: Po, rasti i famshëm që u riarrestuan. Edhe burgu i Drenovës është i sigurisë së lartë?

Admir Abrija: Edhe burgu i Drenovës është i sigurisë së lartë. Tentativa e fundit e arratisjes që kemi pasur ishte në burgun e Fierit.

Blendi Fevziu: E Dan Hutrës. Po në çfarë forme tentoi të arratisej?

Admir Abrija: Ai kishte rekrutuar nja 3 të paraburgosur të tjerë që i konsiderojmë si ndihmësit e tij në procesin e arratisjes. Ne morëm inteligjencë, kishim informacion, e mbajtëm në vëzhgim për një kohë të caktuar dhe më pas njoftuam prokurorinë përkatëse të rrethit gjyqësor që bëri arrestimin.

Blendi Fevziu: Iu gjetën pajisje?

Admir Abrija: Iu gjetëm pajisje, litari e këto që ai kishte përdorur nëpërmjet çarçafëve, por edhe mjetet prerëse.

Blendi Fevziu: Si kishin hyrë mjetet prerëse?

Admir Abrija: Ishin të improvizuara. Ishin krijuar brenda burgut pasi një nga të paraburgosurit e tjerë kishte punuar si farkëtar më përpara.

Blendi Fevziu: Por dëgjova që shkelet ligji për futjen e frigoriferëve, pajisjeve, po e quaj shtëpiake, sobave.

Admir Abrija: Janë disa pajisje që lejohen, pra po themi ne frigoriferi, televizori, antenat, pajisje dixhitale të tjera lejohen, janë të gjitha pajisje të lejuara. Janë disa pajisje që administrativisht nuk lejohen për të hyrë siç është soba ose lejohen për të hyrë por vetëm nëpër burgje që janë të projektuara për t’i pasur në ambiente të brendshme këto gjëra.

Blendi Fevziu: Për t’i pasur nën kontroll.

Admir Abrija: Ekzakt. Kur një burg është i projektuar për ta pasur një pajisje të caktuar…

Blendi Fevziu: Por dëgjova që edhe WC-të i kanë bërë dhe i sjellin vetë.

Admir Abrija: S’është e vërtetë. Ne në këtë burg kemi pasur në muajin maj CPT-në që e vizitoi burgun dhe ka bërë një raport në lidhje me trajtimin, raport i cili ka dalë dhe është i këtij viti. CPT- thotë që trajtimi, forma, përmbajtja që iu bëhet të dënuarve në Institucionin e Vuajtjes së Dënimit të Peqinit, sidomos ata që janë me burgim të përjetshëm është e duhura.

Në burgun e Peqinit ka rreth 128 të të burgosur me burgim të përjetshëm dhe 330 ndodhen në siguri të lartë.

Drejtori i Burgjeve: Parashikojmë mbylljen e 10 burgjeve dhe ndërtimin e 5 të rejave, njëri do jetë në Gjirokastër

Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve, Admir Abrija, thotë se 10 burgje me infrastrukturë të vjetër që nuk plotësojnë kushtet parashikohet që të mbyllen.

Në një intervistë me gazetarin Blendi Fevziu për emisionin Opinion nga burgu i Peqinit, Abrija tha se dy burgjet që do të mbyllen si fillim janë ai i Burrelit dhe i Tepelenës.

Pesë burgje të reja do të ndërtohen dhe do të jenë të pozicionuara në zona të ndryshme të Shqipëri, njëri prej të cilëve në Gjirokastër.

Drejtori i Burgjeve, Admir Abrija: Burgu i Burrelit është një burg që do të mbyllet, edhe Tepelena, do mbyllen këto dy burgje. Pra ne kemi 10 burgje me infrastrukturën e vjetër që parashikojmë t’i mbyllim dhe të ndërtojmë 5 burgje të reja.

Blendi Fevziu: Që janë në destinacione të ndryshme?

Drejtori i Burgjeve, Admir Abrija: Njëri do jetë në Gjirokastër që do mbulojë dy gjykatat e rrethit gjyqësor të Gjirokastrës dhe Sarandës, do mbulojë me të paraburgosur nevojën që kanë për paraburgim këto dy gjykata dhe gjithashtu për të vuajtur dënimin edhe të dënuarit të cilët janë nga zonat përreth, sepse ne kemi një parim, parim jonë është që të dënuarit të jenë sa më pranë banesave të tyre aty ku jetojnë familjet e tyre.

Blendi Fevziu: Burgun e Burrelit mendoni që mund të kthehet dhe në një muze?

Drejtori i Burgjeve, Admir Abrija: Po, do jetë një institut kujtese. Burreli dhe Tepelena. Kurse burgjet e tjera, siç është Kosova dhe Lushnja, Rrogozhina, burgu Mine Peza, burgu i grave në Ali Dem, do jenë të gjitha institucione që do të mbyllen.

Blendi Fevziu: Do rinovohet komplet sistemi i burgjeve?

Drejtori i Burgjeve, Admir Abrija: Do rinovohet sistemi i burgjeve. Përsa i përket burgut të grave, ne besojmë që deri në muajin Mars të kemi mbuluar gjithë infrastrukturën ndihmëse të burgut të Pojskës në Pogradec dhe ai burg do zhvendoset në Pogradec.

