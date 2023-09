Opinion – Si ishin 30 vitet e mia në CIA?

Autori: Blendi Fevziu 00:02 15/09/2023

Në studio: Rolf Mowatt Larssen, ish-Oficer i Lartë i Operacioneve të CIA-s

Një personazh mjaft interesant, Rolf Mowatt Larssen, 30 e ca vjet pjesëtar i Shërbimit inteligjent Amerikan CIA, drejtues i disa operacioneve në terren, ndër më të rëndësishmit dhe njëkohësisht drejtues i disa strukturave që janë marrë me problemet apo luftën e përplasjes mes CIA-s apo KGB-së në kohën e Bashkimit Sovjetik, në raportet me rusët në Shërbimet Sekrete dhe institucionet amerikane pas viteve 90’, drejtor i stacionit të CIA-s për Moskën që është një nga postet më të rëndësishme që një oficer i CIA-s mund të marrë në botë, njëkohësisht drejtues i strukturave të luftës kundër terrorizmit dhe brikuesi sy më sy i presidentit të Amerikës për problemet e terrorizmit gjatë luftës së Irakut, para dhe pas, rrëfen historinë e tij të cilën e ka publikuar dhe në një libër.

Një rrëfim shumë i sinqertë dhe i hapur, aq sa mund të jetë i hapur një agjent në jetën e tij.

Ish-zyrtari i CIA-s, Larssen vizitë për herë të parë në Shqipëri: Vend i rehatshëm dhe shumë mikpritës

Rolf Mowatt Larssen, ish-zyrtari i CIA-s ka ardhur për herë të parë në Shqipëri dhe në ditën e dytë të vizitës së tij në vendin tonë, ai ka dhënë një intervistë për emisionin “Opinion” në Tv Klan.

I pyetur nga gazetari Blendi Fevziu se si i duket Shqipëria, ai ka thënë se është një vend shumë mikpritës dhe i rehatshëm teksa ka shtuar se shpreson që të rikthehet dhe të shikojë dhe më shumë gjëra.

Blendi Fevziu: Dhe tanimë në fund të karrierës tuaj si zyrtar i CIA-s dhe në pjesën aktive të jetës suaj, a jeni me fat që keni qenë një agjent i inteligjencës në jetën tuaj?

Rolf Mowatt Larssen: A më pëlqen?

Blendi Fevziu: Po. A jeni i kënaqur me jetën tuaj?

Rolf Mowatt Larssen: Po. Ndjehem mirë dhe keq, ka shembuj të ndryshëm. E kam përdorur jetën time… i shërbeva vendit tim, i arrita standardet që mësova kur isha një kadet 17 vjeçar në West Point, detyrimi kundrejt vendit tënd. Më pas e çova besimin tim në atë nivel ku shërbimi im ishte me përfitime, ideja ime e detyrimit si zyrtar i inteligjencës ishte njësoj si detyrimi im kundrejt Zotit si një besimtar. Kjo ishte periudha më e bukur e jetës time. Kur unë harmonizova të hyjnishme me të logjikshmen, ky është çasti kur ndjeva vërtetë kënaqësi.

Blendi Fevziu: Si ju është dukur Shqipëria gjatë kësaj kohe?

Rolf Mowatt Larssen: Deri më tani, kjo është dita ime e dytë. Më duket shumë vend i rehatshëm dhe shumë mikpritës. Dhe janë njerëzit që kam takuar dhe më kanë sponsorizuar dhe njerëzit të cilët takoj, si ju tani. Mendoj se është një vend ku mund të ndihem shumë rehat dhe shpresoj të rikthehem që të shikoj edhe më shumë gjëra.

Ish-zyrtari i CIA: E dinim që do goditeshim nga Osama Bin Laden, por nuk parashikuam 11 Shtatorin te kullat binjake

Ish-zyrtari i lartë i CIA-s, Rolf Mowatt Larssen, pohon që agjencia ku ai punonte e dinte që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të goditeshin nga terroristi Osama Bin Laden, por nuk kishin parashikuar datën 11 Shtator 2001, mënyrën me aeroplan dhe vendin tek kullat binjake.

Në një intervistë në studion e emisionit Opinion në Tv Klan, Rolf Mowatt Larssen deklaroi se CIA e njihte Osama Bin Laden që në vitin 1990 dhe e mbante nën monitorim.

Por ai pranon se agjencia amerikane e nënvlerësoi rolin e Bin Laden dhe la jashtë vëmendjes grupin operacional të terroristit më të kërkuar në atë kohë.

Për këtë arsye ndodhi sulmi terrorist i 11 Shtatorit 2001, kur avionët e pasagjerëve të marrë peng u përplasën 2 në kullat binjake dhe 1 në Pentagon.

Blendi Fevziu: Më pas, ju u përfshitë për një kohë të gjatë në luftën kundër terrorizmit. Si filloi terrorizmi pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik dhe pas Luftës së Ftohtë.

Rolf Mowatt Larssen: Përshkrimi më i mirë që dëgjova lidhur me ndryshimin e terrorizmit ishte nga një miku im i cili po punonte me grupet arabe duke parë terroristët e Gaddafi-t. Ai tha se ky nuk është një problem i cili…

Blendi Fevziu: Gaddafi dhe palestinezët nisën terrorizmin ose radikalizmin edhe në vende të tjera. Në Arabinë Saudite, në Afganistan dhe pas luftës me Bashkimin Sovjetik. Si nisi ky lloj terrorizmi?

Rolf Mowatt Larssen: Mendoj se nisi nga mendimi se është diçka të cilën mund ta menaxhojmë. Është ideja se mund të menaxhojmë terrorizmit, qoftë kjo rrëmbim i avionit dhe vrasje dhe parapritur Al Qaeda na tregoi fatkeqësisht. Ne e quajmë dështimi i imagjinatës në Shtetet e Bashkuara. Ne dështuam të imagjinonim se një grup terrorist mund të shkojë në luftë me Shtetet e Bashkuara dhe të godasw objekte strategjike.

Blendi Fevziu: Normalisht, CIA kur vendosi në shënjestër Osama Bin Laden-in dhe Ayman Al-Zawahiri-n? Ndoshta dy personat më të njohur, të dy të vrarë tashmë, Osama Bin Laden më duket para 12 vjetësh ndërsa Ayman Al-Zawahiri vitin e kaluar. Kur u vunë në qendër të vëmendjes të CIA-s? Në cilin vit?

Rolf Mowatt Larssen: Bin Laden-in e vumë re në fillimet e viteve 1990. Dimë për të edhe përpara por askush, por vetëm një grup i vogël njerëzish e ndiqte atë vazhdimisht, jo duke përdorur kaq shumë burime. Me sinqeritet mund t’iu them se e nënvlerësuam…

Blendi Fevziu: Ju e nënvlerësuat…

Rolf Mowatt Larssen: E nënvlerësuam në atë kohë, deri më 11 Shtator ndërsa më pas e mbivlerësuam pas 11 Shtatorit sepse ishim të vendosur… në atë kohë ishim të vendosur të zhduknim tërë problemin që kishim nënvlerësuar para 11 shtatorit.

Blendi Fevziu: Cila ishte fuqia e vërtetë e Osama Bin Laden-it, Ayman Al-Zawahiri-t dhe terroristëve të tjerë?

Rolf Mowatt Larssen: Do të merrni përgjigje të ndryshme nga çdo zyrtar i CIA-s. Përgjigja ime është shumë e thjeshtë. U shqetësova shumë menjëherë pasi u vendosa në sektorin e luftës kundër terrorizmit pas 11 shtatorit sepse e shikoja Bin Laden-in si vizionar. Ai bashkoi militantët radikal në një vizion për të sulmuar Amerikën. Ideja ishte të rrëzonin Shtetet e Bashkuara ashtu siç mendon që kishin rrëzuar Bashkimin Sovjetik. Pra, vizioni i tij ishte shumë i madh. Ideja se mund të rrëmbesh 6 avionë dhe t’i përplasësh në godina, të rrëzosh Kullat Binjake dhe të sulmosh Pentagonin ishte kaq qesharake për ne sa askush nuk e imagjinonte para se të ndodhte. Madje edhe tani kur i kthehemi pas, duhej ta kishim parashikuar.

Blendi Fevziu: Normalisht shumë njerëz nëpër botë pas 11 Shtatorit mendonin, si është e mundur që disa persona nga një vend i huaj si Afganistani ku nuk ka ujë të pijshëm, telefona dhe komunikim arrijnë të organizojnë një sulm të tillë? Një sulm në zemrën e shoqërisë më të sofistikuar në botë.

Rolf Mowatt Larssen: Problemi qëndron tek mentaliteti i gabuar. Kur unë i jap mësim të rinjve i them Sun Tzu-n. Sun Tzu-ja thoshte: njihe vetën tënde dhe njeh armikun dhe do të fitosh 100 beteja. Pra, të njohësh veten tënde do të thotë se duhet të jesh i përulur dhe të kuptosh se kundërshtari mund të të surprizojë. Duhet ta njohësh kundërshtarin dhe asnjëherë të mos e nënvlerësosh. Duhet të kesh empati për objektivat dhe qëllimet e kundërshtarin pasi kështu do të kesh mundësinë ta shkatërrosh me më shumë efikasitet.

Blendi Fevziu: George Tenet, i cili është nga Shqipëria, prindërit e tij vijnë nga këtu, ka thënë në librin e tij të kujtimeve se mëngjesin e 11 shtatorit, duke ngrënë mëngjes me një prej senatorëve apo kongresmenëve, nuk e mbaj mend ekzaktësisht emrin, iu tha se problemi më i madh i Shteteve të Bashkuara tani ishte Osama Bin Laden-i. Dy minuta më vonë Osama Bin Laden-i u përgjigj duke sulmuar Nju Jork-un dhe Pentagonin në Uashington. Kjo do të thotë se CIA e ka pasur Osame Bin Laden-in në qendër të vëmendjes. Dështoi CIA të parandalonte ngjarjen e 11 shtatorit?

Rolf Mowatt Larssen: Në fillim dua të them se George Tenet nuk është vetëm një mik i imi, dhe një hero por po ashtu përmendet edhe në librin im. E di që është fakt që është shumë krenar për prejardhjen e tij shqiptare. Doja ta përmendja këtë. Ai e di se unë jam këtu këtë javë dhe është shumë i gëzuar që unë do të eksploroj sado pak vendin. Kam qenë në stafin e tij të lartë mëngjesin e 11 shtatorit. Mund të them nga dëshmitë e mija personale, nga vëzhgimet e mija direkte se ne e dinim se do të goditeshim nga Osama Bin Laden-i dhe Ayman Al-Zawahiri muaj para 11 shtatorit. E dinim. Pyetja ishte se ku dhe në çfarë mënyre…

Blendi Fevziu: Ju kishit informacion se diçka do të ndodhte…

Rolf Mowatt Larssen: Po.

Blendi Fevziu: Por nuk e dinin se si, me avion apo me diçka tjetër. Ju dinit vetëm se do të kishte një atentat të madh nga ai.

Rolf Mowatt Larssen: Ne dinim se do të ishte diçka e madhe. Dinim se mund të ndodhte brenda Shteteve të Bashkuara, dinim se do të ndodhte menjëherë. Do të ndodhte së shpejti por nuk pamë kohën.

Blendi Fevziu: Grupi i tij operacional le të themi se ishte jashtë vëmendjes tuaj.

Rolf Mowatt Larssen: Kjo është çka ndodhi. Kjo është arsyeja pse ne kemi spiunë mes nesh. Kështu veprojnë terroristët. Ne nuk dimë gjithçka. Më herët më pyetët për CIA-n. Ne na pëlqen që njerëzit të mendojmë se dimë gjithçka por fatkeqësisht nuk i dimë, sidomos në ato rrethana.

Blendi Fevziu: Pas 11 shtatorit ju keni qenë i ngarkuar me hetimin e potencialit të luftës me armë të shkatërrimit në masë në duart e terroristëve. Është e vërtetë se Al-Zawahiri ka qenë i ngarkuar për të krijuar një bombë atomike?

Rolf Mowatt Larssen: Po, Al Qaeda. Kjo është gjëja më e frikshme që mësuam se Al Qaeda kishte si synim zhvillimin e armëve biologjike.

Blendi Fevziu: Armë atomike është më e lehtë për tu kuptuar nga publiku.

Rolf Mowatt Larssen: Dhe një bombë bërthamore.

Blendi Fevziu: Mundej një person në Afganistan të krijonte një bombë atomike?

Rolf Mowatt Larssen: Është shumë e vështirë. Kjo është arsyeja pse fatmirësisht…

Blendi Fevziu: Megjithatë, ata e nisën programin.

Rolf Mowatt Larssen: E nisën programin.

Blendi Fevziu: Ata donin të blinin një bombë atomike apo ta krijonin vetë atë?

Rolf Mowatt Larssen: Ta blinin, ta vidhnin ose ta ndërtonin.

Blendi Fevziu: Të gjitha mundësitë. Kanë qenë pranë?

Rolf Mowatt Larssen: Jo.

Blendi Fevziu: Jo…

Rolf Mowatt Larssen: Nuk mendojmë se ishin pranë megjithatë ishim të shqetësuar për çfarë nuk dinim. Ky është shembulli i të qënit i përulur. Unë personalisht e dëgjova nga Presidenti dhe nga Zv. Presidenti të cilët do i citoj vazhdimisht. Ishin të interesuar personalisht…

“Pse Bush sulmoi Irakun?”, ish-zyrtari i CIA-s: Mendoj se besonte që ishte fati i tij të shpëtonte botën nga Sadam Husseini

Rolf Mowatt Larssen, i cili ka qenë prej më shumë se 30 vitesh zyrtar i CIA-s ka treguar për emisionin “Opinion” në Tv Klan qasjen e tij lidhur me vendimin e ish-Presidentit amerikan Bush për të pushtuar Irakun.

I pyetur nga Blendi Fevziu lidhur me këtë çështje, ai thotë se mendon se ish-Presidenti Bush besonte se ishte detyra e tij presidenciale që ta shpëtonte botën nga Sadam Husseini.

Blendi Fevziu: Normalisht, Shtetet e Bashkuara nisën pushtimin e Irakut në 2003-in, më Mars të 2003-it nëse nuk gabohem. Ishte një gabim i madh i CIA-s i cili i kushtoi George Tenet-it pozicionin e Drejtorit të Përgjithshëm në krye të CIA-s. Ju e keni cituar shumë herë Presidentin George Bush të asokohe. Gjetët armët e shkatërrimit në masë ose bombat atomike në përgatitje në Irak në atë kohë?

Rolf Mowatt Larssen: Jo. Dhe çdo president mëson shpejt se pjesa më e madhe e inteligjencës nuk është bardh e zi. Presidenti Bush në veçanti u ndikua nga pamundësia e CIA-s për t’i dhënë një përgjigje plotësisht të qartë. Ka Sadami armë të shkatërrimit në masë?

Blendi Fevziu: Cila është përgjigja? Jo?

Rolf Mowatt Larssen: Fatkeqësisht dolëm në përfundimin e gabuar. Kjo është diçka të cilën e studiojmë, përpiqemi ta korrigjojmë, nuk përpiqemi të shmangim gjykimin se ishte një dështim i inteligjencës.

Blendi Fevziu: Më pas, është shumë interesante kur përshkruani takimin tuaj me Presidentin George Bush në praninë ish-Presidentit George Herbert Bush, babai i tij. Ju thatë në një çast se Bush-i i ri po shikonte babanë e tij për vendimin por në fund ishte ai i cili duhej të merrte vendimin. Pse George Bush-i mori vendimin për të sulmuar Irakun?

Rolf Mowatt Larssen: Asnjëherë nuk do e di përgjigjën ekzakte. Interpretimi im është se ishin punë të pambyllura. Besoj se ishte një bindje e vërtetë e Presidentit se… meqë ra fjala unë e respektoj vërtetë Presidentin, të dy Presidentët Bush kanë qenë shumë të mirë, pra nuk dua të keqpërfaqësoj nga vij. Megjithatë unë mendoj se ai vërtetë besonte se kishte armë të shkatërrimit në masë në Irak dhe ashtu besonte se ishte detyra e tij presidenciale, ose fati i tij, të shpëtonte botën nga Sadam Husseini.

Blendi Fevziu: Si ishte Presidenti Bush gjatë takimeve informuese? I kushtonte vëmendje takimeve?

Rolf Moëatt Larssen: Po, disa njerëz e përshkruajnë Presidentin si një person jo shumë të zgjuar por si pas përvojës time ai ishte jashtëzakonisht shumë kompetent, kishte një memorie shumë të mirë, kishte sy për detaje, merrte vendime të mira dhe të shpejta dhe më pas keni rastin e Irakut, çka nuk është e vërtetë në këtë rast. Megjithatë sipas përvojës time me Presidentin, si qytetar tani, jo si zyrtar i CIA-s, u ndjeva që administrata jonë ishte në krye të gjërave.

“Si e zbuluat terroristin Al-Zarqaw?”, ish-zyrtari i CIA-s: Në fillim e ndoqëm dhe mësuam për…

Rolf Mowatt Larssen, i cili ka qenë prej më shumë se 30 vitesh zyrtar i CIA-s ka treguar për emisionin “Opinion” në Tv Klan disa prej momenteve që kanë shënjuar karrierën e tij.

Larssen ka treguar se si e ka zbuluar Al-Zarqawin, një prej terroristëve më të rrezikshëm në Irak, për të cilin ka thënë se ishtë një sukses i inteligjencës,

Blendi Fevziu: Është e vështirë të jesh një zyrtar i CIA-s ose krerë i një i stacioni në këto vende, si Sudani ose Somalia për shembull. Pra, në vende ku terrorizmi është i fortë, ku gjendja politike është kaotike dhe ku shumicën e rasteve vendosin njerëzit e pushtetshëm në vend të institucioneve.

Rolf Mowatt Larssen: Nuk mund të jem specifik këtu por mund t’iu them për mënyrën se si i qasemi gjërave, ka shumë vende ku ne nuk kemi stacione, ku nuk jemi të pranishëm me një Ambasadë apo ndërtesë të caktuar pasi nuk mund ta bënim. Do ishte tepër e rrezikshme për zyrtarët tonë.

Blendi Fevziu: Shumë e rrezikshme…

Rolf Mowatt Larssen: Shumë e rrezikshme, po.

Blendi Fevziu: Keni qenë një ndër të parët që zbuluan Al-Zarqawin, një prej terroristëve me të rrezikshëm në Irak. Si e zbuluat Al-Zarqawin? Ishte i panjohur në atë kohë dhe Saddam Hussein ishte ende në pushtet.

Rolf Mowatt Larssen: Ky ishte një rast… Abu Musab al-Zarqawi u bë emiri i Al Qaeda-s dhe Irakut përpara se të vritej nga forcat ushtarake më vonë. Ne në fillim e ndoqëm dhe mësuam për qëllimet e tij përpara se forcat ushtarake të pushtonin Irakun. Dhe ky ishte një sukses, ky ishte një sukses i inteligjencës.

Blendi Fevziu: Ju e identifikuat atë përpara…

Rolf Mowatt Larssen: E identifikuam përpara dhe dinim se kush ishte, nga vinte, dhe çfarë po bënte dhe punuam fortë vitet në vijim duke e ndjekur nga afër.

Blendi Fevziu: Si ndryshoi nga një gangster rrugësh në një terrorist botëror?

Rolf Mowatt Larssen: Është një histori interesante si fatkeqësisht shumica e terroristëve. Përkushtimi dhe zelli i tij, çfarë donte të arrinte e bën atë më të dhunshëm dhe u bë shumë i mirë në atë që donte të arrinte.

Blendi Fevziu: Normalisht, ishte ai që përgatiste armët kimike në atë kohë?

Rolf Mowatt Larssen: Po. Zarqawi, e quajmë Rrjeti Zarqawi. Disa ndodheshin në Irak, disa në Evropë. Po krijonin armë kimike bruto që ti përdornin në metro për shembull.

Ish-agjenti: CIA ka bërë gjëra të këqija dhe të mira

Rolf Mowatt Larssen, ish-zyrtar i lartë i CIA-së, në një intervistë për emisionin Opinion në Tv Klan, ka deklaruar se agjencia në të cilën shërbeu për 30 vite ka bërë gjëra të mira dhe të këqija.

Larssen ka bërë një libër ku ka rrëfyer karierën e tij 30-vjeçare në CIA dhe aktivitetin e kësaj agjencia me rusët në kohën e Bashkimit Sovjetik, por dhe me shtete të tjera që dikur kanë qenë nën varësinë e Bashkimit Sovjetik.

Blendi Fevziu: Normalisht, pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik, je keni punuar në një prej Republikave Sovjetike. Mund ta identifikoj vendin por ju te libri juaj nuk flisni për të. Si ishte jeta në ato ish republika të Bashkimit Sovjetik pas rënies së regjimit?

Rolf Mowatt Larssen: Jam përpjekur ta përshkruaj te libri…

Blendi Fevziu: Kam qenë në të gjitha përveç Turkmenistanit, në të gjitha ish-republikat sovjetike. Di disa gjëra për jetën në këto republika tani. Por, si ishte fillimi?

Rolf Mowatt Larssen: Në fillim ishte shumë emocionues sepse shkova në Armeni dhe nuk e përmend te libri. Por isha duke punuar me zyrtarët gjatë luftës me Azerbajxhanin në Nagomo-Karabakh. Dhe ju mund ta shikoni këtë te libri. Megjithatë diskutimet që unë zhvillova me Ministrin e Mbrojtjes, Kreun e ri të Shërbimeve Sekrete, Presidentin Levon Ter-Petrosyan të cilin e takova në atë kohë ishin emocionuese. Po përpiqeshim të krijonim një marrëdhënie të re SHBA-Armeni, si shtet i pavarur dhe jo satelit i Bashkimit.

Blendi Fevziu: Çfarë do të thotë për një zyrtar të Armenisë, të Azerbajxhanit, ku ta di unë, të Uzbekistan, Kirgistanit, të gjithë atyre vendeve, emri CIA? Është një emër i fortë për shumicën e njerëzve nëpër botë.

Rolf Mowatt Larssen: Saktë. Do të thotë diçka ndryshe në varësi të personit që pyet. Palët nga të cilët ne përfituam mendonin se ne kishim forcë mitologjike. Shumë njerëz të tjerë nëpër botë mendojnë se ne jemi një organizatë e mirë e cila bën gjëra ose të paktën gjëra që ata mendojnë se janë gjëra të mira. Jemi të fuqishëm. Më pas është një grup tjetër njerëzish, të cilët ndoshta vendi i tyre i bën të mendojnë se ne jemi burimi i së keqes dhe bëjmë gjëra të këqija dhe ne i bëjmë të dyja, për të qenë plotësisht i sinqertë me ju. Kemi bërë gjëra të këqija por bëjmë edhe gjëra të mira. Ajo çka është e rëndësishme është se unë të paktën asnjëherë nuk bëra diçka për të cilën mendoja se ishte ndjekja e së vërtetës. Kemi një mbishkrim në mur teksa ecni në kryesitë e CIA-së e cila është nga Gjoni 8:32 dhe thotë: Do ta njihni të vërtetën dhe e vërteta do t’ju bëjë të lirë. E lexova atë shkrim dhe mendova se kjo është naive, CIA nuk mund të bëjw fjalë për këtë gjë. Tani, 30 vite më vonë mund të them se kjo është e vërtetë në ditët tona dhe është e pavërtetë në ditët e këqija.

Blendi Fevziu: Ju keni qenë në Moskë, në Rusi gjatë periudhës së problemeve, gjatë periudhës së përplasjeve, jo problemeve, midis Presidentit Yeltsin dhe udhëheqësve të Parlamentit Hazbullatovit dhe Alexander Rutskoy, nëse nuk gabohem.

Rolf Mowatt Larssen: Po, keni të drejtë.

Blendi Fevziu: Në atë kohë e mbaj mend shumë mirë se si i ndiqnim ngjarjet në Moskë. Ishte një lloj lufte midis liberalëve dhe konservatorëve. Është e vërtetë se CIA mori pjesë duke mbështetur Hazbullatovin dhe Rutskoy-in?

Rolf Mowatt Larssen: Jo.

Blendi Fevziu: Jo…

Rolf Mowatt Larssen: Jo. CIA, dhe në fakt unë në libër e përshkruaj çastin kur FSB-ja më thirri ditën kur ushtria ruse veproi kundër Khasbulatov-it dhe Rutskoy-it për të rrëzuar grushtin e shtetit. Grushti i shtetit, siç treguat edhe ju, vinte nga e djathta. Presidenti Yeltsin dërgoi FSB-në për të na kërkuar neve në Ambasadë nëse ishte e vërtetë se po punonin me organizuesit e grushtit të shtetit kundër Shtëpisë së Bardhë së Moskës dhe iu përgjigja se ishte kategorikisht e pavërtetë. Shtetet e Bashkuara mbështesin fort Presidentin Yeltsin.

Blendi Fevziu: Qëndruat në krahun e Presidentit Yeltsin…

Rolf Mowatt Larssen: Po.

Blendi Fevziu: Në libër keni një kapitull i cili është shumë interesant. Gjatë zhvillimit të ngjarjeve, ju së bashku me një grup të vogël zyrtarësh të CIA-së ishin në mes të luftës. Ju kërkuat nga FSB-ja, e cila është Shërbimi Sekret i Rusisë, t’iu mbështeste. Por personi nga FSB-ja ju tha: në rregull, do të dërgojmë një grup t’iu mbështes por duhet të luftoni të ndarë e mbase të vdisni të ndarë. Çfarë do të thotë kjo?

Rolf Mowatt Larssen: Ajo që do thotë është se atë ditë askush nuk e dinte. Mendoj se kur e përjeton historinë dhe unë nuk e di nëse kisha fatin apo nëse aty në një pikë të caktuar isha i pranishëm kur shkruhej historia, ti nuk e di se çfarë ka për të ndodhur. Nuk e dinin në Yeltsin-i do i mbijetonte grushtit apo nëse grushti do të mbizotëronte. Nuk donin të akuzoheshin se ishin duke punuar me CIA-n. Ishte një masë paraprake. Thanë: Ne do ju mbështesim. Madje e bën me nder por ata nuk ishin të lumtur me atë gjë.

Ish-zyrtari i CIA-s: Isha në shënjestër nga grupi terrorist grek, një agjent i dyfishtë më kompromentoi

Rolf Mowatt Larssen ka qenë një zyrtar i lartë i CIA-s amerikane ku ka shërbyer për 30 vite. Së fundmi ai ka bërë edhe një libër ku rrëfen angazhimin e tij në CIA.

Në një intervistë për emisionin Opinion në Tv Klan, Rolf Moëatt Larssen ka folur për një episod në Greqi ku ka shërbyer për CIA-n dhe që në atë kohë ka qenë shënjestër nga grupi terrorist grek 17 Nëntori.

Ai tregoi shkurtimisht se u bë shënjestër e grupit terrorist grek për shkak se identiteti i tij u kompromentua nga një agjent i dyfishtë me të cilin punonte.

Blendi Fevziu: Ju keni qenë… keni punuar si zyrtar inteligjence në Greqi, një vend fqinj me ne. Ju keni qenë në shënjestër atentatesh në Greqi nga ‘17 Nëntori’. Në cilat kushte? Pse?

Rolf Mowatt Larssen: Në atë kohë isha i ngarkuar me atë që quhet terrorizëm i jashtëm. Nuk i ngarkuar me 17 Nëntorin, i cili është grupi i terrorizmit të brendshëm të Greqisë. Grup i brendshëm grek. Fatkeqësisht u përfshiva në raste ku terroristët ishin duke bashkëpunuar me grupe terroriste arabësh. Dhe unë u bëra një shënjestër.

Blendi Fevziu: Ka pasur lidhje midis tyre?

Rolf Mowatt Larssen: Kanë pas punuar së bashku deri diku. Dhe unë u bëra shënjestër.

Blendi Fevziu: Sepse unë mendoj se 17 Nwntori është shumë vendore.

Rolf Mowatt Larssen: Keni të drejtw.

Blendi Fevziu:… nuk janë grup terrorist ndërkombëtar. Atëherë pse donin t’iu vrisnin?

Rolf Mowatt Larssen: Ata shënjestronin amerikanët. Një prej arsyeve pse…

Blendi Fevziu: Cila ka qenë arsyeja?

Rolf Mowatt Larssen: Do të thosha se ne në CIA ishim të fiksuar pas 17 Nëntorit pasi ata kishin vrarë… Mes viktimave të tyre ishte kreu i stacionit tonë, me fjalë të tjera zyrtarin tonë më të lartë…

Blendi Fevziu: Zyrtari i stacionit të CIA-s u vra nga 17 Nëntori?

Rolf Mowatt Larssen: I vunë pistoletën rrugës për në shtëpi kur po kthehej për Krishtlindje nga një ceremoni pritjeje. Kur ndodh diçka e tillë. Muammar Gaddafi bëri të njëjtin gabim kur rrëzoi një aeroplan me zyrtar të CIA-së. Kur një nga zyrtarët tonë vritet, ne i ndjekim shumë fort autorët dhe prandaj ndodhi çfarë ndodhi me 17 Nëntorin. CIA u fiksua për të vënë 17 përpara llogarive për të gjitha vrasjet, përfshirë atë të zyrtarëve të CIA-së.

Blendi Fevziu: Keni qenë për rreth 1 vit në mbrojtje të Shteteve të Bashkuara edhe policisë greke. Është e vërtetë?

Rolf Mowatt Larssen: Po. Mund ta themi kështu. Siç kam përshkuar te libri im, e shkurtoi udhëtimin tim dhe përvojën time në Greqi. Më dërguan tek ish-Bashkimi Sovjetik çka për mua, për fat të mirë, ishte duke rënë rreth asaj periudhe. Pra i dha një mundësi që të përdornin njohuritë e mija për gjuhën ruse dhe background-in tim për Republikat e reja të cilat ishin të pavarura kur ne hapëm ambasadat dhe stacionet tona në këto vendet. Pra shkova për t’u marr me këtë gjë dhe u largova nga Greqia.

Blendi Fevziu: Por si arriti 17 Nëntori të identifikonte një zyrtar të CIA-së? Mendoj se personat që punojnë në stacione të CIA-së në Greqi apo në vende të tjera nuk janë njerëz publik.

Rolf Mowatt Larssen: Po, keni të drejtë.

Blendi Fevziu: Edhe një herë, jeni të përfshirë në aktivitete të ndryshme por jo me atë të inteligjencës.

Rolf Mowatt Larssen: Do ju jap një përgjigje të përgjithshme për këtë gjë edhe pse mund t’ju jap një përgjigje më të detajuar. Nuk më lejohet ta them. Në fakt ndodhi sepse veprimtaria ime u kompromentua. Personi me të cilin punoja ishte një agjent i dyfishtë, terroristët u informuan…

Blendi Fevziu: Ishte informacion nga brenda…

Rolf Mowatt Larssen: Jo, nuk ishte informacion nga brenda. Problemi tjetër shtesë ishte se një mik shumë i mirë i imi ishte një diplomat turk i quajtur Denis Bylykbashi… ne punonim shumë së bashku dhe ai jetonte një bllok larg apartamentit tim dhe po ashtu u përpoqën të vrisnin atë dhe makinës së tij i vendosën bombë dhe ai thuajse vdiq.

“Nuk e dinim që Bashkimi Sovjetik do të shpërbëhej kaq shpejt”, zyrtari i CIA-s në Opinion: U ndjeva si shumë rus

I ftuar mbrëmjen e sotme në emisionin “Opinion” në Tv Klan është Rolf Mowatt Larssen. Ai ka qenë më shumë se 30 vjet pjesëtar i Shërbimit inteligjent Amerikan CIA, drejtues i disa operacioneve në terren ndër më të rëndësishmit dhe njëkohësisht drejtues i disa strukturave që janë marrë me problemet apo luftës së përplasjes mes CIA-s apo KGB-së në kohën e Bashkimit Sovjetik, në raportet me rusët në Shërbimet Sekrete dhe institucionet amerikane pas viteve 90’, drejtor i stacionit të CIA-s për Moskën që është një nga postet më të rëndësishme që një oficer i CIA-s mund të marrë.

Ai ka thënë se kjo është vizita e parë e tij në Shqipëri teksa ka shtuar se nuk është i huaj me rajonin e Ballkanit, por pjesën më të madhe të punës e ka përqëndruar në Rusi dhe në Evropën Perëndimore dhe më vonë në luftën kundër terrorizimit.

Me një karrierë shumë të pasur, ai ka treguar me detaje momente kyçe nga puan e tij, ku veçon shpërbërjen e Bashkimit Sovjetik, ngjarje historike për të cilën thotë se nuk kanë qenë të përgatitur.

Blendi Fevziu: Rolf, libri që ju botuat për karrierën dhe historinë tuaj në CIA ishte shumë interesant. Por si fillim, kjo është hera juaj e parë në Shqipëri?

Rolf Mowatt Larssen: Kjo është vizita ime e parë në Shqipëri.

Blendi Fevziu: Një zyrtar i CIA-s i cili vjen për herë të parë në Shqipëri?

Rolf Mowatt Larssen: Më vjen turp në fakt kur thuhet kështu. Nuk jam i huaj me rajonin por pjesën më të madhe të punës e kam të përqendruar në Rusi dhe në Evropën perëndimore dhe më vonë kundër-terrorizmit.

Blendi Fevziu: Ju keni qenë gjithmonë i përqendruar tek Rusia apo edhe tek Bashkimi Sovjetik?

Rolf Mowatt Larssen: Bashkimi Sovjetik. Vitet e mija të parë në Rusi ishin gjatë periudhës së Bashkimit Sovjetik, në vitet 80. Më pas u riktheva në 1992 ku qëndrova për një tjetër “detyrë” siç e quajmë për 2-3 vjet çdo herë. Pra shërbeva dy detyra, një në Bashkimin Sovjetik dhe një pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik.

Blendi Fevziu: Do ju pyes më vonë për përvojën tuaj gjatë këtyre ditëve në Shqipëri por le të themi se ju mund të bëni dallimin midis Bashkimit Sovjetik edhe Rusisë. Është një çast shumë interesant sepse armiku juaj le të themi, KGB-ja, në të njëjtën kohë u bë partneri juaj në epokën e Rusisë me presidencën e Yeltsin -it. Si ndryshuan gjërat?

Rolf Mowatt Larssen: Po dhe në nivelin personal ishte diçka shumë e çuditshme. Kur u prezantova me ‘Lubanka-n’, kryesinë e KGB-së, hera e parë që ndoshta në Lubanka, ishte në një takim me partnerët dhe gjeneralët të cilët ishin duke më ndjekur mua kur ndodhesha në Moskë në vitet 1980. Ishte një takim shumë i çuditshëm kur u takuam për herë të parë, siç mund ta imagjinoni.

Blendi Fevziu: Dhe ishin pak më të hapur në krahasim me vitet e kaluara…

Rolf Mowatt Larssen: Po. Diçka tjetër e çuditshme për marrëdhënien ishte se ne ndjemë nevojën… Bashkimi Sovjetik ishte në mes të ndryshimeve të mëdha, marrëdhëniet SHBA-Rusi do të ishin ndryshe nga ç’kishin qenë… Në 1992, 1993, 1994 nuk e dinim si do të ishin këto marrëdhënie. Kështu që ndjemë përgjegjësinë të krijonim këtë marrëdhënie.

Blendi Fevziu: Rolf, lërmëni t’iu pyes, mundet një zyrtar inteligjence të jetë i hapur? Në marrëdhënie me të tjerët…

Rolf Mowatt Larssen: Jo plotësisht. Sërish, fjala juaj është besueshmëria juaj. Nuk mund të jeni mashtrues edhe nëse jeni duke u marr me një partner i cili ka qenë një armik, madje sidomos në këtë rast duhet të krijosh marrëdhënie besimi.

Blendi Fevziu: Si ishte Bashkimi Sovjetik në fundin e viteve 80? Ju ishit në detyrë gjatë kohës së Gorbachev-it, pas vdekjes së Andropov-it.

Rolf Mowatt Larssen: Mendoj se u ndjeva si shumë rus. Kështu do ta përshkruaja. Ishin duke pyetur veten se çfarë mund të ndodh, nuk e dinim që Bashkimi Sovjetik do të shpërbëhej kaq shpejt, megjithatë e dinim se…

Blendi Fevziu: Nuk ishit i përgatitur për shpërbërjen e Bashkimit Sovjetik?

Rolf Mowatt Larssen: Jo, nuk ishim. Ne kishim një ndjesi të fortë se gjërat do të shpërbëheshin në nivelin e të pamundurës por nuk mbaj mend askënd, përfshirë veten këtu, të cilët menduan se kjo ishte e mundur për shkak të reformave të Gorbachev-it, Glasnost-it.

Blendi Fevziu: Rolf, duke lexuar librin tuaj, i cili është i shkëlqyer sipas mendimit tim dhe ndoshta ngaqë i shkon përshtat interesave të mija, kam parë se ju pëlqen të bëni disa analiza politike në përgjithësi. Sipas mendimit tuaj, analizave tuaja, pse u shpërbë Bashkimi Sovjetik?

Rolf Mowatt Larssen: Atëherë, arsyeja kryesore e shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik ishte konkurrenca midis kapitalizmit, tregut të lirë dhe sistemit të tyre të ekonomisë dhe pjesa ushtarake e kësaj nuk ishte asnjëherë e qëndrueshme. Pra, siç më pyetët më parë, a e parashikuam se do të ndodhte? Jo. A i pamë treguesit e kësaj rënieje? Po, sepse sistemi i tyre ishte jo i qëndrueshëm. Do të shtoja se të gjithë rusët me të cilët u miqësova mjaftueshëm që ti bëja të ndanin me ne vështrimet e tyre private e panë këtë gjë edhe para ardhjes së Gorbachev-it sepse e kuptonin se ishin duke e humbur garën me perëndimin, jo vetëm Shtetet e Bashkuara. Kryesisht nga pikëpamja ekonomike, edhe ka edhe një pikëpamje ushtarake. Gjithmonë kam thënë… kur doja të ngacmoja homologët do i thosha: ju mund të keni inteligjencën më të mirë, nuk e di, por nuk ka rëndësi. Në fund bëhet fjalë për atë që fiton. Dhe nuk ka të bëj me një situatë ku njeri fiton e tjetri humb. Një prej problemeve të marrëdhënieve të Shtetet e Bashkuara dhe Rusisë ditën e sotme është se si shikohen si një lojë ku fiton ose humb, dhe nuk duhet parë kështu.

Blendi Fevziu: Ju keni qenë i ngarkuar me hetimin, e le ta quajmë “penetrimin” e KGB-së brenda CIA-s dhe rëndësinë e institucioneve të rëndësishme të Shteteve të Bashkuara. Sipas mendimit tuaj tani, kush kishte “penetruar” më shumë tjetrin CIA-KGB-në nga Ruse apo KGB-ja nga ana amerikane?

Rolf Mowatt Larssen: Më duhet ta them në mënyrë të vrazhdë, se ka pasur shumë pika të dobëta. Ata na penetruan në një shkallë që ishte shumë e turpshme dhe e dhimbshme dhe ne bëmë të njëjtën gjë. Nuk mendoj se ka patur një fitimtar dhe një humbës në kuptimin e lojën me njeri tjetrin. Nuk dua ta quaj një lojë ku jetët e njerëzve janë të përfshira por kjo është një mënyrë për ta përshkruar./tvklan.al