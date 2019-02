OPINION – SKANDALI I KAVAJES, SHANTAZH ME VIDIO SEKSI!

Të ftuar:

Anila Basha – Gazetare

Armand Bajramaj – Gazetare

Fitim Zekthi – Opinionist

Marinela Sota – Petagoge

Alion Caci – Skenarist

Alba Cobaj – Gazetare, Moderatore

Adriatike Lami – Drejtoreshe e kolegjit “Wilson”

ë studion e emisionit Opinion, gazetarja Anila Basha ka sjellë detaje nga ngjarja në Kavajë. Basha tha se djali dhe vajza kanë qenë shkollë klase dhe banke që në klasën e dytë.

“Vajza është 13 vjeç, ka që në klasën e dytë me djalin në një bankë. Dhe kur ai kishe ditëlindjen vajza e kishte pyetur se çfarë dhurate donte për ditëlindje. Dhe ai kishte kërkuar marrëdhënie seksuale. Kjo i kishte thënë që nuk është koha, por djali ishte hatërmbetur”, tha Basha.

Më tej gazetarja tha, se në momentin që vajza dhe djali kanë vendosur të kryejnë marrëdhënie së bashku, një person i tretë i ka filmuar. Dhe ka qenë pikërisht ai që ka shantazhuar të dashurin e vajzës që do të publikonte videon.

Në këto kushte, i dashuri i vajzës i ka kërkuar 13-vjeçares të kryejë raporte me djalin që i ka filmuar, në mënyrë që ai të mos publikonte videon.

“Për t’u mbrojtur nga video vajza kashkuar me shokët e klasës së vet. Njëri nga djemtë është me dhjeta”, tha Basha. Gazetarja shtoi se ne gjithe kete histori eshte luajtur per te blere nje playstation.

Gazetarja shtoi se pas përhapjes së videos, njëri prej djemve i shkruan djalit të pastrueses, për t’I kërkuar një ambjent ku mund të shkojë me vajzën. Nëna e tij ka lexuar mesazhin dhe e ka denoncuar ngjarjen në shkollë.

