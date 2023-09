Opinion – Sot vendimi më i rëndësishëm i PD-së! (5 Shtator 2023)

Shpërndaje







01:00 06/09/2023

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Të ftuar: Matilda Mcini, Artan Hoxha, Preç Zogaj, Enton Abilekaj, Ervin Salianji

“Ngjitet si Luli pas karriges e nuk shqitet”, Salianji për Bashën: Për të disatën herë i shërben Berishës

Këtë të martë lajmi i ditës ishte bashkimi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike.

Deputeti Ervin Salianji, i ftuar në studion e emisionit “Opinion” në Tv Klan, u shpreh se veprimet e fundit të Lulzim Bashës ndikuan në përshpejtimin e këtij procesi.

Prandaj këto veprime të Bashës së fundmi, Salianji i sheh si shërbime që Basha ia ka bërë Sali Berishës. Ai iu përgjigj edhe akuzave të Bashës dhe u shpreh se është njeri me sjellje despotike.

Blendi Fevziu: A e ndikoi këtë bashkim ardhja e Bashës dhe veprimet e fundit të Bashës?

Ervin Salianji: Nëse do doja që të thosha një gjysmë të vërtetë edhe kjo mund të jetë që për të disatën herë Lulzim Basha i shërben Sali Berishës. Edhe në këtë rast i shërben. Dalja e tij e përshpejtoi procesin. Dalja e tij duke mbivendosur interesat personale plotësisht mbi interesat e vendit dhe mbi interesat e opozitës, duke pasur sjellje për të gjitha ato që diskutuam, dhe unë deri në Mars kam qenë këtu duke mbrojtur disa parime. Kam thënë unë jam kundër pronësimit të partisë. Shihe pak si e pronëson ky partinë. Ngjitet si Luli pas karriges dhe nuk shqitet. Kam thënë që vlerat euroatlantike është që duhet të ketë garë, duhet të ketë parime. Shihe pak si e merr tek ai.

Blendi Fevziu: Basha ju quajti bunker anti-amerikan?

Ervin Salianji: Nëse ka një njeri që është me sjellje despotike dhe me vlerat më të këqija lindore është Lulzim Basha dhe është bunkeri i fundit anti-amerikan dhe i vetmi i akuzuar për rubla ruse.

“Llogje Kavaje”, plas debati Salianji-Zogaj në “Opinion”: Po provokon!

Këtë të martë në emisionin “Opinion” në Tv Klan u diskutua në lidhje me bashkimin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Të ftuar në studio kanë qenë deputeti Ervin Salianji dhe analisti Preç Zogaj. Ata janë përfshirë në një debat kur analisti Zogaj e pyeti Salianjin se kush është kryetari i tij i partisë.

Pasi Salianji tha se kryetarin e opozitës nuk e përcakton Rama, por vota, Zogaj u përgjigj duke thënë “llogje Kavaje”. Kjo shprehje nuk i pëlqeu Salianjit duke i kërkuar të mos e përdor sepse fyen një qytet të tërë.

Preç Zogaj: Rreth kujt të bashkoheni?

Ervin Salianji: Rreth idesë. Do të bashkohen rreth qëllimit të përbashkët për të rrëzuar qeverinë.

Preç Zogaj: Kjo është retorikë mor.

Ervin Salianji: Politika me retorikë bëhet mor, çfarë të bëj, të nxjerr shpatat?

Preç Zogaj: Ore kë ke kryetar partie?

Ervin Salianji: Po çfarë të duhet ty kë kam kryetar partie?

Preç Zogaj: Ore Blendi bëhet diskutim ky.

Ervin Salianji: Kryetarin e opozitës në Shqipëri nuk e përcakton dot Edi Rama e përcakton vota.

Preç Zogaj: Kjo është llogje Kavaje.

Ervin Salianji: Po prit mo prit. Mos fyej një qytet të tërë se mund të të thonë ndonjë gjë tjetër tani.

Preç Zogaj: Llogje tani, mos fol pra llogje. Llogje Kavaje është shprehje.

Ervin Salianji: Mos të të them ndonjë gjë tjetër se unë nuk po të fyej. Tani po të them një gjë në mënyrë të drejtpërdrejtë se ke disa herë që po provokon.

Preç Zogaj: Thuaj mor çfarë të duash ti.

Ervin Salianji: Fyen një komunitet të tërë. Llogje Kavaje thua, çfarë është kjo?

Preç Zogaj: Është shprehje.

Ervin Salianji: Është pezhorative dhe mos përdor se edhe këtu ke një shqetësim se ka fituar dikush aty.

Preç Zogaj: Për Kavajën kemi kontribuar ne për të fituar. A e pranon apo jo? A ka kontribuar familja ime për Kavajën?

Ervin Salianji: Po mor po dhe e vlerësoj atë familjen, por familja politike që përfaqëson ka qenë kundra.

“Me të ardhë turp që e kemi mbështet”, Salianji nuk përmbahet në studio ndaj Bashës

Deputeti Ervin Salianji teksa ishte i ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan ka qenë i ashpër me deklaratat e tij kundër Lulzim Bashës.

Salianji tregoi një rast kur sipas tij i ka ardhur turp që e ka mbështetur Bashën.

Sipas deputetit demokrat, bëhet fjalë për një rast kur Basha doli publikisht dhe tha që për 10 vite e ka komanduar Sali Berisha.

Një njeri që del në publik dhe thotë për 10 vite më ka komanduar Sali Berisha thotë, kur e dëgjova atë ishte të vija duart në kokë. Me të ardhë turp që e kemi mbështet edhe unë, edhe ti dhe kushdo. Më ka komanduar për 10 vite Sali Berisha tha dhe tani u çlirova. Dhe del prapë në publik. 10 vite tha kam dalë, iu kam thënë që jam kryetar partie, ju kam thënë që do jem kryeministër, jam sjellë në rol si kloun sikur do jem kryetar partie dhe më ka komanduar Sali Berisha. Dhe del prapë”, u shpreh Salianji./tvklan.al