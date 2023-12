Opinion – SPAK i kërkon parlamentit arrest për Berishën!

Shpërndaje







Autori: Blendi Fevziu 02:00 13/12/2023

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Të ftuar: Preç Zogaj, Artan Hoxha, Jordan Daci, Artan Hoxha, Enton Abilekaj. Në lidhje direkte: Glidona Daci

Procesi gjyqësor ndaj ish-kryeministrit, gazetari: Janë përpjekur pak nga pak ta “çmontojnë” Berishën

Sonte në “Opinion” në Tv Klan po diskutohet lidhur me ashpërsimin e masës nga SPAK ndaj ish-kryeministrit Sali Berisha, sa i takon aferës “Partizani”.

Gazetari Artan Hoxha duke e analizuar gjithë veprimet e Prokurorisë dhe Gjykatës së Posaçme thotë se procesi gjyqësor duket sikur e ka “çmontuar” kryedemokratin, duke përdorur dhe reagimet e këtij të fundit.

Artan Hoxha: Këtë radhë duket sikur është punuar pak më me kujdes krahasuar me rastin tjetër sepse janë përpjekur që Berishën ta çmontojnë pak nga pak dhe të përdorin dhe reagimet e tij. Pra, masa e parë që u mor, pritën çfarë reagimi do kishte, pra çfarë mbështetje popullore ose lëvizja politike.

-Pse kalkulon dhe politikisht SPAK-u?

Artan Hoxha: Nuk them që e kalkulon SPAK-u, por nuk është i pandjeshëm se këtu jetojnë dhe ata. Së dyti, kur e panë që kjo gjë nuk krijonte këtë lloj problematike, kur panë dhe reagimin e Berishës, se mbase se kanë menduar që ai do bënte këtë lloj zgjedhje që në momentin e parë. Kjo dosje ka një gjë shumë të veçantë, nëse e shikon si hetim ka nisur në 2020-ën. Por emri i Berishës është futur vetëm në 2 Tetor të 2023. Masa është kërkuar në datë 16 dhe në 20 u firmos. Koha është shumë e shkurtër, vetëm në 2 Tetor është regjistruar emri i Berishës si person nën hetim për akuzën e korrupsionit pasiv. Më mbrapa ka dalë veprimi i Gjykatës që njëkohësisht ka shmangur Kuvendin, sepse Berisha tha të përballemi në Kuvend.

“Kjo që i është rezervuar tani Berishës dhe mënyra si po procedohet me rastin Meta duket që ata që e drejtojnë dhe qëndrojnë pas saj…Situata për mua nuk është më një çështje juridike, por politike sepse do jetë një vendim në Kuvendin e Shqipërisë”, përfundoi Hoxha.

Kërkesa e SPAK për imunitetin e Berishës, Abilekaj: Duket si një kurth, e komplikon politikisht

Këtë të martë, SPAK i kërkoi Kuvendit të Shqipërisë që t’i heqë imunitetin ish-kryeministrit, Sali Berisha. Këshilli i Mandateve do të mblidhet në datën 18 Dhjetor 2023 për të shqyrtuar këtë kërkesë.

Kjo ka qenë edhe tema ditën e sotme në emisionin “Opinion”, në Tv Klan, ku gazetari Enton Abilekaj, njëri nga të ftuarit, është shprehur se kjo që bëri SPAK, po e komplikon më shumë politikisht këtë çështje.

Abilekaj tha se kjo kërkesë e SPAK-ut përkundrejt Berishës, është më tepër si një kurth sesa për të vendosur drejtësi.

Enton Abilekaj: SPAK-u mund të priste të gjitha shkallët, megjithëse ishte deri në apel mund të priste edhe Gjykatën e Lartë dhe Kushtetuesen. Ose ta çonte të njëjtën masë në parlament, ose të bënte atë që bëri, e cila e komplikon më shumë politikisht, se çdo gjë tjetër.

Blendi Fevziu: Pse?

Enton Abilekaj: Sepse deri tani zoti Berisha thoshte që mjafton masa që më është dhënë të shkoj në parlament dhe unë do shkoj. Ashpërsimi i masës në kushte kur masa kontestoi kshtetueshmërisht, nuk justifikohet ligjërisht.

Blendi Fevziu: Ka komplikime politike?

Enton Abilekaj: Vendimin për ta marrë masën, për ta thelluar masën, SPAK-u e ka marrë në bazë të konkluzioneve të GJKKO-së dhe SPAK-ut vetë. Tani çfarë ndodh? Ky duket më shumë si një kurth, sesa si një mjet për të vendosur drejtësi. Pse si kurth? Sepse në qoftë se do kishte ndodhur që në fillim kjo procedurë, që me masën e bllokimit të pasaportës, zoti Berisha do të ishte i detyruar dhe ne do të vazhdonim ta ndiqnim në gjendje të lirë. Por duke mos u respektuar kjo procedurë, Berisha e refuzoi dhe tani ai do të jetë në kurthin e një “arresti shtëpie”, që do ta bllokojë atë nga aktiviteti politik. Kështu që nuk e di nëse SPAK-u e ka menduar kështu, e ka paramenduar kështu, por kështu siç shkoi gjërat shkuan si një kurth politik, që iu ndërtua zotit Berisha.

Kërkesa e SPAK-ut për Berishën, Artan Hoxha: Kuvendi karagjoz do ta miratojë. Do mbyllin sytë, do mbyllin vetullat…

Kërkesa e SPAK drejtuar Kuvendit për t’i hequr imunitetin Sali Berishës ishte tema e diskutimit në emisionin “Opinion” në Tv Klan.

Analisti Artan Hoxha, i ftuar në studio këtë të martë, tha se Berisha e ka bërë betejën e tij për dinjitetin e Kuvendit.

Sipas tij, nëse parlamenti do ishte serioz nuk do ta pranonte masën e fundit ndaj kryedemokratit pa pranuar edhe dy të parat.

“Po të ishte dinjitoz, por ngaqë është karagjoz do ta miratojë”, tha ai.

“Kuvendi, ky Kuvend do të veprojë me gjasa siç thotë Jordani. Pse? Se nuk është Kuvend dinjitoz për vetveten. Se po të ishte dinjitoz, ky Kuvend kur i vjen momenti në dorë, po t’i qëndrojë besnik precedentit dhe opinionit që ka që këto lloj masash, edhe ato të parat, jo vetëm kjo e dyta duhet të vijë në Kuvend, duhet t’i thotë: Kjo masë nuk mund të pranohet sepse është agravim i dy të tjerave që m’i ke sjellë tek unë. M’i sill ato dy të tjerat, t’i miratoj dhe po qe se nuk i zbaton pastaj Sali Berisha më sill këtë tjetrën. Po të ishte dinjitoz, por ngaqë është karagjoz do ta miratojë me atë procedurë të përshpejtuar që thotë dhe Jordani, do mbyllin sytë, do mbyllin vetullat, do të përdorin kartonët etj., etj. Nga ana tjetër ke edhe pozicionin e Sali Berishës dhe demokratëve që kanë thënë gjersa po vjen në Kuvend po respekton kompetencën e Kuvendit. Ai Kuvend do e marri vendimin miratues për masën e arrestit në shtëpi, pavarësisht se i padrejtë tha, por gjithë beteja e tij në këtë kohë ka qenë beteja për dinjitetin e Kuvendit. Ky kuvend nuk e kupton ose nuk e vlerëson, ose nuk do ta vlerësojë sepse nuk është dinjitoz”, u shpreh Hoxha.

SPAK ka vendosur të ndryshojë masën e sigurisë për Sali Berishën nga “detyrim paraqitje” dhe “ndalim të lëvizjes jashtë shtetit”, në “arrest në burg” ose “arrest shtëpie” pas disa përpjekjeve të dështuara për ta marrë në pyetje si të pandehur për çështjen e privatizimit të ish-kompleksit “Partizani”.

Për ta bërë këtë, Prokurorisë së Posaçme i duhet autorizimi i Kuvendit. Ndaj këtë paradite në zyrën e kryeparlamentares Lindita Nikolla ka mbërritur kërkesa e firmosur nga kreu i SPAK-ut, Altin Dumani, ku kërkohet nga parlamenti t’i heqë imunitetin deputetit Sali Berisha.

“Parlament karagjoz, 24 karat!”, Zogaj-Hoxhës: Me kë po flet ti njëherë?! S’jam prokurori i Berishës

Teksa diskutohej mbi masën e sigurisë të SPAK ndaj ish-kryeministrit Sali Berisha sonte në “Opinion” pati një debat të tensionuar mes dy analistëve Preç Zogaj dhe Artan Hoxha.

Ky i fundit e cilësoi Kuvendin “karagjoz” dhe Prokurorinë e Posaçme “një institucion që vepron në bazë të interesave”, duke theksuar se Berisha nuk ka pse të përballet me gjykatësit. Nga ana tjetër Zogaj u shpreh se ish-kryeministri duhet të zbatojë vendimin e gjykatës dhe të paraqitet sepse kështu funksionon në një shtet demokratik.

Preç Zogaj: Vetëm këtu kam dëgjuar që bëhesh ti vetë Gjykatë Kushtetuese, mendon ti se kjo është Kushtetuta…

Artan Hoxha: Personi i prekur në radhë të parë është Kuvendi, po ngaqë s’ka dinjitet nuk përfshihet…

Preç Zogaj: Ti mund të thuash natë ditë që unë po respektoj Kushtetutën, por kundrejt një vendim gjykate, duhet të jetë Gjykata Kushtetuese, pra nuk mund të referosh veten tënde.

Artan Hoxha: Të pazakonshmit bëjnë dhe akte rezistence dhe pranojnë dhe kostot. Njerëzit e zakonshëm nuk pranojnë kosto dhe nënshtrohen.

Preç Zogaj: Ka një absurditet në Shqipëri që i quajnë gjërat të panatyrshme, nuk është e natyrshme, këtu hetimi i ish-Presidentit është një normë ku sundon ligji dhe ku askush s’është mbi ligjin.

Artan Hoxha: Parlamenti më karagjoz nuk ka ku bëhet, karagjoz 24 karat! Nuk mbron dinjitetin e vet

Preç Zogaj: Disa kohë nuk gjendej Sali Berisha, po bëhej komike kjo. Nuk e gjenin…

Artan Hoxha: Ai 24 orë para syve të gjithë shqiptarëve, ata se gjenin dot ata…Donin t’ju shkonte atje në zyrë.

Preç Zogaj: Tani po kërkohet rruga se si i bëhet që ish-Presidenti të takohet me gjykatësit, se kjo është një betejë që nuk zhvillohet as në studio, as në foltore.

Artan Hoxha: Po pse duhet të shkojë Sali Berisha te gjykatësit, ka avokatët, shkojnë ata. Pse duan ta çojnë me zor këta, ku e gjetën të drejtën ta çojnë me zor?

Preç Zogaj: Është personi që duhet paraqitur.

Artan Hoxha: Për çfarë, për apel? Unë nuk e di si i pranoni kaq kollaj idiotizmat.

Preç Zogaj: Kush është idiotizëm?

Artan Hoxha: Vendimet e gjykatës janë idiotizma. Meqënëse nuk vijnë nga injoranca, vijnë nga interesi.

Preç Zogaj: Duhet të shkosh t’i sfidosh aty përballë.

Artan Hoxha: Duan që atë njeri ta pengojnë, ta thyejnë, është e qartë fare!

Preç Zogaj: Drejtësia ka hapur disa çështje, nuk është i vetmi ndaj të cilit po kryhen hetimet.

Artan Hoxha: Rrugën me avokatë po e bën ai. Ju nuk doni ta pranoni që kjo gjykatë po vepron politikisht.

Preç Zogaj: Ore do t’i thuash të pushojë apo jo? Kemi ardhur të bëjmë me një bisedë. Me kë po flet ti njëherë, unë kam një mendim timin.

Artan Hoxha: Po flas me të gjithë ata që mendojnë ndryshe nga unë.

Preç Zogaj: Unë s’jam as avokati i Sali Berishës, as prokurori e as gjykatësi. Për fat s’jam asnjëri.

Daci: Berisha ra në kurthin e vetvetes, ligjëroi kërkesën e SPAK-ut. E vetmja zgjidhje është…

Juristi Jordan Daci u shpreh se ish-kryeministri Sali Berisha ra në kurthin e vetvetes dhe legjitimoi lëvizjen e SPAK-ut për kërkesën për zëvendësimin e masës së sigurisë ndaj tij.

Ai theksoi se Kuvendi duhet t’i miratojë edhe masat e mëparshme të sigurisë. Sipas Dacit, e vetmja zgjidhje për Berishën është të pritet të shprehet Gjykata e Lartë dhe ajo Kushtetuese.

“Tashmë e vetmja zgjidhje që kishte zoti Berisha, sepse praktikisht zoti Berisha ra në kurthin e vetvetes, nuk e futi njeri në kurth. Duke bërë protagonizmin për një gjë që ai në fakt e ka për natyrë dhe ka edhe të drejtën ta bëjë, praktikisht ligjëroi lëvizjen e SPAK-ut për kërkesën për zëvendësim. Tani a kemi deputetë kuvendi ne? Do doja të kisha një Kuvend që thotë, “Stop” hajde të parën, pra unë jam i njëjti Kuvend që t’i miratoj të dyja, por m’i bëj me radhë, s’ka gjë dhe hajde brenda ditës ta miratoj të dytën. E vetmja zgjidhje që ka si zoti Berisha dhe ne të tjerët është të presim Gjykatën e Lartë të shprehet dhe Gjykatën Kushtetuese”, tha Daci.

“Berishës po ia ndërpreve kontaktin me publikun…”, Hoxha: Dënim më të rëndë se aq s’ke ça i bën

SPAK ka vendosur të ndryshojë masën e sigurisë për Sali Berishën nga “detyrim paraqitje” dhe “ndalim të lëvizjes jashtë shtetit”, në “arrest në burg” ose “arrest shtëpie”. Por për ta bërë këtë, Prokurorisë së Posaçme i duhet autorizimi i Kuvendit.

Gjatë emisionit të sotëm në “Opinion”, në Tv Klan, gazetari Artan Hoxha, u shpreh se “arrest në burg” për Berishën nuk ka.

Sipas tij, nëse merret masa “arrest shtëpie”, ish-kryeministrit mund t’i ndërpresin kontaktin me publikun, e cila për të, do të jetë dënimi më i rëndë.

Artan Hoxha: Është problemi i masës tjetër tani. I masës që do merret. Po “arresti i shtëpisë” shoqërohet edhe me teknikalitete të tjera. Jamarbërit për shembull, ia ndaluan të komunikonte në ‘Facebook’. Tani Berishës, po ia ndërprenë edhe kontaktin me publikun, dënim më të rëndë se aq nuk ke çfarë i bën. Jamarbër Malltezi ka qenë duke folur në Facebook dhe ia ndërprenë ata. Berisha nuk e pranon këtë gjë. Kjo është masa tjetër si do shkojë. “Arrest me burg” për Berishën nuk ka, nuk ka “arrest me burg”. /tvklan.al