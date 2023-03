Opinion – SPAK në aksion, çfarë po ndodh?

Autori: Blendi Fevziu 00:01 17/03/2023

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

I ftuar: Eni Ferhati

Gazetari: Kryebashkiaku i Bulqizës e pa arrestimin e tij në televizor

Lefter Alla, kryebashkiaku i Bulqizës dhe 12 persona të tjerë, pjesa më e madhe vartës të tij u arrestuan me urdhër të SPAK për abuzim me një tender me vlerë 3.2 miliardë lekë. Për të përcjellë më shumë detaje rreth këtij hetimi, në studion e Opinion, ishte i ftuar këtë të enjte gazetari Eni Ferhati. Mes të tjerash gazetari tha se Alla u njoh me faktin se ndaj kishte një urdhër arrest përpara se të arrestohej nga efektivët e policisë, për shkak të rrjedhjes së informacionit.

Blendi Fevziu: Sa ishte vlera e këtij tenderi?

Eni Ferhati: 2.8 mln euro, ose 323 milionë lekë të reja, për rrjetin e Ujësjellësit në lagjen e vjetër të Bulqizës. Tenderi është bërë në Prill të vitit 2021. Ndryshe nga kallëzimet e tjera që ka pasur në SPAK për abuzime me tenderat, këtë herë hetimi ka nisur pas një material referues të njësisë E në Policinë e Shtetit. Është njësia për hetimin e krimeve ekonomike financiare.

Blendi Fevziu: Ka pasur sinjalizim për këtë?

Eni Ferhati: Policia është vënë në dijeni mesa duket dhe SPAK e ka regjistruar në Janar të vitit të kalua. Është procedimi numër 9 i vitit 2022, ku ka nisur dhe më pas hetimet për këtë çështje. Kryesisht është i bazuar në materiale dhe praktikat që ka ndjekur bashkia.

Blendi Fevziu: Cili është thelbi?

Eni Ferhati: SPAK ka arritur në përfundimin që anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, kanë ngritur një mekanizëm me urdhër të kryetari të bashkisë dhe nënkryetares, për të favorizuar fillimisht bashkimin e dy operatorëve që kanë fituar tenderin. Por më pas çfarë ndodh. Në mënyrë eventuale ka ndodhur që punimet për këtë tender të fituar nga dy operatorët ekonomikë, janë kryer nga një kompani e tretë e cila rezulton që është lidhje e ngushtë e kryetarit të bashkisë, Lefter Alla. Edhe ky person është me masën e sigurisë arrest me burg.

Blendi Fevziu: Pra e ka marrë një kompani tjetër dhe punimet i ka kryer një tjetër.

Eni Ferhati: Ne në fakt sot nuk e dimë sepse SPAK ka qenë shumë i centralizuar në dhënien e informacionit. Nëse Ujësjellësi i ri është funksional apo jo në radhë të parë. Ditën e djeshme ka ndodhur edhe diçka, që kryetari i Bashkisë Lefter Alla, për hir të së vërtetës e ka parë arrestimin e tij fillimisht në televizor, ndonëse nuk ishte ekzekutuar urdhri.

Blendi Fevziu: Si e ka parë në televizor?

Eni Ferhati: E vërteta është që ka pasur një rrjedhje informacioni.

Blendi Fevziu: Dhe televizioni e nxori para se të shkonte policia për ta arrestuar?

Eni Ferhati: Ekzekutimi ende nuk kishte ndodhur. Zoti Alla është banor i qytetit të Tiranës. Po rezulton se ai shpeshherë qëndronte dhe në qytetin e Bulqizës tek vëllai i tij dhe është dashur një kohë relativisht e gjatë po themi që forcat e policisë të mbërrinin deri në Bulqizë për ta arrestuar. Por fillimisht kjo ka qenë situata. Për hir të së vërtetës ai ka pasur mundësi që edhe t’i shmangej arrestimit.

Kjo nuk është hera e parë që kryebashkiaku i Bulqizës përballet me drejtësinë. Në Janar të vitit 2020 u publikua një video ku Alla u akuzua se konsumonte kokainë, por çështja u pushua me argumentin se nuk ekzistonte fakt penal ndaj tij.

“E morën me makinë private e i bënë pyetje provokuese”, çfarë thuhet në ankimimin e Arben Ahmetajt për kontrollin e banesës

Arben Ahmetaj dhe bashkëjetuesja e tij, Erjola Hoxha, i janë drejtuar Gjykatës së Posaçme të Apelit me kërkesë për të shpallur si antikushtetues vendimin për kontrollin e ushtruar në banesën ku ata jetojnë. I jashtëligjshëm, sipas avokatëve të Ahmetajt, është edhe procedura e kontrollit të banesës dhe ajo e kontrollit personal ndaj Erjola Hoxhës. Argumenti kryesor i antikushtetueshmërisë, sipas avokatëve është nevoja për një autorizim nga Kuvendi, pasi Ahmetaj është deputet. Avokatët argumentojnë se edhe pse Ahmetaj dhe Erjola Hoxha nuk janë të martuar, ata kanë një bashkëjetesë të gjatë dhe janë prindër të një fëmije, duke i bërë ata një familje, ndaj për kryerjen e kontrollit duhet autorizim nga legjislativi. Detajet rreth këtij ankimi i përcolli këtë të enjte në studion e “Opinion”, gazetari Eni Ferhati.

Blendi Fevziu: Çfarë ka ndodhur? BKH ka kontrolluar shtëpitë ku mendohet që janë rezidenca të deputetit Ahmetaj. Ahmetaj ankohet që duhet të kishte një leje nga parlamenti për këtë.

Eni Ferhati: Po dhe bazohet në nenin 73 të Kushtetutës sipas të cilit, arrestimi apo çdo masë tjetër ndaj një deputeti, qoftë edhe kontrolli personal apo i banesës së tij duhet të marrë autorizim nga Kuvendi. Avokatit e Ahmetajt pretendojnë që në radhë të parë kemi të bëjmë me një vendim antikushtetues, por edhe të paligjshëm, sepse agjentët e BKH kanë shkuar dhe e kanë pritur bashkëjetuesen e zotit Ahmetaj poshtë zyrave të një kompanie private ku ajo punon. I kanë sekuestruar edhe aparatin e saj celular. Duke i ushtruar dhe trysni që në moment ajo t’i tregojë dhe fjalëkalimin, por dhe Pin-in e kartës SIM, dhe në mënyrë faktike tashmë SPAK ka dhe komunikimet private me bashkëjetuesen e tij.

Blendi Fevziu: Ka sekuestruar celularin?

Eni Ferhati: Celularin e saj personal. Ndonëse nuk specifikohej në vendimin e Gjykatës së Shkallës së Parë të dhënë më 8 Mars. Nga ana tjetër edhe Ahmetaj ka qenë i pranishëm vetë në pjesën e dytë të kontrollit që i është ushtruar vilës së tij në Gjirin e Lalzit. Sepse është telefonuar nga bashkëjetuesja e tij, duke e vënë në dijeni që janë agjentët e Byrosë Kombëtare të Hetimit.

Blendi Fevziu: Jo shtëpinë ku ata banojnë në Tiranë?

Eni Ferhati: Jo shtëpinë në Tiranë. Ka qenë dhe një banesë tjetër e personave të ngushtë, ndoshta e ish-bashkëshortes së Ahmetajt që është kontrolluar. Por sipas ankimit të tyre, ky vendim është antikushtetues, i paligjshëm. Dhe agjentët e BKH, për më tepër, avokatët e Ahmetajt pretendojnë që e kanë marrë me automjetin e tyre privat nga Tirana deri në Gjirin e Lalzit duke e detyruar në njëlloj mënyrë, ndonëse Kodi i Procedurës Penale, apo aktet në fuqi parashikojnë që mund t’i lihet kohë dy orë. Ajo mund të merrte me vete një mbrojtës ligjor gjatë kontrollit të banesës. Nga ana tjetër sipas ankimit, agjentët e BKH kanë bërë pyetje sugjestionuese, apo provokuese.

Blendi Fevziu: Çfarë domethënë provokuese?

Eni Ferhati: Lidhur për shembull për disa sende të dukshme me vlerë, që janë gjetur në atë banesë, duke e pyetur bashkëjetuesen e Ahmetaj, zonjën Erjola Hoxha, se sa kushton kjo, ku e keni gjetur, e kështu me radhë. Do të jetë Gjykata e Apelit që do ta vlerësojë nëse ky kontroll ka qenë konform ligjit apo jo.

Blendi Fevziu: Nëse e vlerëson që ka qenë në shkelje të ligjit?

Eni Ferhati: Nëse e vlerëson patjetër që ky aksion i SPAK do t’i bashkëngjitet hetimit që ka ndaj zotit Ahmetaj, në rast se do të shpallet antikushtetues. Megjithatë nga pikëpamja juridike është një precedent i rrezikshëm që duhet të kemi një vendim./tvklan.al