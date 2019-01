OPINION – STUDIMI: SHQIPTARET, SEKSI DHE MARTESA!

Të ftuar:

Enxhi Nasufi – Këngëtare

Akil Pano – Pastor

Blendi Salaj – Gazetar

Zhaklina Lekatari – Gazetare

Jeri Lalaj – Gazetare

Anxhela Peza – Gazetare

Mustafa Nano – Gazetar

Alion Caci – Skenarist

Gazetari dhe analisti i njohur Mustafa Nano i ftuar mbrëmjen e sotme në “Opinion” ka sqaruar deklaratën e bujshme të pak ditëve më parë se kishte shkuar për herë të parë me një mashkull me emrin Mariglen me origjinë nga Kuçova.

“Në show unë them te vertetat e mia. Kjo historia e Mariglenit ishte për efekt show. Në portale ishte spekulim i madh”, u shpreh ai në Opinion.

Në Shqipëri e kanë qejf temen e homoseksualitet, vijoi Nano.

Skenaristi Alion Çaçi i ftuar mbrëmjen e sotme në “Opinion” për të diskutuar mbi studimin e Instat për martesat dhe seksualitetin tha se mosha mesatare e martesave aktualisht është 26 vjec. Ai tha shembullin e shoqërisë së tij që po martohet për shkak të rrethanave sociale-ekonomike.

“Shoqëria ime martohet në moshën 26 vjeç. Një shkak është Llotaria Amerikane se duhet të celebruar për të aplikuar. Një shkak tjetër është qiraja e shtëpisë, etj”. tha ai.

Një studim i INSTAT për moshën kur shqiptarët e humbin virgjërinë ngjalli debat në studion e “Opinion”. Gazetari Blendi Salaj tha se “nuk është normale që një vajzë 30 vjeçe që s’ka kryer marrëdhënie seksuale”.

Këtu ndërhyrn pastori Akil Pano i cili tha se nuk është mirë të frustrohen vajzat apo djemtë që nuk e kanë humbur virgjërinë edhe pse janë në moshë madhore.

Pano u shpreh se “pse nuk është normale? Po flasim për lirinë dhe për aq kohë sa seksualiteti është pronë individuale pse duhet të ushtohet presion. Nuk duhet të vrasim ndërgjegjen e atyre që janë 30 vjeç”.

Në këtë debat pati dhe këndëvshtrim tjetër se ata që janë 30 vjec dhe s’kanë humbur virgjërinë janë të kompleksuar mbi paraqitjen e tyre fizike.

