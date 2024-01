Opinion – “Sytë e shpirtit”, historia e pabesueshme e holandezit në Shqipëri!

Shpërndaje







23:46 16/01/2024

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Historia e pabesueshme e holandezit me Osman Kazazin, Fevziu: Mund t’ju mbushë sytë me lot

Këtë të martë në emisionin “Opinion” u publikua historia e pabesueshme e okulistit holandez Paul Luijf me “Mandelën” e Shqipërisë, Osman Kazazi. Ky i fundit vuajti mbi 40 vite burg në kohën e komunizmit.

Ka qenë një artikull në gazetën holandeze, që e bëri Luijf të shkonte ta vizitonte Kazazin në Shqipërinë e sapo futur në pluralizëm.

Blendi Fevziu u shpreh se kjo histori është e pabesueshme dhe dokumentari “Sytë e shpirtit” i Blerina Gjokës është një nga ato dokumentarë që mund t’ju mbushin sytë me lot.

“Ishte një njeri që sapo kishte dalë nga burgu. Ai kishte vuajtur thuajse 41 vite në burgjet komuniste. Pinjoll i një familjeje tiranase, një njeri që kishte studiuar ose kishte lënë përgjysmë studimet në Itali që më pas u angazhua me Ballin Kombëtar në Luftën e Dytë Botërore, me rininë e Ballit, pretendohet që ka qenë në disa nga eventet e rëndësishme në Luftën e Dytë Botërore përfshirë edhe Marrëveshjen e Mukjes. Osman Kazazi, u bë një personazh jo shumë njohur, por gjithsesi me emër në rininë e Ballit në atë kohë. Por në vitin 1944 komunistët e arrestuan, ai vuajti 41 vite burg dhe izolim. Në vitin 1990 ky personazh i rrallë që kishte bërë thuajse 13 vjet më shumë se Mandela burg, i cili ishte simbol i izolimit në botë, u lirua dhe doli në atë që quhej Shqipëria e lirë, Shqipëria pluraliste, Shqipëria postkomuniste. Pjesa më e madhe e gazetarëve të huaj iu drejtuan, duke mbetur të befasuar nga fakti që ai nuk kishte asnjë lloj mllefi, asnjë lloj revanshi, asnjë lloj ankese. Ai kishte kaluar 4 dekada në izolim. Ishte i hapur dhe shumë më tepër bonsens sesa njerëz që kishin patur një jetë thuajse normale. Këtë artikull të gazetës “Het Parool” e lexon Pol Luijf, një okulist holandez, që jo vetëm befasohet nga historia, jo vetëm mrekullohet nga ajo, por vendos të kthehet vetë në Shqipëri për të takuar Osman Kazazin. Ai udhëton nga Holanda e asaj kohe në drejtim të Tiranës, takohet me Osman Kazazin dhe midis tyre lind një miqësi gati-gati si në filma do ta quaja sepse në realitet duket e pabesueshme. Aq shumë lidhet me Osman Kazazin, jo vetëm si person, por me historinë tragjike që shqiptarët kishin patur në vitet e komunizmit, sa vendos të ndihmojë Shqipërinë me të gjitha format. Në fillim vendos të bëjë një operacion falas për Osman Kazazin në mënyrë që atij t’i vinin sytë, pra të mund të rikuperonte shikimin duke e pasur gati në gradën e fundit, në prag të verbërisë. Pastaj vazhdon të bëjë vizita në çdo cep të Shqipërisë. Për thuajse 15 vjet ka vizituar çdo cep, familje rome, shqiptarë të shpërndarë në qytet apo në fshatra. Historia e okulistit holandez është e pabesueshme. I lidhur me Osman Kazazin, gati-gati me një shpirt binjak futet në pjesët e errëta që Shqipëria komuniste kishte lënë pas. Historia është mahnitëse. Ai arrin të jetë një prej miqve të Shqipërisë, arrin të shohë edhe ikjen nga kjo botë të Osman Kazazit, por siç thotë ai dhe një pjesë të filmimeve janë të kohës, zbulon një vend të pabesueshëm. Është një prej atyre dokumentarëve që mund t’ju mbushen sytë me lot për të kuptuar se cila ka qenë e shkuara e këtij vendi dhe sa e vështirë është e ardhmja ku nisesh me një të shkuar të tillë”, u shpreh Fevziu.

“Shqyem sytë”, gazetari holandez rrëfen herën e parë në Shqipëri: Ulërinte varfëria!

Në pjesën e parë të emisionit “Opinion” në Tv Klan, është transmetuar dokumentari i realizuar nga Blerina Gjoka, me mbështetje nga Ambasada Holandeze në Tiranë.

Është një histori, gati-gati e pabesueshme, një histori që rikthehet thuajse 32 vite më pas. Dokumentari titullohet “Sytë e Shpirtit” dhe i dedikohet Paul Luijf, një okulist holandez dhe Osman Kazazi, i quajtur edhe si “Nelson Mandela” i Shqipërisë.

Në dokumentar, vijnë gjithashtu dëshmitë e gazetarit holandez Joop Holthausen, i cili shkroi për herë të parë historinë e Kazazit dhe këngëtarit të njohur Stef Bos. Gazetari holandez u shpreh gjatë dokumentarit se kur erdhi për herë të parë në Shqipëri, u habit shumë nga varfëria që kaplonte vendin tonë.

Joop Holthausen: Sigurisht, askush nuk dinte gjë për Shqipërinë, sepse ishte si një vend misterioz për ne. Ishte plotësisht i mbyllur. Ishte shumë e vështirë të futeshe brenda vendit. Hera ime e parë në Shqipëri ishte në vitin 1991. Një natë, në një kafene, dëgjova se ekipi holandez i volejbollit do të luante një ndeshje për kampionatin evropian në Tiranë, kundër Dinamos. Mendova: Kjo ishte mundësia ime! Isha gazetar i përgjithshëm për disa kohë dhe u regjistrova në klubin e ekipit të volejbollit. Njihja menaxheren, Bonna van Der Kooi. Ajo u përpoq të më regjistronte si gazetar sportiv, por regjimi refuzoi. Arsyeja e tyre për refuzimin ishte: “Nuk kemi njerëz mjaftueshëm për të shoqëruar gazetarët”. Kjo ishte një gënjeshtër, sigurisht. Ajo nuk u dorëzuar dhe mendoi një plan, duke më shtruar në bord, në mënyrë që të bashkohesha me ta. Sapo kaluam kufirin, shqyem sytë: Ishin kaq të varfër! Ishte një anakronizëm i madh. Ishte e pabesueshme për ne. Njerëzit ecnin nëpër rrugë, nuk shihje makina, transporti kryhej me gomarë. Varfëria ulërinte! U ktheva në Tiranë, kur në rrjedhën e vitit 1991, Ramiz Alia kishte kuptuar se duheshin ndryshime, pasi shqiptarët po shikonin kanale të huaja në televizor, veçanërisht kanalet italiane, po shikonin yjet holandeze të futbollit, Gullit, Van Basten. Po shikonin se si po binin regjimet komuniste në shtetet e tjera. Në 1991 pati greva dhe protesta vazhdimisht, diçka e pamundur më parë. Ndjeva se regjimi do të binte. I thashë shefit tim: “Duhet të shkoj përsëri. Është momenti”. Ai ra dakord. Kështu, në fund të vitit 1991, u ktheva në Shqipëri, tashmë edhe me fotograf. E dija që Shqipëria kishte shumë të burgosur politikë, të cilët sapo ishin amnistuar. Fillova të pyes për disa emra të këtyre të burgosurve politikë. Dy ose tri herë, dëgjova emrin Osman Kazazi. Vendosa se ky ishte njeriu që doja të takoja.

Fuqia e një historie! Si okulisti holandez udhëtoi në Shqipëri për të takuar Osman Kazazin: Doja ta dëgjoja…

Për rreth 55 vjet, Osman Kazazi u dënua e persekutua nga regjimi komunist në vend, njeriu që kishte pasur një kontribut të jashtëzakonshëm në lirinë e kombit të tij. Sigurisht, historia e tij është rrëqethëse dhe e dhimbshme në çdo detaj.

Sonte në “Opinion” në Tv Klan na del në pah një tjetër personazh, po aq i jashtëzakonshëm. Bëhet fjalë për okulistin holandez Paul Luijf. Një artikull gazete jo vetëm e kuriozoi, por e bëri atë të përfshihej aq shumë në historinë e Kazazit, saqë Luijf vendosi të udhëtojë në Shqipëri e ta njohë nga afër.

Paul Luijf: Lexova këtë artikull më 21 Dhjetor 1991 në një gazetë të quajtur “Het Parool” të shkruar nga Joop Holthausen, i cili më vonë do të bëhej miku im. E lexova dhe e rilexova. E lexova me lot në sy. U preka kaq shumë sa ndërsa shikoja fytyrat mendova: të burgosurit e harruar? E pashë përsëri titullin dhe mendova “të burgosurit e harruar”? Këta njerëz nuk duhet të harrohen pasi ata kanë dhënë jetën për lirinë e atdheut të tyre të dashur. Nuk duhet t’i harrojmë këta njerëz! Duhet të kujdesemi sa më shumë për ta. Më pas mendova: Dua ta dëgjoj historinë e tyre vetë.

Stef Bos (kantautor holandez): Paul lexoi gazetën, lexoi për historinë e jetës së tij dhe ishte aq i çmendur saqë mori aeroplanin për në Shqipëri për ta takuar. Më shumë mundësi ai mendoi se mund të mësonte diçka prej tij. Është dashuri, por jo si ajo midis një burri dhe një gruaje, por si dy energji të cilat kur bashkohen, krijojnë diçka të bukur. Ka raste kur dy energji bashkohen dhe shkatërrojnë njëra-tjetrën, si në luftë. Bukuria e kësaj historie është se dy njerëz takohen dhe krijojnë dritë, jo errësirë.

Më pas Paul rrëfen se përmes një artikulli te gazeta “Vrij Nederland” mësoi se kishte mungesë të theksuar syzesh në Shqipëri. “Doja t’i sillja size si fillim, sepse ai ishte një intelektual”, shprehet okulisti për Kazazin.

“Do jesh djali që nuk e pata kurrë”, okulisti holandez rrëfen takimin me Osman Kazazin: Nuk do ta harroj kur…

Historia e Osman Kazazit dhe e Paul Luijf është e pabesueshme. Osman Kazazi vuajti mbi 4 dekada burg në kohën e komunizmit duke u konsideruar si një “Mandela” i Shqipërisë. Historia e tij u bë publike pas komunizmit dhe ra në veshët e Paul, një okulist holandez. Duke lexuar për jetën e vështirë të Kazazit në burg, ai vendos të vijë në Shqipëri për ta takuar personalisht atë. Dhe ky takim do të shënonte nisjen e një marrëdhënie babë-bir mes të dyve.

“Herën e parë, kur hyra në shtëpinë e Osman Kazazit, nuk do ta harroj kurrë. Një burrë i brishtë zbriti nga shkallët. Më përqafoi fort me ngrohtësi. U ndjeva menjëherë si në shtëpi. Ajo që ndieja ishte një trup i brishtë, por në sytë e tij pashë shumë forcë. Mendova, kam ardhur në shtëpinë e një personaliteti të madh. U ndjeva i nderuar që kisha mundësinë të isha në praninë e tij. E pyeta, çfarë mund të bëj për ju? Dhe ai u përgjigj: Jo, çfarë mund të bëj unë për ju? Kjo ishte mënyra se si nisi”, u shpreh Luijf gjatë dokumentarit “Sytë e shpirtit”.

Paul erdhi në Shqipëri për herë të parë në vitin 1992. Mbesa e Osman Kazazit, Nesrete Jegeni zbulon se Paul i ka thënë dajës së saj që në takimin e parë se ai do të jetë babai i tij shpirtëror. Ndërkohë Kazazi i është përgjigjur duke i thënë se Paul do të jetë djali që nuk e pati kurrë. E nga këtu nis një marrëdhënie e jashtëzakonshme mes të dyve.

“Nga më shumë se 50 udhëtimet që pata, shkova te shtëpia e tij të paktën 40 herë. Kur arrija në Tiranë, shpesh më priste Osmani dhe Shpëtimi, një nga vëllezërit e Nesretes. Qëndroja me ta natën e parë. Rrija për darkë, bënim biseda të bukura. Ishte baza ime, nga e cila lëvizja për në të gjithë vendin për projektet e mia. Pas pak kohe e pyeta “si e ke shikimin?”. Më tha se kishte vështirësi në lexim dhe në të parit së largu. Kisha mjetet e mia të lëvizshme me vete kështu që i bëra një kontroll. Provova disa lente derisa gjeta të saktat për të. Herën tjetër që shkova në Shqipëri, i solla syzet që kisha bërë për të”, tha Paul.

Kjo e emociononte Osmanin, që mbesa tregon se ai e priste me shumë gëzim Paul.

Paul konstatoi më vonë se Kazazi kishte perde në sy dhe e kishte të domosdoshme një operacion në sy. Aty i ka komunikuar se këtë ndërhyrje do ta bënte në Holandë, ku do ta merrte vetë përsipër. Luijf tregoi se për këtë mori një mjek holandez në Haarlem që e kreu ndërhyrjen falas pas Osman Kazazin.

“Ishte një ndryshim i madh për Osmanin. Para ndërhyrjes, shikueshmëria e tij ishte në 40%, ndërsa pas saj ishte afërsisht 100%. Ishte diçka kaq e veçantë. Ashtu siç ishte slogani i klinikës sime, atij iu hap një botë e re”, tha ai.

“Dola nga ferri, tani po ëndërroj për parajsën”, holandezi rrëfen mes lotësh fjalët e Osman Kazazit

Historia e Osman Kazazit dhe okulistit holandez Paul Luijf është një shembull frymëzues i një miqësie që nuk njeh kufij. Një miqësi kaq e bukur sa më shumë sesa një lidhje mes dy miqsh, të kujton atë të një babai me të birin. E në fakt ata kështu e konsideronin njëri-tjetrin.

Osman Kazazi i kaloi vitet më të bukura të jetës në burg për shkak të regjimit komunist. Kur doli, jeta i rezervoi një mik që vinte nga Holanda e që ishte njohur me të nëpërmjet një artikulli në gazetë.

Në dokumentarin “Sytë e shpirtit”, të realizuar nga Blerina Gjoka dhe që u transmetua këtë martë në Opinion, vetë Paul Luijf, rrëfen se me Osman Kazazin kishin shkuar në burgun e Burrelit, ku miku i tij i kishte rrëfyer se e kishin futur kaq herë në izolim sa nuk mund t’i numëronte… Një moment dhe bisedë të cilën Luijf e rrëfen mes lotësh.

“Shkonim për në Burrel. Burgu ishte i braktisur. Por atje kishte një roje që na tregoi vërdallë. Kur shkuam te qelia e izolimit, Osmani filloi të më fliste për të. E pyeta sa herë kishte qenë atje brenda. Më tha “nuk mund t’i numëroj, kam qenë shumë herë”. ‘Paulo’ kështu më thërriste ai, “dola nga ferri dhe tani po ëndërroj për parajsën”. Në një farë mënyre, kjo më ndryshoi. Kur ke jetuar atë ferr, kur ke sakrifikuar kaq shumë për idealet e tua, kur ke sakrifikuar vitet më të mira të jetës, kjo më ngjall një admirim dhe respekt të madh. Kam kaq shumë respekt për Osman Kazazin”.

Okulisti holandez & Nesrete Jegeni kujtojnë mes emocioneve vdekjen e Osman Kazazit: Ishte një hero!

Këtë të martë në emisionin “Opinion” në Tv Klan, është transmetuar dokumentari “Sytë e Shpirtit”, me skenar të gazetares Blerina Gjoka, i cili ka në fokus Paul Luijf, një okulist holandez dhe Osman Kazazin, i quajtur ndryshe si “Nelson Mandela” i Shqipërisë, i cili sapo kishte shembur murin e diktaturës komuniste.

Paul Luijf, në atë kohë 34 vjeç, po lexonte gazetën në shtëpinë e tij, kur u njoh me historinë e Osman Kazazit. Kjo histori e preku kaq shumë Paul, saqë erdhi në Shqipëri për të takuar këtë person që ka vuajtur kaq shumë, pasi donte të dëgjonte prej tij se çfarë kishte për t’i thënë botës.

Takimi i parë ishte dhe lindja e një miqësie speciale mes tyre, madje më vonë, ata zhvilluan një marrëdhënie të fuqishme “babë e bir”.

Duke i ditur këto detaje, kuptohet që vdekja e Osmanit pati një ndikim shumë të thellë shpirtëror tek Pauli. Sipas mbesës së Osman Kazazit, Nesrete Jegeni, të gjitha gratë që ndodheshin në dhomën ku ndodhej trupi i dajës së saj, habiteshin nga mënyra sesi okulisti holandez qante për të ndjerin.

“E futëm në dhomën ku ishte i shtrirë daja dhe ku po i kryheshin ritet. Dhe të tëra ato gratë që ishin aty rreth e rrotull, janë çuditur sesi qante Pauli. Paulit i shkonin lotët kështu, vetë, nuk e përmbante dot veten. E përqafon“, u shpreh Nesrete Jegeni.

Nga ana tjetër, në dokumentar, Paul Lujif shprehet për Osman Kazazin se për të ai ishte një hero modest.

“Osmani për mua ishte një hero, por shumë modest. Një shembull për mua dhe shumë të tjerë. Pas shumë e shumë vitesh që takoheshim, zhvilluam një marrëdhënie baba-bir. Ai më konsideronte si birin e tij dhe unë ndihesha shumë i nderuar nga ky fakt“, e përfundon rrëfimin okulisti holandez.

Humanzimi i Osmanit e frymëzoi Paulin që të qëndronte në Shqipëri akoma më gjatë, për të ndihmuar sa më shumë njerëz të mundej, fillimisht duke vizituar ish-të përndjekurit politikë për shikimin, duke dhuruar syze për ta. /tvklan.al