Opinion – Të kujt janë 500 mijë Euro që u gjendën në shtëpinë e pastrueses?

Autori: Blendi Fevziu 00:28 10/01/2023

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Në studio: Besnik Muçi, Artan Hoxha, Fatjona Mejdini, Glidona Daci, Julian Kasapi, Jordan Daci. Në lidhje direkte: Merin Maçi

Gazetari Jul Kasapi: Alda Klosi posedon 3-4 apartamente në Tiranë, iu dhuruan nga gruaja e xhaxhait

Alda Klosi, ish-zyrtarja e lartë e shtetit e cila ka denoncuar vjedhjen e 120 mijë Eurove nga pastruesja Rozeta Dobi, rezulton që ka në pronësi 3-4 apartamente në Tiranë.

Ky fakt është bërë i ditur nga gazetari Julian Kasapi në emisionin Opinion në Tv Klan. Ai ka treguar se këto apartamente i janë dhuruar nga gruaja e xhaxhait të saj.

“Zonja Klosi, rezultojnë në emër të saj 3 ose 4 apartamente në zona të ndryshme të Tiranës. Këto apartamente që bëhet kjo lidhja, më parë kanë qenë në emër të gruas së xhaxhait të saj. Dhe vetëm para 1 viti këto apartamente, 3 ose 4, janë bërë me dhurim nga gruaja e xhaxhait të saj tek vetë ajo”, u shpreh gazetari Jul Kasapi.

Ish-shefes së kabinetit të ish-zv/Kryeministrit Arben Ahmetaj, Aida Klosit iu vodhën mijëra Euro dhe bizhuteri në banesën me qira në “rrugën e Kosovarëve” në kryeqytet.

Zonja Klosi ka deklaruar në polici se këto para, që u gjetën në shtëpinë e Rozeta Dobit, e cila punonte pastruese tek shtëpia me qira e ish-zyrtares, ia ka dhënë xhaxhai i saj dhe do të shërbenin për kurimin e këtij të fundit pasi vuan nga një sëmundje e rëndë.

“Sanitarja punonte dhe në shtëpinë e ish-bashkëshortit të Alda Klosit”, Kasapi: Një orë meshkujsh mes sendeve të sekuestruara

Gazetari Julian Kasapi thotë se ajo që bie në sy është që mes sendeve me vlerë dhe shumave monetare që janë sekuestuar në shtëpinë e sanitares Rozeta Dobi, kishte dhe 2 ora, njëra prej tyre meshkujsh, për të cilën shprehet se nuk mund të ishin në shtëpinë e ish-zyrtares së lartë në administratë, Alda Klosit.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, gazetari Kasapi shton se sanitarja Rozeta Dobi punonte dhe në shtëpinë e ish-bashkëshortit të Alda Klosit.

Julian Kasapi: Zonja Dobi patjetër që ka pasur informacion dhe për historinë e kasafortës. Patjetër që deklaratat e zonjës Klosi bien në kundërshtim me njëra-tjetrën sepse fillimisht flitet për disa prerje 100-së, jo po nuk ishin prerje 100-she…

Ajo që bie në sy është që mes sendeve me vlerë që janë sekuestruar, ajo që bie në sy është që aty ka edhe 2 ora. Njëra prej tyre është orë meshkujsh dhe nuk mund të ishte në shtëpinë e zonjës Klosi. Problemi është se sanitarja ishte dhe punonte në të njëjtën kohë dhe në shtëpinë e ish-bashkëshortit të zonjës Klosi.

Blendi Fevziu: Pra, konsiderohej një person i besuar?

Julian Kasapi: Një person i besuar dhe ajo që të bën më shumë përshtypje është si ka mundësi që një person që jeton me qira dhe mban 120 mijë Euro kesh në shtëpi.

Gazetarja: Alda Klosi është përmendur në aferën e inceneratorëve

Gazetarja Fatjona Mejdini, e ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, ka deklaruar se zhurma e 520 mijë Eurove të vjedhura nga Rozeta e Havier Dobi lidhet me aferën e inceneratorëve. Gazetarja deklaron se Alda Klosi është e përmendur në aferën e madhe korruptive dhe ka renditur të gjitha pozicionet e saj si funksionare e shtetit të cilat kanë ndezur dyshimet në publik.

Fatjona Mejdini: Ka një gjë të rëndësishme këtu. Pse u bë gjithë kjo zhurmë? Edhe po ta shikosh në rrjete sociale, gati-gati ka një histeri në këtë ngjarje pikërisht sepse zonja është e përmendur në një nga aferat më të mëdha të korrupsionit që ne kemi diskutuar shumë herë në këtë studio që është afera e inceneratorëve.

Blendi Fevziu: Është e përfshirë?

Fatjona Mejdini: Zonja ka qenë nga viti i Shkurtit 2016 deri në Prillin e vitit 2017 në kohën kur zoti Arben Ahmetaj ka qenë ministër i Financave dhe Ekonomisë dhe ka dhënë pëlqimin për dy nga inceneratorët, atë të Fierit dhe të Tiranës, zonja ka qenë drejtoreshë e dhënies së koncesioneve në këtë ministri.

Blendi Fevziu: Është e sigurt që ka qenë?

Fatjona Mejdini: Kjo është informacion i sigurt.

Blendi Fevziu: Se sot nuk e verifikuam dot, tentuam…

Fatjona Mejdini: Kjo është e verifikuar me burime, me njerëz të cilët kanë punuar me të. Është i verifikuar, ka pasur edhe një deklaratë. Zonja është paraqitur edhe në komisionin e inceneratorëve përkrah Ahmetaj në momentin kur ka bërë dëshminë e vet në komisionin parlamentar dhe ka qenë funksionare e nivelit të lartë. Zoti Ahmetaj ka deklaruar, ndërsa zonja i ka ndenjur në krah për ta mbështetur me dokumentacionin.

Disa media sot kishin nxjerrë edhe një deklaratë të zonjës ku referonte që Ministria e Financave të asaj kohe ishte dakord me ndërtimin e inceneratorit të Tiranës nëse kjo përballohej nga bashkia e Tiranës.

Nga ana tjetër, pas kësaj karriere në Ministrinë e Financave, zonja ka lëvizur dhe ka shkuar në një pozicion të rëndësishëm, përsëri me ish-ministrin Ahmetaj, kësaj radhe në ministrinë e shtetit për rindërtimin, që ndodhi pas tërmetit të 2019. Aty ka mbajtur pozicionin e shefes së kabinetit. Unë kam parë në rrjetet sociale fotografi, shkëmbime ku zonja fliste për rindërtimin dhe përpjekjet që po bëheshin në këtë drejtim. Nga ana tjetër, me shkrirjen e kësaj ministrie për shtetin, funksioni i fundit që ajo mesa duket është punonjëse është Agjencia e Mbikëqyrjes Financiare, këtu nuk është e qartë se çfarë pozicioni ka pasur. Domethënë edhe pozicionet e larta në administratën shtetërore janë ato që i hedhin më shumë benzinë zjarrit dhe shtojnë akoma më shumë dyshimet.

Artan Hoxha konfirmon se Alda Klosi ka punuar edhe me ujësjellësin në bashki.

Vajza e Alda Klosit konstatoi e para vjedhjen në shtëpi, zbardhet dëshmia e saj: Rafti ishte i hapur, rrobat përtokë…

Rasti i vjedhjes së shtëpisë së ish-zyrtares së lartë nga sanitarja dhe paratë e gjetura, mbi 520 mijë Euro në shtëpinë e sanitares, është kryefjalë e mediave ditët e fundit.

Në emisionin “Opinion” në Tv Klan është zbardhur me detaje dëshmia e vajzës së mitur të ish-zyrtares së lartë në administratë, Alda Klosit e cila ka pranuar se sanitarja dhe i biri i saj, Rozeta e Havier Dobi i kanë vjedhur në shtëpi 120 mijë Euro kesh dhe sende me vlerë.

Ka qenë vajza e Alda Klosit ajo që ka konstatuar vjedhjen në shtëpinë e saj në “Rrugën e Kosovarëve” ku ka parë se dera ishte e hapur, rafti në dhomën e gjumit ishte i hapur dhe të gjitha rrobat ishin të hedhura përtokë. Referuar dëshmisë së vajzës së Alda Klosit, ajo ka telefonuar menjëherë mamanë e saj, ish-zyrtaren Alda Klosin për t’i treguar mbi situatën.

Dëshmia e vajzës së Alda Klosit:

Rreth orës 7:30 kam shkuar në shkollën “Sami Frashëri”, ku jam nxënëse në vitin e parë. Kam qëndruar në shkollë deri në orën 11:30.

Më pas jam ulur tek “X hotel” që ndodhej tek “Rruga e Barrikadave” ku kam pirë kafe nën shoqërinë e klasës.

Rreth orës 13:50 kam shkuar tek zyra e nënës, Alda Klosi tek zona e Gardës ku kam qëndruar vetëm për disa minuta dhe më pas në këmbë kam shkuar tek shtëpia në “Rrugën e Kosovarëve”.

Në momentin që kam qenë tek banesa, kam konstatuar se dera ishte pak e hapur. Jam futur në shtëpi dhe kam konstatuar se pjesa e kuzhinës ishte në regull dhe më pas jam futur në dhomën e gjumit ku kam konstatuar se rafti ishte i hapur dhe të gjitha rrobat ishin të hedhura në tokë. Pas kësaj, menjëherë kam telefonuar mamanë dhe i kam treguar për këtë situatë.

Blendi Fevziu thotë se referuar dëshmive të personave të pyetur të pallatit, vajza e Alda Klosit është parë duke qarë tek trotuari në pritje të mbërritjes të së ëmës. Ka qenë ky momenti kur persona të tjerë kanë telefonuar Policinë për të qetësuar atë.

Blendi Fevziu: Personat e tjerë të pyetur të pallatit, e kanë parë vajzën që qante e ulur tek trotuari në pritje të mbërritjes së nënës. Pra, në momentin që ka konstatuar vjedhje, ka dalë nga shtëpia dhe ka pritur nënën e saj duke qarë. Ka qenë ky momenti kur persona të tjerë kanë telefonuar Policinë për të qetësuar atë.

Por për 400 mijë Euro të tjera ka ende paqartësi se kujt i përkasin. Alda Klosi, e cila e denoncoi vjedhjen, thotë se në sendet e gjetura në shtëpinë e Rozeta dhe Havier Dobit, mes të cilave aksesorë të markave të njohura, si një orë Maserati apo një çantë dhe një portofol Valentino, ka parë edhe bizhuteri që përkisnin nënës dhe një mikes së saj që kishte punësuar Rozetën.

Dëshmia e Alda Klosit:

“Ditën e ngjarjes më janë vjedhur më shumë se 120.000 euro, të cilat kanë qenë në prerje 500 dhe 200, si dhe një shumë prej 30.000 Dollarë të cilat kanë qenë prerje 100. Këto para i kisha të xhaxhait dhe nuses së xhaxhait të saj i cili ia ka lënë për të kompletuar shtëpinë e tyre dhe për nevoja të tyre pasi xhaxhain e ka të sëmurë me kancer dhe për çdo nevojë që do të kishte, pasi djali i tyre është me probleme dhe këto lekë janë të mbledhura ndër vite nga ana e tyre pasi jetojnë në Amerikë dhe në këtë kohë ai po kurohet në Amerikë”.

Gazetari: Rozeta Dobi i vodhi Eurot për rreth 30 minuta në shtëpinë e ish-zyrtares

Shuma e saktë e sekuestruar në shtëpinë e Rozeta Dobit është përllogaritet 480,260 Euro. Kështu ka deklaruar gazetari i Tv Klan Merin Maçi, në një lidhje live për emisionin Opinion.

“Bëhet fjalë për 480,260 Euro, bëhet fjalë për para cash e cila është konvertuar nga të gjitha vlerat monetare që janë gjetur në dy fazat e operacionit në shtëpi. Kjo shumë përllogaritet më shumë për shkak të sendeve të çmuara që janë gjetur gjithashtu”, u shpreh ai.

Gazetari ka sqaruar edhe dinamikën se si ka nisur e gjithë kjo histori. Sipas tij, grabitja ka ndodhur më 15 Dhjetor, që korrenspondon me ditën e mërkurë, ndërsa pastruesja Rozeta Dobi shkonte për punë në shtëpinë e ish-zyrtares Alda Klosi çdo ditë të hënë.

Bazuar në pamjet filmike të rrugës, hetuesit kanë dalë në përfundimin se Rozeta Dobi e kreu vjedhjen e mijëra Eurove brenda 30 minutave.

Ndërsa djali i saj, Havier Dobi, gjatë këtij momenti, priste poshtë pallatit në makinë.

“Më 15 Dhjetor është zanafilla e gjithë këtij operacioni që ju desh policisë për 3 javë për të fajësuar dhe për të vënë përpara përgjegjësisë nënë e bir. Ka qenë vajza e mitur e ish-zyrtares dhe ish-shefes së kabinetit të z.Arben Ahmetaj e cila ka konstatuar që dera e banesës së saj në “rrugën e Kosovarëve”… Nga momenti që është bërë denoncimi, fillimisht ka qenë një telefonatë në sallë operative, nga ana e policisë janë marrë dëshmitë e vajzës por dhe të zonjës së shtëpisë, znj. Alda Klosi. Që në momentet e para ajo ka hedhur një hije dyshimi tek Rozeta Dobi për shkak se ishte i vetmi person që posedonte një kopje të çelësit të apartamentit të marrë me qira prej rreth 2 muajsh. Edhe në dëshminë e parë të marrë nga ana e zonjës Dobi e cila ka mohuar kategorikisht përfshirjen momentet e para në këtë vjedhje, ajo ka rrëfyer se pastrimin tek zonja Alda Klosi e bënte çdo ditë të hënë. Ndërkohë që vjedhja është kryer më 15 Dhjetor, që përkon me ditën e mërkurë. Kjo ka shtuar dyshimet pse ajo është paraqitur në apartamentin e marrë me qira. Kanë qenë kamera filmike në “rrugën e Kosovarëve”. Në të gjithë momentin që është kryer vjedhja në banesë, të paktën e vlerës 120 mijë Euro për të cilën policia sot i posedon dhe i emërton si para të cilat janë denoncuar dhe nga zonja Alda Klosi, është një vjedhje e kryer përnjëherësh. Dhe i është dashur zonjës Dobi rreth 30 minuta për të kryer këtë vjedhje. Në vjedhje nuk ka marrë pjesë Havier Dobi, djali i saj, por ai ka qëndruar në pjesën e jashtme të pallatit duke pritur në një prej automjeteve që posedonte, nënën e tij. Kjo ka evidentuar dhe rolin që ai ka patur në këtë vjedhje prandaj është cilësuar si bashkëpunëtor në vjedhjen e kryer”, u shpreh gazetari Maçi. /tvklan.al