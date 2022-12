Opinion- Të zbulosh anijen më të bukur në botë!

Autori: Blendi Fevziu 00:34 14/12/2022

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Intervistë me: Luigi Romagnoli

Velat e anijes “Amerigo Vespucci”, me sipërfaqe sa 4 fusha futbolli

“Amerigo Vespucci” njihet si anija më e bukur dhe historike e marinës italiane dhe po ashtu si veliera më e bukur në botë. Anija ka lundruar në gjithë detet e botës dhe ka bërë dy herë udhëtimin rreth globit. Për këtë i duhen 18 muaj. Velat e kësaj anije janë 24 me sipërfaqe prej 2700 metra katrorësh.

Në një intervistë për emisionin “Opinion” për gazetarin Blendi Fevziu, komandanti i anijes Romanjoli ka treguar se sipërfaqja e velave të anijes, krahasimisht është sa 4 fusha futbolli të shpërndara në 3 direke.

Blendi Fevziu: A janë të mëdha velat?

Komandant Romanjoli: Janë shumë të rënda, janë gjithsej 24 vela me sipërfaqe prej 2700 metra katorë.

Blendi Fevziu: Domethënë 2700 metra katorë vela?

Komandant Romanjoli: Po t’i krahasojmë janë sa 4 fusha futbolli.

Blendi Fevziu: Sa 4 fusha futbolli?

Komandant Romanjoli: Po, të shpërndara në 3 direke.

Bendi Fevziu: Që janë të lartë, sa?

Komandant Romanjoli: Më i larti është direku kryesor. Quhet “direku i mjeshtrit” 54 metra mbi nivelin e detit.

Kujtojmë se 8 javë më parë, kjo anije u ankorua në Durrës për një vizitë 3-ditore.

"Amerigo Vespucci" është anija më e bukur dhe historike e marinës italiane. Ajo njihet edhe si veliera aktualisht më e bukur në botë. Ka dalë në lundrim në vitin 1931 dhe shërbente për trajnimim e oficerëve të rinj të marinës. Anija u ndërtua sipas një modeli të viteve 1700. Është afro 100 metra e gjatë. Ka 3 direke dhe 2700 m/2 vela. 37 km litarë dhe arrin me vela shpejtësine 27 km/orë.

Në një intervistë për emisionin “Opinion” me gazetarin Blendi Fevziu, komandanti i anijes Romanjoli ka dhënë më në detaje se me çfarë shpejtësie lundron anija.

Blendi Fevziu: Këto janë fotot e aktiviteteve të anijes gjatë 91 viteve?

Komandant Romanjoli: Po, këto janë foto kujtimesh, janë dhe dhurata.

Blendi Fevziu: Zakonisht me çfarë shpejtësie lundron anija?

Komandant Romanjoli: Zakonisht lundron me shpejtësinë më pak se 15 kilometra në orë kur udhëtojmë me motor dhe shpejtësia maksimale me motor është 10 deri në 12 kilometra në orë. Shpejtësia maksimale është rreth 18 kilometra në orë me motor, ndërsa me vela kemi një rekord prej rreth 25 kilometra në orë.

Blendi Fevziu: Pra, me vela është më e shpejtë se sa kur përdor motorrët?

Komandant Romanjoli: Po, të ketë shumë erë, po./tvklan.al