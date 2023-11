Opinion – Timo Flloko, jeta, karriera dhe pasioni për poezinë!

01:00 28/11/2023

Në studio: Timo Flloko

“Sa mirë që njeriu nuk e di kur do vdesë”, Timo Flloko: Besoj që ka një shtysë në këtë botë…

Emisioni i sotëm i “Opinion” nisi me një përshkrim të shkurtër nga Blendi Fevziu për librin tejet interesant të Henry Marsh, një neurokirurg që rrëfehet në pozicionin e “pacientit”. Nisur nga reflektimet e tij, i ftuari i kësaj të Hëne në studio, aktori i madh Timo Flloko, u pyet se çfarë mendon për raportin që njerëzit kanë me vdekjen.

Sipas Fllokos, të gjitha përpjekjet tona në jetë janë si një lloj “sfide ndaj fundit të jetës”.

-Raporti i njeriut me vdekjen, duket sikur ne shqiptarët sidomos nuk jemi të mësuar për raportin me vdekjen, askush nuk në botë nuk mund të mësohet, është universale. Por ne kemi një lloj bestytnie më shumë. Qëllon ndonjëherë të mendosh ose të mundosh të reflektosh mbi raportin me vdekjen dhe jetën?

Timo Flloko: Pse jo, sigurisht! Në sensin filozofik njeriu përpiqet që ta shmangë vdekjen, mos ta mendojë. Në fakt të gjitha përpjekjet që bën në jetë janë si të thuash shprehje e sfidës që i bën ai vdekjes.

-Një tentativë për t’i ikur jetës…

Timo Flloko: Absolutisht po! Megjithatë vjen një moment që gjërat precipitojnë, vjen mosha, koha për të ikur nga kjo jetë. Por, është një gjë që ka një shpresë njeriu, veç religjionit…

Flloko rrëfeu po ashtu se beson se ka “një shtysë të madhe në këtë botë, se përndryshe nuk do kishte kuptim gjithçka shohim”.

-Ju besoni?

Timo Flloko: Unë besoj në mënyrë hegeliane se po e them kështu. Besoj që ka një shtysë në këtë botë, diçka… Se si ka mundësi që nga krijesa më e vogël, më e imët milingona e deri te elefanti, balenat të kenë të gjithë një organizëm ku të gjitha organet të kenë funksionet e veta, të padiskutueshme dhe gjithçka të jetë në një harmoni absolute. Si është e mundur kjo, si është e mundur?!

Askush nuk e di ditën kur do të vdesë. E për këtë, aktori thotë: Sa mirë që se di! Sepse njeriu mësohet, ne shkojmë në një ceremoni funerale, ndahemi nga të dashurit, nga miqtë dhe të gjithë ikim me idenë se ne jemi të përjetshëm. Në fakt, gjërat janë ndryshe…

Lindi dhe qëndroi për 8 vjet në Pejë, Timo Flloko në një rrëfim ndryshe: Babai u dashurua…

Në emisionin e kësaj të hëne në “Opinion”, në Tv Klan, është ftuar një personazh i rëndësishëm i shoqërisë shqiptare, Timo Flloko.

Përtej ekranit, karriera dhe jeta e tij është po aq interesante sa edhe përpara ekranit. Si rrallëherë më parë, Flloko ka folur për fëmijërinë dhe ka treguar se ka lindur në Pejë e është zhvendosur në Vlorë në moshën 8-vjeçare.

Ai u shpreh se i ati shkonte si mjek nga Gjirokastra për në spitalin e Pejës, por më vonë ministria e dërgoi në Vlorë, atje ku Timo Flloko kaloi pjesën më të madhe të jetës.

Timo Flloko: Deri në 8 vjet jam rritur në Pejë. Kam lindur në Pejë.

Blendi Fevziu: Ke lindur në Pejë?

Timo Flloko: Po.

Blendi Fevziu: Dhe deri 8 vjeç në Pejë? E mban mend Pejën?

Timo Flloko: Sigurisht që e mbaj mend dhe kam shkuar në Pejë shumë herë. Pas, sigurisht, pas viteve ‘90. Babai ka qenë atëherë, kur kanë qenë ato brigadat partizane, ka qenë mjek. Edhe shkoi atje si mjek bashkë me xhaxhain, kur u kthyem… Ne kemi ardhur në kohën kur u prishën marrëdhëniet.

Blendi Fevziu: Po babai ishte me origjinë nga?

Timo Flloko: Gjirokastra.

Blendi Fevziu: Nga Gjirokastra. Dhe nga Gjirokastra punonte në Pejë, ku ti ke lindur?

Timo Flloko: Në Pejë sepse shkuam atje me ato brigadat partizane në ndihmë të Kosovës. Ai ishte mjek, kishte mbaruar Sorbonën dhe u bë drejtor i spitalit të Pejës. Xhaxhai ishte presor i shquar.

Blendi Fevziu: Pra shkonin të dy dhe babai dhe xhaxhai në Pejë?

Timo Flloko: Sigurisht.

Blendi Fevziu: Pra dy vëllezër, le të themi nga Gjirokastra, të diplomuar njëri në Sorbonë…

Timo Flloko: Njëri në Itali, në Romë.

Blendi Fevziu: Dhe shkuan në Pejë, për të kontribuuar në spitalin e Pejës?

Timo Flloko: Po sepse ashtu ishin rrethanat, meqenëse ishin në Shqipëri.

Blendi Fevziu: Me dhjetëra mësues kanë shkuar në Kosovë nga Shqipëria që kishin mbaruar shkollat më të mira Evropiane, në atë kohë. Dhe deri 8 vjeç u rrite në Pejë?

Timo Flloko: U rrita në Pejë, pastaj në Vlorë…

Blendi Fevziu: Kontaktet e para ti i ke pasur me shqiptarët e Kosovës, fëmijëria, shokët e fëmijërisë?

Timo Flloko: Po. Kështu që kam kujtime entuziaste, shumë të mira.

Blendi Fevziu: Dhe në moshën 8-vjeçare u transferuat në Shqipëri.

Timo Flloko: Në Shqipëri, babai u vendos në Vlorë.

Blendi Fevziu: Pse u vendos në Vlorë Timo?

Timo Flloko: Sepse atëherë e dërgoi ministria. Ai ishte mjek, luftoi malarien, sëmundjet veneriane. Kishte nevojë për mjek dhe ai ka bërë një punë shumë të madhe dhe u dashurua me Vlorën.

“Çfarë bën, nuk je nisur akoma të japësh konkursin?” Timo Flloko tregon si u bë aktor

“Fati! Rastësia!” Kështu përgjigjet Timo Flloko kur u pyet si iu fut aktrimit. Në emisionin “Opinion” ai tregoi se si u bë aktor.

Aktori i madh u shpreh se ka takuar Vasillaq Godon i cili e sugjestionoi që të merrte pjesë në konkursin e aktrimit.

Flloko rrëfeu se dëshironte të bëhej aktor, por kurrë nuk e mendonte se mund të bëhej i tillë, prandaj sipas tij gjithçka ndodhi rastësisht.

Timo Flloko: Ka qenë një student i vitit të tretë. Unë bashkë me vëllanë tim, Aleksandrin, i cili qe, ai nuk është më, ka qenë një nxënës i shkëlqyer, ai ishte i dashuruar pas teatrit, pas kinemasë, mësimet e para të dashurisë për artin i kam marrë prej tij. Shkuam për herë të parë, se ishte trendi të rinjtë atëherë shkonin në plazhin e ri, atje ishin moli që hidheshin, ndërsa plazhi i vjetër ishte për njerëz të kaluar në moshë. Nuk di se ç’na ndodhi, do luanim futboll a diçka e tillë që nuk u bë as futbolli që shkuam në plazhin e vjetër. Aty takojmë një mik, një student të shkollës atëherë, Vasillaq Godo, një aktor të Teatrit të Vlorës. Ishte student. Çfarë bën ti më thotë mua. Urdhëro i thashë. Na takon aty, çfarë bën thotë, nuk je nisur? Ku të nisem i thashë. Në shkollë o të japësh konkursin sot është data 29 Qershor, në datë 4 mbaron konkursi, nuk je nisur akoma.

Blendi Fevziu: Ndërkohë ti nuk e kishe shprehur kurrë këtë dëshirë?

Timo Flloko: Absolutisht. Unë dëshiroja të bëhesha, por nuk vesoja kurrë se mund të bëhesha aktor. Më pëlqente arit por as e mendoja që mund të isha unë një kandidat për tu bërë aktor, kështu që ndodhi rastësisht dhe më sugjestionoi.

“Vera ishte fenomen! Ishte studentja ime…”, Timo Flloko tregon si u njoh me Vera Grabockën

Aktori i madh, Timo Flloko, ka zhvilluar një intervistë për emisionin “Opinion” ku foli mbi jetën, karrierën dhe pasionin për poezinë. Ndër to edhe historinë e dashurisë me Vera Grabockën, regjisoren e suksesshme.

Flloko rrëfeu që nga njohja me Grabockën, kur ajo ishte studente e tij, e deri tek historia e tyre e fortë e dashurisë që vazhdon t’i bëjë bashkë pas kaq vitesh.

Blendi Fevziu: Si u njohe me Verën?

Timo Flloko: Fati… Ishim fare të rinj, unë e njoha në shkollë. Rastësia. Kjo duhet kuptuar që nëse unë nuk do të isha emëruar në Tiranë, se mund të ndodhte që të emërohesha në Vlorë, nuk do ta kisha njohur këtë vajzë të re, apo zonjë sot. Se e njoha e bankat e shkollës, ishte studentja ime. Ishte e veçantë edhe në atë kohë.

Blendi Fevziu: E veçantë në çfarë kuptimi?

Timo Flloko: E veçantë në dinamikë, në sjellje, në energji, në natyrë, në biseda.

Blendi Fevziu: Unë i kam thënë njëherë që me energjinë që ka mund të konkurronte 3 hidrocentralet që ka Shqipëria bashkë. Realisht. Po të ishte mundësi të tre hidrocentralet e mëdhenj që kemi..

Timo Flloko: Siç thotë dhe dhëndri im, nëse nuk do të ishte shpikur motori i Ferrarit, do ishte Vera. Vera ishte dashuri që aty ngeca, sepse unë besoj që nuk kam qenë djalë jo simpatik…

Blendi Fevziu: Ngece, apo s’të lëshoi vera?

Timo Flloko: Jo, ishte e dyanshme tërheqja. Biles do të thoja që ndonjëherë më dukej më shpërfillëse Vera, sesa unë. Ngeca. Dhe sa mirë, sepse në jetë njeriu ka nevojë për një mbështetje. Vera ka qenë mbështetje siç mbështetet një trup tek një lis kur është i lodhur, ashtu jam mbështetur gjithë jetën.

Blendi Fevziu: Dy personazhe shumë të njohur, dy personazhe shumë ambiciozë, dy personazhe që janë pak a shumë në të njëjtën fushe..

Timo Flloko: Vera ka një ndryshim, Vera është fenomen.

Blendi Fevziu: Ishte i vështirë ky…

Timo Flloko: Ne komunikojmë në mënyrë si artistë sigurisht… Vera gjithmonë jep mendime për një gjë. Ka intuitë, ka shqisën e gjashtë.

Blendi Fevziu: Ka qenë Vera kritikja e parë e jotja në fakt, e filmave?

Timo Flloko: Sigurisht që po.

Blendi Fevziu: Ishin të qenësishme kritikat e saj.

Timo Flloko: Absolutisht që po, ajo ka ndjesi, ka nuhatje.

Blendi Fevziu: Po a shkon drejt një perfeksioni që shpeshherë bëhet i lodhshëm, sepse njeriu…

Timo Flloko: Ndonjëherë Vera ka prirjen që të të çojë aty ku duhet… Për shembull, duhet të shkosh tek Blendi më tha mua, po shiko të dukesh mirë, flokët, këto… dhe e kërkon formën, sepse është lloji i artit, është televizioni. Në thelb nuk gabon kurrë. PR i saj në të folur është, ti e di vetë e njeh, në të folur nuk ia del, në të shkruar mund t’ia kaloj.

Blendi Fevziu: Po e vendosi një gjë, ka vetëm një zgjidhje t’ia pranosh, ose zgjidhja tjetër është t’ia pranosh prapë. Nuk ka zgjidhje tjetër.

Timo Flloko: Ajo kurrë nuk gabon, gjithmonë del fjala e saj. Në terma afatgjatë, Vera ka të drejtë.

Vajza zgjodhi Drejtësinë, po kujt i ngjan ajo më shumë? Timo Flloko e zbulon në Opinion

Vajza e dy prindërve shumë të njohur, shumë të impenjuar. Sa keni qenë prezentë dhe cilat janë pengjet ose krenaria jote me të?

-Vajza është e veçantë. Thuhet, edhe dihet, ky fakt që vajzat ngjajnë nga baballarët, çunat nga nënat. Por ka një, shkon në mënyrë diagonale… Vajza ngjan më shumë nga natyra ime. Është më e përmbajtur se Vera sigurisht. Bëri shumë mirë që nuk zgjodhi asnjë nga profesionet tona. Ajo siç do shihet edhe në atë koncertin që bëmë në Butrint, e ka atë talentin për t’u bërë aktore.

Po e pashë edhe unë.

-Por ajo zgjodhi Drejtësinë. Donte Mjekësinë, mbaroi për Biologji, në atë gradën e parë, pastaj ngaqë i shoqi donte që ta kishte gruan më shumë në shtëpi, ajo vazhdoi Drejtësinë dhe ka mbaruar për Drejtësi.

Je krenar sot për të?

-Sigurisht që jam krenar, tej mase krenar. Vera është marrë shumë me edukimin e saj qëkur ka qenë fëmijë. Nëna ime e ka rritur, edukuar, krahas Verës.

Të mungon, meqenëse ajo jeton atje, ju këtu?

-Bota është bërë shumë e vogël. Ne flasim… (tregon telefonin), këtu i ke të gjitha, të mirën dhe të keqen.

“Xhaxhai vdiq në burg”, Timo Flloko tregon pengun që e rëndon edhe sot e kësaj dite



Këtë të hënë në emisionin “Opinion” në Tv Klan, ka qenë i ftuar aktori i njohur i kinematografisë shqiptare, Timo Flloko.

Gjatë programit, ai ka rrëfyer për jetën, karrierën dhe pasionin për poezi. Flloko u ndal edhe tek filmat që ka luajtur, por gjatë këtij momenti, ai kujton një peng që i ka mbetur edhe sot e kësaj dite e që lidhet me xhaxhain e tij.



“Kisha dhe një motiv tjetër, po prapë një parantezë. Xhaxhai im, ai profesori, u burgos në vitin 1978, bashkë me të shoqen, si agjent të zbulimit Jugosllavë. Dhe ai vdiq në ‘83-shin në burg. Unë pata një peng, sigurisht mora një tronditje shumë të madhe. U pezullova një kohë, një vit, nga filmi sigurisht për arsye të… dhe mora një rol si rusi. Kisha menduar tek ‘Ballë për Ballë’ të merrja një rol pozitiv por, e s’ka rëndësi, më doli më për mirë sepse rusi ishte një rol i veçantë. Po atë vit, fati e solli që Kristaq Mitro dhe Ibrahim Muçaj, dy regjisorët, më morë tek Çerçizi, ngaqë kisha një ngjashmëri, a ku di unë se çfarë dhe ishin fiksuar këta. Luftuan dhe kjo më rikthehu në kinema. Por, unë pata peng që nuk i shkova xhaxhait asnjëherë në burg. Vajza e xhaxhait, kishte mbaruar për aktrim edhe ajo. Edhe ajo kishte talent, ishte një vajzë shumë e bukur. Sot është në Australi. Nuk pati të ardhme. Sa veta në atë kohë kanë pasur drama” – shprehet Timo Flloko.

