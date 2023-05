Opinion – Vasil Ruçi, shqiptari që i shënoi 2 herë Barcelonës

Autori: Blendi Fevziu 00:34 30/05/2023

Në studio: Vasil Ruçi

Vasil Ruci, një prej legjendave të Flamurtarit të Vlorës që ka arritur ndër majat e futbollit shqiptar në Europë në vitet 80’ pasi i shënoi 2 gola Barcelonës, ka treguar më shumë rreth përjetimeve të këtyre momenteve.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, ai ka treguar se ditën që do të mbahej ndeshja me Barcelonën, në stadiumin e Vlorës kishin ardhur plot 15 mijë tifozë, edhe pse kapaciteti ishte vetëm 8 mijë vende.

Blendi Fevziu: Kur Barcelona mbërriti në Vlorë?

Vasil Ruci: Publiku vlonjat e kishte ëndërr të shikonte një Barcelonë në stadiumin e saj, stadium që merret 8 mijë vende dhe unë besoj se atë ditë kanë qenë 15 mijë vetë të futur në stadium. Njerëzit kishin ardhur që në orës 11:00, ndeshja ishte në 16:00 dhe me qeska me vete me ujë ishin futur në stadium që në 11:00 dhe na pyesin “sa do të hani”. Ne e kishim frikën, por që ekipi jonë ishte një ekip me element shumë të mirë.

Blendi Fevziu: Barazuar 1 me 1, çfarë ndodhi pas barazimit?

Vasil Ruci: Minutin e fundit barazoi. Futbollisti që shënoi golin ndaj nesh, erdhi disa ditë më parë në Vlorë dhe nuk e njihte sepse ishte ndryshuar.

Blendi Fevziu: Shumë njerëz nuk dinë që Flamurtari ka zhvilluar 2 ndeshje rresht ndaj Barcelonës, ndeshja e parë në 1986 dhe e dyta në vitin 1987.

Vasil Ruci: Vetëm në vitin 1987 nuk donim që të na binte për arsye se ishim të bindur se do të kualifikoheshim, do të shkonim në 8-she. Barcelona na prishi punë.

Blendi Fevziu: Ju keni shënuar 2 gola ndaj Barcelonës.

Vasil Ruci: 3 muaj përpara, Barcelona humbi finalen e Champions dhe më pas erdhi dhe luajti me ne.

Blendi Fevziu: Si ishte momenti kur ju ra shorti dhe ju duhej të përballeshit me Barcelonën?

Vasil Ruci: Të gjithë ishim të grumbulluar në Llogara dhe kur na ra shorti, askujt nuk iu besohej që do të luanim me Barcelonën. 3 muaj më para kishte humbur me Champions League. Erdhën goxha gazetarë në atë kohë në Vlorë ku luhej ndeshje.

Blendi Fevziu: A patët emocione në ndeshjen e parë?

Vasil Ruci: Erdhën një javë para dhe na panë në një ndeshje gazetarët e Barcelonës. Dhe më pyet gazetari se “a do të bësh gol me Barcelonën”? “Shumë e vështirë që t’i bësh Barcelonës gol”, i thashë, “por fatin do ta kem unë atë ditë” dhe kështu ndodhi./tvklan.al