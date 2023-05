Opinion – Vespa, një pasion pa moshë!

Shpërndaje







Autori: Blendi Fevziu 00:26 24/05/2023

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Të ftuar: Fabrizio Bucci, Artan Fuga, Shpëtim Ahmetaj, Akil Pano, Enisabeta Ahmetaj, Gentian Zenelaj, Endrit Myftari, Adri Kasmi

Nuk kishte ndodhur ndonjëherë më parë, ambasadori italian vjen me Vespa në “Opinion”

Studio e emisionit “Opinion” ishte e zbukuruar ndryshe këtë të martë. Aty ishin rreshtuar disa Vespa.

Por ajo që e bëri të veçantë ishte hyrja e ambasadorit italian në Tiranë, Fabrizio Bucci. Ai u fut në studio me Vespa, të cilën përpara e kishte lyer me ngjyrat e flamurit të Italisë.

Ambasadori pranoi për gazetarin Blendi Fevziu se është i apasionuar pas Vespës.

Ai u shpreh se e përdor atë prej më shumë se 40 vjetësh. Bucci tregoi se Vespën e tij e ka lënë në Romë.

Habit Gentian Zenelaj, zbulon sa motora ka në shtëpi

Gentian Zenelaj njihet për dashurinë e tij për motorët. Në studion e emisionit “Opinion” ku kishte sjellë Vespën e tij, aktori i njohur i humorit dhe moderator i emisionit “Stop” në Tv Klan tregoi se ka 7 motora në garazh.

“Unë si motoçiklist i thekur kam 7 motora në garazh. Unë mund të kem ndërruar 30 motora gjatë jetës sime. Babai im i ndjerë kur kam blerë këtë motor më tha tashi paske blerë motor. Pra ai ma ka mësuar motorin. Ai ma ka futur pasionin e motorit. Kur e pa këtë motor dhe kur kam blerë Vespa për herë të parë tha, tani paske blerë motor. Jam i apasionuar pas motorëve klasikë, por Vespa ka një tjetër status. Edhe sikur të jesh i veshur me tuta sporti dhe të dalësh me Vespa nuk e di pse në sy të njerëzve duket sikur je veshur me kostum”, tha Zenelaj.

Ai u shpreh se dëshiron që t’i lërë djalit një Vespa të vjetër të cilën po e restauron.

“Kam edhe një Vespa të vjetër që po e restauroj, të cilën kam plan t’ia bëj dhuratë djalit. Dua t’i lë diçka”, u shpreh Zenelaj.

“Pastori pa Biblën me vete”, Pano: Po vij për një dashuri tjetër…

Mbrëmja e kësaj të Marte në “Opinion” i dedikohet motorëve “Vespa”, modelet e para të së cilëve u krijuan që pas përfundimit të Luftës së Dytë Botërore.

Edhe pastori Akil Pano është një prej të apasionuarve pas këtij motori. Ai tha se pas Zotit e familjes, edhe motori i tij ngjyrë e zezë “Vespa” është një dashuri më vete.

Blendi Fevziu: E para herë që ke ardhur pa Biblën në studio.

Akil Pano: E vërtetë!

Blendi Fevziu: Vjen pastori pa Biblën, shih ç’ka ndodhur tani!

Akil Pano: Po vij për një dashuri tjetër, jo aq të madhe sa dashuria për Biblën…

Blendi Fevziu: Jooo mos i barazo se e more veten në qafë, mos i barazo Zotin me Vespën se…

Akil Pano: Të flasësh me secilin prej Vespistëve, ndajnë dashuri.

Blendi Fevziu: Pastor dhe një pyetje kam, dashurinë për Zotin e ke shumë të madhe, dashurinë për Vespën, mos do vish dhe për ndonjë dashuri tjetër këtu? Apo këto dyja ke vetëm?

Akil Pano: Dashuria ime më e madhe është Zoti, dashuria tjetër është familja…

Blendi Fevziu: Vespa doli e treta.

Akil Pano: Po, Vespa duhet të jetë tek këto dashuritë e tjera të vogla, por dashuri më vete.

Blendi Fevziu: Kush është Vespa jote?

Akil Pano: Vespa ime është kjo e zeza, është e viteve të fundit, me atë mund të shkosh ku të duash në Shqipëri.

Jubani: Vespën e merrsha, i hipsha dhe e puthsha para se me fjet

Mbrëmja e sotme në “Opinion” i ishte dedikuar Vespës. Megjithatë një prej të ftuarve erdhi me “motrën” e re të Vespës, një Piaggio. Dhe për këtë, Enton Jubani tregoi arsyet.

“Unë sot kam bërë 4 orë me ardh nga Shkodra në Tiranë. E kam në kohën kur e bëja me Vespa në rrugën e vjetër. Sot ishte rruga e re, por trafik i madh. Kështu që kur shkova tek Vespa dhe kisha nja një muaj e ca që nuk e përdor, Vespa nuk m’u ndez dhe gjithë Vespistët e dinë këtë se Vespa është si një qenie njerëzore që po nuk u kujdese me të ta kthen në një lloj mënyre”, tha Jubani.

Ai u shpreh se ka qenë 13-vjeç kur babai i tij mori një Vespa. Aq shumë ishte i apasionuar pas saj saqë tregoi se e puthte para se të flinte gjumë.

“Ishte e bardhë. Një Vespa që e merrsha, i hypsha në shtëpi dhe e puthsha para se me fjet. Aq shumë ishim të apasionuar pas Vespës”, tha Jubani.

Motori i dashurisë! “Vespa” bëri bashkë Enisabetën dhe Shpëtimin

“Vespa” ka shërbyer dhe si motor dashurie për çiftin Ahmetaj. Enisabeta Ahmetaj, agjente marketingu rrëfeu sonte në “Opinion” se ka 20 vite që përdor Vespan, e po aq kohë dhe me bashkëshortin e saj Shpëtimin. Ishte pasioni për Vespën që i bëri ata bashkë.

Blendi Fevziu: Çfarë lidhje keni me Vespën?

Enisabeta Ahmetaj: Unë edhe Timi festojmë 20-vjetorin tonë dhe unë festoj 20-vjetorin edhe me Vespën, sepse Timin dhe Vespën i kam njohur në të njëjtën ditë.

Blendi Fevziu: Pra, prej Vespës ke gjetur bashkëshortin?

Enisabeta Ahmetaj: Po, mund ta themi dhe ashtu…

Blendi Fevziu: Uaa çfarë historie!

Enisabeta Ahmetaj: Kemi një histori shumë të bukur dashurie.

Blendi Fevziu: Po si ndodhi?

Enisabeta Ahmetaj: Njiheshim, takohemi rastësisht në rrugë dhe i them “s’na morë njëherë xhiro me Vespa!” Dhe aty ka filluar!

“Ishte një nga miqtë më të vjetër të emisionit”, Fevziu përkujton ish-ministrin Luan Hajdaraga

Gazetari Blendi Fevziu ka përkujtuar ish-ministrin e Mbrojtjes, Luan Hajdaraga, i cili para disa vitesh ndërroi jetë. Gjatë emisionit “Opinion” në Tv Klan teksa po flitej për Vespat, Fevziu përmendi se Hajdaraga ka qenë ndër të parët në Tiranë që lëvizte me të. Kështu që ai i kërkoi publikut një duartrokitje për Hajdaragën, i cili ka mbajtur disa poste të rëndësishme në qeveri, por ka qenë edhe një prej miqve të emisionit “Opinion” derisa ndërroi jetë.

Dua një duartrokitje nga publiku për Luan Hajdaragën, ish-drejtori i Institutit Pedagogjik, ish-ministri i Mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë, ish-ushtruesi i detyrës së ministrit të Jashtëm. Ka ndërruar jetë pak vjet më parë, por ka qenë një prej miqve më të vjetër të emisionit, që prej emisionit të parë “Opinion”, 31 Gusht të vitit 1997. Gjer në emisionin e parë dhe deri ditën që ndërroi jetë ka qenë i pranishëm në studio. Një duartrokitje për të”, tha Fevziu.

Hajdaraga humbi jetën në vitin 2018 pas një ishemie cerebrale në tru. Ai la pas një karrierë të pasur akademike dhe politike pasi ishte një nga figurat më të spikatura të politikës shqiptare pas viteve ’90.

Blendi Fevziu largohet me motor nga “Opinion”, nuk mungojnë batutat

Me xhiro me Vespa nisi dhe me xhiro me Vespa përfundoi. Kjo është tabloja e përgjithshme e emisionit “Opinion” këtë të martë. Megjithatë mbyllja rezervoi një shfaqje të veçantë për gazetarin Blendi Fevziu. Ai bëri një xhiro me Vespën, por nuk i dha vetë. Ishte pastori Akil Pano që e shoqëroi Fevziun deri jashtë ambienteve të studios.

Blendi Fevziu: Do më çosh me Vespa?

Pastori Akil Pano: Me kënaqësi! Interesante nuk kam marrë ndonjë burrë me Vespa.

Blendi Fevziu: Edhe unë nuk i kisha hipur ndonjë burri ndonjëherë./tvklan.al