Opinion – Vrasja në Kamëz, video ekskluzive!

Autori: Blendi Fevziu 23:46 02/03/2023

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

I ftuar: Spartak Koka

Video ekskluzive/Gjithçka ndodh në 5 minuta e 30 sekonda, momentet kur Dan Hutra ekzekuton 2 gratë në familjen Hysa

Në studion e emisionit Opinion, gazetari i Tv Klan, Spartak Koka ka publikuar ekskluzivisht pamjet e regjistruara nga një kamera sigurie pranë shtëpisë së familjes Hysa në Paskuqan. Aty, Dan Hutra i mori jetën një ditë më parë dy grave, Mevlute Hysës 30 vjeçe dhe Hasime Dafkut 30 vjeçe, motra dhe kunata e ish-partneres së tij, Elena Hysa. Kjo e fundit bashkë me nënën e saj mbetën po ashtu të plagosura.

E gjithë ngjarja siç mund të shihet edhe në video, ndodh në 5 minuta e 30 sekonda.

Pasi ndalon makinën pranë shtëpisë, Hutra heziton për pak çaste, pasi pranë kalojnë fëmijë të shoqëruar nga prindërit. Më pas, me kallashnikov në dorë futet brenda shtëpisë.

Pas 2 minutave, Dan Hutra hap zjarr. Breshëria e plumbave dëgjohet në të gjithë lagjen, ndërsa kalimtarët, mes të cilëve edhe fëmijë, largohen me shpejtësi.

(Shënim: Kamera e sigurisë tregon një orë mbrapa nga koha reale)

Dinamika e ngjarjes, minutë pas minute

Ora 12:34:05 – Dan Hutra parkon makinën në rrugën pranë oborrit të banesës të familjes Hysa.

Ora 12:34:13 – Pranë makinës së Dan Hutrës afrohet një automjet tjetër, i cili ndalon për disa sekonda. Më pas automjeti kthehet mbrapa dhe largohet.

(Në këtë orar dalin fëmijët nga shkolla dhe gjatë gjithë kohës në rrugë ka pasur lëvizje nga fëmijët dhe prindërit që i shoqërojnë ata.)

Ora 12:35:16 – Dan Hutra del për herë të parë nga makina.

(Gjatë kësaj kohe nuk ka lëvizje në rrugë)

Ora 12:35:23 – Pranë makinës së Dan Hutrës kalojnë disa fëmijë të vegjël. Dan Hutra kalon në pjesën e prapme të makinës dhe heziton që të lëvizë dhe t’i afrohet portës së banesës së ish-partneres.

(Dan Hutra qëndron për rreth 1 minutë e gjysmë pranë makinës ndërkohë që pret që të largohen njerëzit nga rruga. Në këtë periudhë kohore janë 2 fëmijë që po ecin para të shoqëruar nga një vajzë adoleshente dhe pas tyre është një prind me një fëmijë tjetër.)

Ora 12:36:52 – Dan Hutra futet tek shtëpia e familjes Hysa.

Ora 12:37:09 – Dan Hutra hyn brenda në oborrin e banesës së familjes Hysa.

(Gjatë kësaj kohe vijon lëvizja normale e qytetarëve në rrugë, mes të cilëve edhe fëmijëve. Po ashtu, banorët në zonë vijojnë punët në shtëpitë e tyre normalisht. Gazetari Koka tha se që nga momenti që ka hyrë, një variant është që ka spostuar fëmijët që kanë qenë brenda dhe ka debatuar me gratë, por kjo pritet të sqarohet në vijim.)

Ora 12:39:03 – Dëgjohet e shtëna e parë.

(Fëmijët që janë duke kaluar pranë portës së familjes Hysa largohen me shpejtësi)

Ora 12:39:17 – Dëgjohet e shtëna dytë. Pas një pauze të shkurtër dëgjohen 4 breshëri kallashnikovi.

(Fëmijët dhe prindërit largohen me vrap të tmerruar. Një prej fqinjëve që arrijnë të kenë pamje nga vendi i ngjarjes thotë: O si qenka bërë!)

Ora 12:39:43 – Dan Hutra del nga shtëpia e familjes Hysa.

Ora 12:40:00 – Dan Hutra hipën në makinën tip “Benz” dhe largohet me shpejtësi.

Shënim: Qëndrimi në shtëpi që nga hyrja deri në dalje është 2 minuta e 32 sekonda.

Ora 12:59:54 – Dëgjohen për herë të parë fenelinat e policisë.

(Fillimisht ka patur një vështirësi për të gjetur adresën e banesës. Patrulla e parë e policisë ka shkuar rreth 20 minuta pasi ka ndodhur ngjarja. Njoftimi dhe targa e automjetit janë dhënë që në momentin e parë nga banorët.)

Mesditën e së mërkurës, Tirana dhe e gjithë Shqipëria u trondit nga vrasja e 3 grave dhe plagosja e 3 të tjerave, në 3 vende të ndryshme, brenda një kohe fare të shkurtër. Dan Hutra plagosi fillimisht 40-vjeçaren Marjana Gurakuqi në zonën e Astirit, pasi ajo nuk pranoi t’i jepte një shumë parash që ai i kërkoi.

Më pas, me makinën që kishte marrë me qira, shkoi në Paskuqan, aty ku jetonte familja e ish-partneres së tij Elena Hysa. Hapi zjarr duke vrarë motrën dhe kunatën e saj dhe plagosi Elenën dhe nënën e saj.

Më pas shkoi në Kamëz, në shtëpinë e Etleva Kurtit, duke e qëlluar edhe këtë të fundit për vdekje. 31-vjeçaren e vrau në shenjë hakmarrje ndaj vëllait të saj, Vladimir Kurtit, me të cilin kishte pasur konflikte gjatë kohës që kishte qenë në burg.

Arratia e Dan Hutrës mori fund gjatë orëve të pasdites. Pa shkuar ende ora 19:00, ai u arrestua nga policia në zonën e Sharrës. Atje kishte shkuar për të ekzekutuar një person të katërt, tentativë që fatmirësisht dështoi.

40-vjeçari, një person me precedentë të theksuar kriminalë, i dënuar më parë për përdhunim, vrasje e dhunë në familje, nuk ka shprehur asnjë lloj pendese për krimet e kryera.

Detaje të reja për bashkëjetesën 1 muaj të Dan Hutrës me ish-gruan: I kërkonte t’i vishte çorapet, e godiste…

Gazetari i Tv Klan Spartak Koka ka zbuluar mbrëmjen e sotme në emisionin “Opinion” detaje të reja sa i takon bashkëjetesës së Dan Hutrës me ish-gruan e tij Elena Hysa.

Koka thotë se ai e keqtrajtonte ish-gruan dhe se siç thuhet në vendimin e Gjykatës, 35-vjeçarja ishte e frikësuar se do kishte fatin e gruas së tij të parë, pasi këtë krim të Hutrës e kishte mësuar së fundmi.

Spartak Koka: Ish-gruaja e Dan Hutrës e ka thënë dhe në vendimin e Gjykatës se ndjehej e frikësuar pasi e dinte se ai kishte bërë 13 vite burg për vrasjen e ish-bashkëshortes në vitin 2007, kishte frikë se do kishte fatin e të ndjerës dhe i kanë dhënë garanci. Që të bënte denoncimin sepse do merrej në mbrojtje nga strukturat e policisë.

Blendi Fevziu: Ajo e dinte që ky kishte vrarë gruan e parë?

Spartak Koka: E kishte mësuar ditët e fundit të bashkëjetesës me të. Dan Hutra gjatë një muaji bashkëjetesë me vajzën i kërkonte t’i vishte çorapet nga këmba dhe mëngjesin e kafen t’ja çonte te krevati, e godiste me shpulla në prezencë të nënës së tij dhe gjatë gjithë kohës e ndalonte të dilte nga shtëpia. Sherri ka ndodhur për shkak se vajza ka ngelur shtatzënë, kanë bërë disa analiza, kanë bërë dhe një darkë familjare. Pastaj Dan Hutra në mëngjes i ka thënë vajzës “më ke hy në gjak”, sepse ai e akuzonte për tradhti dhe se fëmija nuk ishte i tiji. Vajza i kishte thënë se do bënte testin e ADN-së dhe “fëmija është i joti”. Edhe bashkëshorten në vitin 2007 e akuzonte për tradhti dhe e vrau në mënyrë makabre./tvklan.al