Opinion – Vrasja në Kavajë, masakra që vazhdon!

Autori: Blendi Fevziu 23:46 22/05/2023

Të ftuar: Klodiana Lala, Eni Ferhati

Përplasja në Kavajë që nisi 2 muaj më parë, gazetarja: Hakmarrja jo vetëm për djalin e vrarë, por edhe për nipin

Në harkun kohor të më pak se 2 muajve Kavaja u trondit nga një tjetër vrasje. Arian Gosa u ekzekutua pasditen e së dielës në një lokal në këtë qytet. Autor i dyshuar i ngjarjes së rëndë është Habib Rexha, që aktualisht vijon të jetë në arrati. Pista kryesore e policisë është hakmarrja dhe zanafillën e ka pikërisht më datë 29 Mars të këtij viti, kohë kur Edmond Gosa u konfliktua në rrugë me Altin Rexhën dhe të dy 43-vjeçarët mbetën të vrarë. Në momentin e përplasjes dhe vrasjes, Rexha ishte me djalin e tij të mitur.

Në studion e “Opinion”, gazetarja Klodiana Lala tha se familja Rexha, dyshohet se nuk u hakmor vetëm për vrasjen e 43-vjeçarit, por edhe sepse për ta djali i vogël konsiderohej viktimë potenciale e atij konflikti. Kujtojmë se i mituri mbeti i lënduar nga ngjarja në fjalë.

Në momentin që është rrëzuar, që është goditur me thikë dhe ka rënë, djali është lënduar. Nuk është i lënduar as me thikë dhe as me armë. Dhe familja Rexha, sipas të dhënave të marra dje dhe sot nga ana e policisë e konsideronte si një viktimë potenciale djalin e vogël dhe është një hakmarrja jo vetëm për djalin e vrarë, por edhe për nipin, i cili për fat të mirë është i gjallë, por ata pretendojnë sipas kanunit të tyre që ai mund të ishte një viktimë potenciale e kësaj ngjarje”, tha Lala, e cila shtoi se ngjarja e dytë mund të ishte parandaluar.

Viktima i ngjarjes së djeshme, 48-vjeçari Arjan Gosa ishte vëllai i madh i Edmond Gosës, ndërsa autori i dyshuar, 31-vjeçari Habib Rexha, është vëllai i Altin Rexhës.

“Armën nuk mund ta mbushë një person me një dorë”, gazetari: Dyshohet se Habib Rexha ka pasur bashkëpunëtor

Habib Rexha, 31-vjeçari i akuzuar se vrau për hakmarrje Arian Gosën pasditen e së dielës në Kavajë dyshohet se mund të ketë patur bashkëpunëtor. Në studion e “Opinion”, gazetari Eni Ferhati, duke cituar burime të policisë tha se dyshimet e hetuesve se Rexha mund të jetë ndihmuar lidhen me faktin se ai ka vetëm një dorë, por edhe për mënyrën si u largua nga vendngjarja duke humbur gjurmët.

“Ka patur një analizë deri në orët e vona të mbrëmjes për këtë ngjarje nga policia, por ka dyshime që autori i ngjarjes së ditës së djeshme të ketë patur dhe një bashkëpunëtor. Për shkak të kufizimit të tij vetë fizik, pra i gjymtuar. Ai ishte me një dorë, pra dorën e djathtë nuk e kishte funksionale, ka dyshime të jetë ndihmuar sepse armën nuk mund ta mbushë një person me një dorë. Minimalisht të paktën krehërin nuk mund ta mbushë, sepse për të shkrehur armën edhe mund ta bëjë këtë gjë. Ose e ka blerë të mbushur. Ka dyshime që ai mund të jetë ndihmuar në këtë gjë. Nga përgjimet nuk është se ka rezultuar që të komunikojë me njerëz të tjerë. Ai është larguar me një automjet që është identifikuar nga policia”.

Sa i takon dyshimeve të policisë, për vendndodhjen e të riut gazetari tha: “Dyshimet paraprake janë që është larguar drejt qytetit të Kukësit për shkak të njohjeve të tij, por dhe prejardhjes së tij. Por nuk përjashtohet mundësia të jetë larguar edhe jashtë, për sa kohë që ka patur informacione sesi mund t’i shmangesh gjurmimit policor duke u larguar ilegalisht përmes territorit të gjelbër dhe nuk regjistrohet drejt Kosovës duke shfrytëzuar fundjavën”.

31-vjeçari Habib Rexha jetonte në Gjermani. Ai ndodhej këtu kur iu vra vëllai i madh Altin Rexha dhe sipas gazetarëve në studio, pas ngjarjes nuk u largua, por qëndroi në Shqipëri. Gjatë kësaj kohe dyshohet se dhe planifikoi hakmarrjen ndaj familjes Gosa.

Ai është vëllai i Altin Rexhës, 43-vjeçarit i cili mbeti i vrarë nga përplasja me Edmond Gosën, vëllain e viktimës së djeshme në Kavajë. Ngjarja në fjalë ndodhi po në këtë qyet më 29 Mars dhe palët vranë njëri-tjetrin në rrugë, pas një konflikti banal.

Mbeti i vetëm pas vrasjes së djalit, gazetarja: Arian Gosa u kthye nga jashtë për t’u kujdesur për babain

Fotoja e ekzekutimit të Arian Gosës, pasditen e së dielës në Kavajë, ku pranë trupit të tij të pajetë qëndronte babai i moshuar ishte jo pak tronditëse. 80-vjeçari kishte 3 djem. Njëri i larguar në Gjermani tjetri iu vra 2 muaj më parë dhe të tretin e pa t’i vritej në sy. Gazetarja Klodiana Lala, në studion e Opinion, tregoi mbrëmjen e sotme se 48-vjeçari Arian Gosa ishte kthyer nga Italia, pas vrasjes së vëllait të tij Edmond Gosa. Kjo pasi sipas gazetares i moshuari kishte mbetur i vetëm.

Klodiana Lala: Arian Gosa është kthyer nga Italia, pasi…

Blendi Fevziu: Ai jetonte në Itali?

Klodiana Lala: Jetonte në Itali. Familja Gosa është nga zona e Peqinit, e zhvendosur në zonën e Kavajës prej vitesh. Janë tre vëllezër të cilët jetonin me babain e tyre të moshuar 80-vjeçar. Në momentin që është vrarë Edmond Gosa, pra vëllai i tij, sepse një vëlla tjetër nuk jeton në Shqipëri. Ai ka vite që është larguar për arsye shëndetësore, në drejtim të Gjermanisë. Në momentin që është vrarë Edmond Gosa, i moshuari mbetet i vetëm. Dhe për këtë arsye Arian Gosa është larguar nga Italia dhe ka ardhur në Shqipëri.

Blendi Fevziu: Është kthyer nga Italia në Shqipëri.

Klodiana Lala: Është kthyer për t’u kujdesur për babain.

Autor i dyshuar i vrasjes së Arian Gosës është 31-vjeçari Habib Rexha, i cili është shpalllur në kërkim. Shkak për ngjarjen e rëndë dyshohet se u bë hakmarrja për vrasjen e vëllai të tij Altin Rexha. Ky i fundit humbi jetën më 29 Mars të këtij viti pas përplasjes me Edmond Gosën. Të dy 43-vjeçarët vranë njëri-tjetrin./tvklan.al