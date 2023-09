Opozita akuzon Kurtin: I paqartë për takimin me Vuçiç

Shpërndaje







18:30 11/09/2023

Vetëvendosje: Marrëveshjet i pengon Beogradi

Masat e BE-së ndaj Kosovës e vënë në disavantazh pozicionin e Kosovës në bisedimet e 14 shtatorit në Bruksel karshi Serbisë vlerëson opozita. Pas mbledhjes së kryesisë shefi i Grupit Parlamentar të PDK-së Abelard Tahiri në këtë proces të dialogut Serbia është në avantazh. Opozita kritikon kryeministrin Kurti për mungesë transparence.

Shefja e deputetëve të Vetëvendosjes së Kosova në vazhdimësi është treguar e përkushtuar në zbatim të marrëveshjeve me Serbinë, por sipas saj, pala serbe gjithmonë ka qenë destruktive në këtë proces.

Më 14 shtator në kuadër të procesit të dialogut në Bruksel me ndërmjetësimin e BE-së do të takohen kryeministri i Kosovës Albin Kurti me presidentin e Serbisë, Aleksandër Vuçiç.

Tv Klan