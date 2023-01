Opozita bllokon foltoren, Nikolla mbyll seancën

16:44 16/01/2023

Ashtu siç ishte parashikuar, sesioni i ri parlamentar ka nisur me debate të forta. Opozitarët kanë akuzuar mazhorancën se po i heqin fjalën në Kuvend.

Pasi u ndërpre fjala e kreut të PD-së, Sali Berisha, në foltoren e Kuvendit shkuan të gjithë deputetët demokratë duke e bllokuar atë. Ata kërkuan që të respektohen të gjitha rregullat në parlament.

Ndërkohë, kreu i grupit parlamentar të PS-së, Taulant Balla, pas kësaj kërkoi që të mbyllet seanca duke proceduar me rendin e ditës.

“Zonja kryetare, të nderuar deputetë e kolegë, së pari i uroj të gjithë kolegëve një fillim të mbarë të sesionit! Dua t’i shpreh të gjithë solidaritetin banorëve të zonës së Klosit që u prekën nga tërmeti dhe t’i garantoj për solidaritetin tonë të plotë. Siç e patë edhe teatrin në emër të rregullores së Kuvendit, gjoja se po shkelet rregullorja e Kuvendit, ju dha koha për procedurë, zonja kryetare procedoi me pikën tjetër të rendit të ditës. Ne kryetarët e tjerë të grupeve parlamentare do e themi fjalën tonë gjatë seancës pasardhëse të Kuvendit, ju lutem me njoftimet pasardhëse dhe përmbyllet seanca”, u shpreh Balla.

Pas miratimit të procesverbalit të seancës së datës 21 Dhjetor 2022, kryeparlamentarja Nikolla mbylli seancën. Berisha nga ana tjetër u fut live nga Facebook-u për të komunikuar me qytetarët./tvklan.al