Opozita e Kosovës kritikon Kurtin për targat serbe

Shpërndaje







20:55 30/10/2022

“Po përkeqëson marrëdhëniet me SHBA dhe BE”

Opozita e Kosovës ka kritikuar ashpër vendimin e qeverisë “Kurti” për të mos shtyrë vendimin për zëvendësimin e targave serbe edhe pas kërkesës së SHBA-së. PDK tha se kjo e ka vënë vendin në një situatë të vështirë.

“Si PDK shprehim shqetësimin dhe mospajtimin tonë me këtë qasje injoruese dhe mosbashkëpunuese me shtetin më të rëndësishëm për perspektivën zhvillimore të vendit tonë. Kjo vlen edhe për raportet tona me shtetet kyçe të Bashkimit Evropian”.

Gjithashtu Ramush Haradinaj, kreu i AAK-së, shkroi në rrjetet sociale se ky vendim mund të ketë pasoja për Kosovën. Ndërsa për kreun e NISMA, Fatmir Limaj duhet një front i përbashkët kundër këtyre veprimeve të qeverisë.

“Kjo qeveri e ka futur Kosovën në një qorrsokak. Unë bëj thirrje për një front të përbashkët politik. Na duhet të shërojmë këtë helm që e ka ngritur kjo qeveri te qytetarët. Na duhet që t’i kthejmë miqtë e partnerët tanë. Na duhet t’i normalizojmë marrëdhëniet me Shqipërinë”.

Edhe deputetja e LDK-së Rrezarta Karasniqi u tha mediave në Prishtinë se vendimi i Kurtit ishte i dëmshëm pasi është gabim të veprohet në kundërshtim me thirrjet e SHBA-së.

Tv Klan