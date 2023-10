Opozita fiton zgjedhjet në Poloni

23:26 15/10/2023

Diferencë e ngushtë me Pis. Tusk: Fitoi demokracia

Tre partitë opozitare të kryesuara nga Donald Tusk do të kontrollojnë shumicën e Dhomës së Ulët të parlamentit polak me 248 deputetë, krahasuar me 200 që do të ketë partia në pushtet.

Sipas exit polle-ve, partia ‘Ligji dhe Drejtësia’ (Pis) e udhëhequr nga sovranisti Jaroslav Kaczinski do të marrë 200 vende, më shumë se 163 që do t’i shkonin ‘Koalicionit Qytetar’ të Tusk.

Rezultati i zgjedhjeve u pranuar dhe nga Kazinski që u shpreh se e ka të vështirë që mbajnë pushtetin, ndërsa Tusk deklaroi se sot fitoi demokracia në Poloni.

