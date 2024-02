Opozita protestë para Kryeministrisë, Berisha flet nga shtëpia

23:50 20/02/2024

Nuk munguan kapsollat dhe molotovët. Berisha: Nuk arritën të na mposhtnin

Opozita mbajti protestën kombëtare para ndërtesës së Kryeministrisë, duke zgjedhur datën simbolike të 20 Shkurtit, 33 vite pas rrëzimit të shtatores së diktatorit Enver Hoxha. Protestuesit kërkuan largimin e Kryeministrit Rama dhe Qeverisë Socialiste, që sipas tyre është e zhytur në korrupsion.

Për herë të parë në një protestë kombëtare të organizuar nga PD, nuk ishte i pranishëm ish-Kryeministri Sali Berisha, i cili ndodhet në arrest shtëpie.

Por edhe pse nuk ishte i pranishëm fizikisht, Berisha mbajti fjalimin e tij online nga banesa e tij, duke u shfaqur në dy monitorët e vendosur para Kryeministrisë. Nga podiumi i improvizuar, krahas akuzave për korrupsion ndaj Kryeministrit Rama, Berisha tha se opozita tashmë ka nisur mosbindjen civile.

Sali Berisha: Ne inagurojmë sot misionin tonë në Tiranë dhe në mbarë Shqipërinë, betejën pa kthim të mosbindjes tonë civile kundër diktaturës, betejën për çlirimin e Shqipërisë dhe shqiptarëve nga narkodiktatura e shëmtuar e Edi Ramës.

Pas bashkimit të PD, ish-Kryeministri tha se PD po punon për përgatitjen e programit me të cilën do të garojnë në zgjedhjet e 2025.

Sali Berisha: Brenda 1 mandati, ne do ja dalim të dyfishojmë rrogat, të dyfishojmë pensionet, të vendosim minimumin jetik që të mos ketë më lot mjerimi në sytë e shqiptarëve. Pasi të ulim taksën e sheshtë në 10%, do të ecim të sigurtë drejt mesatares së rrogës në BE.

Pas më shumë se dy vitesh, protestave në sheshe iu rikthye edhe Gazment Bardhi. Kryetari i Grupit Parlamentar, kërkoi bashkimin e qytetarëve për të vijuar aksionet e opozitës dhe për të forcuar PD.

Gazment Bardhi: Kjo është një luftë e pabarabartë, por ne nuk dorëzohemi sepse nuk i dorëzojmë liritë tona as Edi Ramës dhe askujt tjetër. Bashkimi ynë i sotëm na jep kurajon për të përmirësuar veten, për të forcuar opozitën.

Nuk munguan dhe përplasjet me policinë, protestuesit hodhën në drejtim të kryeministrisë kapsolla dhe molotov. Në përfundim të tubimit që zgjati për rreth 2 orë, forcat e policisë shoqëruan në komisariat disa protestues.

